Urząd skarbowy wypłaci seniorom pieniądze

Emeryci i renciści otrzymujący niższe świadczenia mogą spodziewać się wkrótce dodatkowych pieniędzy. W połowie lutego urząd skarbowy udostępni im wstępnie wypełnione zeznania podatkowe za 2025 r., które pozwolą sprawdzić, czy przysługuje zwrot podatku. Dodatkowe pieniądze otrzymają seniorzy, którzy:

w 2025 r. otrzymali 13. emeryturę ,

, w 2025 r. otrzymali 13. i 14. emeryturę ,

, całkowity roczny dochód nie przekroczył 30 tys. zł brutto.

Zwrot podatku z 13. i 14. emerytury

W 2025 r. 13 emerytura wynosiła1 878,91 zł brutto i była już podwyższona o marcową waloryzację. Ostateczna kwota wypłacana „na rękę” zależała od wysokości regularnej emerytury i mieściła się w przedziale od niespełna 1,5 tys. zł do nieco ponad 1,55 tys. zł netto. Od kwoty brutto świadczenia potrącane były zarówno zaliczka na podatek dochodowy, jak i składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli jednak emeryt, który otrzymał trzynastą lub również czternastą emeryturę i równocześnie nie przekroczył w całym 2025 roku rocznego limitu dochodów wynoszącego 30 tys. zł, zyskiwał prawo do odzyskania nadpłaconego podatku. Wynika to z faktu, że dochody do tej wysokości są zwolnione z PIT, mimo że zaliczka została automatycznie pobrana w momencie wypłaty dodatkowego świadczenia.

W 2025 roku czternasta emerytura w maksymalnej wysokości była równa wysokości trzynastej emerytury i wynosiła 1 878,91 zł brutto. Świadczenie wypłacano według zasady „złotówka za złotówkę”, co oznaczało stopniowe zmniejszanie jego wysokości po przekroczeniu wskazanego progu dochodowego. W praktyce oznaczało to, że emeryt otrzymujący 3 400 zł brutto, czyli o 500 zł więcej niż limit, dostawał czternastkę obniżoną właśnie o tę kwotę. Przekroczenie progu nie powodowało jednak całkowitej utraty prawa do świadczenia, a jedynie wpływało na jego wysokość.

Zwrot podatku z urzędu skarbowego - ile można dostać?

W przypadku części seniorów jednorazowa kwota zwrotu podatku może sięgnąć nawet około 400 zł. W przypadku małżeństw oznacza otrzymanie nawet 800–850 zł. A co emerytami pobierającymi świadczenia w innej wysokości? Dziennik.pl przedstawił konkretne wyniki.

Emerytura/renta brutto Emerytura/renta netto Trzynastka i czternastka razem na rękę Zwrot PIT z trzynastki i czternastki 1500 zł 1365,00 zł 3209,62 zł 210 zł 1600 zł 1456,00 zł 3185,62 zł 234 zł 1700 zł 1496,00 zł 3161,62 zł 258 zł 1800 zł 1638,00 zł 3137,62 zł 282 zł 1900 zł 1729,00 zł 3113,62 zł 306 zł 2000 zł 1820,00 zł 3089,62 zł 330 zł 2100 zł 1911,00 zł 3065,62 zł 354 zł 2200 zł 2002,00 zł 3041,62 zł 378 zł 2300 zł 2093,00 zł 3017,62 zł 402 zł 2400 zł 2184 zł - 2993,62 zł - 426 zł zwrotu; 426 zł 2500 zł 2275 zł - 2969,62 zł - 0 zł zwrotu. 0 zł

Jak otrzymać zwrot podatku i cieszyć się dodatkowymi pieniędzmi?

Co istotne, emeryci nie muszą składać żadnego dodatkowego wniosku, aby otrzymać zwrot nadpłaconego podatku. Wystarczy rozliczyć PIT za 2025 rok, który zostanie wstępnie sporządzony automatycznie w systemie skarbowym. Jeśli podatnik nie zgłosi uwag do wstępnie wypełnionej deklaracji, stanie się ona podstawą do końcowego rozliczenia. Okres składania zeznań podatkowych rozpocznie się 15 lutego 2026 roku, a najszybciej pieniądze trafią do osób rozliczających się drogą elektroniczną — w wielu przypadkach już w lutym.

