Na skróty: zasiłek pielęgnacyjny 2025 - fakty i liczby

Ile wynosi? 215,84 zł/mies. (bez kryterium dochodowego).

215,84 zł/mies. (bez kryterium dochodowego). Komu? Dzieci z orzeczeniem; dorośli ze znacznym stopniem; dorośli z umiarkowanym, jeśli niepełnosprawność powstała przed 21 r.ż.; oraz osoby 75+.

Dzieci z orzeczeniem; dorośli ze znacznym stopniem; dorośli z umiarkowanym, jeśli niepełnosprawność powstała przed 21 r.ż.; oraz osoby 75+. Uwaga na wyłączenia: nie łączy się z dodatkiem pielęgnacyjnym (ZUS/KRUS); problemy przy pobycie w placówce z całodobowym utrzymaniem; koordynacja z zagranicznymi świadczeniami.

nie łączy się z dodatkiem pielęgnacyjnym (ZUS/KRUS); problemy przy pobycie w placówce z całodobowym utrzymaniem; koordynacja z zagranicznymi świadczeniami. Klucz do świadczenia: nie diagnoza, lecz orzeczenie + udokumentowane ograniczenia funkcjonalne.

nie diagnoza, lecz orzeczenie + udokumentowane ograniczenia funkcjonalne. Gdzie złożyć? W gminie/MOPS/GOPS lub online przez gov.pl/Emp@tia.

Kto może otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie, które ma pokrywać część kosztów opieki nad osobą niesamodzielną - taką, która z powodu stanu zdrowia wymaga pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Jego celem jest wsparcie rodzin i opiekunów, a także poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Świadczenie to nie jest zależne od dochodu – liczy się spełnienie ustawowych warunków, czyli odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności lub wiek.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny (w uproszczeniu):

Dziecku z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r.ż.).

z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r.ż.). Osobie 16+ z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności .

z orzeczeniem o . Osobie 16+ z umiarkowanym stopniem , jeśli niepełnosprawność powstała przed 21 r.ż.

z , jeśli niepełnosprawność powstała Każdej osobie 75+, bez konieczności posiadania orzeczenia.

W praktyce wiele osób myli pojęcia: nie każda choroba oznacza prawo do zasiłku. O przyznaniu decyduje komisja orzekająca, która bierze pod uwagę realne ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu, a nie samą nazwę schorzenia.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2025 roku?

Od 1 stycznia 2025 r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego pozostaje bez zmian – wynosi 215,84 zł miesięcznie. Kwota ta nie była waloryzowana od kilku lat, mimo rosnących kosztów utrzymania i inflacji. Zasiłek wypłacany jest co miesiąc przez urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej, na konto wnioskodawcy lub w gotówce.

Choć kwota jest niewielka, świadczenie ma duże znaczenie – jest warunkiem dostępu do innych form wsparcia, m.in. dodatków, ulg czy refundacji sprzętu rehabilitacyjnego. Dla seniorów 75+ wypłata następuje z urzędu, bez konieczności składania orzeczenia.

Na jakie choroby można dostać zasiłek? Tabela schorzeń

Prawo nie tworzy „katalogu chorób do zasiłku”. Zamiast tego funkcjonują symbole przyczyn niepełnosprawności (01-U…12-C) i kryteria orzecznicze. Komisja ocenia wpływ choroby na codzienne funkcjonowanie (samodzielność, potrzeba opieki, możliwość pracy), a także dokumentację medyczną. Poniżej zbieramy najczęstsze obszary schorzeń i przykłady sytuacji, które w praktyce często wiążą się z orzeczeniem uprawniającym do zasiłku. Ale uwaga, to nie jest lista gwarantująca świadczenie.

Tabela: Obszary chorób/schorzeń często powiązane z orzeczeniem

Jak czytać tabelę: Symbol odpowiada przyczynie niepełnosprawności. Przykłady są orientacyjne.

Symbol / obszar Przykłady chorób/sytuacji klinicznych (lista) Co zwykle bada komisja (w praktyce) 01-U Upośledzenie umysłowe Umiarkowane/znaczne niepełnosprawności intelektualne Zakres samodzielności, potrzeba stałego nadzoru/opieki 02-P Choroby psychiczne Schizofrenia, CHAD, ciężkie zaburzenia nastroju i lękowe, zespoły otępienne, depresja przewlekła Stabilność stanu, nawroty, wpływ na samoobsługę i pracę 03-L Głos/mowa/słuch Głuchota/głuchoniemota, znaczny ubytek słuchu, afazja poudarowa, uszkodzenia krtani Skuteczność protezowania (aparat, implant), możliwość komunikacji 04-O Narząd wzroku Ostrość ≤0,3 (po korekcji), zawężenie pola widzenia ≤30°, ślepota jedno-/obuoczna Orientacja przestrzenna, bezpieczne poruszanie się, czytanie/obsługa urządzeń 05-R Narząd ruchu Zaawansowane zwyrodnienia, RZS/ZZSK, amputacje, powikłania pourazowe Mobilność, potrzeba sprzętu (wózek, ortezy), pomoc w ADL 06-E Epilepsja Nawracające napady, następstwa psycho-neurologiczne Częstość/ciężkość napadów, skutki uboczne leczenia, ryzyko urazów 07-S Układ oddechowy/krążenia PChP/POChP z niewydolnością, wady i niewydolność serca (≥ II NYHA), powikłane NT Tolerancja wysiłku, saturacje, hospitalizacje, potrzeba tlenoterapii 08-T Układ pokarmowy Niewydolność wątroby, IBD z zespołem złego wchłaniania, stany po resekcjach, PZT Zaburzenia odżywiania/wchłaniania, częstotliwość zaostrzeń 09-M Urologia/ginekologia Przewlekła niewydolność nerek (dializy), zaburzenia mikcji wymagające opieki, nowotwory Samoobsługa (cewnikowanie), ryzyko powikłań, harmonogram świadczeń (dializy) 10-N Neurologia SM, udar z trwałymi deficytami, neuropatie znacznego stopnia, choroby rdzenia Siła/koordynacja, spastyczność, potrzeba stałej pomocy 11-I Inne schorzenia Endokrynologiczne z powikłaniami (np.cukrzyca z powikłaniami), immunologiczne, hematologiczne, HIV w zaawansowanych stadiach, znaczne zeszpecenia Realny wpływ na ADL, zagrożenia zdrowotne, skuteczność leczenia 12-C Całościowe zaburzenia rozwojowe Spektrum autyzmu z utrwalonymi zaburzeniami komunikacji i funkcjonowania Zakres wsparcia w edukacji/życiu społecznym, opieka stała

Przykłady kliniczne, które często pojawiają się w orzeczeniach:

stwardnienie rozsiane z narastającym deficytem,

udar z niesprawnością kończyn/afazją,

nowotwory w trakcie/agresywne lub z trwałymi następstwami leczenia,

cukrzyca typu 1 z powikłaniami lub ciężkimi hipoglikemiami,

zaawansowane choroby serca/płuc,

znaczne uszkodzenia wzroku i słuchu.

Ale sama diagnoza nie wystarczy – kluczowe są udokumentowane ograniczenia funkcjonalne i potrzeba opieki.

Kiedy choroba przekłada się na zasiłek pielęgnacyjny? Warunki formalne

Aby choroba „zamieniła się” w prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, musi znaleźć odzwierciedlenie w orzeczeniu o niepełnosprawności lub odpowiednim stopniu niepełnosprawności. Nie sama nazwa diagnozy, lecz realne ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu decydują o spełnieniu kryteriów. Poniżej znajdziesz skrót warunków, od których urzędy zaczynają weryfikację.

Dzieci: wystarcza orzeczenie o niepełnosprawności (bez stopnia).

wystarcza orzeczenie o niepełnosprawności (bez stopnia). Dorośli 16+: zwykle wymagany znaczny stopień – albo umiarkowany, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 r.ż.

zwykle wymagany znaczny stopień – albo umiarkowany, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 r.ż. Seniorzy 75+: prawo z tytułu wieku, niezależnie od orzeczenia.

Te zasady wynikają wprost z art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz rządowych wytycznych. W praktyce oznaczają one, że to orzeczenie oraz data powstania niepełnosprawności są kluczem do świadczenia.

Jak złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny? Dokumenty, terminy, gdzie załatwić

Zasiłek przyznaje urząd gminy/MOPS/GOPS właściwy dla miejsca zamieszkania. Wniosek złożysz tradycyjnie w urzędzie albo online przez gov.pl/Emp@tia. Zanim pójdziesz do okienka, przygotuj kompletną teczkę dokumentów - to przyspiesza sprawę.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku. Poniżej znajdziesz dokument do pobrania.

o ustalenie prawa do zasiłku. Poniżej znajdziesz dokument do pobrania. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (decyzja).

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (decyzja). Dokument tożsamości , a w przypadku dziecka – skrócony odpis aktu urodzenia.

, a w przypadku dziecka – skrócony odpis aktu urodzenia. Dokumentacja medyczna uzasadniająca ograniczenia w funkcjonowaniu (opinie, wypisy, wyniki).

Jeśli czegoś zabraknie, urząd wezwie do uzupełnienia - bez tego sprawa nie ruszy. Wniosek złożony do 3 miesięcy od wydania orzeczenia zwykle pozwala ustalić prawo bez przerw, od miesiąca złożenia wniosku.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego pobierz plik

Kiedy zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje? (najczęstsze pułapki)

Część wniosków odpada z powodów formalnych, więc warto znać te przeszkody zawczasu. Poniższa lista obejmuje najczęstsze sytuacje, które wyłączają prawo do zasiłku pielęgnacyjnego. Sprawdź je, zanim złożysz dokumenty.

Pobierasz dodatek pielęgnacyjny (ZUS/KRUS), który nie łączy się z zasiłkiem pielęgnacyjnym.

(ZUS/KRUS), który z zasiłkiem pielęgnacyjnym. Przebywasz w placówce z całodobowym, nieodpłatnym utrzymaniem .

. W rodzinie przysługuje zagraniczne świadczenie opiekuńcze (koordynacja systemów).

(koordynacja systemów). Orzeczenie wygasło i nie zostało przedłużone.

Wyjątki te wynikają z ustawy i zasad koordynacji świadczeń. W praktyce często problemem jest też przerwa w ważności orzeczenia – pilnuj terminów.

Oni dostaną zasiłek pielęgnacyjny - 3 przykłady z życia

W orzecznictwie liczą się skutki funkcjonalne choroby, nie sama etykieta medyczna. Dlatego podobne diagnozy mogą prowadzić do różnych rozstrzygnięć – w zależności od przebiegu, powikłań i potrzeb opiekuńczych. Oto trzy typowe sytuacje z praktyki.

Cukrzyca typu 1 z powikłaniami / ciężkimi hipoglikemiami (16+): często umiarkowany lub znaczny stopień; jeśli niepełnosprawność powstała przed 21 r.ż., może dawać prawo do zasiłku.

często umiarkowany lub znaczny stopień; jeśli niepełnosprawność powstała przed 21 r.ż., może dawać prawo do zasiłku. Stwardnienie rozsiane / udar z trwałymi deficytami (16+): nierzadko znaczny stopień; zasiłek przysługuje.

nierzadko znaczny stopień; zasiłek przysługuje. Osoba 80+ bez orzeczenia: zasiłek przysługuje z tytułu wieku (75+).

W każdym przypadku decydujące jest to, jak choroba ogranicza samoobsługę i codzienne życie oraz czy potwierdzają to dokumenty. Dlatego warto dbać o pełną, aktualną dokumentację medyczną przy wniosku.

FAQ: Najczęstsze pytania o zasiłek pielęgnacyjny

Czy każda choroba przewlekła daje prawo do zasiłku?

Nie. O przyznaniu świadczenia decyduje orzeczenie i opis ograniczeń funkcjonalnych, nie sama diagnoza.

Czy zasiłek pielęgnacyjny jest zależny od dochodu?

Nie - brak kryterium dochodowego.

Ile wynosi zasiłek w 2025 r.?

215,84 zł miesięcznie.

Czy można łączyć z dodatkiem pielęgnacyjnym z ZUS?

Nie – to wykluczające się świadczenia.

Mam umiarkowany stopień po 30. roku życia. Czy dostanę zasiłek?

Co do zasady – nie, chyba że niepełnosprawność powstała przed 21 r.ż. (tak stanowi ustawa).

Gdzie składać wniosek i co, jeśli jest niekompletny?

W gminie/MOPS/GOPS lub online. Urząd wezwie do uzupełnienia – brak uzupełnienia = brak rozpatrzenia.

Podstawa prawna i źródła