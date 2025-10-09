Na skróty: waloryzacja emerytur 2026

Start waloryzacji: 1 marca 2026

Wskaźnik: +4,9 % (brutto)

Najniższa emerytura: 1 970,98 zł brutto (≈ 1 800 zł netto)

Przeciętna emerytura (3 000 zł): +147 zł brutto / ≈ +125 zł netto

Budżet państwa: ok. 23 mld zł koszt waloryzacji + „13” i „14” → 50 mld zł łącznie

Forma: procentowa, bez wniosków, z urzędu

Seniorzy tradycyjnie z niecierpliwością wyczekują 1 marca 2026, kiedy to ich emerytury i renty zostaną podwyższone. Tyle że w 2026 roku emocji będzie więcej niż zwykle: waloryzacja 4,9% to minimum ustawowe, a prezydencka propozycja +150 zł mogłaby przynieść większe zyski tym z najniższymi emeryturami. Rząd mówi jednak wprost – „nie stać nas na więcej”.

Kogo dotyczy waloryzacja emerytur 2026?

Zasada jest prosta i powtarzalna: każdy, kto na ostatni dzień lutego 2026 r. ma prawo do emerytury lub renty, otrzyma podwyżkę od 1 marca. Nie ma znaczenia, czy to świadczenie z ZUS, KRUS, czy służb mundurowych – wskaźnik jest jednakowy.

Nie trzeba składać żadnych wniosków. ZUS przeliczy świadczenia automatycznie i wyśle nową decyzję pocztą lub udostępni ją na PUE. Dla osób dorabiających powyżej limitów, waloryzacja „ujawni się” w momencie wznowienia wypłaty.

Ważne Uwaga! Jeśli złożysz wniosek o emeryturę dopiero w marcu 2026, pierwszą waloryzację zobaczysz dopiero w 2027 r.

FAQ – Kto dostanie podwyżkę emerytur i czy trzeba coś robić?

Czy pracujący emeryt dostanie podwyżkę? Tak, jeśli ZUS wypłaca świadczenie.

Tak, jeśli ZUS wypłaca świadczenie. Czy liczy się dochód rodziny? Nie. Waloryzacja dotyczy tylko indywidualnego świadczenia.

Nie. Waloryzacja dotyczy tylko indywidualnego świadczenia. Czy trzeba złożyć wniosek? Nie, wszystko dzieje się z urzędu.

Ile wyniesie waloryzacja emerytur w 2026 roku?

Rada Ministrów opublikowała Rozporządzenie z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r, w którym czytamy, że:

W 2026 r. wysokość zwiększenia, o którym mowa w art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustala się na poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Ta propozycja – jeśli zostanie przyjęta – przekłada się na co najmniej 4,9% wzrost świadczeń (brutto). Z tej kwoty potrącane są zaliczka na PIT i składka zdrowotna (9%). Dlatego realny zysk na koncie jest zawsze nieco mniejszy.

Emerytura przed waloryzacją Po waloryzacji (brutto) Szacunek netto Zysk netto 1 878,91 zł (minimalna) 1 970,98 zł ≈ 1 800 zł +85 zł 2 500 zł 2 622,50 zł ≈ 2 380 zł +110 zł 3 000 zł 3 147 zł ≈ 2 850 zł +125 zł 4 000 zł 4 196 zł ≈ 3 780 zł +165 zł

Dla emerytur poniżej kwoty wolnej od podatku PIT (30 000 zł rocznie) zaliczka wynosi 0 zł, więc cała różnica zostaje „w kieszeni”. Im wyższe świadczenie, tym większy zysk – bo procentowy mechanizm działa progresywnie.

Jak liczyć waloryzację samodzielnie?

Wystarczy pomnożyć kwotę świadczenia przez 1,049.

Przykład: 3 000 zł × 1,049 = 3 147 zł brutto .

. Z tego ZUS potrąci 9 % składki (≈ 283 zł) i PIT (≈ 14 zł), czyli na konto trafi około 2 850 zł netto.

Kiedy ZUS wypłaci emerytury po waloryzacji? Harmonogram 2026

Waloryzacja zawsze wchodzi w życie 1 marca. Ale przelewy wykonywane są według kalendarza ZUS.

Termin wypłaty świadczenia Data waloryzacji i przelewu 5. dzień miesiąca 3–5 marca 2026 10. dzień miesiąca 8–10 marca 2026 15. dzień miesiąca 13–15 marca 2026 20. dzień miesiąca 18–20 marca 2026 25. dzień miesiąca 24–25 marca 2026

Nie ma różnic między ZUS i KRUS – oba systemy waloryzują świadczenia z urzędu od 1 marca.

Rząd kontra prezydent – dwie wizje tej samej waloryzacji

Choć waloryzacja emerytur to proces coroczny i z pozoru techniczny, w 2026 r. zamieniła się w prawdziwy spór o filozofię systemu. Rząd Donalda Tuska postawił na wariant procentowy (4,9%), powiązany z inflacją i wzrostem płac. Prezydent Karol Nawrocki oraz związki zawodowe proponowali jednak alternatywę: podwyżkę kwotową +150 zł dla każdego emeryta.

„Nie można karać tych, którzy całe życie pracowali za niskie pensje” – mówił prezydent, wskazując, że procentowy mechanizm „nagradza” osoby z wysokimi świadczeniami.

Minister finansów odpowiadał jednak jasno: każdy dodatkowy punkt procentowy waloryzacji to ponad 4 mld zł kosztu dla budżetu, a wariant +150 zł wymagałby nawet 8 mld zł więcej.

Kto zyska więcej przy 4,9%, a kto przy +150 zł?

Emerytura przed waloryzacją Wariant rządowy 4,9 % Wariant prezydencki +150 zł Kto zyskuje więcej 1 878,91 zł (minimalna) 1 970,98 zł (+92,07) 2 028,91 zł (+150,00) Prezydencki 2 000 zł 2 098 zł (+98 zł) 2 150 zł (+150 zł) Prezydencki 2 600 zł 2 727,40 zł (+127,40) 2 750 zł (+150 zł) Prezydencki(nieznacznie) 3 000 zł 3 147 zł (+147 zł) 3 150 zł (+150 zł) praktycznie remis 4 000 zł 4 196 zł (+196 zł) 4 150 zł (+150 zł) Rządowy 5 000 zł 5 245 zł (+245 zł) 5 150 zł (+150 zł) Rządowy

Wniosek:

Dla świadczeń do ok. 2 600 zł brutto korzystniejszy byłby wariant prezydencki (+150 zł).

korzystniejszy byłby wariant prezydencki (+150 zł). Dla świadczeń powyżej 3 000 zł wyraźnie lepszy jest wariant procentowy (rządowy).

wyraźnie lepszy jest wariant procentowy (rządowy). Ponieważ większość emerytów ZUS mieści się między 2 400 a 3 600 zł, przeciętne korzyści są zbliżone, ale budżetowy koszt rządowego wariantu jest o ok. 8 mld zł niższy.

Tabela porównawcza netto – ile trafi faktycznie na konto

Emerytura przed waloryzacją 4,9% – netto (szacunek) +150 zł – netto Różnica netto 1 878,91 zł 1 800 zł 1 835 zł +35 zł 2 500 zł 2 380 zł 2 405 zł +25 zł 3 000 zł 2 850 zł 2 860 zł +10 zł 4 000 zł 3 780 zł 3 740 zł –40 zł 5 000 zł 4 660 zł 4 590 zł –70 zł

Dlaczego rząd nie wybrał kwoty +150 zł?

Powody są trzy:

Ekonomia – kwotowa waloryzacja faworyzuje osoby z niskimi świadczeniami, ale zaburza proporcje w systemie, w którym składka i emerytura są powiązane. Budżet – przy inflacji ok. 4% i realnym wzroście płac 0,9% wariant +150 zł kosztowałby dodatkowe 8–9 mld zł. Prawo – ustawa o emeryturach i rentach (art. 89 ust. 1) dopuszcza tylko waloryzację procentową, a kwotową można wprowadzić jedynie w drodze ustawy specjalnej.

Jak waloryzacja 2026 wpłynie na „13” i „14” emeryturę?

Waloryzacja automatycznie podnosi także kwoty dodatkowych świadczeń. „Trzynastka” równa się minimalnej emeryturze, a więc po waloryzacji wyniesie 1 970,98 zł brutto (ok. 1 800 zł netto). „Czternastka” zależy od progu 2 900 zł – powyżej tej kwoty działa zasada „złotówka za złotówkę”.

Świadczenie podstawowe „13” (kwiecień 2026) „14” (wrzesień 2026) 1 970,98 zł 1 970,98 zł 1 970,98 zł 2 500 zł 1 970,98 zł 1 970,98 zł 3 200 zł 1 970,98 zł 1 670,98 zł 4 000 zł 1 970,98 zł brak prawa

Szacunkowy roczny zysk seniora z waloryzacji plus „13” plus „14”: dla emerytury 3 000 zł brutto to ok. 4 700 zł więcej w 2026 r.

Koszt waloryzacji 2026 dla budżetu państwa

W dokumentach Ministerstwa Finansów zapisano:

Koszt waloryzacji (4,9 %) – ok. 23 mld zł

(4,9 %) – ok. 13. i 14. emerytura – ok. 27 mld zł

– ok. Łączny koszt świadczeń emerytalnych w 2026 r. – ok. 50 mld zł

Źródła finansowania to Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS), zasilany składkami i dotacją z budżetu państwa. Każdy dodatkowy 1% waloryzacji to +4 mld zł wydatku, dlatego resort finansów odrzucił pomysł waloryzacji 5,95% zgłaszany przez związki zawodowe.

Waloryzacja a inflacja – czy 4,9% wystarczy?

Według prognoz GUS inflacja w 2025 r. wyniesie ok. 4%, a przeciętny wzrost płac realnych – 0,9%. Mechanizm waloryzacji (inflacja + 20% realnego wzrostu płac) daje więc wynik 4,9%, czyli dokładnie tyle, ile przewidziało rozporządzenie. W praktyce oznacza to, że świadczenia w 2026 r. utrzymają realną wartość nabywczą wobec cen z 2025 r., ale nie przyniosą realnego wzrostu dochodu.

Jak zmienia się struktura emerytur po waloryzacji

Poziom świadczenia (brutto) Przed waloryzacją Po waloryzacji (4,9 %) Zmiana brutto Udział w populacji ZUS < 2 000 zł 1 878,91 zł 1 970,98 zł +92 zł 25 % 2 000–3 000 zł 2 500 zł 2 622,50 zł +122 zł 41 % 3 000–4 000 zł 3 000 zł 3 147 zł +147 zł 22 % > 4 000 zł 4 000 zł 4 196 zł +196 zł 12 %

Po marcowej waloryzacji średnia emerytura w ZUS przekroczy 3 100 zł brutto, a minimalna zbliży się do 2 000 zł.

FAQ – najczęstsze pytania seniorów o waloryzację 2026

Czy waloryzacja dotyczy też rent rodzinnych i socjalnych?

Tak – wszystkie świadczenia z ZUS, KRUS i służb mundurowych rosną tym samym wskaźnikiem.

Czy trzeba składać wniosek?

Nie. ZUS i KRUS przeliczają z urzędu, decyzja przyjdzie pocztą lub przez PUE.

Czy „trzynastka” i „czternastka” też wzrosną?

Tak. „13” = 1 970,98 zł, a „14” zależy od progu 2 900 zł.

Czy ta podwyżka wpłynie na próg do „14”?

Tak, bo próg liczy się od świadczenia po waloryzacji – część osób straci prawo do pełnej kwoty.

