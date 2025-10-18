Dlaczego część seniorów nie dostanie emerytury w listopadzie 2025

Nie chodzi o zawieszenie wypłat, ale o zasady, które obowiązują od lat. ZUS realizuje przelewy w siedmiu stałych terminach:

1. dniu miesiąca

5. dniu miesiąca

6. dniu miesiąca

10. dniu miesiąca

15. dniu miesiąca

20. dniu miesiąca

25. dnia miesiąca.

Gdy któryś z tych dni przypada w weekend lub święto, pieniądze są przekazywane wcześniej – w ostatnim dniu roboczym przed terminem.

W listopadzie 2025 1 listopada (sobota) to Wszystkich Świętych. Dlatego emerytury z terminem „na 1. dzień miesiąca” ZUS wypłaci już 31 października 2025 (piątek). W efekcie w listopadzie ci seniorzy nie otrzymają nowego przelewu. To nie błąd, a rutynowe przesunięcie kalendarzowe.

Kto naprawdę nie zobaczy przelewu w listopadzie 2025

Dla osób z terminem wypłaty 1. dnia miesiącapaździernik przyniósł dwa przelewy: pierwszy 1 października, a drugi nastąpi 31 października (za listopad). W samym listopadzie wpływu już nie będzie – kolejna emerytura trafi na konto dopiero 1 grudnia 2025.

ZUS przypomina, że wcześniejsze przelewy nie zwiększają wysokości świadczenia – to tylko zmiana daty wpływu. Wypłata pozostaje taka sama, a mechanizm jest w pełni automatyczny.

Kolejna zmiana: wypłata emerytury z 15 listopada będzie wcześniej

Drugie przesunięcie dotyczy osób z terminem 15 dnia miesiąca. W 2025 roku 15 listopada wypada w sobotę, więc ZUS przeleje pieniądze dzień wcześniej – w piątek 14 listopada.

To niewielka różnica, ale dla wielu seniorów ważna. Zwłaszcza tych, którzy planują płatności za media lub leki w połowie miesiąca – tym razem środki pojawią się na kontach dzień wcześniej.

Harmonogram wypłat ZUS – listopad 2025 (pełny kalendarz)

Termin z decyzji Dzień tygodnia Data wypłaty Uwagi 1 sobota 1.11 31.10.2025 (piątek) wypłacono wcześniej – brak wypłaty w listopadzie 5 środa 5.11 5.11 bez zmian 6 czwartek 6.11 6.11 bez zmian 10 poniedziałek 10.11 10.11 bez zmian 15 sobota 15.11 14.11 (piątek) wypłata wcześniej 20 czwartek 20.11 20.11 bez zmian 25 wtorek 25.11 25.11 bez zmian

Dlaczego to ważne

Tegoroczny układ kalendarza może zaskoczyć wielu seniorów. Październik przyniósł dwa przelewy, więc listopad może zacząć się „na sucho” – bez nowego wpływu. Emeryci z terminem wypłaty świadczenia w 1. dniu miesiąca muszą potraktować październikowy przelew z 31.10 jako dochód listopadowy, by uniknąć pustki finansowej na początku miesiąca.

Czy trzeba składać wniosek do ZUS o wcześniejszą wypłatę?

Nie. Wszystkie przesunięcia ZUS realizuje automatycznie. Seniorzy nie muszą wysyłać żadnych dokumentów ani logować się na PUE ZUS. Środki trafiają na konta zgodnie z przepisami – wcześniej, jeśli termin przypada w dzień wolny od pracy.

FAQ: wypłaty emerytur z ZUS w listopadzie 2025 – najczęstsze pytania

Czy w listopadzie będą dwa przelewy z ZUS?

Nie. Podwójny przelew był w październiku – za listopad.

Czy wcześniejsza wypłata zmienia wysokość emerytury?

Nie, kwota brutto i netto pozostają bez zmian.

Kiedy ZUS wypłaci kolejną emeryturę po listopadowej?

1 grudnia 2025 roku.

Podstawa prawna i dokumenty