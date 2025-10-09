Na skróty – Emerytury 2026

Waloryzacja : +4,88% od 1 marca 2026

: +4,88% od 1 marca 2026 Minimalna emerytura: 1 970,60 zł brutto

1 970,60 zł brutto Trzynasta emerytura: marzec 2026 (1 970,60 zł)

marzec 2026 (1 970,60 zł) Czternasta emerytura: sierpień–wrzesień 2026, próg ok. 2 900 zł brutto

sierpień–wrzesień 2026, próg ok. 2 900 zł brutto Renta wdowia: 100% + 15% (bez wniosku)

100% + 15% (bez wniosku) Przeliczenie „emerytur czerwcowych” : od 1 stycznia 2026

: od 1 stycznia 2026 Druga waloryzacja? Tylko jeśli inflacja przekroczy 5%.

Waloryzacja emerytur 2026 – o ile wzrosną świadczenia

Od 1 marca 2026 roku ZUS i KRUS przeprowadzą kolejną waloryzację rent i emerytur, która według prognoz Ministerstwa Finansów wyniesie 4,88%. Oznacza to, że świadczenia wzrosną proporcjonalnie do ich wysokości: im wyższa emerytura, tym większa podwyżka.

Minimalna emerytura wzrośnie z 1 878,91 zł do 1 970,60 zł brutto , czyli o 91,69 zł .

wzrośnie z do , czyli o . Średnia emerytura wypłacana przez ZUS (ok. 3 900 zł brutto w 2025 r.) wzrośnie o ponad 190 zł miesięcznie.

Przykładowe wyliczenia po waloryzacji 4,88%:

Emerytura w 2025 r. Emerytura po waloryzacji 2026 Wzrost miesięczny 1 878,91 zł 1 970,60 zł +91,69 zł 2 000 zł 2 097,60 zł +97,60 zł 2 500 zł 2 621,99 zł +121,99 zł 3 000 zł 3 146,40 zł +146,40 zł 4 000 zł 4 195,20 zł +195,20 zł 5 000 zł 5 244,00 zł +244,00 zł 6 000 zł 6 292,80 zł +292,80 zł

Waloryzacja obejmie wszystkie świadczenia długoterminowe — emerytury, renty rodzinne, socjalne i uzupełniające. Podwyżka nastąpi z urzędu, bez potrzeby składania wniosków. Świadczenia w nowej wysokości trafią na konta emerytów w marcu, zgodnie z dotychczasowym harmonogramem wypłat (1., 5., 10., 15., 20. lub 25. dzień miesiąca).

Druga waloryzacja emerytur 2026?

Choć na razie nie zapadły decyzje, druga waloryzacja emerytur w 2026 roku pozostaje realnym scenariuszem. Rząd zapowiedział, że jeśli inflacja w pierwszym półroczu 2026 r. przekroczy 5%, możliwe będzie dodatkowe przeliczenie świadczeń w drugiej połowie roku.

To rozwiązanie ma chronić realną wartość emerytur w warunkach podwyższonej inflacji. Podobna propozycja była analizowana w 2024 roku, jednak nie weszła w życie z powodu spadku wskaźników inflacyjnych.

Ważne Na dziś (październik 2025) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej analizuje dane GUS i ma przedstawić ostateczne stanowisko w I kwartale 2026 r.

Trzynasta emerytura 2026 – termin i wysokość

Tak jak w poprzednich latach, 13. emerytura w 2026 roku zostanie wypłacona w marcu, razem z waloryzacją świadczeń.

Jej wysokość odpowiada minimalnej emeryturze po waloryzacji , czyli 1 970,60 zł brutto (i tyle samo netto) , bo trzynastka jest zwolniona z PIT i składki zdrowotnej .

, czyli , bo trzynastka jest . Świadczenie otrzymają wszyscy emeryci i renciści , którzy w dniu 31 marca 2026 r. będą mieli prawo do pobierania świadczenia z ZUS, KRUS lub innej instytucji rentowej.

, którzy w dniu 31 marca 2026 r. będą mieli prawo do pobierania świadczenia z ZUS, KRUS lub innej instytucji rentowej. ZUS wypłaci trzynastkę automatycznie, bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku.

Dodatkowe środki trafią na konta seniorów razem z marcową emeryturą – zwykle w terminach od 1 do 25 marca 2026 r.

Czternasta emerytura 2026 – progi i zasady

Czternasta emerytura w 2026 roku zostanie wypłacona w drugiej połowie roku, prawdopodobnie między sierpniem a wrześniem.

Pełną kwotę otrzymają osoby, których podstawowa emerytura nie przekracza ok. 2 900 zł brutto. Chyba, że politycy zdecydują się podnieść ten próg, który od lat nie był podwyższany. Powyżej tego progu czternastka jest pomniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Przykładowe kwoty czternastej emerytury 2026 (szacunki):

Wysokość emerytury 14. emerytura brutto/netto 2 000 zł 1 970 zł 2 500 zł 1 970 zł 3 000 zł 1 870 zł 3 500 zł 1 370 zł 4 000 zł 870 zł 4 500 zł ok. 400 zł 5 000 zł 50–100 zł

Co ważne, świadczenie nie może być niższe niż 50 zł.

14. emerytura jest – podobnie jak trzynasta – zwolniona z podatku i składki zdrowotnej .

. ZUS wypłaci pieniądze z urzędu, zgodnie z harmonogramem wypłat emerytur.

Renta wdowia od 2026 roku - ważne zmiany

Od 1 stycznia 2026 r. wchodzi w życie pełna renta wdowia, która pozwoli na łączenie dwóch świadczeń – własnego i po zmarłym małżonku.

Zasada jest prosta: 100% jednego świadczenia + 15% drugiego. Oznacza to, że wdowy i wdowcy nie będą musieli już rezygnować ze swojej emerytury, aby uzyskać rentę rodzinną.

Przykładowe wyliczenia (2026):

Emerytura własna Emerytura po małżonku Łączna wypłata 2 000 zł 2 000 zł 2 300 zł 2 500 zł 2 000 zł 2 800 zł 3 000 zł 1 500 zł 3 225 zł 4 000 zł 1 000 zł 4 150 zł 4 500 zł 1 500 zł 4 725 zł

Limit łącznej kwoty świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury , czyli ok. 5 910 zł brutto .

, czyli ok. . Od 2027 roku procent drugiego świadczenia wzrośnie do 25% .

. ZUS wypłaci rentę wdowią automatycznie, bez wniosków, na podstawie danych z rejestru PESEL.

Przeliczenie „emerytur czerwcowych” od stycznia 2026

To zmiana, na którą czekało ponad 100 tys. osób. Od 1 stycznia 2026 r. ZUS automatycznie przeliczy tzw. emerytury czerwcowe, przyznane w latach 2009–2019. Dotychczas te świadczenia były niższe z powodu niekorzystnych zasad waloryzacji składek w czerwcu.

Po nowelizacji ustawy z 7 czerwca 2024 r. ZUS dokona przeliczenia z urzędu, bez konieczności składania wniosków. Średnia podwyżka wyniesie od 220 do 250 zł brutto miesięcznie, a wyrównanie zostanie wypłacone razem z emeryturą marcową 2026 r. Co istotne, ZUS nie wypłaci wyrównań za lata niesłusznie zaniżonych świadczeń. Stało się to przyczynkiem do licznych pozwów do sądów, o czym piszemy w tekście: ZUS przeliczy 100 tys. świadczeń od 1 stycznia 2026. Średnio +220 zł, ale bez ustawowych wyrównań.

To jeden z najbardziej oczekiwanych ruchów korekcyjnych, który miał pozwoli wyrównać emerytury dla tysięcy osób poszkodowanych przez wcześniejsze przepisy. Jednak brak wyrównań za lata zaniżonych świadczeń stanowi pyrrusowe zwycięstwo "czerwcowych emerytów".

Podstawa prawna i źródła