Ryczałt energetyczny to pieniężny dodatek wypłacany przez ZUS w ściśle określonych przypadkach – nie jest to program powszechny dla wszystkich emerytów. Kwota dodatku została zaktualizowana w 2025 r. i wynosi 312,71 zł miesięcznie. Co ważne, świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego i, w przeciwieństwie do bonów, nie wymaga rozliczenia rachunków. Poniżej zbieramy w jednym miejscu zasady, dokumenty, terminy, odpowiedź na kluczowe pytanie o „przeznaczenie na prąd”, a także porównanie z innymi formami wsparcia.

Na skróty (najważniejsze liczby i daty): Kwota: 312,71 zł/mies. (od 01.03.2025).

312,71 zł/mies. (od 01.03.2025). Dochód/wiek: brak progów – liczy się status (kombatant/osoba represjonowana, wdowa/wdowiec).

brak progów – liczy się status (kombatant/osoba represjonowana, wdowa/wdowiec). Wniosek: ZUS-ERK + decyzja UdSKiOR/właściwy dokument.

ZUS-ERK + decyzja UdSKiOR/właściwy dokument. Wypłata: co miesiąc z emeryturą/rentą; pieniądze trafiają do świadczeniobiorcy.

co miesiąc z emeryturą/rentą; pieniądze trafiają do świadczeniobiorcy. Przeznaczenie: brak obowiązku wydania wyłącznie na prąd; brak rozliczania wydatkowania przez ZUS (to dodatek pieniężny).

Kto dostanie ryczałt energetyczny w 2025 r.? (grupy uprawnionych)

Ryczałt energetyczny przysługuje konkretnym grupom, a nie „wszystkim seniorom”. Ustawa o kombatantach wymienia osoby, którym – obok innych uprawnień – przysługuje m.in. ryczałt energetyczny. To przede wszystkim: kombatanci i ofiary represji (wojennych/powojennych), a także wdowy i wdowcy po takich osobach, jeśli pobierają świadczenia emerytalno-rentowe. W katalogu uprawnionych znajdują się również osoby z tytułami szczególnymi (np. żołnierze przymusowo zatrudniani w kopalniach/batalionach budowlanych) oraz ich małżonkowie-świadczeniobiorcy. Kluczowe jest urzędowe potwierdzenie statusu – co do zasady decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdSKiOR). To rozwiązanie porządkuje system: państwo wspiera tych, którym z racji doświadczeń historycznych przyznano szczególne prawa, a ZUS realizuje wypłatę dodatku razem z emeryturą/rentą. Dochód nie ma znaczenia, ale status – tak. Podstawa: art. 20 i art. 24 ustawy (Dz.U. 2022 poz. 2039 – t.j.).

Mikro-FAQ

Czy muszę być emerytem? Najczęściej tak, gdyż dodatek wypłaca organ emerytalno-rentowy. Są jednak również przepisy dotyczące osób z prawem do świadczenia „w wysokości dodatku kombatanckiego”, którym łącznie przysługują odpowiednie uprawnienia (w tym ryczałt).

Najczęściej tak, gdyż dodatek wypłaca organ emerytalno-rentowy. Są jednak również przepisy dotyczące osób z prawem do świadczenia „w wysokości dodatku kombatanckiego”, którym łącznie przysługują odpowiednie uprawnienia (w tym ryczałt). Czy liczy się wiek? Nie ma progu wieku dla samego ryczałtu - liczy się status i pobieranie świadczenia.

Od 1 marca 2025 r. kwota ryczałtu energetycznego wynosi 312,71 zł miesięcznie. Stawkę ogłasza co roku – w Monitorze Polskim – Szef UdSKiOR, na podstawie delegacji z art. 20 ust. 3d ustawy. To rozwiązanie techniczne: waloryzacja dodatku jest sprzężona z waloryzacją emerytur i rent, więc co roku od marca pojawia się nowa kwota. Z punktu widzenia domowego budżetu, roczne wsparcie wynosi 3 752,52 zł (12×312,71 zł). W 2024 r. obowiązywała niższa wartość (299,82 zł), co dobrze pokazuje mechanizm indeksacji.

Czy liczy się wiek i dochód? (krótko: wiek i dochód nie są kryterium)

W praktyce prawo do dodatku nie jest determinowane ani wiekiem, ani dochodem. Kluczowy jest status kombatanta/osoby represjonowanej (lub wdowy/wdowca po takiej osobie) oraz pobieranie świadczenia emerytalno-rentowego/zbliżonego. To dlatego w przekazie medialnym pojawia się skrót „bez względu na dochody i wiek”. Ustawodawca uznał, że to wyrównanie kosztów energii dla uprzywilejowanej, historycznie zdefiniowanej grupy, a nie narzędzie polityki socjalnej zależnej od progu dochodowego. Warto pamiętać, że podobnie skonstruowane są inne „dodatki kombatanckie".

Mikro-FAQ

Czy wysoki dochód wyklucza? Nie. Liczy się status, nie poziom dochodu.

Nie. Liczy się status, nie poziom dochodu. Czy pracujący emeryt traci prawo? Nie, samo zatrudnienie nie stanowi przesłanki negatywnej, jeśli zachowany jest status i pobieranie świadczenia.

To najczęściej zadawane pytanie – i dobra wiadomość jest prosta: nie ma przepisu, który nakazywałby wydawać ryczałt energetyczny „tylko na prąd”. Świadczenie ma charakter pieniężny (nie jest „bonem” ani „voucherem”), trafia na konto świadczeniobiorcy wraz z emeryturą/rentą i nie podlega rozliczeniu wobec ZUS. Ani ustawa, ani oficjalne wytyczne ZUS nie wymagają przedstawiania rachunków za energię lub paragonów – to beneficjent decyduje, czy przeznaczy dodatek na prąd, inne media, leki czy żywność. Taki charakter wynika wprost z konstrukcji ustawy, która w art. 24 mówi o świadczeniach pieniężnych wypłacanych przez organy emerytalno-rentowe, oraz z opisu ZUS, że dodatek wypłacany jest razem z emeryturą/rentą (a nie „na ręce dostawcy energii”).

Mikro-FAQ

Czy ZUS może żądać faktur za prąd? Nie - brak takiego obowiązku w przepisach i procedurach.

Nie - brak takiego obowiązku w przepisach i procedurach. Czy mogę wydać te pieniądze na inne potrzeby? Tak, to dodatek gotówkowy dla uprawnionego.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny? (krok po kroku, ZUS-ERK)

Sprawdź uprawnienia – potrzebna jest decyzja Szefa UdSKiOR potwierdzająca status (kombatant/osoba represjonowana) lub – dla wdów/wdowców – potwierdzająca uprawnienia jako członka rodziny po osobie uprawnionej. Wypełnij formularz ZUS-ERK (wniosek o świadczenie obejmuje również ryczałt energetyczny). Druk dostępny jest w ZUS (i w wersji PDF). Złóż wniosek: w placówce ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu), pocztą, a w przypadku zamieszkania poza krajem – również przez konsulat. Czekaj na decyzję – co do zasady do 30 dni od wyjaśnienia okoliczności i złożenia kompletu dokumentów. Po przyznaniu, dodatek jest dopisywany do emerytury/renty.

Dokumenty najczęściej wymagane: decyzja UdSKiOR (o statusie) lub dokumenty wojskowe w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnianych; od wdów/wdowców - decyzja o uprawnieniach jako członek rodziny po kombatancie.

Wzór tabeli – co przygotować do wniosku:

Kategoria uprawnionego Kluczowy dokument statusowy Wniosek w ZUS Uwaga Kombatant/osoba represjonowana DecyzjaUdSKiORo działalności/represjach ZUS-ERK Dodatek dopisywany do emerytury/renty Wdowa/wdowiec Decyzja o uprawnieniu jako członek rodziny ZUS-ERK Konieczne wskazanie danych zmarłego małżonka Żołnierz przymusowo zatrudniany Zaświadczenie organu wojskowego ZUS-ERK Uprawnienie wynika z ustawy kombatanckiej

Kiedy i jak wypłacany jest ryczałt energetyczny? (harmonogram)

W typowej sytuacji dodatek jest wypłacany co miesiąc razem z emeryturą lub rentą – świadczeniobiorca widzi go jako osobną pozycję na pasku wypłaty/przelewie. Ustawa przewiduje też rozwiązania dla osób, które nie pobierają emerytury/renty – w tych przypadkach przepisy odsyłają do szczególnych trybów i częstotliwości (np. wypłaty kwartalne wskazane w konstrukcji przepisów art. 20/20¹). W praktyce zdecydowana większość uprawnionych otrzymuje jednak miesięczną dopłatę z bieżącym świadczeniem – to najprostsze i najwygodniejsze rozwiązanie organizacyjne dla ZUS i beneficjenta.

Przykład Wdowa po kombatancie składa kompletny ZUS-ERK w maju → decyzja przyznająca prawo → od maja (miesiąca złożenia) dopłata 312,71 zł pojawia się wraz z rentą rodzinną, co miesiąc.

Kto nie skorzysta z dodatku na prąd od ZUS?

Dodatek nie przysługuje „każdemu seniorowi” - to najczęstsze nieporozumienie. Jeżeli nie masz decyzji UdSKiOR (statusu kombatanta/osoby represjonowanej) i nie jesteś wdową/wdowcem po osobie uprawnionej, ZUS nie przyzna ryczałtu. Błędem jest też utożsamianie ryczałtu energetycznego z powszechnymi „dodatkami prądowymi” – to inne instrumenty. Nie przysługuje on również „z urzędu” członkom rodzin, którzy nie spełniają warunków z ustawy (np. brak prawa do świadczenia emerytalno-rentowego). Zdarza się też, że wnioskodawcy mylą ryczałt energetyczny z bonem energetycznym (program dochodowy) i odwrotnie – każde z tych świadczeń działa na innych zasadach.

Podatki, składki, egzekucja – co z potrąceniami?

Ryczałt energetyczny jest dodatkiem do świadczenia i – zgodnie z komunikatami/waloryzacją – wypłacany jest jako kwota pieniężna przypisana do uprawnienia ustawowego. Dodatek jest wypłacany w pełnej wysokości jako element dodatków do emerytur/rent i nie jest odrębnie opodatkowany jak przychód ze stosunku pracy (dla emeryta/rencisty jego „PIT-owa” sytuacja wynika z całej emerytury/renty). W praktyce beneficjent otrzymuje pełne 312,71 zł. Konstrukcja prawna (świadczenie pieniężne wypłacane przez organ rentowy – art. 24) potwierdza brak obowiązku „rozliczania” wydatków z tytułu dodatku.

Podstawa prawna i dokumenty

Ryczałt energetyczny wynika z ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - przede wszystkim: