Najważniejsze informacje w skrócie

limit emerytury zwalniający z opłat RTV od 2025 roku to 4090,86 zł brutto miesięcznie ,

, zwolnienie obejmuje emerytów po 60. roku życia z niższymi świadczeniami,

dotyczy też m.in. osób niepełnosprawnych, niewidomych i bezrobotnych,

dokumenty składa się w Poczcie Polskiej – zwolnienie działa od kolejnego miesiąca,

w 2026 roku próg znów wzrośnie: Abonament RTV 2026. Ile wyniesie i kto będzie zwolniony z opłat

Abonament RTV w 2025 roku. Kto nie musi go płacić?

Od 1 marca 2025 roku obowiązuje nowy limit dochodowy, który uprawnia emerytów do zwolnienia z obowiązku płacenia abonamentu RTV. Zgodnie z komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za 2024 rok wyniosło 8181,72 zł brutto.

Połowa tej kwoty – 4090,86 zł brutto miesięcznie – to nowy próg, poniżej którego emeryci mogą korzystać ze zwolnienia.

W praktyce oznacza to, że jeśli Twoja emerytura nie przekracza tej wartości, nie musisz już opłacać abonamentu RTV.

Dla porównania, w 2024 roku limit wynosił 3577,74 zł brutto, więc próg wzrósł o ponad 500 zł. To największy wzrost od kilku lat – i realna ulga dla tysięcy osób starszych.

Porównanie progów zwolnienia z abonamentu RTV w 2024 o 2025 roku

Rok Próg brutto (zł) Szacowany próg netto („na rękę”) Zmiana rok do roku 2024 3577,74 zł ok. 3100–3120 zł — 2025 4090,86 zł ok. 3550–3570 zł +513 zł brutto (+14,3 proc.)

Kwoty netto są wartościami orientacyjnymi – zależą od indywidualnych potrąceń (zaliczki na PIT, składki zdrowotnej).

Dzięki podniesieniu limitu wiele osób, które wcześniej przekraczały próg zaledwie o kilkadziesiąt złotych, w 2025 roku zyska prawo do pełnego zwolnienia z opłat RTV. W praktyce to oszczędność nawet 320–360 zł rocznie dla gospodarstw z telewizorem.

Kto dokładnie nie płaci abonamentu RTV? Lista zwolnionych

Zwolnienie z opłaty nie dotyczy wyłącznie emerytów z niższymi dochodami. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych, z obowiązku zapłaty zwolnione są także osoby, które:

ukończyły 75 lat ,

, mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy ,

, mają I grupę inwalidzką lub znaczny stopień niepełnosprawności ,

lub , są niewidome (ostrość wzroku ≤ 15%) lub niesłyszące ,

(ostrość wzroku ≤ 15%) lub , pobierają rentę socjalną ,

, korzystają z pomocy społecznej (np. zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne),

są zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy.

W praktyce oznacza to, że zwolnienie przysługuje zarówno seniorom, jak i osobom trwale niezdolnym do pracy lub o ograniczonej samodzielności.

Jak zgłosić zwolnienie z opłaty abonamentu RTV? Wystarczy jedna wizyta na poczcie

Zwolnienie nie działa automatycznie – trzeba je zgłosić w dowolnej placówce Poczty Polskiej.

Procedura jest prosta:

Zabierz dowód osobisty. Dołącz dokument potwierdzający uprawnienie – np. decyzję ZUS o wysokości emerytury lub orzeczenie o niepełnosprawności. Wypełnij oświadczenie o spełnianiu warunków (dostępne na miejscu lub na stronie Poczty Polskiej).

Zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu dokumentów. Jeśli więc emeryt złoży wniosek np. w październiku, nie zapłaci abonamentu od 1 listopada.

Ile można zaoszczędzić dzięki zwolnieniu z abonamentu RTV? Przykładowe wyliczenia

Abonament RTV w 2025 roku wynosi:

8,70 zł miesięcznie za radio ,

, 27,30 zł miesięcznie za telewizor lub zestaw RTV.

Dla osób, które opłacają go regularnie, zwolnienie oznacza:

ponad 320 zł rocznie oszczędności dla gospodarstwa z telewizorem,

dla gospodarstwa z telewizorem, ponad 100 zł rocznie dla tych, którzy mają tylko radio.

Warto też pamiętać, że w 2026 roku stawki pójdą w górę – więc zwolnienie nabierze jeszcze większego znaczenia finansowego. O ile więcej zapłacimy w 2026 roku? Piszemy o tym w artykule: Abonament RTV 2026: wyższe stawki już pewne. „Opłata audiowizualna” nadal w sferze planów – sprawdzamy fakty, terminy, zwolnienia.

Co się stanie, jeśli nie zgłosisz zwolnienia z opłaty abonamentu RTV?

Brak zgłoszenia oznacza obowiązek dalszego opłacania abonamentu. Poczta Polska prowadzi kontrole, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości może naliczyć karę w wysokości 30-krotności miesięcznej stawki.

W 2025 roku to:

819 zł w przypadku telewizora,

w przypadku telewizora, 261 zł w przypadku radia.

Dodatkowo urząd skarbowy może egzekwować należność wraz z odsetkami i kosztami upomnienia (16 zł).

Czy abonament RTV zostanie zlikwidowany?

Mimo zapowiedzi różnych partii politycznych, na razie nie ma ustawy znoszącej opłaty RTV. Projekt przewidujący likwidację abonamentu od 2026 roku nie został przyjęty przez Sejm, a opłaty nadal pobiera Poczta Polska. W praktyce oznacza to, że system zwolnień będzie obowiązywał co najmniej do końca 2026 roku – ale z wyższym progiem dochodowym.

FAQ: Najczęstsze pytania Polaków o zwolnienie z abonamentu RTV

Czy trzeba mieć zarejestrowany odbiornik RTV, żeby skorzystać ze zwolnienia?

Tak. Zwolnienie dotyczy tylko osób, które wcześniej zarejestrowały radio lub telewizor w Poczcie Polskiej.

Czy Poczta Polska może wejść do domu na kontrolę?

Nie bez Twojej zgody. Kontroler musi posiadać legitymację i upoważnienie, ale nie ma prawa wejść do mieszkania bez zgody lokatora.

Czy zwolnienie trzeba odnawiać co roku?

Nie. Zwolnienie obowiązuje bezterminowo, o ile nie zmienią się warunki (np. wysokość emerytury).

Czy emerytura netto ma znaczenie?

Nie. Limit liczony jest od kwoty brutto, czyli przed potrąceniem podatków i składek.

Podstawa prawna i dokumenty