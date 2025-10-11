Na skróty – najważniejsze zmiany dla seniorów od 2026 roku

Waloryzacja emerytur i rent w 2026 roku. Ile wyniosą podwyżki?

Od 1 marca 2026 roku ZUS i KRUS podniosą wszystkie emerytury i renty o wskaźnik waloryzacji wynikający z ustawy o FUS. Na podstawie projektu budżetu na 2026 rok prognozowany wzrost wyniesie 4,88%. To oznacza, że każdy senior otrzyma podwyżkę proporcjonalną do wysokości świadczenia, bez konieczności składania wniosku.

Przykładowe wyliczenia

Świadczenie (2025) Po waloryzacji 4,88% Różnica 1 878,91 zł (emerytura minimalna) 1 970,60 zł +91,69 zł 3 000 zł 3 146,40 zł +146,40 zł 5 000 zł 5 244,00 zł +244,00 zł

Waloryzacja obejmie wszystkie długoterminowe świadczenia z ZUS i KRUS, w tym renty rodzinne, socjalne oraz świadczenia uzupełniające. Podwyżka zostanie wypłacona razem z marcową emeryturą.

Waloryzacja dodatków ZUS od marca 2026 roku

Wraz z waloryzacją emerytur ZUS podniesie również dodatki i świadczenia długoterminowe. Podwyżka obejmie m.in. dodatek pielęgnacyjny, kombatancki, kompensacyjny, dodatek dla sierot zupełnych, ryczałt energetyczny oraz świadczenia pieniężne dla osób deportowanych i niewidomych ofiar wojennych.

Nazwa dodatku 2025 Prognoza 2026 (+4,88%) Dodatek pielęgnacyjny 348,22 zł 365,20 zł Dodatek dla sieroty zupełnej 654,48 zł 686,40 zł Dodatek kombatancki 306,55 zł 321,50 zł Dodatek kompensacyjny 76,64 zł 80,38 zł Dodatek za tajne nauczanie 306,55 zł 321,50 zł Ryczałt energetyczny 312,71 zł 327,00 zł

Dodatki te są wypłacane w pełnej wysokości netto, ponieważ są zwolnione z podatku i składek. Przeczytaj też więcej na temat podwyżki dodatku pielęgnacyjnego: ZUS dopisze 364,59 zł do emerytury. Nowa kwota dodatku pielęgnacyjnego dla osób 75+ od 1 marca 2026

13. i 14. emerytura w 2026 roku – terminy, kwoty, zasady wypłat

W 2026 roku ZUS ponownie wypłaci wszystkim emerytom i rencistom trzynastą i czternastą emeryturę. To stałe elementy systemu, wprowadzone ustawami z 2019 i 2023 roku. Obydwa świadczenia przysługują z urzędu – nie trzeba składać żadnych wniosków.

Trzynasta emerytura – marzec 2026 r.

Trzynasta emerytura będzie wypłacona raz w roku w marcu, razem z waloryzacją świadczeń. Jej wysokość jest równa minimalnej emeryturze po waloryzacji obowiązującej od 1 marca 2026 roku.

Przy założeniu przykładowego wskaźnika waloryzacji 4,88%, minimalna emerytura wzrośnie z 1 878,91 zł do około 1 970,60 zł brutto, czyli dokładnie tyle wyniesie również 13. emerytura. Świadczenie jest zwolnione z podatku PIT i składki zdrowotnej, więc senior otrzyma pełną kwotę netto.

Czternasta emerytura – sierpień lub wrzesień 2026 r.

Czternasta emerytura zostanie wypłacona w drugiej połowie roku, najprawdopodobniej między sierpniem a wrześniem 2026 r.

Pełną kwotę 14. emerytury otrzymają osoby, których świadczenie zasadnicze nie przekracza ustalonego progu dochodowego. W 2025 r. próg ten wynosił 2 900 zł brutto – przyjęto, że w 2026 r. będzie zbliżony (dokładną wartość ZUS ogłosi przed wypłatami).

Zasada wypłaty pozostaje taka sama: powyżej progu czternastka jest pomniejszana na zasadzie „złotówka za złotówkę”.

Wysokość emerytury zasadniczej Próg (przykład) 14. emerytura „na rękę” (symulacja) 2 500 zł 2 900 zł ok. 1 970 zł 3 000 zł 2 900 zł ok. 1 870 zł 3 500 zł 2 900 zł ok. 1 370 zł 4 000 zł 2 900 zł ok. 870 zł 4 900 zł 2 900 zł ok. 50–100 zł

Świadczenie nie może być niższe niż 50 zł. Tak jak trzynastka, czternastka jest zwolniona z podatku i składki zdrowotnej, więc kwota brutto = kwota netto. Nie trzeba składać żadnych dokumentów. ZUS wypłaci środki automatycznie, razem z bieżącym terminem wypłaty świadczenia (np. 1., 5., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca).

Przeczytaj też:ZUS: czternasta emerytura do zwrotu. Kto odda 1878,91 zł i do kiedy?

Kiedy pieniądze trafią na konto?

Miesiąc wypłaty Świadczenie Szacowany termin Marzec 2026 13. emerytura + waloryzacja 1–25 marca Sierpień / wrzesień 2026 14. emerytura 10–25 września

Renta wdowia od 2026 roku – kto zyska?

Od 1 stycznia 2026 r. wdowy i wdowcy będą mogli pobierać jednocześnie dwa świadczenia – własne i po zmarłym małżonku. Wprowadzono zasadę: 100% jednego świadczenia +15% drugiego.

W praktyce oznacza to, że nikt nie będzie musiał rezygnować z własnej emerytury, aby otrzymać rentę po małżonku.

Emerytura własna Renta po małżonku Wypłata łączna (100% +15%) 2 000 zł 2 000 zł 2 300 zł 3 000 zł 2 000 zł 3 300 zł 4 000 zł 1 500 zł 4 225 zł

Limit łącznej kwoty świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury (ok. 5 910 zł brutto w 2026 roku). Od 2027 roku drugi komponent ma wzrosnąć do 25%.

Świadczenie honorowe w 2026 roku – ile wyniesie po waloryzacji?

Świadczenie honorowe, przyznawane osobom, które ukończyły 100 lat życia, również zostanie podwyższone od 1 marca 2026 roku w ramach corocznej waloryzacji świadczeń długoterminowych. Obecnie, po marcowej waloryzacji 2025 roku, jego kwota wynosi 6 589,67 zł brutto.

Przy założeniu, że wskaźnik waloryzacji w 2026 roku wyniesie 4,88%, świadczenie honorowe wzrośnie do około 6 912 zł brutto miesięcznie, czyli o blisko 320 zł więcej niż dotychczas.

Świadczenie to wypłacane jest raz w miesiącu, dożywotnio, i nie wymaga składania wniosku – ZUS lub KRUS przyznają je z urzędu wszystkim, którzy osiągną wiek 100 lat, na podstawie danych z rejestru PESEL. Dla osób, które ukończyły setne urodziny przed 2002 r., decyzję wydaje Prezes ZUS, natomiast dla pozostałych – właściwa jednostka terenowa.

Świadczenie honorowe nie wpływa na inne świadczenia emerytalno-rentowe i nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatków czy pomocy społecznej. Jest też zwolnione z podatku dochodowego i składek.

Rok Wysokość świadczenia honorowego (brutto) Wzrost 2025 6 589,67 zł — 2026 (prognoza +4,88%) 6 912,00 zł +322,33 zł

Przeliczenie „emerytur czerwcowych” od 1 stycznia 2026

Od 1 stycznia 2026 roku ZUS automatycznie przeliczy tzw. emerytury czerwcowe przyznane w latach 2009–2019. Emerytury te były niższe z powodu niekorzystnych zasad waloryzacji składek obowiązujących w czerwcu.

ZUS przeliczy je z urzędu, bez konieczności składania wniosku. Szacowana podwyżka wyniesie średnio 220–250 zł brutto miesięcznie, w zależności od stażu i wysokości kapitału. Szczegółowe wyliczenia podwyżek emerytur czerwcowych znajdziesz w artykule: ZUS przelicza emerytury od 2025 – średnia podwyżka 230 zł, wyrównania do 14 tys. zł

Nowe decyzje zostaną wydane w lutym 2026 r., a wyrównanie trafi do emerytów wraz z wypłatą marcową. O kontrowersjach wokół braku wyrównań oraz coraz częstszych sądowych bataliach czerwcowych emerytów piszemy w tekście: ZUS przeliczy 100 tys. świadczeń od 1 stycznia 2026. Średnio +220 zł, ale bez ustawowych wyrównań.

Świadczenie wspierające w 2026 roku – więcej uprawnionych

Od 1 stycznia 2026 roku świadczenie wspierające obejmie nowe osoby z orzeczoną potrzebą wsparcia na poziomie 70–77 punktów. To trzeci etap reformy wprowadzonej ustawą z 2023 roku. Wysokość świadczenia zależy od liczby punktów i wynosi od 40% do 220% renty socjalnej. Oznacza to, że wysokość świadczenia zmienia się wraz z waloryzacją renty socjalnej.

Przy założeniu, że w 2026 roku renta socjalna wzrośnie do 1 970,60 zł, kwoty świadczenia będą wyglądać następująco:

Punkty PZON Procent renty socjalnej Kwota miesięczna (szacunek) 70–74 pkt 40% 788 zł 75–79 pkt 60% 1 182 zł 80–84 pkt 80% 1 576 zł 85–89 pkt 120% 2 361 zł 90–94 pkt 180% 3 547 zł 95–100 pkt 220% 4 335 zł

Świadczenie jest niezależne od emerytury czy renty i wypłacane przez ZUS. Wniosek można złożyć elektronicznie przez PUE ZUS. Więcej na informacji na temat świadczenia wspierającego znajdziesz w artykułach:

E-rejestracja NFZ – co się zmieni w 2026 roku?

NFZ i Ministerstwo Zdrowia planują wprowadzenie od 2026 roku obowiązkowej e-rejestracji dla wszystkich placówek mających kontrakt z NFZ. Oznacza to, że każdy pacjent będzie mógł zapisać się do lekarza przez portal pacjent.gov.pl lub Internetowe Konto Pacjenta.

System umożliwi:

wybór terminu i specjalisty online,

automatyczne powiadomienia SMS,

możliwość odwołania wizyty,

zapisy w imieniu innej osoby (np. małżonka).

Pilotaż trwa do końca 2025 roku, a od 2026 system będzie wdrażany etapami w całej Polsce.

Bon senioralny – nowy projekt świadczenia dla osób 80+

Rząd zapowiedział wprowadzenie bonu senioralnego – świadczenia przeznaczonego na finansowanie usług opiekuńczych dla osób po 80. roku życia. Bon ma być świadczeniem rzeczowym, a nie pieniężnym – środki trafią bezpośrednio do opiekunów lub placówek.

Według założeń projektu, bon miałby mieć wartość od 172 zł do 2 150 zł miesięcznie, w zależności od liczby godzin opieki i poziomu niesamodzielności. Wniosek o bon składałby członek rodziny lub opiekun w OPS lub przez ePUAP.

Na dzień 8 października 2025 r. projekt jest w toku konsultacji i nie został jeszcze opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Nowe tablice trwania życia GUS – wpływ na nowe emerytury

Od 1 kwietnia 2026 roku GUS opublikuje nowe tablice średniego dalszego trwania życia. ZUS wykorzystuje te dane do obliczania nowych emerytur. Im dłuższe przewidywane życie – tym niższe świadczenie miesięczne.

Przykład:

Kapitał emerytalny Średnia długość życia Miesięczna emerytura 500 000 zł 200 miesięcy 2 500 zł 500 000 zł 220 miesięcy 2 273 zł

Nowe tablice nie mają wpływu na już przyznane świadczenia, ale są ważne dla seniorów planujących w danym roku przejście na emeryturę.

FAQ – najczęstsze pytania o zmiany dla seniorów w 2026 roku

Czy muszę składać wniosek o waloryzację emerytur?

Nie. ZUS przeprowadzi waloryzację automatycznie od 1 marca 2026 roku.

Czy renta wdowia i emerytura mogą być pobierane razem?

Tak. Od 2026 roku można łączyć świadczenia według zasady 100% jednego + 15% drugiego.

Czy świadczenie wspierające zmniejsza emeryturę?

Nie. Jest niezależne i wypłacane osobno.

Czy bon senioralny wejdzie w życie na pewno?

Nie. To projekt w toku – przepisy nie zostały jeszcze opublikowane.

Czy e-rejestracja NFZ będzie obowiązkowa?

Dla pacjentów nie, ale wszystkie placówki z kontraktem NFZ będą musiały ją udostępniać.

Czy dodatki ZUS też wzrosną?

Tak, wszystkie dodatki i ryczałty ZUS i KRUS zostaną zwaloryzowane razem z emeryturami.

