L4 w weekend liczy się jak każdy inny dzień – ZUS tłumaczy, dlaczego to nie jest „gratis”
Dla wielu osób to wciąż zaskoczenie: zasiłek chorobowy przysługuje również za dni wolne od pracy. Jeśli więc ktoś zachoruje w piątek i ma L4 do kolejnego piątku, otrzyma świadczenie także za sobotę i niedzielę.
ZUS tłumaczy jasno – każda doba zwolnienia wlicza się do okresu zasiłkowego, czyli 182 dni w roku (270 w ciąży i przy gruźlicy). Te dwa weekendowe dni mogą więc zwiększyć kwotę na koncie, ale równocześnie skracają czas, przez który można pobierać zasiłek w przyszłości.
Dlaczego to ważne: pracownik, który często choruje, może szybciej wyczerpać limit i zostać bez świadczenia.
Ile można zyskać na weekendowym L4 – konkretne kwoty z 2025 roku
Standardowo chorobowe wynosi 80% podstawy wynagrodzenia. Przy zarobkach 5000 zł brutto dzienna podstawa to ok. 143,82 zł, a więc 114,99 zł dziennie chorobowego. Dwa dni weekendu dają więc 230 zł brutto więcej, a w ciąży lub po wypadku – nawet 288 zł. To dlatego część osób prosi lekarzy o L4 obejmujące sobotę i niedzielę. Problem w tym, że każdy taki ruch ma swoją cenę.
Tabela: Chorobowe za L4 na weekend w 2025 r. (kwoty brutto)
|Scenariusz
|Okres L4
|Dni płatne
|Stawka
|Kwota dzienna (brutto)
|Kwota za cały okres (brutto)
|Piątek–niedziela
|3 dni
|3
|80 proc.
|114,99 zł
|344,97 zł
|Tylko sobota–niedziela
|2 dni
|2
|80 proc.
|114,99 zł
|229,98 zł
|Weekend kobiety w ciąży
|2 dni
|2
|100 proc.
|143,82 zł
|287,64 zł
|Piątek–piątek
|7 dni
|7
|80 proc.
|114,99 zł
|804,93 zł
Co to oznacza w praktyce: można zyskać pieniądze tu i teraz, ale stracić prawo do świadczenia, gdy naprawdę zachorujesz za kilka miesięcy.
L4 w piątek – sposób na wyższą pensję czy ryzyko kontroli?
L4 obejmujące ostatni weekend miesiąca bywa szczególnie korzystne – wtedy pensja może być wyższa niż zwykle. Pracownik dostaje pełne wynagrodzenie za dni robocze i dodatkowo chorobowe za sobotę i niedzielę.
ZUS jednak przestrzega: jeśli kontrola wykaże, że podczas zwolnienia wykonywałeś inne zajęcia lub wyjechałeś, zasiłek przepada. W 2025 roku kontrole odbywają się także w weekendy.
Jak tłumaczy to ZUS: „Zwolnienie lekarskie służy leczeniu i rekonwalescencji, a nie dodatkowym aktywnościom zawodowym.” Mało tego, od 1 stycznia wejdą zupełnie nowe zasady dotyczące zwolnień lekarskich. Piszemy o tym w artykule: ZUS sprawdzi, co robisz na L4. "Aktywność niezgodna z celem zwolnienia" pozbawi zasiłku od 2026 roku.
Kiedy L4 na weekend się nie opłaca
Weekendowe chorobowe nie jest dobrym pomysłem, gdy:
- kończy się limit 182 dni,
- planujesz dłuższe leczenie w najbliższych miesiącach,
- choroba trwa tylko 1–2 dni.
W takich przypadkach lepiej poczekać z L4 do poniedziałku – zachowasz dni z limitu, a świadczenie będzie naliczane bez strat w przyszłości.
Czy ZUS może kontrolować L4 w sobotę i niedzielę?
Tak – i to coraz częściej. Od 2025 roku inspektorzy ZUS mają prawo sprawdzić pacjenta w dowolnym dniu tygodnia. Jeśli kontroler zastanie Cię na zakupach, remoncie czy wyjeździe – chorobowe przepada w całości.
Z danych ZUS wynika, że tylko w pierwszym półroczu 2025 r. odebrano świadczenia za łącznie 9 tys. zwolnień uznanych za nieuzasadnione.
Co z osobami pracującymi w weekendy?
Zasada jest jedna: chorobowe liczy się za każdy dzień kalendarzowy. Jeśli Twoje grafiki obejmują soboty i niedziele, ZUS i tak policzy te dni do okresu zasiłkowego. Dla pracowników zmianowych oznacza to, że L4 na weekend wcale nie jest sposobem na „dodatkowy zysk” – to po prostu kontynuacja niezdolności do pracy.
Mini-FAQ: najczęstsze pytania o L4 w weekend
Czy L4 od piątku zawsze się opłaca?
Finansowo tak, ale skraca limit zasiłkowy.
Czy ZUS może kontrolować w niedzielę?
Tak – o każdej porze.
Czy chorobowe za weekend jest opodatkowane?
Tak, ale nie ma od niego składek społecznych.
