Nowa Kwota Świadczenia Pielęgnacyjnego w 2026 roku
Zgodnie z obwieszczeniem ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2026 roku wyniesie: 3386 zł.
To wzrost w stosunku do kwoty z 2025 roku o 99 zł (3287 zł).
Mechanizm waloryzacji
Świadczenie pielęgnacyjne podlega corocznej waloryzacji. Nowa stawka świadczenia obowiązuje od 1 stycznia.
Waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego polega na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji. Zgodnie z zapisem w ustawie: "Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja."
W styczniu 2025 roku płaca minimalna wynosiła 4666 zł, a w 2026 roku będzie to 4806 zł. Z kolei świadczenie pielęgnacyjne w 2025 roku wynosiło 3287 zł. Oznacza to, że:
Ważne
Świadczenie pielęgnacyjne w 2026 będzie wynosiło 3386 zł.
Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?
Przysługuje osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do 18 roku życia, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami: "konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
- matce albo ojcu,
- innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego
Dziecko musi posiadać jedno z poniższych orzeczeń:
- Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
- Orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami:
- Konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.
- Konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Od 2024 roku jest możliwość łączenia aktywności zawodowej, bez żadnych ograniczeń, z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego. Opiekun może wykonywać pracę na etat, prowadzić działalność gospodarczą, pracować w o parciu o umowę cywilnoprawną.
Podwyższenie kwoty za więcej niż jedno dziecko
Kwota świadczenia pielęgnacyjnego ulega podwyższeniu w przypadku, gdy dana osoba zajmuje się więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdy opiekun otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest podwyższana o 100 proc. na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka. Aby tak się stało opiekun musi złożyć wniosek o podwyższenie świadczenia.
Oznacza to, że:
- za jedno dziecko świadczenie pielęgnacyjne wynosi: 3386 zł
- za dwoje dzieci świadczenie pielęgnacyjne wynosi: 6772 zł
- za troje dzieci świadczenie pielęgnacyjne wynosi: 10 158 zł
FAQ
Jaka jest wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2026 roku?
W 2026 roku świadczenie pielęgnacyjne wyniesie 3386 zł. To wzrost o 99 zł względem kwoty z 2025 roku (3287 zł).
Kto może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na dziecko?
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje: matce albo ojcu; innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (także małżonkom); opiekunowi faktycznemu dziecka; rodzinie zastępczej; osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka; dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.
Jakie orzeczenie dziecka wymagane jest do świadczenia pielęgnacyjnego?
Dziecko do 18 lat musi mieć: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w leczeniu, rehabilitacji i edukacji.
Czy od 2024 roku można łączyć pracę z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego?
Tak. Od 2024 roku jest możliwość łączenia aktywności zawodowej, bez żadnych ograniczeń, z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego. Opiekun może pracować na etat, prowadzić działalność gospodarczą lub pracować w oparciu o umowę cywilnoprawną.
Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne w 2026 roku przy opiece nad dwojgiem dzieci?
6772 zł. Wysokość świadczenia jest podwyższana o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka. Aby tak się stało, opiekun musi złożyć wniosek o podwyższenie świadczenia.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję