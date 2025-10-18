- Dlaczego część seniorów nie dostanie emerytury w listopadzie 2025
Dlaczego część seniorów nie dostanie emerytury w listopadzie 2025
Nie chodzi o zawieszenie wypłat, ale o zasady, które obowiązują od lat. ZUS realizuje przelewy w siedmiu stałych terminach:
- 1. dniu miesiąca
- 5. dniu miesiąca
- 6. dniu miesiąca
- 10. dniu miesiąca
- 15. dniu miesiąca
- 20. dniu miesiąca
- 25. dnia miesiąca.
Gdy któryś z tych dni przypada w weekend lub święto, pieniądze są przekazywane wcześniej – w ostatnim dniu roboczym przed terminem.
W listopadzie 2025 1 listopada (sobota) to Wszystkich Świętych. Dlatego emerytury z terminem „na 1. dzień miesiąca” ZUS wypłaci już 31 października 2025 (piątek). W efekcie w listopadzie ci seniorzy nie otrzymają nowego przelewu. To nie błąd, a rutynowe przesunięcie kalendarzowe.
Kto naprawdę nie zobaczy przelewu w listopadzie 2025
Dla osób z terminem wypłaty 1. dnia miesiącapaździernik przyniósł dwa przelewy: pierwszy 1 października, a drugi nastąpi 31 października (za listopad). W samym listopadzie wpływu już nie będzie – kolejna emerytura trafi na konto dopiero 1 grudnia 2025.
ZUS przypomina, że wcześniejsze przelewy nie zwiększają wysokości świadczenia – to tylko zmiana daty wpływu. Wypłata pozostaje taka sama, a mechanizm jest w pełni automatyczny.
Kolejna zmiana: wypłata emerytury z 15 listopada będzie wcześniej
Drugie przesunięcie dotyczy osób z terminem 15 dnia miesiąca. W 2025 roku 15 listopada wypada w sobotę, więc ZUS przeleje pieniądze dzień wcześniej – w piątek 14 listopada.
To niewielka różnica, ale dla wielu seniorów ważna. Zwłaszcza tych, którzy planują płatności za media lub leki w połowie miesiąca – tym razem środki pojawią się na kontach dzień wcześniej.
Harmonogram wypłat ZUS – listopad 2025 (pełny kalendarz)
|Termin z decyzji
|Dzień tygodnia
|Data wypłaty
|Uwagi
|1
|sobota 1.11
|31.10.2025 (piątek)
|wypłacono wcześniej – brak wypłaty w listopadzie
|5
|środa 5.11
|5.11
|bez zmian
|6
|czwartek 6.11
|6.11
|bez zmian
|10
|poniedziałek 10.11
|10.11
|bez zmian
|15
|sobota 15.11
|14.11 (piątek)
|wypłata wcześniej
|20
|czwartek 20.11
|20.11
|bez zmian
|25
|wtorek 25.11
|25.11
|bez zmian
Dlaczego to ważne
Tegoroczny układ kalendarza może zaskoczyć wielu seniorów. Październik przyniósł dwa przelewy, więc listopad może zacząć się „na sucho” – bez nowego wpływu. Emeryci z terminem wypłaty świadczenia w 1. dniu miesiąca muszą potraktować październikowy przelew z 31.10 jako dochód listopadowy, by uniknąć pustki finansowej na początku miesiąca.
Czy trzeba składać wniosek do ZUS o wcześniejszą wypłatę?
Nie. Wszystkie przesunięcia ZUS realizuje automatycznie. Seniorzy nie muszą wysyłać żadnych dokumentów ani logować się na PUE ZUS. Środki trafiają na konta zgodnie z przepisami – wcześniej, jeśli termin przypada w dzień wolny od pracy.
FAQ: wypłaty emerytur z ZUS w listopadzie 2025 – najczęstsze pytania
Czy w listopadzie będą dwa przelewy z ZUS?
Nie. Podwójny przelew był w październiku – za listopad.
Czy wcześniejsza wypłata zmienia wysokość emerytury?
Nie, kwota brutto i netto pozostają bez zmian.
Kiedy ZUS wypłaci kolejną emeryturę po listopadowej?
1 grudnia 2025 roku.
