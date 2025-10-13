Od stycznia 2026 roku opłaty za radio i telewizję znów pójdą w górę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji potwierdziła, że abonament RTV wzrośnie o 0,80 zł za radio i o 3,20 zł za telewizor miesięcznie .

opłaty za radio i telewizję znów pójdą w górę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji potwierdziła, że . Nowe stawki mają zrekompensować rosnące koszty nadawania i inflację , ale dla wielu gospodarstw domowych to kolejny wydatek w napiętym budżecie.

, ale dla wielu gospodarstw domowych to kolejny wydatek w napiętym budżecie. Podwyżka dotknie zarówno osoby opłacające abonament indywidualnie, jak i przedsiębiorców posiadających odbiorniki w firmach.

posiadających odbiorniki w firmach. KRRiT zapewnia, że pieniądze z opłat trafią głównie do Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, jednak część widzów kwestionuje sens obowiązkowego abonamentu w dobie platform streamingowych.

Ile wyniesie abonament RTV w 2026 roku?

Nowe stawki ogłoszono w rozporządzeniu KRRiT z 27 czerwca 2025 r. i będą obowiązywać przez cały 2026 rok. Opublikowano je w Dzienniku Ustaw 4 lipca 2025 r. To oficjalne źródło, z którego wynikają wszystkie kwoty na przyszły rok.

Wysokość opłat:

radio – 9,50 zł miesięcznie (102,60 zł rocznie przy płatności z góry),

– 9,50 zł miesięcznie (102,60 zł rocznie przy płatności z góry), telewizor lub zestaw RTV – 30,50 zł miesięcznie (329,40 zł rocznie przy płatności z góry).

Zniżki za płatność z góry:

2 miesiące – 3%,

3 miesiące – 4%,

6 miesięcy – 5%,

12 miesięcy – 10%.

Tabela: Zniżki na 2026 rok

Okres Radio TV / TV+radio 2 miesiące 18,40 zł 59,20 zł 3 miesiące 27,40 zł 87,80 zł 6 miesięcy 54,10 zł 173,80 zł 12 miesięcy 102,60 zł 329,40 zł

Aby skorzystać ze zniżki, trzeba zapłacić do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Wpłaty za 2026 rok można robić już w 2025, ale z dopiskiem „na poczet 2026”.

Porównanie stawek 2025 i 2026

Rok Radio (mies.) TV (mies.) Radio (rok) TV (rok) 2025 8,70 zł 27,30 zł 94,00 zł 294,90 zł 2026 9,50 zł 30,50 zł 102,60 zł 329,40 zł

Podwyżka wynosi 0,80 zł dla radia i 3,20 zł dla telewizora. KRRiT tłumaczy zmianę inflacją i wzrostem kosztów nadawania.

Czy abonament RTV zniknie od 2026 roku?

Wielu Polaków liczyło, że od stycznia 2026 roku nie będą już musieli płacić. Faktycznie, w Sejmie znajduje się projekt ustawy o likwidacji abonamentu RTV (druk nr 1488), ale według stanu na październik 2025 roku nie przeszedł jeszcze pełnej ścieżki legislacyjnej.

Projekt zakłada całkowite zniesienie opłat i likwidację TVP Info, ale to na razie propozycja. Bez podpisanej i opublikowanej ustawy abonament wciąż obowiązuje, więc od 1 stycznia 2026 r. trzeba będzie płacić zgodnie z nowymi stawkami.

„Opłata audiowizualna” zamiast abonamentu? Na razie tylko pomysł

Od miesięcy pojawiają się zapowiedzi nowej daniny – tzw. opłaty audiowizualnej. Według niektórych propozycji miałaby wynosić około 9 zł miesięcznie i być doliczana do podatku PIT lub CIT. Pomysł jednak nigdy nie trafił do Dziennika Ustaw.

Ministerstwo Kultury zapowiedziało, że nie planuje nowej opłaty dla obywateli, a finansowanie mediów publicznych ma pochodzić z budżetu państwa. W praktyce oznacza to, że w 2026 roku wciąż obowiązuje dotychczasowy model – abonament RTV.

Kto nie płaci abonamentu RTV w 2026 roku?

Dobra wiadomość jest taka, że nie wszyscy będą musieli opłacić abonament RTV w 2026 roku. Lista zwolnień nie zmieniła w stosunku do poprzednich lat. Nadal obowiązują zwolnienia m.in. dla:

osób powyżej 75. roku życia (automatycznie, bez wniosku),

(automatycznie, bez wniosku), emerytów 60+ , których świadczenie nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia,

, których świadczenie nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia, osób z I grupą inwalidzką ,

, weteranów wojennych i wojskowych ,

, bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy,

zarejestrowanych w urzędzie pracy, niesłyszących z orzeczonym znacznym ubytkiem słuchu.

Zwolnienie działa od pierwszego dnia miesiąca po złożeniu oświadczenia w placówce Poczty Polskiej. Osoby, które utracą prawo do zwolnienia (np. przekroczą próg dochodu), muszą poinformować o tym w ciągu 30 dni.

Kara za brak rejestracji odbiornika RTV w 2026 roku

Każdy, kto posiada telewizor lub radio, ma obowiązek zarejestrować je w ciągu 14 dni od zakupu. W przeciwnym razie grozi kara finansowa w wysokości 30-krotności miesięcznej stawki.

W 2026 roku będzie to:

285 zł za radio,

za radio, 915 zł za telewizor lub zestaw RTV.

Kontrole prowadzi Poczta Polska. Pracownik musi okazać legitymację i upoważnienie. Nie ma prawa wejść do mieszkania bez zgody, ale może poprosić o okazanie dowodu rejestracji.

Co z laptopami i smartfonami – czy od nich też trzeba płacić?

Zgodnie z wyrokiem NSA z 7 marca 2023 r., abonament należy się również od urządzeń, które są przystosowane do natychmiastowego odbioru programów RTV – nawet jeśli nie są klasycznym telewizorem. W praktyce oznacza to, że jeśli laptop, tablet lub smartfon pozwala na odbiór sygnału telewizyjnego lub radiowego, podlega obowiązkowi rejestracji.

W praktyce kontrole tego typu są rzadkie, ale przepisy nadal obowiązują.

Jak zapłacić abonament RTV w 2026 roku?

Aby dokonać płatności, potrzebny jest indywidualny numer rachunku bankowego przypisany do abonenta. Jeśli go nie pamiętasz, można go uzyskać:

w każdej placówce Poczty Polskiej,

telefonicznie lub mailowo,

w zakładce „Opłać abonament RTV” na stronie Poczty.

Formy płatności:

Przelew bankowy – z prawidłowym tytułem i okresem płatności. Wpłata w placówce pocztowej – na blankiecie lub formularzu. Płatność online – przez system Poczty Polskiej.

Opłatę należy wnosić z góry do 25. dnia miesiąca, którego dotyczy płatność.

Zaległości i egzekucja – co się dzieje, gdy nie płacisz?

Jeżeli zalegasz z płatnościami, Poczta Polska wysyła upomnienie. Po jego doręczeniu masz 7 dni na uregulowanie należności. Jeśli tego nie zrobisz, sprawa trafia do urzędu skarbowego.

Do kwoty zaległości doliczane są:

koszty upomnienia – 16 zł ,

, odsetki jak od zaległości podatkowych (obecnie 13% rocznie).

Egzekucja odbywa się w trybie administracyjnym, podobnie jak w przypadku niezapłaconych podatków.

Jak zarejestrować lub wyrejestrować odbiornik RTV?

Rejestracja : w ciągu 14 dni od zakupu należy zgłosić odbiornik w placówce Poczty lub online. Po rejestracji otrzymasz indywidualny numer rachunku, na który wpłacasz opłaty.

: w ciągu 14 dni od zakupu należy zgłosić odbiornik w placówce Poczty lub online. Po rejestracji otrzymasz indywidualny numer rachunku, na który wpłacasz opłaty. Wyrejestrowanie: jeśli sprzedasz telewizor lub przestaniesz go używać, musisz złożyć oświadczenie o wyrejestrowaniu w ciągu 14 dni. W przeciwnym razie system nadal uznaje Cię za aktywnego abonenta i nalicza opłaty.

Dlaczego abonament RTV nie znika od lat?

Temat likwidacji abonamentu wraca jak bumerang od 2015 roku. Kolejne rządy zapowiadały jego koniec, ale żaden projekt nie przeszedł pełnej ścieżki legislacyjnej. W 2025 roku rząd znów obiecał likwidację opłat, ale do dziś nie przyjęto ustawy.

Powód jest prosty – media publiczne nadal finansowane są z abonamentu oraz dotacji z budżetu. W 2024 roku wpływy z abonamentu wyniosły około 605 mln zł, z czego:

TVP otrzymała 51%,

otrzymała 51%, Polskie Radio – 24,5%,

– 24,5%, regionalne rozgłośnie – 24,5%.

To pokazuje, że bez tej opłaty system finansowania mediów musiałby zostać całkowicie przebudowany.

Możliwe scenariusze po 2026 roku

Eksperci przewidują trzy warianty reformy:

Pełne finansowanie z budżetu państwa – bez abonamentu i bez nowej opłaty. Opłata audiowizualna – niewielka danina doliczana do podatku, pobierana przez fiskusa. Model mieszany – część środków z budżetu, część z opłat.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz na 2026–2027 to finansowanie z budżetu, bez obciążania obywateli. Ale dopóki nie ma ustawy, obowiązuje dotychczasowy abonament.

Najczęstsze pytania o abonament RTV 2026

Czy od stycznia 2026 abonament na pewno zniknie?



Nie. Nie ma uchwalonej ustawy. Obowiązują stawki ogłoszone w rozporządzeniu KRRiT.

Czy są nowe zwolnienia z opłaty abonamentu RTV?



Nie. Lista pozostała bez zmian.

Czy muszę płacić abonament RTV od laptopa lub smartfona?



Tak, jeśli urządzenie umożliwia natychmiastowy odbiór programów RTV.

Czy można uniknąć kary za brak rejestracji telewizora?



Tak, jeśli zgłosisz odbiornik w ciągu 14 dni od zakupu i regularnie płacisz.

Co z zaległościami, jeśli abonament zostanie zlikwidowany?



Zaległe kwoty pozostaną do spłaty. Umorzenie nie następuje automatycznie.

Podstawa prawna