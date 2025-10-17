W skrócie:

7 października 2025 r. – do Kancelarii Prezydenta wpłynęła petycja o zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

– do Kancelarii Prezydenta wpłynęła petycja o zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Etap pierwszy : kobiety bezdzietne miałyby pracować do 65. roku życia , tak jak mężczyźni.

: kobiety bezdzietne miałyby pracować do , tak jak mężczyźni. Autor petycji pozostaje anonimowy – nie zgodził się na ujawnienie danych w Biuletynie Informacji Publicznej.

– nie zgodził się na ujawnienie danych w Biuletynie Informacji Publicznej. Różnica w emeryturach wynosi dziś średnio 1,5 tys. zł miesięcznie na niekorzyść kobiet.

wynosi dziś średnio 1,5 tys. zł miesięcznie na niekorzyść kobiet. KPRP potwierdziła przyjęcie dokumentu i przekazanie go do komórki prawnej (standardowa procedura).

i przekazanie go do komórki prawnej (standardowa procedura). Prezydent Karol Nawrocki wielokrotnie deklarował, żenie poprze podniesienia wieku emerytalnego, ale temat wrócił do debaty publicznej.

Petycja, która wywołała burzę. Bez dzieci – dłużej w pracy?

7 października 2025 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezydenta pojawiła siępetycja w sprawie świadczeń emerytalnych. Wnoszący prosi Prezydenta o inicjatywę ustawodawczą „zmierzającą do stopniowego zrównywania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn” i sugeruje, by w pierwszym etapie podnieść wiek emerytalny bezdzietnych kobiet do 65 lat. Dokument trafił do komórki prawnej KPRP. Wnoszący nie wyraził zgody na ujawnienie danych – jego nazwisko/nazwa podmiotu pozostają niejawne.

Treść pisma rozwija tę tezę: kobiety żyją dłużej, a brak „przesłanek społecznych i biologicznych” nie uzasadnia wcześniejszej emerytury bezdzietnych; autor wskazuje też na demografię i rosnące obciążenie systemu jako tło postulatu.

65 lat dla bezdzietnych kobiet. Tak wygląda plan z petycji, która trafiła do Pałacu Prezydenckiego

Autor petycji, która trafiła do Kancelarii Prezydenta, proponuje zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, ale w kilku etapach.

Etap pierwszy: kobiety bezdzietne miałyby przechodzić na emeryturę w wieku 65 lat , tak jak mężczyźni.

kobiety bezdzietne miałyby przechodzić na emeryturę w wieku , tak jak mężczyźni. Etapy kolejne: stopniowe rozszerzanie reformy na inne grupy kobiet – „po oswojeniu społeczeństwa z nowymi zasadami”.

Uzasadnienie autora:

kobiety żyją średnio o 7,5 roku dłużej , więc dłużej pobierają świadczenia,

, więc dłużej pobierają świadczenia, bezdzietność oznacza brak „społecznych przesłanek” do wcześniejszej emerytury,

rosnące obciążenie ZUS i spadek liczby urodzeń wymagają „odważnych decyzji”.

Autor podkreśla, że zmiana miałaby być stopniowa, by „przygotować grunt pod dalsze kroki” w kierunku zrównania wieku emerytalnego.

Status formalny:

petycja przyjęta i przekazana do komórki prawnej w KPRP – to standardowy etap analizy,

w KPRP – to standardowy etap analizy, nie oznacza poparcia, a jedynie rejestrację i sprawdzenie treści.

Tożsamość autora:

nieznana , ponieważ wnioskodawca nie wyraził zgody na ujawnienie danych ,

, ponieważ wnioskodawca , w BIP widnieje adnotacja o anonimizacji na życzenie, co jest praktyką dopuszczalną.

Zrównywać czy chronić? Dane pokazują, jak duża jest luka między emeryturami kobiet i mężczyzn

To nie jest spór w próżni. Dane rządowe i publiczne od lat pokazują, że emerytury kobiet są istotnie niższe niż mężczyzn i że różnica rośnie: w grudniu 2024 r. przeciętna emerytura mężczyzn wynosił 4 818,02 zł, zaś kobiet: 3 321,12 zł – co pokazuje lukę ok. 1 496,90 zł.

Ta luka to wypadkowa m.in. wcześniejszego wieku emerytalnego kobiet, krótszego stażu składkowego i dłuższego okresu pobierania świadczeń. Wcześniejsze analizy sejmowe i akademickie wskazują, że przy tych samych zarobkach i stażu świadczenie kobiety, która kończy pracę 5 lat wcześniej, może być o ok. 1/3 niższe – to prosta konsekwencja mechaniki kapitału i tablic trwania życia.

Z drugiej strony rządowe opracowania nt. seniorów oraz komunikaty GUS o tablicach średniego dalszego trwania życia potwierdzają dłuższe życie kobiet – właśnie ten fakt autor petycji podaje jako argument za wyrównaniem wieku.

Prezydent mówi jasno: wieku nie ruszymy. Ale petycja może zmienić ton debaty

W kampanii i po wyborach Prezydent Karol Nawrocki zapewniał, że nie poprze zmian ustawowego wieku emerytalnego. W przeglądach i analizach rządowych przewija się raczej kierunek „zachęt do dłuższej pracy” (np. PIT-0 dla seniora), a nie twarde podnoszenie wieku ustawowego. W podobnym tonie płyną przekazy z obozu rządzącego, o czym więcej piszemy w artykule: Wyciekł raport Tuska o emeryturach. „Nie ruszamy wieku emerytalnego” – a w środku plan, jak to zrobić inaczej.

Nawet jeśli petycja otwiera debatę, polityczna gotowość do zmiany wieku (zwłaszcza tylko dla bezdzietnych) jest niska – przynajmniej na dziś.

Reforma, która dzieli kobiety. Dyskryminacja czy wyrównanie szans?

Kiedy autor petycji pisze o „sprawiedliwości i racjonalności systemu emerytalnego”, wiele kobiet słyszy coś zupełnie innego – dyskryminację pod przykrywką reformy. Dla jednych to logiczna korekta, dla innych – symboliczny cios w bezdzietne Polki, które i tak często czują się niewidoczne w polityce społecznej.

Z punktu widzenia autora, który nie zgodził się na ujawnienie swoich danych, argumentacja jest prosta:

kobiety żyją średnio o 7,5 roku dłużej niż mężczyźni,

niż mężczyźni, wcześniej przechodzą na emeryturę, mimo że statystycznie dłużej pobierają świadczenie,

w przypadku bezdzietnych nie ma „społecznych ani biologicznych przesłanek” do wcześniejszego zakończenia pracy.

W jego logice to nie kara, lecz wyrównanie szans i korekta systemowa.

Ale po drugiej stronie są głosy, których nie sposób zignorować. Krytycy pytają, jak państwo miałoby weryfikować „bezdzietność” i co z kobietami, które nie mogą mieć dzieci z powodów zdrowotnych, straciły ciążę lub wychowują dzieci partnera. Dla nich ta propozycja może oznaczać ingerencję w prywatność i nowy podział na „lepsze” i „gorsze” kobiety.

Co dzieje się z petycją, gdy trafi do Kancelarii Prezydenta?

Każda petycja, która wpływa do Kancelarii Prezydenta, przechodzi trzy podstawowe etapy:

Rejestracja w Biurze KPRP – dokument trafia do rejestru i zostaje opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Analiza prawna – sprawdzane są podstawy wniosku, treść i zgodność z ustawą o petycjach. Decyzja o dalszych krokach – kancelaria może skierować sprawę do resortu, odpowiedzieć wnioskodawcy lub – w wyjątkowych przypadkach – rozpocząć prace nad projektem ustawy.

To właśnie ten trzeci etap decyduje, czy z obywatelskiego pisma zrobi się inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP.

Na razie jednak nic nie wskazuje, by Karol Nawrocki planował taki ruch. Sam wpis w BIP-ie to jedynie dowód przyjęcia i przekazania dokumentu do komórki prawnej – nie poparcie dla jego treści.

