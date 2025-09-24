Świadczenie wspierające, wprowadzone w 2024 roku, stało się jednym z ważniejszych elementów polityki społecznej w Polsce. Już ponad 176 tys. osób otrzymuje przelewy od ZUS, a wkrótce dołączą kolejne grupy. Niestety – sukces programu przyciągnął także tych, którzy chcą zarobić kosztem osób z niepełnosprawnościami. ZUS ujawnia przypadki, w których kancelarie prawnicze żądały nawet sześciokrotności miesięcznego świadczenia albo pełnomocnictw pozwalających zmieniać numer konta do wypłaty. To sytuacje skrajnie niebezpieczne, bo dotyczą jednej z najbardziej wrażliwych grup społecznych.

Czy można się przed tym uchronić? Tak – i to w prosty sposób. Wniosek o świadczenie wspierające składa się elektronicznie, a pomoc ZUS jest całkowicie bezpłatna. Warto jednak wiedzieć, jak działa cały system i na co uważać.

Na skróty: najważniejsze liczby

751–4134 zł – tyle wynosi świadczenie wspierające miesięcznie (w zależności od punktacji WZON).

– tyle wynosi świadczenie wspierające miesięcznie (w zależności od punktacji WZON). 176 tys. osób – tylu beneficjentów pobiera już pieniądze (stan na sierpień 2025 r.).

– tylu beneficjentów pobiera już pieniądze (stan na sierpień 2025 r.). 10 tys. zł – tyle żądali pośrednicy za „załatwienie” świadczenia.

– tyle żądali pośrednicy za „załatwienie” świadczenia. 2024 – start programu (87–100 pkt).

– start programu (87–100 pkt). 2025 – rozszerzenie na osoby z 78–86 pkt.

– rozszerzenie na osoby z 78–86 pkt. 2026 – dołączą osoby z 70–77 pkt.

– dołączą osoby z 70–77 pkt. 0 zł – tyle kosztuje pomoc w ZUS.

Oszustwo na świadczenie wspierające – jak działają oszuści?

ZUS otrzymuje coraz więcej zgłoszeń od klientów, którzy trafili na podejrzane oferty kancelarii i firm pośredniczących. Scenariusze bywają podobne:

klient dostaje ofertę „załatwienia” świadczenia za horrendalną kwotę – np. 10 tys. zł albo nawet sześciokrotność miesięcznej wypłaty (czyli nawet 24 tys. zł) ,

albo nawet , pośrednik żąda pełnomocnictwa obejmującego nie tylko kontakt z ZUS, ale także możliwość zmiany numeru rachunku,

w niektórych przypadkach wymagano też dokumentacji medycznej, której ZUS… wcale nie potrzebuje do rozpatrzenia wniosku.

„Było ono tak szerokie, że mogłoby umożliwić nawet zmianę numeru konta do wypłaty świadczenia” – mówi Karol Poznański, rzecznik prasowy ZUS.

Takie praktyki są nie tylko nieuczciwe, ale mogą prowadzić do realnych strat finansowych – od utraty oszczędności po utratę kontroli nad własnym świadczeniem.

Świadczenie wspierające – kto ma prawo do pieniędzy?

Świadczenie wspierające przysługuje osobom:

powyżej 18. roku życia,

mieszkającym w Polsce i posiadającym polski rachunek bankowy,

z odpowiednią liczbą punktów przyznanych przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (minimum 70).

Program wprowadzono etapami:

2024 – osoby z 87–100 pkt,

– osoby z 87–100 pkt, 2025 – osoby z 78–86 pkt,

– osoby z 78–86 pkt, 2026 – osoby z 70–77 pkt.

To oznacza, że w 2025 roku świadczenie trafia już do dwóch grup – osób o najwyższej potrzebie wsparcia i tych, którzy dołączyli w tym roku.

Ile wynosi świadczenie wspierające z ZUS? [Tabela]

Wysokość świadczenia zależy od punktacji przyznanej przez WZON i powiązana jest z rentą socjalną (od marca 2025 - 1878,91 zł). Zasada jest prosta: im większa niesamodzielność osoby niepełnosprawnej, tym wyższa punktacja od WZON, a tym samym - wyższa kwota świadczenia wspierającego.

Punkty WZON Procent renty socjalnej Kwota miesięczna (netto) Rocznie (12 mies.) 70–74 pkt 40% 751,56 zł 9 018,72 zł 75–79 pkt 60% 1127,35 zł 13 528,20 zł 80–84 pkt 80% 1503,13 zł 18 037,56 zł 85–89 pkt 120% 2254,69 zł 27 056,28 zł 90–94 pkt 180% 3382,04 zł 40 584,48 zł 95–100 pkt 220% 4133,64 zł 49 603,68 zł

To kwoty, które potrafią całkowicie zmienić sytuację finansową osoby z niepełnosprawnością. Nie dziwi więc, że program kosztuje miliardy – ale też przyciąga uwagę nieuczciwych „doradców”.

Harmonogram wypłat świadczenia wspierającego [TERMINY]

Świadczenie wspierające ZUS wypłaca przelewem na konto w 10 stałych terminach każdego miesiąca: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dnia. Decyzja o wyborze daty wypłaty należy do ZUS. Dzięki stałym datom osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny mogą planować budżet domowy z dużą przewidywalnością.

Jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające i nie dać się oszukać?

Procedura składa się z dwóch kroków:

Decyzja WZON – najpierw trzeba wypełnić kwestionariusz samooceny funkcjonowania i zanieść go go WZON razem z wnioskiem. Następnie komisja ocenia poziom potrzeby wsparcia podczas spotkania w urzędzie lub w trakcie wizyty domowej. Potem czekamy na decyzję WZON. Ważne: trzeba uzyskać minimum 70 pkt, aby uzyskać pieniądze. Wniosek do ZUS – jak już dostaniemy decyzję z WZON, wtedy składamy wniosek do ZUS wyłącznie online (PUE ZUS, Emp@tia, bankowość elektroniczna). To już tylko formalność - jeśli mamy decyzję WZON, ZUS nie odmawia nam świadczenia.

Ważne ZUS nie wymaga dołączania dokumentacji medycznej przy samym wniosku o wypłatę świadczenia. Pełnomocnikiem może być członek rodziny albo osoba zaufana. Nie trzeba korzystać z kancelarii czy płatnych pośredników. Oczywiście, mamy takie prawo, jednak warto zastanowić się, czy chcemy płacić za coś, co możemy uzyskać za darmo.

Wyjątki – kto nie dostanie świadczenia wspierającego?

To właśnie obawa przed odmową ze strony ZUS (lub przed oceną ze strony WZON) oraz lęk przed skomplikowaną procedurą skłania często osoby niepełnosprawne do szukania pomocy u płatnych "fachowców". Komu ZUS odmówi wypłaty świadczenia wspierającego? Świadczenie nie przysługuje osobom:

bez decyzji WZON lub z decyzją poniżej 70 pkt,

mieszkającym poza Polską,

przebywającym w DPS,

bez konta w polskim banku.

Koszt dla budżetu - ile państwo płaci za świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające jest jednym z najwyższych świadczeń w systemie. Tym samym koszt jego realizacji jest wysoki i rośnie z roku na rok. Oto kilka liczb:

2024 r. – 70 tys. beneficjentów, koszt: 2,2 mld zł .

– 70 tys. beneficjentów, koszt: . 2025 r. – już ponad 176 tys. beneficjentów, koszt: 4–5 mld zł .

– już ponad 176 tys. beneficjentów, koszt: . 2026 r. – liczba uprawnionych wzrośnie o kolejne kilkadziesiąt tysięcy osób.

To program porównywalny budżetowo z innymi dużymi świadczeniami społecznymi – i jeden z najdroższych w historii pomocy dla osób z niepełnosprawnościami.

FAQ

Czy trzeba płacić za pomoc w uzyskaniu świadczenia?

Nie. ZUS pomaga całkowicie za darmo – w placówkach i przez infolinię.

Czy ZUS wymaga dokumentacji medycznej?

Nie przy samym wniosku do ZUS. Dokumentacja jest potrzebna tylko w WZON.

Czy można mieć pełnomocnika?

Tak, ale najlepiej, by był to ktoś z rodziny lub osoba zaufana.

Czy świadczenie wspierające jest zależne od dochodu?

Nie. Otrzymują je zarówno osoby pracujące, jak i emeryci.

Czy świadczenie będzie waloryzowane?

Tak – jego wysokość rośnie wraz z rentą socjalną, co roku 1 marca.

Świadczenie wspierające to ogromna zmiana – od 751 zł do 4134 zł miesięcznie, bez kryterium dochodowego. Ale jego sukces sprawił, że na horyzoncie pojawili się oszuści. ZUS ostrzega: nie warto płacić 10 tys. zł za coś, co można załatwić w kilka kliknięć i całkowicie za darmo. Więcej informacji uzyskasz na www.zus.pl, w placówkach ZUS lub u konsultantów na infolinii: 22 560 16 00 (koszt połączenia zgodny z Twoją umową z operatorem telekomunikacyjnym).