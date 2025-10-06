Na skróty: najważniejsze fakty o Covid Stratus

Nowy wariant: Stratus (XFG)

Stratus (XFG) Pierwszy objaw: silny ból gardła („żyletka w gardle”)

silny ból gardła („żyletka w gardle”) Inne warianty WHO: KP.3.1.1, XEC, NB.1.8.1 (Nimbus), XFG (Stratus)

KP.3.1.1, XEC, NB.1.8.1 (Nimbus), XFG (Stratus) Liczba zakażeń w Polsce: ~70 tys. tygodniowo

~70 tys. tygodniowo Szczyt fali: II połowa października 2025 (GIS)

II połowa października 2025 (GIS) Szczepienia bezpłatne: od 22 września – dawki Spikevax LP.8.1

Na horyzoncie pojawił się nowy wariant Stratus, który wyróżnia się charakterystycznym objawem. Co więcej, Europie obserwuje się także równoległy rozwój wariantu Nimbus, a oba razem odpowiadają za rosnącą liczbę zachorowań. Polska nie jest odizolowaną wyspą – przypadki Stratusa już zostały u nas potwierdzone, a fala infekcji rośnie.

Czym jest wariant Stratus (XFG) i dlaczego WHO uznała go za niepokojący

Stratus to nazwa nadana podwariantom Omikronu oznaczonym jako XFG i XFG.3. Został wykryty w styczniu 2025 r., a już w czerwcu Światowa Organizacja Zdrowia włączyła go do listy wariantów „monitorowanych”. To sygnał, że wirusolodzy dostrzegli jego zdolność do szybkiego rozprzestrzeniania się i częściowego omijania odporności.

Obecnie w Polsce dominują cztery mutacje koronawirusa, które Światowa Organizacja Zdrowia określiła jako "warianty pod nadzorem". Wśród nich wymienione są:

KP.3.1.1

XEC

NB.1.8.1 (Nimbus) - WHO oficjalnie przydzieliło mu status VUM 23 maja 2025

- WHO oficjalnie przydzieliło mu status VUM 23 maja 2025 XFG (Stratus) - dodany 25 czerwca 2025 jako VUM, z uwagi na szybki wzrost udziału w sekwencjach globalnych.

Nie możemy stwierdzić, ile dokładnie mamy przypadków zakażenia wariantem Stratus w Polsce, gdyż obecnie nie sekwencjonujemy próbek pod tym kątem. Jedynie potwierdzamy, czy jest Covid czy nie - podkreśla prof. Zajkowska, zastępczyni kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku .

Jak rozpoznać wariant Stratus? Pierwszy objaw może zaskoczyć

Dotychczas Covid kojarzył się głównie z gorączką, kaszlem, utratą węchu i smaku. Stratus nieco zmienia ten obraz.

Eksperci ostrzegają, że pierwszy objaw może być mylący – pacjenci z początku są przekonani, że to zwykłe przeziębienie. Dopiero później pojawiają się klasyczne symptomy. Owym pierwszym charakterystycznym symptomem, który może wskazywać na zakażenie mutacją Stratus jest intensywny ból gardła, który pacjenci porównują do uczucia "żyletki w gardle".

To rzeczywiście częsty objaw. Nasza współpracownica miała ostry ból gardła i nie mogła mówić przez cały tydzień. Choć trzeba pamiętać, że nie w każdym przypadku zachorowania na Covid ten objaw pojawi się - zaznacza prof. Joanna Zajkowska.

Inne najczęściej zgłaszane dolegliwości:

zachrypnięty, matowy głos,

zatkany nos i katar,

uczucie wyczerpania i senność,

bóle mięśni,

niekiedy dolegliwości żołądkowo-jelitowe.

„Widzimy, że obraz kliniczny Covid zmienia się – mniej jest zapaleń płuc, więcej infekcji górnych dróg oddechowych. Ale powikłania naczyniowe, takie jak zakrzepy czy udary, pozostają realnym zagrożeniem” – ostrzega dr Paweł Grzesiowski, Główny Inspektor Sanitarny w rozmowie z TVN24.

Stratus i Nimbus w Europie – sygnał ostrzegawczy z Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii od kilku tygodni dominują dwa warianty: Stratus (XFG) i Nimbus (NB.1.8.1).

Lekarze z UKHSA donoszą, że nie powodują cięższej choroby niż poprzednie, ale łatwiej doprowadzają do zakażenia.

Objawy często myli się z przeziębieniem.

Brytyjskie media informują o wzroście zachorowań u dzieci i seniorów, co przekłada się na więcej hospitalizacji.

Dla Polski to ważne ostrzeżenie: jesień i zima to czas większej zachorowalności, a nowe warianty mogą przyspieszyć falę.

GIS ostrzega: jesienna fala Covid-19 przyspiesza w Polsce

Według danych lekarzy rodzinnych, tylko we wrześniu 2025 r. liczba zachorowań wzrosła trzykrotnie. Obecnie, według statystyk publikowanych na stronie Centrum e-Zdrowia fala zakażeń nieco wyhamowuje. Grupą, w której obserwujemy najwięcej zakażeń są dzieci w wieku 0-4 lata oraz dorośli w wieku 30-34 lata oraz 40-44 lata (stan na 28 września).

GIS prognozuje szczyt fali będzie miał miejsce w drugiej połowie października, a zakończy się ona dopiero w grudniu lub styczniu 2026 roku. Przebieg choroby jest częściej łagodny, ale ryzyko powikłań pozostaje.

Najczęstszy obraz kliniczny w tej fali to:

zapalenie gardła,

bóle mięśni,

gorączka,

osłabienie,

zapalenie zatok,

czasem zapalenie oskrzeli.

Znacznie rzadziej występują ciężkie zapalenia płuc, ale powikłania naczyniowe – zakrzepica, zatorowość płucna, udary – wciąż są realnym zagrożeniem.

Szczepienia przeciw Covid-19. Kto może otrzymać nową dawkę LP.8.1

Lekarze specjaliści chorób zakaźnych podkreślają, ze wciąż najlepszym sposobem na uniknięcie lub zminimalizowanie ryzyka zachorowania na Covid-19 są szczepienia. Nawet jeśli "załapiemy" wirusa, to dzięki szczepieniu przebieg może być dużo łagodniejszy. Jak wygląda harmonogram szczepień w Polsce? Poniżej zamieszczamy tabelkę.

Etap Data Informacja Wystawienie e-skierowań 9 września 2025 automatyczne, na IKP Start szczepień 22 września 2025 bezpłatne dawki Spikevax LP.8.1 Dawki pediatryczne równolegle od 6. miesiąca życia Grupy priorytetowe cały sezon seniorzy, przewlekle chorzy, kobiety w ciąży, osoby z immunosupresją Odstęp od ostatniej dawki minimum 90 dni także od przechorowania

Szczepienia są bezpłatne dla pacjentów, finansowane przez NFZ. Ale prawdziwy koszt to hospitalizacje, powikłania i absencje pracowników. Każda zaszczepiona osoba to mniejsze obciążenie szpitali i mniej dramatycznych przypadków na oddziałach intensywnej terapii.

Kto najbardziej narażony na zakażenie i ciężki przebieg Covid-19

Nie wszyscy są jednakowo narażeni na zakażenie i ciężki przebieg Covid-19. Do najbardziej wrażliwych grup należą:

Seniorzy (60+) – mają mniejszą odporność, choroby towarzyszące, większe ryzyko hospitalizacji.

– mają mniejszą odporność, choroby towarzyszące, większe ryzyko hospitalizacji. Osoby przewlekle chore – cukrzyca, choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego sprawiają, że organizm gorzej radzi sobie ze zwalczaniem Covid-19.

– cukrzyca, choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego sprawiają, że organizm gorzej radzi sobie ze zwalczaniem Covid-19. Pacjenci z obniżoną odpornością – po leczeniu onkologicznym, immunosupresji.

– po leczeniu onkologicznym, immunosupresji. Kobiety w ciąży – ochrona matki i dziecka jest kluczowa.

– ochrona matki i dziecka jest kluczowa. Dzieci – choć zwykle łagodnie przechodzą Covid-19, to są jednak ważnym ogniwem w transmisji wirusa.

Prof. Zajkowska podkreśla, że to właśnie osoby z najbardziej wrażliwych grup trafiają do szpitali z Covid-19. I to one powinny w sposób szczególny zadbać o szczepienia, aby uniknąć ciężkiego przebiegu choroby.

FAQ: wariant Stratus, szczepienia i najczęstsze pytania Polaków

Czy szczepionka LP.8.1 działa na Stratus i Nimbus?

Tak, chroni przed ciężkim przebiegiem, choć nie zawsze zapobiega samemu zakażeniu.

Czy jeśli niedawno chorowałem, muszę się szczepić?

Tak. Zalecany odstęp to 90 dni od infekcji.

Czy dzieci mogą się szczepić?

Tak, od 6. miesiąca życia, ale dostępność punktów jest ograniczona.

Czy Covid jest dziś łagodny?

Najczęściej tak, ale nadal grozi powikłaniami, m.in.: zakrzepicą, zatorowością płucną, udarem.

Czy nowe warianty są bardziej niebezpieczne?

Nie, ale łatwiej się rozprzestrzeniają i mogą przełamywać odporność.

