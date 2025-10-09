- Na skróty: waloryzacja emerytur 2026
- Kogo dotyczy waloryzacja emerytur 2026?
- Ile wyniesie waloryzacja emerytur w 2026 roku?
- Kiedy ZUS wypłaci emerytury po waloryzacji? Harmonogram 2026
- Rząd kontra prezydent – dwie wizje tej samej waloryzacji
- Kto zyska więcej przy 4,9%, a kto przy +150 zł?
- Dlaczego rząd nie wybrał kwoty +150 zł?
- Jak waloryzacja 2026 wpłynie na „13” i „14” emeryturę?
- Koszt waloryzacji 2026 dla budżetu państwa
- Waloryzacja a inflacja – czy 4,9% wystarczy?
- Jak zmienia się struktura emerytur po waloryzacji
- FAQ – najczęstsze pytania seniorów o waloryzację 2026
- Podstawa prawna i źródła
Na skróty: waloryzacja emerytur 2026
- Start waloryzacji: 1 marca 2026
- Wskaźnik: +4,9 % (brutto)
- Najniższa emerytura: 1 970,98 zł brutto (≈ 1 800 zł netto)
- Przeciętna emerytura (3 000 zł): +147 zł brutto / ≈ +125 zł netto
- Budżet państwa: ok. 23 mld zł koszt waloryzacji + „13” i „14” → 50 mld zł łącznie
- Forma: procentowa, bez wniosków, z urzędu
Seniorzy tradycyjnie z niecierpliwością wyczekują 1 marca 2026, kiedy to ich emerytury i renty zostaną podwyższone. Tyle że w 2026 roku emocji będzie więcej niż zwykle: waloryzacja 4,9% to minimum ustawowe, a prezydencka propozycja +150 zł mogłaby przynieść większe zyski tym z najniższymi emeryturami. Rząd mówi jednak wprost – „nie stać nas na więcej”.
Kogo dotyczy waloryzacja emerytur 2026?
Zasada jest prosta i powtarzalna: każdy, kto na ostatni dzień lutego 2026 r. ma prawo do emerytury lub renty, otrzyma podwyżkę od 1 marca. Nie ma znaczenia, czy to świadczenie z ZUS, KRUS, czy służb mundurowych – wskaźnik jest jednakowy.
Nie trzeba składać żadnych wniosków. ZUS przeliczy świadczenia automatycznie i wyśle nową decyzję pocztą lub udostępni ją na PUE. Dla osób dorabiających powyżej limitów, waloryzacja „ujawni się” w momencie wznowienia wypłaty.
Ważne
Uwaga! Jeśli złożysz wniosek o emeryturę dopiero w marcu 2026, pierwszą waloryzację zobaczysz dopiero w 2027 r.
FAQ – Kto dostanie podwyżkę emerytur i czy trzeba coś robić?
- Czy pracujący emeryt dostanie podwyżkę? Tak, jeśli ZUS wypłaca świadczenie.
- Czy liczy się dochód rodziny? Nie. Waloryzacja dotyczy tylko indywidualnego świadczenia.
- Czy trzeba złożyć wniosek? Nie, wszystko dzieje się z urzędu.
Ile wyniesie waloryzacja emerytur w 2026 roku?
Rada Ministrów opublikowała Rozporządzenie z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r, w którym czytamy, że:
W 2026 r. wysokość zwiększenia, o którym mowa w art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustala się na poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.
Ta propozycja – jeśli zostanie przyjęta – przekłada się na co najmniej 4,9% wzrost świadczeń (brutto). Z tej kwoty potrącane są zaliczka na PIT i składka zdrowotna (9%). Dlatego realny zysk na koncie jest zawsze nieco mniejszy.
|Emerytura przed waloryzacją
|Po waloryzacji (brutto)
|Szacunek netto
|Zysk netto
|1 878,91 zł (minimalna)
|1 970,98 zł
|≈ 1 800 zł
|+85 zł
|2 500 zł
|2 622,50 zł
|≈ 2 380 zł
|+110 zł
|3 000 zł
|3 147 zł
|≈ 2 850 zł
|+125 zł
|4 000 zł
|4 196 zł
|≈ 3 780 zł
|+165 zł
Dla emerytur poniżej kwoty wolnej od podatku PIT (30 000 zł rocznie) zaliczka wynosi 0 zł, więc cała różnica zostaje „w kieszeni”. Im wyższe świadczenie, tym większy zysk – bo procentowy mechanizm działa progresywnie.
Jak liczyć waloryzację samodzielnie?
- Wystarczy pomnożyć kwotę świadczenia przez 1,049.
- Przykład: 3 000 zł × 1,049 = 3 147 zł brutto.
- Z tego ZUS potrąci 9 % składki (≈ 283 zł) i PIT (≈ 14 zł), czyli na konto trafi około 2 850 zł netto.
Kiedy ZUS wypłaci emerytury po waloryzacji? Harmonogram 2026
Waloryzacja zawsze wchodzi w życie 1 marca. Ale przelewy wykonywane są według kalendarza ZUS.
|Termin wypłaty świadczenia
|Data waloryzacji i przelewu
|5. dzień miesiąca
|3–5 marca 2026
|10. dzień miesiąca
|8–10 marca 2026
|15. dzień miesiąca
|13–15 marca 2026
|20. dzień miesiąca
|18–20 marca 2026
|25. dzień miesiąca
|24–25 marca 2026
Nie ma różnic między ZUS i KRUS – oba systemy waloryzują świadczenia z urzędu od 1 marca.
Rząd kontra prezydent – dwie wizje tej samej waloryzacji
Choć waloryzacja emerytur to proces coroczny i z pozoru techniczny, w 2026 r. zamieniła się w prawdziwy spór o filozofię systemu. Rząd Donalda Tuska postawił na wariant procentowy (4,9%), powiązany z inflacją i wzrostem płac. Prezydent Karol Nawrocki oraz związki zawodowe proponowali jednak alternatywę: podwyżkę kwotową +150 zł dla każdego emeryta.
„Nie można karać tych, którzy całe życie pracowali za niskie pensje” – mówił prezydent, wskazując, że procentowy mechanizm „nagradza” osoby z wysokimi świadczeniami.
Minister finansów odpowiadał jednak jasno: każdy dodatkowy punkt procentowy waloryzacji to ponad 4 mld zł kosztu dla budżetu, a wariant +150 zł wymagałby nawet 8 mld zł więcej.
Kto zyska więcej przy 4,9%, a kto przy +150 zł?
|Emerytura przed waloryzacją
|Wariant rządowy 4,9 %
|Wariant prezydencki +150 zł
|Kto zyskuje więcej
|1 878,91 zł (minimalna)
|1 970,98 zł (+92,07)
|2 028,91 zł (+150,00)
|Prezydencki
|2 000 zł
|2 098 zł (+98 zł)
|2 150 zł (+150 zł)
|Prezydencki
|2 600 zł
|2 727,40 zł (+127,40)
|2 750 zł (+150 zł)
|Prezydencki(nieznacznie)
|3 000 zł
|3 147 zł (+147 zł)
|3 150 zł (+150 zł)
|praktycznie remis
|4 000 zł
|4 196 zł (+196 zł)
|4 150 zł (+150 zł)
|Rządowy
|5 000 zł
|5 245 zł (+245 zł)
|5 150 zł (+150 zł)
|Rządowy
Wniosek:
- Dla świadczeń do ok. 2 600 zł brutto korzystniejszy byłby wariant prezydencki (+150 zł).
- Dla świadczeń powyżej 3 000 zł wyraźnie lepszy jest wariant procentowy (rządowy).
- Ponieważ większość emerytów ZUS mieści się między 2 400 a 3 600 zł, przeciętne korzyści są zbliżone, ale budżetowy koszt rządowego wariantu jest o ok. 8 mld zł niższy.
Tabela porównawcza netto – ile trafi faktycznie na konto
|Emerytura przed waloryzacją
|4,9% – netto (szacunek)
|+150 zł – netto
|Różnica netto
|1 878,91 zł
|1 800 zł
|1 835 zł
|+35 zł
|2 500 zł
|2 380 zł
|2 405 zł
|+25 zł
|3 000 zł
|2 850 zł
|2 860 zł
|+10 zł
|4 000 zł
|3 780 zł
|3 740 zł
|–40 zł
|5 000 zł
|4 660 zł
|4 590 zł
|–70 zł
Dlaczego rząd nie wybrał kwoty +150 zł?
Powody są trzy:
- Ekonomia – kwotowa waloryzacja faworyzuje osoby z niskimi świadczeniami, ale zaburza proporcje w systemie, w którym składka i emerytura są powiązane.
- Budżet – przy inflacji ok. 4% i realnym wzroście płac 0,9% wariant +150 zł kosztowałby dodatkowe 8–9 mld zł.
- Prawo – ustawa o emeryturach i rentach (art. 89 ust. 1) dopuszcza tylko waloryzację procentową, a kwotową można wprowadzić jedynie w drodze ustawy specjalnej.
Jak waloryzacja 2026 wpłynie na „13” i „14” emeryturę?
Waloryzacja automatycznie podnosi także kwoty dodatkowych świadczeń. „Trzynastka” równa się minimalnej emeryturze, a więc po waloryzacji wyniesie 1 970,98 zł brutto (ok. 1 800 zł netto). „Czternastka” zależy od progu 2 900 zł – powyżej tej kwoty działa zasada „złotówka za złotówkę”.
|Świadczenie podstawowe
|„13” (kwiecień 2026)
|„14” (wrzesień 2026)
|1 970,98 zł
|1 970,98 zł
|1 970,98 zł
|2 500 zł
|1 970,98 zł
|1 970,98 zł
|3 200 zł
|1 970,98 zł
|1 670,98 zł
|4 000 zł
|1 970,98 zł
|brak prawa
Szacunkowy roczny zysk seniora z waloryzacji plus „13” plus „14”: dla emerytury 3 000 zł brutto to ok. 4 700 zł więcej w 2026 r.
Koszt waloryzacji 2026 dla budżetu państwa
W dokumentach Ministerstwa Finansów zapisano:
- Koszt waloryzacji (4,9 %) – ok. 23 mld zł
- 13. i 14. emerytura – ok. 27 mld zł
- Łączny koszt świadczeń emerytalnych w 2026 r. – ok. 50 mld zł
Źródła finansowania to Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS), zasilany składkami i dotacją z budżetu państwa. Każdy dodatkowy 1% waloryzacji to +4 mld zł wydatku, dlatego resort finansów odrzucił pomysł waloryzacji 5,95% zgłaszany przez związki zawodowe.
Waloryzacja a inflacja – czy 4,9% wystarczy?
Według prognoz GUS inflacja w 2025 r. wyniesie ok. 4%, a przeciętny wzrost płac realnych – 0,9%. Mechanizm waloryzacji (inflacja + 20% realnego wzrostu płac) daje więc wynik 4,9%, czyli dokładnie tyle, ile przewidziało rozporządzenie. W praktyce oznacza to, że świadczenia w 2026 r. utrzymają realną wartość nabywczą wobec cen z 2025 r., ale nie przyniosą realnego wzrostu dochodu.
Jak zmienia się struktura emerytur po waloryzacji
|Poziom świadczenia (brutto)
|Przed waloryzacją
|Po waloryzacji (4,9 %)
|Zmiana brutto
|Udział w populacji ZUS
|< 2 000 zł
|1 878,91 zł
|1 970,98 zł
|+92 zł
|25 %
|2 000–3 000 zł
|2 500 zł
|2 622,50 zł
|+122 zł
|41 %
|3 000–4 000 zł
|3 000 zł
|3 147 zł
|+147 zł
|22 %
|> 4 000 zł
|4 000 zł
|4 196 zł
|+196 zł
|12 %
Po marcowej waloryzacji średnia emerytura w ZUS przekroczy 3 100 zł brutto, a minimalna zbliży się do 2 000 zł.
FAQ – najczęstsze pytania seniorów o waloryzację 2026
Czy waloryzacja dotyczy też rent rodzinnych i socjalnych?
Tak – wszystkie świadczenia z ZUS, KRUS i służb mundurowych rosną tym samym wskaźnikiem.
Czy trzeba składać wniosek?
Nie. ZUS i KRUS przeliczają z urzędu, decyzja przyjdzie pocztą lub przez PUE.
Czy „trzynastka” i „czternastka” też wzrosną?
Tak. „13” = 1 970,98 zł, a „14” zależy od progu 2 900 zł.
Czy ta podwyżka wpłynie na próg do „14”?
Tak, bo próg liczy się od świadczenia po waloryzacji – część osób straci prawo do pełnej kwoty.
Podstawa prawna i źródła
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 31 lipca 2025 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (Dz.U. 2025 poz. 1048)
- Projekt ustawy budżetowej na 2026 r.– druk sejmowy nr 1749
- Komunikat MRiPS z 12 czerwca 2025 r. – „Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent 2026 – 4,9%
- Dane GUS o inflacji i wynagrodzeniach za 2025 r.
