- Waloryzacja emerytur i rent w 2026 roku. Ile wyniosą podwyżki?
- Waloryzacja dodatków ZUS od marca 2026 roku
- 13. i 14. emerytura w 2026 roku – terminy, kwoty, zasady wypłat
- Renta wdowia od 2026 roku – kto zyska?
- Świadczenie honorowe w 2026 roku – ile wyniesie po waloryzacji?
- Przeliczenie „emerytur czerwcowych” od 1 stycznia 2026
- Świadczenie wspierające w 2026 roku – więcej uprawnionych
- E-rejestracja NFZ – co się zmieni w 2026 roku?
- Bon senioralny – nowy projekt świadczenia dla osób 80+
- Nowe tablice trwania życia GUS – wpływ na nowe emerytury
- FAQ – najczęstsze pytania o zmiany dla seniorów w 2026 roku
- Podstawa prawna i źródła
Na skróty – najważniejsze zmiany dla seniorów od 2026 roku
- Waloryzacja emerytur i rent: +4,88% od 1 marca 2026 r.
- Minimalna emerytura: wzrost z 1 878,91 zł do 1 970,60 zł brutto
- 13. emerytura: marzec 2026 – równa minimalnej emeryturze po waloryzacji
- 14. emerytura: sierpień–wrzesień 2026 – próg dochodowy ok. 2 900 zł brutto
- Renta wdowia: 100% jednego świadczenia + 15% drugiego (bez wniosku)
- Świadczenie wspierające: rozszerzenie dla osób z 70–77 pkt w skali WZON
- Świadczenie honorowe: +4,88% – do ok. 6 912 zł brutto miesięcznie
- Dodatki ZUS (pielęgnacyjny, kombatancki, energetyczny): podwyżka o 4,88%
- E-rejestracja NFZ: obowiązkowa dla wszystkich placówek od 2026 r.
- Bon senioralny: planowany dodatek dla osób po 80. roku życia (projekt w toku)
- Przeliczenie „emerytur czerwcowych”: automatyczne podwyżki od stycznia 2026
- Nowe tablice trwania życia GUS: wpływ na wysokość nowych emerytur od kwietnia
Waloryzacja emerytur i rent w 2026 roku. Ile wyniosą podwyżki?
Od 1 marca 2026 roku ZUS i KRUS podniosą wszystkie emerytury i renty o wskaźnik waloryzacji wynikający z ustawy o FUS. Na podstawie projektu budżetu na 2026 rok prognozowany wzrost wyniesie 4,88%. To oznacza, że każdy senior otrzyma podwyżkę proporcjonalną do wysokości świadczenia, bez konieczności składania wniosku.
Przykładowe wyliczenia
|Świadczenie (2025)
|Po waloryzacji 4,88%
|Różnica
|1 878,91 zł (emerytura minimalna)
|1 970,60 zł
|+91,69 zł
|3 000 zł
|3 146,40 zł
|+146,40 zł
|5 000 zł
|5 244,00 zł
|+244,00 zł
Waloryzacja obejmie wszystkie długoterminowe świadczenia z ZUS i KRUS, w tym renty rodzinne, socjalne oraz świadczenia uzupełniające. Podwyżka zostanie wypłacona razem z marcową emeryturą.
Więcej na temat waloryzacji przeczytasz w artykułach:
Waloryzacja dodatków ZUS od marca 2026 roku
Wraz z waloryzacją emerytur ZUS podniesie również dodatki i świadczenia długoterminowe. Podwyżka obejmie m.in. dodatek pielęgnacyjny, kombatancki, kompensacyjny, dodatek dla sierot zupełnych, ryczałt energetyczny oraz świadczenia pieniężne dla osób deportowanych i niewidomych ofiar wojennych.
|Nazwa dodatku
|2025
|Prognoza 2026 (+4,88%)
|Dodatek pielęgnacyjny
|348,22 zł
|365,20 zł
|Dodatek dla sieroty zupełnej
|654,48 zł
|686,40 zł
|Dodatek kombatancki
|306,55 zł
|321,50 zł
|Dodatek kompensacyjny
|76,64 zł
|80,38 zł
|Dodatek za tajne nauczanie
|306,55 zł
|321,50 zł
|Ryczałt energetyczny
|312,71 zł
|327,00 zł
Dodatki te są wypłacane w pełnej wysokości netto, ponieważ są zwolnione z podatku i składek.
13. i 14. emerytura w 2026 roku – terminy, kwoty, zasady wypłat
W 2026 roku ZUS ponownie wypłaci wszystkim emerytom i rencistom trzynastą i czternastą emeryturę. To stałe elementy systemu, wprowadzone ustawami z 2019 i 2023 roku. Obydwa świadczenia przysługują z urzędu – nie trzeba składać żadnych wniosków.
Trzynasta emerytura – marzec 2026 r.
Trzynasta emerytura będzie wypłacona raz w roku w marcu, razem z waloryzacją świadczeń. Jej wysokość jest równa minimalnej emeryturze po waloryzacji obowiązującej od 1 marca 2026 roku.
Przy założeniu przykładowego wskaźnika waloryzacji 4,88%, minimalna emerytura wzrośnie z 1 878,91 zł do około 1 970,60 zł brutto, czyli dokładnie tyle wyniesie również 13. emerytura. Świadczenie jest zwolnione z podatku PIT i składki zdrowotnej, więc senior otrzyma pełną kwotę netto.
Czternasta emerytura – sierpień lub wrzesień 2026 r.
Czternasta emerytura zostanie wypłacona w drugiej połowie roku, najprawdopodobniej między sierpniem a wrześniem 2026 r.
Pełną kwotę 14. emerytury otrzymają osoby, których świadczenie zasadnicze nie przekracza ustalonego progu dochodowego. W 2025 r. próg ten wynosił 2 900 zł brutto – przyjęto, że w 2026 r. będzie zbliżony (dokładną wartość ZUS ogłosi przed wypłatami).
Zasada wypłaty pozostaje taka sama: powyżej progu czternastka jest pomniejszana na zasadzie „złotówka za złotówkę”.
|Wysokość emerytury zasadniczej
|Próg (przykład)
|14. emerytura „na rękę” (symulacja)
|2 500 zł
|2 900 zł
|ok. 1 970 zł
|3 000 zł
|2 900 zł
|ok. 1 870 zł
|3 500 zł
|2 900 zł
|ok. 1 370 zł
|4 000 zł
|2 900 zł
|ok. 870 zł
|4 900 zł
|2 900 zł
|ok. 50–100 zł
Świadczenie nie może być niższe niż 50 zł. Tak jak trzynastka, czternastka jest zwolniona z podatku i składki zdrowotnej, więc kwota brutto = kwota netto. Nie trzeba składać żadnych dokumentów. ZUS wypłaci środki automatycznie, razem z bieżącym terminem wypłaty świadczenia (np. 1., 5., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca).
Przeczytaj też:ZUS: czternasta emerytura do zwrotu. Kto odda 1878,91 zł i do kiedy?
Kiedy pieniądze trafią na konto?
|Miesiąc wypłaty
|Świadczenie
|Szacowany termin
|Marzec 2026
|13. emerytura + waloryzacja
|1–25 marca
|Sierpień / wrzesień 2026
|14. emerytura
|10–25 września
Renta wdowia od 2026 roku – kto zyska?
Od 1 stycznia 2026 r. wdowy i wdowcy będą mogli pobierać jednocześnie dwa świadczenia – własne i po zmarłym małżonku. Wprowadzono zasadę: 100% jednego świadczenia +15% drugiego.
W praktyce oznacza to, że nikt nie będzie musiał rezygnować z własnej emerytury, aby otrzymać rentę po małżonku.
|Emerytura własna
|Renta po małżonku
|Wypłata łączna (100% +15%)
|2 000 zł
|2 000 zł
|2 300 zł
|3 000 zł
|2 000 zł
|3 300 zł
|4 000 zł
|1 500 zł
|4 225 zł
Limit łącznej kwoty świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury (ok. 5 910 zł brutto w 2026 roku). Od 2027 roku drugi komponent ma wzrosnąć do 25%.
Świadczenie honorowe w 2026 roku – ile wyniesie po waloryzacji?
Świadczenie honorowe, przyznawane osobom, które ukończyły 100 lat życia, również zostanie podwyższone od 1 marca 2026 roku w ramach corocznej waloryzacji świadczeń długoterminowych. Obecnie, po marcowej waloryzacji 2025 roku, jego kwota wynosi 6 589,67 zł brutto.
Przy założeniu, że wskaźnik waloryzacji w 2026 roku wyniesie 4,88%, świadczenie honorowe wzrośnie do około 6 912 zł brutto miesięcznie, czyli o blisko 320 zł więcej niż dotychczas.
Świadczenie to wypłacane jest raz w miesiącu, dożywotnio, i nie wymaga składania wniosku – ZUS lub KRUS przyznają je z urzędu wszystkim, którzy osiągną wiek 100 lat, na podstawie danych z rejestru PESEL. Dla osób, które ukończyły setne urodziny przed 2002 r., decyzję wydaje Prezes ZUS, natomiast dla pozostałych – właściwa jednostka terenowa.
Świadczenie honorowe nie wpływa na inne świadczenia emerytalno-rentowe i nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatków czy pomocy społecznej. Jest też zwolnione z podatku dochodowego i składek.
|Rok
|Wysokość świadczenia honorowego (brutto)
|Wzrost
|2025
|6 589,67 zł
|—
|2026 (prognoza +4,88%)
|6 912,00 zł
|+322,33 zł
Przeliczenie „emerytur czerwcowych” od 1 stycznia 2026
Od 1 stycznia 2026 roku ZUS automatycznie przeliczy tzw. emerytury czerwcowe przyznane w latach 2009–2019. Emerytury te były niższe z powodu niekorzystnych zasad waloryzacji składek obowiązujących w czerwcu.
ZUS przeliczy je z urzędu, bez konieczności składania wniosku. Szacowana podwyżka wyniesie średnio 220–250 zł brutto miesięcznie, w zależności od stażu i wysokości kapitału.
Nowe decyzje zostaną wydane w lutym 2026 r., a wyrównanie trafi do emerytów wraz z wypłatą marcową. O kontrowersjach wokół braku wyrównań oraz coraz częstszych sądowych bataliach czerwcowych emerytów piszemy w tekście: ZUS przeliczy 100 tys. świadczeń od 1 stycznia 2026. Średnio +220 zł, ale bez ustawowych wyrównań.
Świadczenie wspierające w 2026 roku – więcej uprawnionych
Od 1 stycznia 2026 roku świadczenie wspierające obejmie nowe osoby z orzeczoną potrzebą wsparcia na poziomie 70–77 punktów. To trzeci etap reformy wprowadzonej ustawą z 2023 roku. Wysokość świadczenia zależy od liczby punktów i wynosi od 40% do 220% renty socjalnej. Oznacza to, że wysokość świadczenia zmienia się wraz z waloryzacją renty socjalnej.
Przy założeniu, że w 2026 roku renta socjalna wzrośnie do 1 970,60 zł, kwoty świadczenia będą wyglądać następująco:
|Punkty PZON
|Procent renty socjalnej
|Kwota miesięczna (szacunek)
|70–74 pkt
|40%
|788 zł
|75–79 pkt
|60%
|1 182 zł
|80–84 pkt
|80%
|1 576 zł
|85–89 pkt
|120%
|2 361 zł
|90–94 pkt
|180%
|3 547 zł
|95–100 pkt
|220%
|4 335 zł
Świadczenie jest niezależne od emerytury czy renty i wypłacane przez ZUS. Wniosek można złożyć elektronicznie przez PUE ZUS.
- Nawet 4253 zł bez względu na dochód. Nowe kwoty wsparcia już od 1 marca 2025 r.
- Nowe ostrzeżenie ZUS. Pośrednicy polują na świadczenie wspierające. Żądają 10 tys. zł za coś darmowego
- ZUS płaci nawet 4134 zł niezależnie od dochodów. Wypłaty 2 października – tabela kwot
E-rejestracja NFZ – co się zmieni w 2026 roku?
NFZ i Ministerstwo Zdrowia planują wprowadzenie od 2026 roku obowiązkowej e-rejestracji dla wszystkich placówek mających kontrakt z NFZ. Oznacza to, że każdy pacjent będzie mógł zapisać się do lekarza przez portal pacjent.gov.pl lub Internetowe Konto Pacjenta.
System umożliwi:
- wybór terminu i specjalisty online,
- automatyczne powiadomienia SMS,
- możliwość odwołania wizyty,
- zapisy w imieniu innej osoby (np. małżonka).
Pilotaż trwa do końca 2025 roku, a od 2026 system będzie wdrażany etapami w całej Polsce.
Bon senioralny – nowy projekt świadczenia dla osób 80+
Rząd zapowiedział wprowadzenie bonu senioralnego – świadczenia przeznaczonego na finansowanie usług opiekuńczych dla osób po 80. roku życia. Bon ma być świadczeniem rzeczowym, a nie pieniężnym – środki trafią bezpośrednio do opiekunów lub placówek.
Według założeń projektu, bon miałby mieć wartość od 172 zł do 2 150 zł miesięcznie, w zależności od liczby godzin opieki i poziomu niesamodzielności. Wniosek o bon składałby członek rodziny lub opiekun w OPS lub przez ePUAP.
Na dzień 8 października 2025 r. projekt jest w toku konsultacji i nie został jeszcze opublikowany w Dzienniku Ustaw.
Nowe tablice trwania życia GUS – wpływ na nowe emerytury
Od 1 kwietnia 2026 roku GUS opublikuje nowe tablice średniego dalszego trwania życia. ZUS wykorzystuje te dane do obliczania nowych emerytur. Im dłuższe przewidywane życie – tym niższe świadczenie miesięczne.
Przykład:
|Kapitał emerytalny
|Średnia długość życia
|Miesięczna emerytura
|500 000 zł
|200 miesięcy
|2 500 zł
|500 000 zł
|220 miesięcy
|2 273 zł
Nowe tablice nie mają wpływu na już przyznane świadczenia, ale są ważne dla seniorów planujących w danym roku przejście na emeryturę.
FAQ – najczęstsze pytania o zmiany dla seniorów w 2026 roku
Czy muszę składać wniosek o waloryzację emerytur?
Nie. ZUS przeprowadzi waloryzację automatycznie od 1 marca 2026 roku.
Czy renta wdowia i emerytura mogą być pobierane razem?
Tak. Od 2026 roku można łączyć świadczenia według zasady 100% jednego + 15% drugiego.
Czy świadczenie wspierające zmniejsza emeryturę?
Nie. Jest niezależne i wypłacane osobno.
Czy bon senioralny wejdzie w życie na pewno?
Nie. To projekt w toku – przepisy nie zostały jeszcze opublikowane.
Czy e-rejestracja NFZ będzie obowiązkowa?
Dla pacjentów nie, ale wszystkie placówki z kontraktem NFZ będą musiały ją udostępniać.
Czy dodatki ZUS też wzrosną?
Tak, wszystkie dodatki i ryczałty ZUS i KRUS zostaną zwaloryzowane razem z emeryturami.
Podstawa prawna i źródła
- Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2023 poz. 1251, art. 82–90)
- Ustawa z 15 marca 2024 r. o rencie wdowiej (Dz.U. 2024 poz. 556)
- Ustawa z 26 maja 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. 2023 poz. 1429)
- Ustawa z 7 czerwca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. 2024 poz. 915)
- Ustawa z 10 kwietnia 2024 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2024 poz. 912)
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wskaźnika waloryzacji świadczeń w 2026 r. (projekt MF, RCL UD584)
- Komunikaty ZUS, MRiPS i NFZ z 2025 r. dotyczące waloryzacji, dodatków i e-rejestracji
- Projekt ustawy o bonie senioralnym (w toku konsultacji publicznych, MRiPS, październik 2025 r.)
