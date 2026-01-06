Urząd skarbowy wypłaci seniorom pieniądze
Emeryci i renciści otrzymujący niższe świadczenia mogą spodziewać się wkrótce dodatkowych pieniędzy. W połowie lutego urząd skarbowy udostępni im wstępnie wypełnione zeznania podatkowe za 2025 r., które pozwolą sprawdzić, czy przysługuje zwrot podatku. Dodatkowe pieniądze otrzymają seniorzy, którzy:
- w 2025 r. otrzymali 13. emeryturę,
- w 2025 r. otrzymali 13. i 14. emeryturę,
- całkowity roczny dochód nie przekroczył 30 tys. zł brutto.
Zwrot podatku z 13. i 14. emerytury
W 2025 r. 13 emerytura wynosiła1 878,91 zł brutto i była już podwyższona o marcową waloryzację. Ostateczna kwota wypłacana „na rękę” zależała od wysokości regularnej emerytury i mieściła się w przedziale od niespełna 1,5 tys. zł do nieco ponad 1,55 tys. zł netto. Od kwoty brutto świadczenia potrącane były zarówno zaliczka na podatek dochodowy, jak i składka na ubezpieczenie zdrowotne.
Jeśli jednak emeryt, który otrzymał trzynastą lub również czternastą emeryturę i równocześnie nie przekroczył w całym 2025 roku rocznego limitu dochodów wynoszącego 30 tys. zł, zyskiwał prawo do odzyskania nadpłaconego podatku. Wynika to z faktu, że dochody do tej wysokości są zwolnione z PIT, mimo że zaliczka została automatycznie pobrana w momencie wypłaty dodatkowego świadczenia.
W 2025 roku czternasta emerytura w maksymalnej wysokości była równa wysokości trzynastej emerytury i wynosiła 1 878,91 zł brutto. Świadczenie wypłacano według zasady „złotówka za złotówkę”, co oznaczało stopniowe zmniejszanie jego wysokości po przekroczeniu wskazanego progu dochodowego. W praktyce oznaczało to, że emeryt otrzymujący 3 400 zł brutto, czyli o 500 zł więcej niż limit, dostawał czternastkę obniżoną właśnie o tę kwotę. Przekroczenie progu nie powodowało jednak całkowitej utraty prawa do świadczenia, a jedynie wpływało na jego wysokość.
Zwrot podatku z urzędu skarbowego - ile można dostać?
W przypadku części seniorów jednorazowa kwota zwrotu podatku może sięgnąć nawet około 400 zł. W przypadku małżeństw oznacza otrzymanie nawet 800–850 zł. A co emerytami pobierającymi świadczenia w innej wysokości? Dziennik.pl przedstawił konkretne wyniki.
|Emerytura/renta brutto
|Emerytura/renta netto
|Trzynastka i czternastka razem na rękę
|Zwrot PIT z trzynastki i czternastki
|1500 zł
|1365,00 zł
|3209,62 zł
|210 zł
|1600 zł
|1456,00 zł
|3185,62 zł
|234 zł
|1700 zł
|1496,00 zł
|3161,62 zł
|258 zł
|1800 zł
|1638,00 zł
|3137,62 zł
|282 zł
|1900 zł
|1729,00 zł
|3113,62 zł
|306 zł
|2000 zł
|1820,00 zł
|3089,62 zł
|330 zł
|2100 zł
|1911,00 zł
|3065,62 zł
|354 zł
|2200 zł
|2002,00 zł
|3041,62 zł
|378 zł
|2300 zł
|2093,00 zł
|3017,62 zł
|402 zł
|2400 zł
|2184 zł - 2993,62 zł - 426 zł zwrotu;
|426 zł
|2500 zł
|2275 zł - 2969,62 zł - 0 zł zwrotu.
|0 zł
Jak otrzymać zwrot podatku i cieszyć się dodatkowymi pieniędzmi?
Co istotne, emeryci nie muszą składać żadnego dodatkowego wniosku, aby otrzymać zwrot nadpłaconego podatku. Wystarczy rozliczyć PIT za 2025 rok, który zostanie wstępnie sporządzony automatycznie w systemie skarbowym. Jeśli podatnik nie zgłosi uwag do wstępnie wypełnionej deklaracji, stanie się ona podstawą do końcowego rozliczenia. Okres składania zeznań podatkowych rozpocznie się 15 lutego 2026 roku, a najszybciej pieniądze trafią do osób rozliczających się drogą elektroniczną — w wielu przypadkach już w lutym.
