Nowa Kwota Świadczenia Pielęgnacyjnego w 2026 roku

Zgodnie z obwieszczeniem ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2026 roku wyniesie: 3386 zł.

To wzrost w stosunku do kwoty z 2025 roku o 99 zł (3287 zł).

Mechanizm waloryzacji

Świadczenie pielęgnacyjne podlega corocznej waloryzacji. Nowa stawka świadczenia obowiązuje od 1 stycznia.

Waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego polega na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji. Zgodnie z zapisem w ustawie: "Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja."

W styczniu 2025 roku płaca minimalna wynosiła 4666 zł, a w 2026 roku będzie to 4806 zł. Z kolei świadczenie pielęgnacyjne w 2025 roku wynosiło 3287 zł. Oznacza to, że:

Ważne Świadczenie pielęgnacyjne w 2026 będzie wynosiło 3386 zł.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Przysługuje osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do 18 roku życia, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami: "konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

matce albo ojcu, innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

Dziecko musi posiadać jedno z poniższych orzeczeń:

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami: Konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Od 2024 roku jest możliwość łączenia aktywności zawodowej, bez żadnych ograniczeń, z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego. Opiekun może wykonywać pracę na etat, prowadzić działalność gospodarczą, pracować w o parciu o umowę cywilnoprawną.

Podwyższenie kwoty za więcej niż jedno dziecko

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego ulega podwyższeniu w przypadku, gdy dana osoba zajmuje się więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdy opiekun otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest podwyższana o 100 proc. na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka. Aby tak się stało opiekun musi złożyć wniosek o podwyższenie świadczenia.

Oznacza to, że:

za jedno dziecko świadczenie pielęgnacyjne wynosi: 3386 zł

za dwoje dzieci świadczenie pielęgnacyjne wynosi: 6772 zł

za troje dzieci świadczenie pielęgnacyjne wynosi: 10 158 zł

