- Waloryzacja emerytur 2026 – o ile wzrosną świadczenia
- Druga waloryzacja emerytur 2026?
- Trzynasta emerytura 2026 – termin i wysokość
- Czternasta emerytura 2026 – progi i zasady
- Renta wdowia od 2026 roku - ważne zmiany
- Przeliczenie „emerytur czerwcowych” od stycznia 2026
- Podstawa prawna i źródła
Na skróty – Emerytury 2026
- Waloryzacja: +4,88% od 1 marca 2026
- Minimalna emerytura: 1 970,60 zł brutto
- Trzynasta emerytura: marzec 2026 (1 970,60 zł)
- Czternasta emerytura: sierpień–wrzesień 2026, próg ok. 2 900 zł brutto
- Renta wdowia: 100% + 15% (bez wniosku)
- Przeliczenie „emerytur czerwcowych”: od 1 stycznia 2026
- Druga waloryzacja? Tylko jeśli inflacja przekroczy 5%.
Waloryzacja emerytur 2026 – o ile wzrosną świadczenia
Od 1 marca 2026 roku ZUS i KRUS przeprowadzą kolejną waloryzację rent i emerytur, która według prognoz Ministerstwa Finansów wyniesie 4,88%. Oznacza to, że świadczenia wzrosną proporcjonalnie do ich wysokości: im wyższa emerytura, tym większa podwyżka.
- Minimalna emerytura wzrośnie z 1 878,91 zł do 1 970,60 zł brutto, czyli o 91,69 zł.
- Średnia emerytura wypłacana przez ZUS (ok. 3 900 zł brutto w 2025 r.) wzrośnie o ponad 190 zł miesięcznie.
Przykładowe wyliczenia po waloryzacji 4,88%:
|Emerytura w 2025 r.
|Emerytura po waloryzacji 2026
|Wzrost miesięczny
|1 878,91 zł
|1 970,60 zł
|+91,69 zł
|2 000 zł
|2 097,60 zł
|+97,60 zł
|2 500 zł
|2 621,99 zł
|+121,99 zł
|3 000 zł
|3 146,40 zł
|+146,40 zł
|4 000 zł
|4 195,20 zł
|+195,20 zł
|5 000 zł
|5 244,00 zł
|+244,00 zł
|6 000 zł
|6 292,80 zł
|+292,80 zł
Waloryzacja obejmie wszystkie świadczenia długoterminowe — emerytury, renty rodzinne, socjalne i uzupełniające. Podwyżka nastąpi z urzędu, bez potrzeby składania wniosków. Świadczenia w nowej wysokości trafią na konta emerytów w marcu, zgodnie z dotychczasowym harmonogramem wypłat (1., 5., 10., 15., 20. lub 25. dzień miesiąca).
Druga waloryzacja emerytur 2026?
Choć na razie nie zapadły decyzje, druga waloryzacja emerytur w 2026 roku pozostaje realnym scenariuszem. Rząd zapowiedział, że jeśli inflacja w pierwszym półroczu 2026 r. przekroczy 5%, możliwe będzie dodatkowe przeliczenie świadczeń w drugiej połowie roku.
To rozwiązanie ma chronić realną wartość emerytur w warunkach podwyższonej inflacji. Podobna propozycja była analizowana w 2024 roku, jednak nie weszła w życie z powodu spadku wskaźników inflacyjnych.
Ważne
Na dziś (październik 2025) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej analizuje dane GUS i ma przedstawić ostateczne stanowisko w I kwartale 2026 r.
Trzynasta emerytura 2026 – termin i wysokość
Tak jak w poprzednich latach, 13. emerytura w 2026 roku zostanie wypłacona w marcu, razem z waloryzacją świadczeń.
- Jej wysokość odpowiada minimalnej emeryturze po waloryzacji, czyli 1 970,60 zł brutto (i tyle samo netto), bo trzynastka jest zwolniona z PIT i składki zdrowotnej.
- Świadczenie otrzymają wszyscy emeryci i renciści, którzy w dniu 31 marca 2026 r. będą mieli prawo do pobierania świadczenia z ZUS, KRUS lub innej instytucji rentowej.
- ZUS wypłaci trzynastkę automatycznie, bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku.
Dodatkowe środki trafią na konta seniorów razem z marcową emeryturą – zwykle w terminach od 1 do 25 marca 2026 r.
Czternasta emerytura 2026 – progi i zasady
Czternasta emerytura w 2026 roku zostanie wypłacona w drugiej połowie roku, prawdopodobnie między sierpniem a wrześniem.
Pełną kwotę otrzymają osoby, których podstawowa emerytura nie przekracza ok. 2 900 zł brutto. Chyba, że politycy zdecydują się podnieść ten próg, który od lat nie był podwyższany. Powyżej tego progu czternastka jest pomniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.
Przykładowe kwoty czternastej emerytury 2026 (szacunki):
|Wysokość emerytury
|14. emerytura brutto/netto
|2 000 zł
|1 970 zł
|2 500 zł
|1 970 zł
|3 000 zł
|1 870 zł
|3 500 zł
|1 370 zł
|4 000 zł
|870 zł
|4 500 zł
|ok. 400 zł
|5 000 zł
|50–100 zł
- Co ważne, świadczenie nie może być niższe niż 50 zł.
- 14. emerytura jest – podobnie jak trzynasta – zwolniona z podatku i składki zdrowotnej.
- ZUS wypłaci pieniądze z urzędu, zgodnie z harmonogramem wypłat emerytur.
Renta wdowia od 2026 roku - ważne zmiany
Od 1 stycznia 2026 r. wchodzi w życie pełna renta wdowia, która pozwoli na łączenie dwóch świadczeń – własnego i po zmarłym małżonku.
Zasada jest prosta: 100% jednego świadczenia + 15% drugiego. Oznacza to, że wdowy i wdowcy nie będą musieli już rezygnować ze swojej emerytury, aby uzyskać rentę rodzinną.
Przykładowe wyliczenia (2026):
|Emerytura własna
|Emerytura po małżonku
|Łączna wypłata
|2 000 zł
|2 000 zł
|2 300 zł
|2 500 zł
|2 000 zł
|2 800 zł
|3 000 zł
|1 500 zł
|3 225 zł
|4 000 zł
|1 000 zł
|4 150 zł
|4 500 zł
|1 500 zł
|4 725 zł
- Limit łącznej kwoty świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury, czyli ok. 5 910 zł brutto.
- Od 2027 roku procent drugiego świadczenia wzrośnie do 25%.
- ZUS wypłaci rentę wdowią automatycznie, bez wniosków, na podstawie danych z rejestru PESEL.
Przeliczenie „emerytur czerwcowych” od stycznia 2026
To zmiana, na którą czekało ponad 100 tys. osób. Od 1 stycznia 2026 r. ZUS automatycznie przeliczy tzw. emerytury czerwcowe, przyznane w latach 2009–2019. Dotychczas te świadczenia były niższe z powodu niekorzystnych zasad waloryzacji składek w czerwcu.
Po nowelizacji ustawy z 7 czerwca 2024 r. ZUS dokona przeliczenia z urzędu, bez konieczności składania wniosków. Średnia podwyżka wyniesie od 220 do 250 zł brutto miesięcznie, a wyrównanie zostanie wypłacone razem z emeryturą marcową 2026 r. Co istotne, ZUS nie wypłaci wyrównań za lata niesłusznie zaniżonych świadczeń. Stało się to przyczynkiem do licznych pozwów do sądów, o czym piszemy w tekście: ZUS przeliczy 100 tys. świadczeń od 1 stycznia 2026. Średnio +220 zł, ale bez ustawowych wyrównań.
To jeden z najbardziej oczekiwanych ruchów korekcyjnych, który miał pozwoli wyrównać emerytury dla tysięcy osób poszkodowanych przez wcześniejsze przepisy. Jednak brak wyrównań za lata zaniżonych świadczeń stanowi pyrrusowe zwycięstwo "czerwcowych emerytów".
Podstawa prawna i źródła
- Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2023 poz. 1251, art. 82–90)
- Ustawa z 15 marca 2024 r. o rencie wdowiej (Dz.U. 2024 poz. 556)
- Ustawa z 7 czerwca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. 2024 poz. 915)
- Projekt budżetu państwa na 2026 r. – prognoza wskaźnika waloryzacji 4,88%
- Komunikaty ZUS i MRiPS z 2025 r. dotyczące waloryzacji, renty wdowiej i przeliczeń
