Najważniejsze informacje o abonamencie RTV 2026 – na skróty
- Próg dochodu zwalniający z abonamentu RTV w 2025 r. wynosił 4090,86 zł brutto.
- W 2026 r. może wzrosnąć do ok. 4420–4450 zł brutto.
- Oznacza to, że więcej emerytów po 60. roku życia uniknie opłat.
- Zwolnienie obowiązuje po złożeniu wniosku w Poczcie Polskiej.
- Stawki abonamentu RTV w 2026 roku również wzrosną.
Wyższe płace, wyższy próg zwolnienia z abonamentu RTV. GUS zapowiada rekord 2026
Zwolnienie z abonamentu RTV zależy od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W 2025 roku GUS podał, że za 2024 rok wyniosło ono 8181,72 zł brutto, więc limit zwolnienia to 4090,86 zł brutto miesięcznie. W 2026 roku próg zostanie ustalony na podstawie danych za 2025 rok – a te są już wyraźnie wyższe.
Według wstępnych analiz:
- w I kwartale 2025 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 8962,28 zł,
- w II kwartale – 8748,63 zł,
- średnio w I półroczu – 8828,17 zł.
Jeśli trend się utrzyma, roczna średnia może sięgnąć około 8850 zł brutto, co oznacza, że limit zwolnienia z abonamentu RTV w 2026 roku wyniesie ok. 4425 zł brutto miesięcznie.
W przeliczeniu na kwotę „na rękę” daje to około 3820–3850 zł netto miesięcznie (w zależności od indywidualnych potrąceń i stawek podatkowych). To właśnie mniej więcej taki dochód będzie granicą, poniżej której emeryci zostaną zwolnieni z obowiązku płacenia abonamentu RTV w 2026 roku.
Są to oczywiście wartości szacunkowe, oparte na dostępnych danych z pierwszego półrocza 2025 roku – ostateczny próg GUS potwierdzi dopiero w lutym 2026 roku, po podaniu pełnej średniej za cały rok.
W 2026 roku więcej seniorów nie zapłaci abonamentu RTV. Zadecyduje wzrost płac, nie polityka
Podwyższenie limitu dochodowego nie wymaga zmian w ustawie ani decyzji rządu – to efekt rosnących płac w gospodarce.
Zwolnienie z abonamentu RTV przysługuje osobom, które:
- ukończyły 60 lat,
- otrzymują emeryturę niższą niż 50% przeciętnego wynagrodzenia,
- złożyły wniosek w Poczcie Polskiej.
W praktyce oznacza to, że nawet kilkadziesiąt tysięcy emerytów, którzy dotąd nie mieścili się w limicie, w 2026 roku zostanie automatycznie objętych ulgą. ZUS szacuje, że nawet 1 na 4 emerytów kobiet ma świadczenie w granicach 4–4,5 tys. zł brutto – to grupa, która najczęściej zyskuje na zmianach progów uprawniających do zwolnień.
Jak nie płacić abonamentu RTV w 2026 roku? Wystarczy jeden wniosek i kilka dokumentów
Procedura pozostaje taka sama jak w latach poprzednich:
- Odwiedź placówkę Poczty Polskiej.
- Zabierz ze sobą:
- dowód osobisty,
- decyzję ZUS, KRUS lub innego organu rentowego z informacją o wysokości świadczenia,
- oświadczenie o spełnianiu warunków (dostępne w placówkach i online).
- Zwolnienie zacznie obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca po złożeniu wniosku.
Nie trzeba odnawiać go co roku – działa bezterminowo, o ile nie wzrosną dochody powyżej limitu.
Nowe stawki abonamentu RTV w 2026 roku. Zobacz, ile możesz zaoszczędzić
Wraz ze wzrostem limitu wzrosną też same stawki abonamentu w 2026 roku. Zgodnie z rozporządzeniem KRRiT z 27 czerwca 2025 r.:
- opłata za radioodbiornik w 2026 roku to 9,50 zł miesięcznie,
- za telewizor lub zestaw RTV – 30,50 zł miesięcznie.
Dla gospodarstwa domowego to koszt 366 zł rocznie. Zwolnienie z opłat to więc realna ulga o tej właśnie wartości – niemała kwota w domowym budżecie emeryta.
Kto jeszcze nie płaci abonamentu RTV – pełna lista
Zwolnienie nie dotyczy wyłącznie seniorów z niższymi emeryturami. Uprawnienia mają także:
- osoby, które ukończyły 75 lat,
- osoby z I grupą inwalidzką,
- osoby całkowicie niezdolne do pracy,
- niewidomi, niesłyszący, osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osoby pobierające rentę socjalną,
- bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy,
- osoby korzystające z pomocy społecznej (np. zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne).
Koniec abonamentu RTV? Projekt nadal w zawieszeniu
Choć pojawiały się zapowiedzi, że od 2026 roku abonament RTV zostanie całkowicie zniesiony, projekt nie wszedł w życie.
Rząd wciąż analizuje alternatywne formy finansowania mediów publicznych, ale do czasu nowelizacji ustawy obowiązują dotychczasowe zasady. Więcej na temat możliwych zmian piszemy w artykule: Abonament RTV 2026: wyższe stawki już pewne. „Opłata audiowizualna” nadal w sferze planów – sprawdzamy fakty, terminy, zwolnienia.
W efekcie seniorzy powinni nadal składać wnioski o zwolnienie, jeśli spełniają kryteria – w przeciwnym razie mogą być zobowiązani do opłat, a nawet kar.
Nie płacisz abonamentu RTV? W 2026 roku kara wzrośnie do 915 zł
Brak opłat lub rejestracji odbiornika może skutkować:
- karą w wysokości 30-krotności miesięcznej stawki,
- egzekucją administracyjną przez urząd skarbowy,
- naliczeniem odsetek podatkowych (13% rocznie) i kosztów upomnienia (16 zł).
W 2026 roku kary wzrosną odpowiednio do:
- 915 zł za telewizor,
- 285 zł za radio.
Najczęstsze pytania o zwolnienie z abonamentu RTV 2026 (FAQ)
Kiedy GUS poda oficjalny próg zwolnienia z abonamentu RTV?
W lutym 2026 r., po publikacji przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2025 r.
Czy trzeba składać wniosek ponownie, jeśli już mam zwolnienie?
Nie, jeśli Twoja emerytura nadal mieści się w limicie.
Czy limit dotyczy dochodu netto czy brutto?
Brutto – przed potrąceniem podatku i składek.
Od kiedy działa zwolnienie?
Od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu dokumentów w Poczcie Polskiej.
Czy zwolnienie obejmuje również współmałżonka?
Nie – każdy członek gospodarstwa musi spełnić warunki indywidualnie.
Podstawa prawna
- Ustawa z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2020 poz. 1689)
- Rozporządzenie KRRiT z 27 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych w 2026 r. (Dz.U. 2025 poz. 885)
- Komunikaty Prezesa GUS dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
- Informacje Poczty Polskiej S.A. o zasadach zwolnień z abonamentu RTV
