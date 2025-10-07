Na skróty – najważniejsze informacje o dodatku pielęgnacyjnym 2025/2026

Kwota świadczenia: 348,22 zł miesięcznie (od 1 marca 2025 do 28 lutego 2026)

348,22 zł miesięcznie (od 1 marca 2025 do 28 lutego 2026) Prognozowana waloryzacja 2026: +4,7% → nowa kwota ok. 364,59 zł

+4,7% → nowa kwota ok. 364,59 zł Dla kogo: osoby po ukończeniu 75. roku życia (z urzędu) lub młodsze z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji

osoby po ukończeniu 75. roku życia (z urzędu) lub młodsze z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji Wniosek: tylko dla osób <75 r.ż. (formularz OL-9 + orzeczenie lekarskie)

tylko dla osób <75 r.ż. (formularz OL-9 + orzeczenie lekarskie) Brak wypłaty: pobyt w ZOL/ZPO dłuższy niż 14 dni w miesiącu

pobyt w ZOL/ZPO dłuższy niż 14 dni w miesiącu Podatek: dodatek zwolniony z PIT i nie podlega egzekucji

dodatek zwolniony z PIT i nie podlega egzekucji Waloryzacja: co roku 1 marca, razem z emeryturami i rentami

co roku 1 marca, razem z emeryturami i rentami Podstawa prawna: art. 75 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118)

Dodatek pielęgnacyjny to comiesięczne świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), które ma pomóc osobom starszym lub niesamodzielnym w pokrywaniu kosztów opieki i codziennego funkcjonowania. Komu się należy?

Największa grupa uprawnionych to emeryci i renciści, którzy ukończyli 75 lat – tu ZUS przyznaje dodatek z urzędu , bez wniosku i dopisuje go do wypłaty.

– tu ZUS przyznaje dodatek , bez wniosku i dopisuje go do wypłaty. Drugą ścieżką jest orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji – wtedy można dostać dodatek przed 75. rokiem życia, ale po złożeniu wniosku z dokumentami (m.in. OL-9).

Obie podstawy wynikają z art. 75 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. W każdym wariancie trzeba mieć prawo do emerytury albo renty wypłacanej przez ZUS.

Ważne Uwaga (niesamodzielni): jeśli nie masz jeszcze 75 lat, ale masz orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, złóż wniosek – dokument OL-9 nie może być „przestarzały” (co do zasady dołączasz aktualne zaświadczenie lekarskie).

Od 1 marca 2025 r. kwota dodatku to 348,22 zł miesięcznie. To stawka obowiązująca do 28 lutego 2026 r. (potem waloryzacja marcowa). Wyższy dodatek przysługuje inwalidom wojennym całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji – 522,33 zł. ZUS wypłaca dodatek razem z Twoją emeryturą lub rentą.

Zgodnie z najnowszymi danymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRiPS), prognozowany wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na 1 marca 2026 roku ma wynieść 104,7%, co oznacza 4,7% podwyżki. Oznacza to, że wszystkie świadczenia objęte waloryzacją – w tym dodatek pielęgnacyjny z ZUS – wzrosną właśnie o ten procent.

Jeśli prognoza się potwierdzi, dodatek pielęgnacyjny, który od marca 2025 roku wynosi 348,22 zł, wzrośnie do około 364,59 zł miesięcznie (po zaokrągleniu do pełnych groszy). To poziom, który pozwoli utrzymać realną wartość świadczenia w warunkach umiarkowanej inflacji, ale nie przyniesie odczuwalnego wzrostu dochodu seniorów.

W praktyce ZUS dolicza dodatek do najbliższego terminu wypłaty po tym, jak odnotuje Twoje 75. urodziny. Najczęściej oznacza to pierwszą wypłatę w kolejnym miesiącu po miesiącu urodzin (np. 75. urodziny w październiku → dodatek do listopadowej emerytury). To świadczenie jest wypłacane automatycznie – bez papierów i bez logowania do PUE.

Jeśli przebywasz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL) lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dłużej niż 2 tygodnie w miesiącu, ZUS nie wypłaci dodatku za ten miesiąc. To jeden z najczęstszych „wyjątków”, o którym rodziny zapominają. Gdy okaże się, że pobierałeś dodatek mimo długiego pobytu w ZOL/ZPO, ZUS może zażądać zwrotu.

Jeśli masz orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, złóż wniosek do ZUS.

Dokumenty i kroki:

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny (przez PUE/eZUS lub w placówce).

o dodatek pielęgnacyjny (przez lub w placówce). Zaświadczenie OL-9 o stanie zdrowia (wystawia lekarz; w chwili składania wniosku musi być aktualne).

o stanie zdrowia (wystawia lekarz; w chwili składania wniosku musi być aktualne). Orzeczenie niezdolności do samodzielnej egzystencji (jeśli już posiadasz).

(jeśli już posiadasz). Decyzję ZUS otrzymasz po przeprowadzeniu postępowania (orzeczenie: lekarz orzecznik/komisja).

Pobierz zaświadczenie OL-9 o stanie zdrowia (ZUS) - plik poniżej.

OL-9 zaświadczenie o stanie zdrowia do dodatku pielęgnacyjnego ZUS pobierz plik

Czym się różni zasiłek pielęgnacyjny od dodatku pielęgnacyjnego?

Dodatek pielęgnacyjny często bywa mylony z zasiłkiem pielęgnacyjnym. Tymczasem są to dwa podobne w nazwie świadczenia realizowane przez różne instytucje, o różnych kwotach i kryteriach przyznawania.

Cecha Dodatek pielęgnacyjny (ZUS) Zasiłek pielęgnacyjny (MOPS/GOPS) Kto wypłaca ZUS(z emeryturą/rentą) Gmina(MOPS/GOPS) Dla kogo 75+ z urzędu lub przed 75 r.ż. przy orzeczonejniezdolności do samodzielnej egzystencji Dziecko z orzeczeniem, dorosły ze znaczną niepełnosprawnością, niekiedy umiarkowaną (gdy powstała do 21 r.ż.),także senior 75+ Wniosek 75+ – nie; przed 75 r.ż. – tak(OL-9) Tak – zawsze w MOPS/GOPS Kwota 2025 348,22 zł/mies.(marzec 2025–luty 2026) 215,84 zł/mies. (bez zmian w 2025) Podstawa prawna Ustawa o emeryturach i rentach z FUS,art. 75 Ustawa o świadczeniach rodzinnych,art. 16 Wyjątki brak wypłaty, gdy>2 tyg.w miesiącu w ZOL/ZPO typowe zasady ze świadczeń rodzinnych

Poniżej przedstawiamy trzy przykłady seniorów, którzy - w zależności od sytuacji - otrzymują dodatek pielęgnacyjny lub też nie.

Mama kończy 75 lat w październiku 2025 r. – ZUS dopisze 348,22 zł z urzędu i zwykle wypłaci od najbliższego terminu (w praktyce często od listopadowej emerytury). Nic nie trzeba składać. Tata, 67 lat, po udarze – lekarz prowadzący wypełnia OL-9, ZUS kieruje sprawę do orzecznika. Po stwierdzeniu całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ZUS przyzna dodatek przed 75. r.ż. (na wniosek). Babcia w ZOL przez 3 tygodnie w miesiącu – w tym miesiącu dodatku nie będzie. Jeśli świadczenie wypłacono, ZUS może wystąpić o zwrot. Lepiej zawczasu zgłosić długotrwały pobyt.

Sprawdź datę 75. urodzin – dodatek należy się z urzędu.

– dodatek należy się z urzędu. Przed 75. r.ż. – złóż wniosek + OL-9 (niesamodzielność).

– złóż wniosek + (niesamodzielność). ZOL/ZPO > 2 tyg. w miesiącu = brak dodatku za ten miesiąc.

> w miesiącu = brak dodatku za ten miesiąc. Jeśli opiekun szuka wsparcia dla osoby z orzeczeniem – rozważ też świadczenie uzupełniające (do 500 zł).

Nie. Osoby, które mają prawo do emerytury lub renty i ukończyły 75 lat, otrzymują dodatek pielęgnacyjny z urzędu – ZUS dopisuje go automatycznie do wypłaty. Wniosek składają tylko osoby młodsze, które mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (formularz OL-9).

Od 1 marca 2025 r. dodatek wynosi 348,22 zł miesięcznie. Kolejna waloryzacja nastąpi 1 marca 2026 r., a prognozowany wzrost to 4,7%, co daje nową kwotę około 364,59 zł.

Nie. Dodatek pielęgnacyjny jest zwolniony z podatku dochodowego (PIT) i nie podlega egzekucji komorniczej. ZUS wypłaca go w pełnej wysokości, bez potrąceń.

Nie. Przepisy nie pozwalają na pobieranie dwóch świadczeń o podobnym charakterze. Jeśli otrzymujesz dodatek pielęgnacyjny z ZUS, zasiłek pielęgnacyjny z pomocy społecznej (MOPS/GOPS) nie przysługuje.

5. Co się dzieje, jeśli przebywam w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL) lub pielęgnacyjno-opiekuńczym (ZPO)?

Jeżeli pobyt w takiej placówce trwa ponad 14 dni w miesiącu, ZUS wstrzymuje wypłatę dodatku za ten miesiąc. Gdy pobierasz go mimo dłuższego pobytu, ZUS może żądać zwrotu nienależnie wypłaconej kwoty.

Tak. Jeśli lekarz orzecznik ZUS uzna Cię za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji, możesz otrzymać dodatek niezależnie od wieku. Musisz jednak złożyć wniosek z zaświadczeniem OL-9 i orzeczeniem lekarskim.

Podstawa prawna i źródła