Chorzy na depresję mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w postaci zasiłku pielęgnacyjnego. Świadczenie wynosi 215,84 zł miesięcznie i jest przeznaczone dla osób, które spełniają określone kryteria. Wyjaśniamy, kto może się o nie starać, jakie dokumenty są wymagane i kiedy świadczenie nie przysługuje.

Czym jest zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie, którego podstawą prawną jest ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2024.0.323). Jego celem jest częściowe pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem opieki osobom, które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności,

osobom powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osobom powyżej 16. roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia,

osobom, które ukończyły 75 lat (przyznawany automatycznie).

Zasiłek pielęgnacyjny dla chorych na depresję

Osoby cierpiące na depresję mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, jeśli spełniają warunki dotyczące orzeczenia o niepełnosprawności. W przypadku depresji istotne jest, aby choroba znacząco wpływała na zdolność do samodzielnego funkcjonowania.

Do uzyskania świadczenia konieczne jest:

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ,

, orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli depresja została stwierdzona przed ukończeniem 21. roku życia.

W praktyce oznacza to, że osoby cierpiące na depresję mogą kwalifikować się do świadczenia, jeśli choroba powoduje trwałe ograniczenie zdolności do wykonywania codziennych czynności, wymaga stałej opieki lub nadzoru.

Chorują na depresję. Czy mam szansę dostać zasiłek pielęgnacyjny?

Depresja, jako poważne zaburzenie psychiczne, może stanowić podstawę do uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w tym o stopniu znacznym. Decyzja o przyznaniu takiego orzeczenia zależy od stopnia nasilenia objawów oraz ich wpływu na codzienne funkcjonowanie osoby chorej. Jeśli chorujemy na depresję, która praktycznie uniemożliwia nam funkcjonowanie i pełnienie określonych ról społecznych, wówczas szanse na uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego są wysokie.

Depresja a znaczny stopień niepełnosprawności

Aby uzyskać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu depresji, należy wykazać, że:

Depresja ma charakter przewlekły i ciężki (np. depresja lekooporna), co prowadzi do znacznego ograniczenia zdolności do samodzielnej egzystencji.

Osoba chora jest niezdolna do pracy lub zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej.

Wymaga stałej lub długotrwałej opieki oraz pomocy innych osób w codziennym funkcjonowaniu i pełnieniu ról społecznych.

Depresja a umiarkowany stopień niepełnosprawności

Aby uzyskać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawnościz powodu depresji, należy wykazać, że:

Choroba znacząco ogranicza zdolność do wykonywania pracy zgodnej z kwalifikacjami, ale nie wyklucza jej całkowicie.

Objawy depresji utrudniają codzienne funkcjonowanie, wymagając okresowej pomocy osób trzecich.

Leczenie farmakologiczne i psychoterapia są niezbędne do utrzymania względnej stabilności, lecz mimo to epizody depresyjne powracają, wpływając na jakość życia.

Ważne Pamiętajmy, że zasiłek pielęgnacyjny na depresję w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności można otrzymać wyłącznie, jeśli niepełnosprawność rozwinęła się przed ukończeniem 21. roku życia.

Jak mogę otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności? Procedura

Proces ubiegania się o orzeczenie obejmuje złożenie wniosku do odpowiedniego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, dołączenie aktualnej dokumentacji medycznej potwierdzającej diagnozę oraz stopień nasilenia objawów depresji. Komisja ocenia wpływ choroby na zdolność do pracy i funkcjonowanie społeczne, a także potrzebę wsparcia ze strony innych osób. Warto zaznaczyć, że każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, a decyzja o przyznaniu orzeczenia zależy od oceny konkretnej sytuacji osoby ubiegającej się.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powodu depresji może być wydawane zarówno na czas określony, jak i na czas nieokreślony. To, na jak długo zostanie przyznane, zależy od oceny stanu zdrowia oraz prognoz dotyczących poprawy lub stabilizacji sytuacji osoby chorej.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny dla chorych na depresję w 2025 r.?

Kwota świadczenia w 2025 r. wynosi 215,84 zł miesięcznie i nie uległa zmianie od ostatniej weryfikacji w listopadzie 2024 r. Warto pamiętać, że zasiłek pielęgnacyjny nie podlega corocznej waloryzacji – jego wysokość jest ustalana na podstawie rozporządzenia i weryfikowana co trzy lata. Kolejna weryfikacja planowana jest na 2027 rok, jednak nie ma gwarancji podwyżki świadczenia.

Czy zasiłek pielęgnacyjny dla chorych na depresję jest opodatkowany?

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem zwolnionym z podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że cała kwota 215,84 zł trafia do beneficjenta. Ponadto świadczenie to nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ubieganiu się o inne formy pomocy, takie jak zasiłek rodzinny czy 500+.

Jak długo można pobierać zasiłek dla chorych na depresję?

Zasiłek przyznawany jest na taki sam okres, jak ważność orzeczenia o niepełnosprawności. Jeśli orzeczenie wydano na czas określony, konieczne będzie ponowne składanie wniosku po jego wygaśnięciu. W przypadku orzeczenia na czas nieokreślony, zasiłek pielęgnacyjny może być wypłacany bezterminowo.

Jak złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny dla chorych na depresję?

Aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, konieczne jest złożenie wniosku w odpowiednim urzędzie – najczęściej w ośrodku pomocy społecznej lub urzędzie gminy.

Proces ten obejmuje:

Wypełnienie wniosku o zasiłek pielęgnacyjny (dostępnego w urzędzie lub online).

o zasiłek pielęgnacyjny (dostępnego w urzędzie lub online). Dołączenie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności .

. Przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego stan zdrowia.

potwierdzającego stan zdrowia. Przedłożenie dokumentu tożsamości .

. W razie potrzeby – dodatkowych dokumentów medycznych, takich jak historia leczenia czy zaświadczenia od lekarzy specjalistów.

Dokumenty można złożyć osobiście, listownie lub drogą elektroniczną przez platformę ePUAP.

Kiedy zasiłek pielęgnacyjny dla chorych na depresję nie przysługuje?

Nie każda osoba cierpiąca na depresję otrzyma zasiłek pielęgnacyjny. Nawet jeśli spełnia kryteria posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu depresji, może okazać się, że nie otrzyma pieniędzy. Świadczenie nie przysługuje bowiem w przypadku: