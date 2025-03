Już od 2026 roku seniorzy spełniający określone kryteria otrzymają nowe świadczenie na usługi opiekuńcze. Maksymalna kwota wsparcia wyniesie 2150 zł miesięcznie i będzie przeznaczona na pokrycie kosztów opieki w miejscu zamieszkania. Kto będzie mógł skorzystać z nowego świadczenia i na jakich zasadach? Kiedy seniorzy mogą utracić wsparcie? Sprawdź wszystkie szczegóły.

Bon senioralny to nowe świadczenie mające wesprzeć osoby starsze w codziennym funkcjonowaniu. Przepisy zakładają, że świadczenie wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku i będzie realizowane przez gminy. Skorzystają z niego osoby powyżej 75. roku życia, których rodziny nie mogą zapewnić im pełnej opieki. Świadczenie to ma umożliwić seniorom dłuższe pozostanie we własnym domu, a jednocześnie odciążyć ich bliskich w codziennej organizacji wsparcia.

Bon senioralny - trwają prace nad ustawą

Prace nad ustawą o bonie senioralnym trwają. Zostały zaplanowane na II kwartał 2025 roku, a ich ukończenie jest wymagane przez Krajowy Plan Odbudowy. W projekcie znalazło się około 400 uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych i międzyresortowych.

Projekt ustawy o bonie senioralnym w sumie jest wpisany do Krajowego Planu Odbudowy, który zobowiązuje też nas do tego, żeby ustawa obowiązywała od przyszłego roku, czyli od 1 stycznia 2026 roku - przekazała cytowana przez PAP dyrektorka Departamentu Polityki Senioralnej Marlena Muszyńska. - W tym momencie jesteśmy jeszcze w harmonogramie i w czasie - dodała.

Bon ma pomóc seniorom w codziennym funkcjonowaniu, zapewniając im opiekę w miejscu zamieszkania i zwiększając ich bezpieczeństwo. Ma on również na celu zmniejszenie obciążenia rodzin, które często muszą rezygnować z pracy zawodowej, aby zapewnić odpowiednią opiekę swoim starszym krewnym.

Kto skorzysta z bonu senioralnego?

Prawo do bonu senioralnego będą miały osoby spełniające określone warunki:

ukończyły 75 lat ,

, mają niezaspokojone potrzeby opiekuńcze , których nie może zaspokoić rodzina,

, których nie może zaspokoić rodzina, posiadają aktywnie zawodowych zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), którzy nie są w stanie zapewnić im opieki ze względu na zatrudnienie,

(dzieci, wnuki, prawnuki), którzy nie są w stanie zapewnić im opieki ze względu na zatrudnienie, ich dochód brutto nie przekracza określonych limitów: 3500 zł w 2026 r., 4000 zł w 2027 r., 4500 zł w 2028 r. i 5000 zł w 2029 r. i kolejnych latach.

Seniorzy korzystający z innych form pomocy (np. świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania) nie będą uprawnieni do bonu senioralnego. Oznacza to, że świadczenie to jest skierowane głównie do osób, które nie otrzymują już innego wsparcia państwowego w tym zakresie.

Kto nie dostanie bonu senioralnego?

Bon senioralny nie przysługuje wszystkim seniorom. Nie otrzymają go osoby, które nie spełniają kryterium wiekowego określonego w programie. Ponadto, świadczenie może być niedostępne dla seniorów przebywających na stałe za granicą, jeśli bon jest przeznaczony tylko dla osób mieszkających w kraju. Dodatkowo, skoro bon będzie przyznawany na podstawie kryterium dochodowego, seniorzy o wyższych dochodach mogą nie kwalifikować się do jego otrzymania.

Usługi wsparcia w ramach bonu senioralnego nie będą też przysługiwać seniorowi, który korzysta:

ze świadczenia uzupełniającego

ze świadczenia wspierającego

z usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia i w rodzinnych domach pomocy

z usługi sąsiedzkiej,

ze specjalistycznej usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia

z domu pomocy społecznej,

z całodobowej opieki stacjonarnej świadczonej w zakładach opiekuńczo-leczniczych, lub pielęgnacyjno-opiekuńczych lub

z innej instytucji zapewniającej opiekę całodzienną lub całodobową.

Kto może złożyć wniosek o bon senioralny?

O świadczenie mogą ubiegać się aktywnie zawodowi zstępni seniora (czyli dzieci, wnuki, prawnuki), którzy spełniają następujące warunki:

są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub prowadzą działalność gospodarczą,

ich przychód nie przekracza dwukrotności minimalnego wynagrodzenia dla gospodarstwa jednoosobowego lub trzykrotności minimalnego wynagrodzenia dla gospodarstwa wieloosobowego.

Przychody będą weryfikowane na podstawie zaświadczeń o wynagrodzeniu, deklaracji podatkowej za poprzedni rok lub zaświadczenia o dochodach z gospodarstwa rolnego. Proces składania wniosków będzie nadzorowany przez gminy, a decyzje o przyznaniu bonu podejmowane będą po analizie dokumentacji finansowej oraz ocenie sytuacji opiekuńczej seniora.

Jakie usługi można sfinansować z bonu senioralnego?

Bon senioralny pozwoli na pokrycie kosztów usług opiekuńczych, które obejmują:

pomoc w codziennych czynnościach (np. sprzątanie, zakupy, higiena osobista),

kontakt z otoczeniem i organizację czasu wolnego,

wsparcie w przygotowywaniu i spożywaniu posiłków,

zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu seniora,

wsparcie w umawianiu wizyt lekarskich i załatwianiu spraw urzędowych.

Ile wyniesie bon senioralny – kwoty

Wysokość bonu senioralnego została ustalona na maksymalnie 2150 zł miesięcznie. Świadczenie to będzie przeznaczone na pokrycie kosztów usług opiekuńczych, które będą świadczone na rzecz seniora w jego miejscu zamieszkania. Wartość bonu przełoży się na maksymalnie 50 godzin usług wsparcia w miesiącu. Co istotne, bon nie podlega wymianie na gotówkę ani inne formy środków płatniczych. Jeśli senior nie wykorzysta pełnej wartości bonu w danym miesiącu, niewykorzystane środki nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy. Oznacza to, że seniorzy i ich opiekunowie muszą odpowiednio planować wykorzystanie świadczenia, aby uzyskać maksymalne korzyści.

Co w przypadku zamieszkiwania seniora z innymi osobami?

Gdy senior mieszka z innymi dorosłymi osobami, wsparcie będzie ograniczone do tych potrzeb, których nie mogą one zaspokoić. Jeśli w gospodarstwie domowym zamieszkuje osoba dorosła nieposiadająca dochodu, bon senioralny nie będzie przysługiwał. Jeśli w jednym gospodarstwie domowym mieszka więcej niż jedna osoba powyżej 75. roku życia, liczba godzin wsparcia w ramach bonu nie przekroczy 72 godzin miesięcznie. Dodatkowo każda sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie, aby zapewnić sprawiedliwy podział świadczenia wśród uprawnionych.

Kiedy można stracić bon senioralny?

Bon senioralny można stracić w kilku sytuacjach.

jeśli zostanie on wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem, np. sprzedany lub przekazany osobie nieuprawnionej.

osoby, które podadzą nieprawdziwe informacje we wniosku o bon, mogą zostać pozbawione świadczenia oraz ponieść konsekwencje prawne.

jeśli nastąpi zmiana sytuacji materialnej seniora, tzn. jego dochody przekroczą ustalone kryterium dochodowe.

Bon senioralny - najważniejsze informacje w pigułce

Bon senioralny to świadczenie mające na celu wsparcie osób starszych w codziennym życiu. Przewiduje on finansowanie usług opiekuńczych dla osób 75+, których rodzina nie może zapewnić im wsparcia z powodu aktywności zawodowej. Maksymalna wartość bonu to 2150 zł miesięcznie, a wnioski będą składane przez zstępnych seniora. Ustawa przewiduje także limity dochodowe dla seniorów i ich rodzin, które będą brane pod uwagę przy przyznawaniu świadczenia. Prace nad projektem ustawy są w toku, a program ma ruszyć od stycznia 2026 roku. Należy pamiętać, że obecny kształć projektu ustawy może jeszcze ulec niewielkiej zmianie.