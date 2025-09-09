Świadczenie wspierające – bo o nim mowa – nie jest dodatkiem do emerytury ani jałmużną. To zupełnie nowa filozofia pomocy, która pojawiła się w polskim systemie dopiero w 2024 roku, a już zdążyła objąć dziesiątki tysięcy osób. Wrześniowe wypłaty pokazują skalę programu: setki milionów złotych trafiają prosto do portfeli osób, które do tej pory musiały polegać głównie na rodzinie i symbolicznych świadczeniach.

Komu ZUS wypłaci świadczenie wspierające 9 września 2025?

Świadczenie wspierające to nowy filar polityki społecznej w Polsce. Zostało ono wprowadzone 1 stycznia 2024 roku, wraz z wejściem w życie Ustawy o świadczeniu wspierającym z dnia 7 lipca 2023 r. Jego odbiorcami są osoby, które:

ukończyły 18 lat,

mieszkają w Polsce i mają rachunek w polskim banku,

uzyskały decyzję WZON (Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) o poziomie potrzeby wsparcia – minimum 70 punktów.

Program wprowadzono etapami, by system mógł stopniowo objąć coraz szersze grono osób:

od stycznia 2024 r. – osoby z 87–100 pkt,

– osoby z 87–100 pkt, od stycznia 2025 r. – osoby z 78–86 pkt,

– osoby z 78–86 pkt, od stycznia 2026 r. – osoby z 70–77 pkt.

To oznacza, że we wrześniu 2025 r. ZUS przeleje środki już dwóm grupom – tym o najwyższych potrzebach wsparcia oraz tym, którzy dołączyli w tym roku.

Co ważne: dochód nie ma żadnego znaczenia. Emeryci, pracujący, osoby pobierające inne świadczenia – wszyscy mogą łączyć je ze świadczeniem wspierającym. To ważny przełom – po raz pierwszy państwo nie pyta, ile kto zarabia, ale jak dużego wsparcia potrzebuje.

Świadczenie wspierające 2025. Ile pieniędzy można dostać z ZUS? [TABELA]

Od początku istnienia wysokość świadczenia wspierającego powiązana jest z rentą socjalną (od marca 2025 to 1878,91 zł). To ona decyduje o widełkach – od 40% do nawet 220%. Poniższa tabela obrazuje wysokość świadczenia wspierającego w zależności od liczny punktów przyznanych przez WZON.

Punkty WZON Procent renty socjalnej Kwota miesięczna (netto) Rocznie (12 miesięcy) 70–74 pkt 40% 751,56 zł 9 018,72 zł 75–79 pkt 60% 1127,35 zł 13 528,20 zł 80–84 pkt 80% 1503,13 zł 18 037,56 zł 85–89 pkt 120% 2254,69 zł 27 056,28 zł 90–94 pkt 180% 3382,04 zł 40 584,48 zł 95–100 pkt 220% 4133,64 zł 49 603,68 zł

To są już naprawdę duże kwoty. Osoba z najwyższą punktacją może rocznie otrzymać blisko 50 tysięcy złotych – i to niezależnie od tego, czy pracuje, czy pobiera inne świadczenia. Nieprzypadkowo rząd chwali ten program jako „największe wsparcie finansowe dla osób z niepełnosprawnościami w historii III RP”.

Czy świadczenie wspierające jest waloryzowane?

Kluczowa cecha programu? Automatyczna waloryzacja. Kwoty świadczenia są ściśle powiązane z rentą socjalną, która – tak jak emerytury – podlega corocznej waloryzacji 1 marca. Oto kilka faktów:

W 2024 roku minimalna stawka wynosiła 713 zł.

Od marca 2025 roku to już 751 zł.

Osoby z najwyższą punktacją zyskały dodatkowo ponad 200 zł miesięcznie.

Oznacza to, że świadczenie wspierające nie jest "zamrożone", jak wiele innych dodatków (choćby zasiłek pielęgnacyjny), ale co roku realnie rośnie. W praktyce – im wyższa inflacja i wzrost świadczeń w systemie emerytalnym, tym wyższe będą też wypłaty dla osób z niepełnosprawnościami.

Harmonogram wypłat ZUS – kiedy świadczenie wspierające trafi na konto?

Świadczenie wspierające wypłacane jest tylko w formie przelewów – bezgotówkowo, na konto wskazane we wniosku. ZUS realizuje je w 10 stałych terminach każdego miesiąca: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dnia.

Dlaczego to ważne? Bo przewidywalność to klucz dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Mają pewność, że środki pojawią się zawsze w określonym dniu – a 9 września 2025 r. to właśnie jeden z głównych dni przelewów.

Krótka oś czasu programu:

01.2024 – start świadczenia (87–100 pkt),

– start świadczenia (87–100 pkt), 03.2024 – pierwsza waloryzacja,

– pierwsza waloryzacja, 01.2025 – rozszerzenie na 78–86 pkt,

– rozszerzenie na 78–86 pkt, 03.2025 – druga waloryzacja,

– druga waloryzacja, 09.2025 – wypłaty dla coraz większej grupy,

– wypłaty dla coraz większej grupy, 01.2026 – do beneficjentów dołączą osoby z 70–77 pkt.

Jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające i uniknąć błędów?

Procedura nie należy do najprostszych, ale jest jasno określona. Składa się z dwóch kroków:

Decyzja WZON – konieczne jest orzeczenie o potrzebie wsparcia (70–100 pkt). Najpierw należy złożyć wniosek do WZON o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. Zawiera kwestionariusz samooceny, dokumentację medyczną i ewentualnie potwierdzenie statusu opiekuna. Potem należy przejść rozmowę z komisją z WZON (może się ona odbyć w urzędzie bądź w domu osoby niepełnosprawnej). Jeśli uzyskamy odpowiednią liczbę punktów, wówczas mamy otwartą drogą do kroku nr 2. Wniosek do ZUS – składany wyłącznie online (PUE ZUS, Emp@tia, bankowość).

Więcej na temat procedury ubiegania się o świadczenie wspierające znajdziesz w artykułach:

Tu ważna uwaga: wniosek do ZUS bez decyzji WZON zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Wypłata przyznanego świadczenia rusza od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenie wspierające z ZUS. Kto nie dostanie pieniędzy?

Choć katalog uprawnionych jest szeroki, są wyjątki. Świadczenia nie otrzymają osoby:

bez ważnej decyzji WZON lub z decyzją, która przyznaje zbyt małą liczbę punktów,

mieszkające poza Polską,

przebywające w domu pomocy społecznej (DPS),

nieposiadające konta w polskim banku,

które nie zgłoszą zmian (np. pobytu w DPS) – wtedy ZUS może wstrzymać wypłatę.

Świadczenie wspierające 2025. Ile to kosztuje budżet?

W pierwszym roku programu (2024) ZUS wypłacił świadczenia ponad 70 tys. osobom, na łączną kwotę 2,2 mld zł.

W 2025 roku, po rozszerzeniu programu na nowych uprawnionych, koszt ma wzrosnąć do 4–5 mld zł rocznie. To równowartość kilku dużych programów społecznych. Czy to dużo? Tak. Ale dla beneficjentów – bezcenne. Bo to często pierwsze pieniądze, które pozwalają na samodzielność: opłacenie asystenta, dodatkowej rehabilitacji, czy po prostu spokojniejszego życia.

„Świadczenie wspierające realnie zmienia życie osób z niepełnosprawnościami. Nie jest to zasiłek socjalny – to prawo, które ma na celu wyrównanie szans” – podkreślają przedstawiciele ZUS.

Nie brakuje jednak głosów, że procedury są skomplikowane, a WZON-y przeciążone. To może sprawiać, że na decyzję trzeba czekać dłużej, niż powinno. Ale nawet krytycy przyznają – co do samej idei, trudno mieć zastrzeżenia.

Świadczenie wspierające z ZUS - podsumowanie

9 września 2025 roku ZUS przeleje od 751 zł do 4134 zł osobom z niepełnosprawnościami. To świadczenie, które nie zależy od dochodu, rośnie co roku wraz z rentą socjalną i daje realne poczucie bezpieczeństwa (zwłaszcza przy wyższych kwotach).

W skali roku oznacza to od 9 tys. zł do prawie 50 tys. zł dodatkowych środków. Program kosztuje miliardy, ale dla setek tysięcy rodzin to najważniejsze wsparcie od dekad. I w tym sensie – jak mówią sami beneficjenci – nie są to „dodatkowe pieniądze od państwa”. To wyrównanie szans i inwestycja w godność. Więcej na temat świadczenia na oficjalnej stronie ZUS: Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością.