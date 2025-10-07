Waloryzacja emerytur 2026 w skrócie:

Na skrót: waloryzacja 2026

Wskaźnik (prognoza): +4,7%

Start: 1 marca 2026 (ZUS z urzędu, bez wniosku)

Minimalna (szacunek): 1 976 zł brutto

Ryzyko „minus netto”: PIT po 30 000 zł/rok, 9% zdrowotna, „złotówka za złotówkę”

Bez progów dochodu: Leki 65+, dodatek pielęgnacyjny, świadczenie wspierające

Kto objęty: ZUS, KRUS, renty rodzinne/socjalne

Resort rodziny podtrzymuje, że ostateczny wskaźnik poznamy po danych GUS (inflacja emerycka + płace) na przełomie stycznia i lutego 2026 r. Do tego czasu wszystkie kwoty traktuj jako prognozy.

Kto dostanie podwyżkę emerytury w 2026 roku?

Waloryzacja to coroczna operacja finansowa o ogromnej skali – dotyczy każdego świadczenia wypłacanego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) i części świadczeń mundurowych. W 2026 roku obejmie ok. 9,2 mln osób – od emerytów, przez rencistów, po osoby na rentach rodzinnych i socjalnych.

Dotyczy ona m.in.:

emerytur z FUS (pełnych, częściowych, pomostowych),

rent rodzinnych i z tytułu niezdolności do pracy,

rent socjalnych,

świadczeń przedemerytalnych i kombatanckich.

Nie ma żadnego znaczenia wiek, staż pracy ani status zawodowy – każdy, kto ma prawo do świadczenia 29 lutego 2026 r., otrzyma podwyżkę 1 marca 2026.

Ile wyniesie waloryzacja emerytur 2026 według ZUS i ile dostaniesz „na rękę”?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prognozuje, że łączny wskaźnik wyniesie 104,7%, czyli świadczenia wzrosną o 4,7%. To znacznie mniej niż rekordowa waloryzacja z 2024 roku (14,8%), ale więcej niż w latach 2018–2020, gdy wskaźniki wahały się od 2 do 3%. Tegoroczny wzrost ma więc raczej charakter stabilizacyjny – chroni realną wartość świadczeń, ale nie daje realnej poprawy poziomu życia. Należy pamiętać, wartość podwyżki o 4,7% to na razie prognoza, a ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur zostanie ogłoszony po aktualizacji danych GUS na przełomie I/II 2026 r.

Tabela: przykładowe kwoty po waloryzacji (prognoza)

Emerytura brutto 2025 Emerytura brutto 2026 (po waloryzacji 4,7%) Wzrost kwotowy Szacowana kwota „na rękę” 1 888 zł (minimalna) 1 976 zł +88 zł ok. 1 830 zł 2 400 zł 2 513 zł +113 zł ok. 2 370 zł 3 200 zł 3 350 zł +150 zł ok. 3 100 zł 4 000 zł 4 188 zł +188 zł ok. 3 620 zł 5 000 zł 5 235 zł +235 zł ok. 4 460 zł 8 000 zł 8 376 zł +376 zł ok. 6 750 zł

Uwaga: kwoty „na rękę” to wartości orientacyjne – zależą od poboru podatku PIT i składki zdrowotnej, a także od momentu przekroczenia rocznego progu 30 000 zł (kwota wolna od podatku).

Od kiedy ZUS przeliczy emerytury i renty – harmonogram waloryzacji od 1 marca 2026

Waloryzacja wejdzie w życie 1 marca 2026 r. Nie trzeba składać żadnych wniosków – ZUS zrobi to z urzędu.

Harmonogram operacyjny:

Data Etap Instytucja Styczeń 2026 publikacja prognozy waloryzacji MRPiPS Luty 2026 ogłoszenie inflacji emeryckiej i danych o płacach GUS 1 marca 2026 waloryzacja świadczeń ZUS / KRUS Marzec–kwiecień 2026 wysyłka decyzji i aktualizacja PUE ZUS Wrzesień 2026 decyzja rządu o wysokości „czternastki” RM / MRPiPS

Wszystkie świadczenia wypłacane w marcu będą już w nowej wysokości. Jeśli termin wypłaty przypada np. 5 lub 10 marca, emeryt od razu otrzyma kwotę powiększoną o wskaźnik waloryzacji.

Nie każdy zyska na waloryzacji 2026 – trzy grupy, które mogą stracić „na rękę"

Na pierwszy rzut oka wszystko brzmi dobrze: inflacja hamuje, a emerytury znów rosną. Ale jak to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach. Dla części osób nawet niewielka podwyżka może oznaczać… stratę. Tu pojawia się kluczowe rozróżnienie: waloryzacja zawsze zwiększa kwotę brutto, ale nie zawsze zwiększa dochód netto.

Powody „utraty zysku” można podzielić na trzy grupy:

1. Przekroczenie progu podatkowego

Kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł rocznie, co odpowiada miesięcznej emeryturze ok. 2 500 zł brutto. Jeśli po waloryzacji świadczenie przekroczy ten pułap, ZUS zacznie pobierać zaliczki na PIT. Nie oznacza to, że emeryt traci pieniądze – ale otrzymuje mniejszy przelew netto. W praktyce wystarczy kilkanaście złotych wzrostu, by w marcu czy kwietniu zaliczki zaczęły się pojawiać.

2. Wzrost składki zdrowotnej

Składka zdrowotna 9% liczona jest od nowej kwoty brutto. Oznacza to, że wraz z każdą waloryzacją rośnie automatycznie potrącenie zdrowotne, co miesiąc o kilka–kilkanaście złotych.

3. Utrata świadczeń zależnych od dochodu

Najbardziej narażeni są seniorzy pobierający dodatki dochodowe, w tym:

świadczenie uzupełniające 500+ dla osób niesamodzielnych – maleje „złotówka za złotówkę” po przekroczeniu progu (ok. 2552,39 zł brutto/miesiąc),

dla osób niesamodzielnych – maleje „złotówka za złotówkę” po przekroczeniu progu (ok. 2552,39 zł brutto/miesiąc), zasiłki z pomocy społecznej (OPS) – obowiązują limity 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie,

– obowiązują limity 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie, dodatki mieszkaniowe – gminy ustalają własne kryteria dochodowe, zazwyczaj między 100% a 175% minimalnej emerytury.

Jakie dodatki nie znikną po waloryzacji 2026 – świadczenia bez progów dochodowych

Nie wszystkie świadczenia zależą od dochodu. To oznacza, że podwyżka emerytury nie wpłynie na prawo do otrzymywania wybranych świadczeń oraz nie zmniejsza ich wysokości. Wśród "bezpiecznych" dodatków i zasiłków są m.in.:

darmowe leki 65+ ,

, dodatek pielęgnacyjny (75+) ,

, zasiłek pielęgnacyjny ,

, świadczenie wspierające dla osób o znacznym stopniu niesamodzielności.

Te świadczenia przyznawane są na podstawie wieku lub stanu zdrowia, a nie poziomu dochodów.

Dostał podwyżkę, a ma mniej. Tak działa waloryzacja 2026 w praktyce

Pan Marek (72 l., Rzeszów) przed waloryzacją dostaje 2 400 zł emerytury z ZUS i 152,39 zł świadczenia uzupełniającego (tzw. 500+ dla osób niesamodzielnych. Próg uprawniający do tego świadczenia wynosi 2 552,39 zł.

Po marcowej waloryzacji 2026 jego emerytura wzrośnie o 4,7%, czyli do ok. 2 513 zł brutto. To oznacza, że część świadczenia uzupełniającego zostanie obniżona do ok. 39 zł, bo działa zasada „złotówka za złotówkę” – każda złotówka przekroczenia progu zmniejsza dodatek o tyle samo.

W efekcie pan Marek zyska tylko kilkanaście złotych miesięcznie, choć na decyzji ZUS widnieje podwyżka o ponad 100 zł.

Podobne sytuacje dotyczą tysięcy osób, które mają emeryturę tuż poniżej progu 2 552,39 zł – waloryzacja zwiększa im dochód, ale jednocześnie obniża świadczenie uzupełniające, przez co realny zysk „na rękę” jest symboliczny.

Jak uniknąć strat po waloryzacji emerytur 2026 – praktyczny poradnik ZUS

Kontroluj sumę roczną dochodów – przemnóż miesięczną emeryturę × 12 + 13. (+14.). Obserwuj moment przekroczenia kwoty wolnej (30 000 zł) – ZUS zacznie pobierać zaliczki PIT w miesiącu, w którym suma świadczeń osiągnie ten pułap. Złóż wniosek EPD-21, jeśli całorocznie nie przekroczysz 30 tys. zł – wtedy ZUS wstrzyma potrącanie zaliczek. Zapytaj w OPS lub ZUS, czy po waloryzacji zachowasz prawo do dodatków. Sprawdź swoje dane w PUE ZUS – nowa kwota świadczenia będzie widoczna szybciej niż papierowa decyzja.

FAQ – najczęstsze pytania o waloryzację emerytur 2026 i zasady ZUS

Czy muszę składać wniosek o waloryzację? Nie. Waloryzacja odbywa się z urzędu - ZUS sam przeliczy świadczenie i wyśle decyzję (poczta/PUE ZUS).

Nie. Waloryzacja odbywa się - ZUS sam przeliczy świadczenie i wyśle (poczta/PUE ZUS). Czy waloryzacja może obniżyć emeryturę lub rentę? Nie. Zgodnie z ustawą wynik waloryzacji nie może być niższy od dotychczasowego świadczenia.

Nie. Zgodnie z ustawą wynik waloryzacji od dotychczasowego świadczenia. Dlaczego „na rękę” mam mniej niż wskazuje +4,7%? Bo poza wzrostem brutto liczą się: zaliczki PIT (po przekroczeniu 30 000 zł rocznie), stała składka zdrowotna 9% oraz ewentualne progi dochodowe w dodatkach.

Bo poza wzrostem brutto liczą się: zaliczki PIT (po przekroczeniu 30 000 zł rocznie), stała składka zdrowotna 9% oraz ewentualne progi dochodowe w dodatkach. Czy stracę dostęp do Leków 65+ po podwyżce emerytury? Nie. Program Leki 65+ nie jest uzależniony od dochodu – liczy się wiek i wykaz leków.

Nie. Program Leki 65+ nie jest uzależniony od dochodu – liczy się wiek i wykaz leków. Czym różni się świadczenie wspierające od świadczenia uzupełniającego (500+ dla niesamodzielnych)? Świadczenie wspierające nie jest zależne od dochodu – waloryzacja emerytury nie odbiera do niego prawa. Świadczenie uzupełniające ma próg i działa w nim zasada „złotówka za złotówkę” .

nie jest zależne od dochodu – waloryzacja emerytury nie odbiera do niego prawa. ma i działa w nim zasada . Kiedy poznamy ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur 2026? Po publikacjach GUS (inflacja/płace) – zwykle styczeń–luty . Wejście w życie waloryzacji – 1 marca 2026 r. .

Po publikacjach (inflacja/płace) – zwykle . Wejście w życie waloryzacji – . Czy renty rodzinne i socjalne też wzrosną? Tak. Waloryzacja dotyczy wszystkich świadczeń w systemie FUS/KRUS .

Tak. Waloryzacja dotyczy świadczeń w systemie . Co oznacza, że ZUS pobiera zaliczki PIT „od miesiąca przekroczenia”? ZUS sumuje wypłaty w roku. Gdy łączna kwota przekroczy 30 000 zł , w kolejnym przelewie potrąci zaliczkę PIT .

ZUS sumuje wypłaty w roku. Gdy łączna kwota , w przelewie potrąci . Czy 14. emerytura zawsze będzie pełna? Nie. To świadczenie stałe, ale parametry (w tym próg i zasada „złotówka za złotówkę”) co roku określa rząd; przy wyższym świadczeniu podstawowym czternastka może być pomniejszona.

Podstawa prawna i źródła