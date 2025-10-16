Najważniejsze informacje o abonamencie RTV 2026 – na skróty

Próg dochodu zwalniający z abonamentu RTV w 2025 r. wynosił 4090,86 zł brutto .

. W 2026 r. może wzrosnąć do ok. 4420–4450 zł brutto .

. Oznacza to, że więcej emerytów po 60. roku życia uniknie opłat.

uniknie opłat. Zwolnienie obowiązuje po złożeniu wniosku w Poczcie Polskiej.

Stawki abonamentu RTV w 2026 roku również wzrosną.

Wyższe płace, wyższy próg zwolnienia z abonamentu RTV. GUS zapowiada rekord 2026

Zwolnienie z abonamentu RTV zależy od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W 2025 roku GUS podał, że za 2024 rok wyniosło ono 8181,72 zł brutto, więc limit zwolnienia to 4090,86 zł brutto miesięcznie. W 2026 roku próg zostanie ustalony na podstawie danych za 2025 rok – a te są już wyraźnie wyższe.

Według wstępnych analiz:

w I kwartale 2025 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 8962,28 zł ,

, w II kwartale – 8748,63 zł ,

, średnio w I półroczu – 8828,17 zł.

Jeśli trend się utrzyma, roczna średnia może sięgnąć około 8850 zł brutto, co oznacza, że limit zwolnienia z abonamentu RTV w 2026 roku wyniesie ok. 4425 zł brutto miesięcznie.

W przeliczeniu na kwotę „na rękę” daje to około 3820–3850 zł netto miesięcznie (w zależności od indywidualnych potrąceń i stawek podatkowych). To właśnie mniej więcej taki dochód będzie granicą, poniżej której emeryci zostaną zwolnieni z obowiązku płacenia abonamentu RTV w 2026 roku.

Są to oczywiście wartości szacunkowe, oparte na dostępnych danych z pierwszego półrocza 2025 roku – ostateczny próg GUS potwierdzi dopiero w lutym 2026 roku, po podaniu pełnej średniej za cały rok.

W 2026 roku więcej seniorów nie zapłaci abonamentu RTV. Zadecyduje wzrost płac, nie polityka

Podwyższenie limitu dochodowego nie wymaga zmian w ustawie ani decyzji rządu – to efekt rosnących płac w gospodarce.

Zwolnienie z abonamentu RTV przysługuje osobom, które:

ukończyły 60 lat ,

, otrzymują emeryturę niższą niż 50% przeciętnego wynagrodzenia ,

, złożyły wniosek w Poczcie Polskiej.

W praktyce oznacza to, że nawet kilkadziesiąt tysięcy emerytów, którzy dotąd nie mieścili się w limicie, w 2026 roku zostanie automatycznie objętych ulgą. ZUS szacuje, że nawet 1 na 4 emerytów kobiet ma świadczenie w granicach 4–4,5 tys. zł brutto – to grupa, która najczęściej zyskuje na zmianach progów uprawniających do zwolnień.

Jak nie płacić abonamentu RTV w 2026 roku? Wystarczy jeden wniosek i kilka dokumentów

Procedura pozostaje taka sama jak w latach poprzednich:

Odwiedź placówkę Poczty Polskiej. Zabierz ze sobą: dowód osobisty, decyzję ZUS, KRUS lub innego organu rentowego z informacją o wysokości świadczenia, oświadczenie o spełnianiu warunków (dostępne w placówkach i online). Zwolnienie zacznie obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca po złożeniu wniosku.

Nie trzeba odnawiać go co roku – działa bezterminowo, o ile nie wzrosną dochody powyżej limitu.

Nowe stawki abonamentu RTV w 2026 roku. Zobacz, ile możesz zaoszczędzić

Wraz ze wzrostem limitu wzrosną też same stawki abonamentu w 2026 roku. Zgodnie z rozporządzeniem KRRiT z 27 czerwca 2025 r.:

opłata za radioodbiornik w 2026 roku to 9,50 zł miesięcznie ,

w 2026 roku to , za telewizor lub zestaw RTV – 30,50 zł miesięcznie.

Dla gospodarstwa domowego to koszt 366 zł rocznie. Zwolnienie z opłat to więc realna ulga o tej właśnie wartości – niemała kwota w domowym budżecie emeryta.

Kto jeszcze nie płaci abonamentu RTV – pełna lista

Zwolnienie nie dotyczy wyłącznie seniorów z niższymi emeryturami. Uprawnienia mają także:

osoby, które ukończyły 75 lat ,

, osoby z I grupą inwalidzką ,

, osoby całkowicie niezdolne do pracy ,

, niewidomi, niesłyszący , osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

, osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby pobierające rentę socjalną ,

, bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy,

zarejestrowani w urzędzie pracy, osoby korzystające z pomocy społecznej (np. zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne).

Koniec abonamentu RTV? Projekt nadal w zawieszeniu

Choć pojawiały się zapowiedzi, że od 2026 roku abonament RTV zostanie całkowicie zniesiony, projekt nie wszedł w życie.

Rząd wciąż analizuje alternatywne formy finansowania mediów publicznych, ale do czasu nowelizacji ustawy obowiązują dotychczasowe zasady. Więcej na temat możliwych zmian piszemy w artykule: Abonament RTV 2026: wyższe stawki już pewne. „Opłata audiowizualna” nadal w sferze planów – sprawdzamy fakty, terminy, zwolnienia.

W efekcie seniorzy powinni nadal składać wnioski o zwolnienie, jeśli spełniają kryteria – w przeciwnym razie mogą być zobowiązani do opłat, a nawet kar.

Nie płacisz abonamentu RTV? W 2026 roku kara wzrośnie do 915 zł

Brak opłat lub rejestracji odbiornika może skutkować:

karą w wysokości 30-krotności miesięcznej stawki ,

, egzekucją administracyjną przez urząd skarbowy,

naliczeniem odsetek podatkowych (13% rocznie) i kosztów upomnienia (16 zł).

W 2026 roku kary wzrosną odpowiednio do:

915 zł za telewizor,

za telewizor, 285 zł za radio.

Najczęstsze pytania o zwolnienie z abonamentu RTV 2026 (FAQ)

Kiedy GUS poda oficjalny próg zwolnienia z abonamentu RTV?

W lutym 2026 r., po publikacji przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2025 r.

Czy trzeba składać wniosek ponownie, jeśli już mam zwolnienie?

Nie, jeśli Twoja emerytura nadal mieści się w limicie.

Czy limit dotyczy dochodu netto czy brutto?

Brutto – przed potrąceniem podatku i składek.

Od kiedy działa zwolnienie?

Od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu dokumentów w Poczcie Polskiej.

Czy zwolnienie obejmuje również współmałżonka?

Nie – każdy członek gospodarstwa musi spełnić warunki indywidualnie.

Podstawa prawna