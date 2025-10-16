Świadczenie wspierające 2026 - najważniejsze liczby i fakty

1 marca 2026: +4,88% - nowe widełki 788–4 335 zł

1 stycznia 2026: start dla 70–77 pkt

Zasada: 40–220 proc. renty socjalnej (renta ~1 970,60 zł)

Bez PIT, bez kryterium dochodowego

Wniosek: WZON → ZUS (online)

Wypłata z wyrównaniem.

Od 1 marca 2026 świadczenie wspierające rośnie o 4,88 proc. – oto nowe kwoty

Rządowa waloryzacja o 4,88 proc. podniesie wszystkie świadczenia zależne od renty socjalnej, w tym świadczenie wspierające.

W 2025 roku renta socjalna wynosi 1 878,91 zł, a od marca 2026 r. wzrośnie do około 1 970,60 zł. To oznacza, że każda grupa punktowa zyska od 30 do ponad 200 zł miesięcznie – bez potrzeby składania nowego wniosku.

Nowe kwoty świadczenia wspierającego po waloryzacji (marzec 2026)

Świadczenie wspierające to określony procent renty socjalnej – od 40 proc. (dla 70 pkt) do 220 proc. (dla 100 pkt). Zasada jest prosta: im większa potrzeba wsparcia, tym wyższy procent renty socjalnej i wyższe świadczenie wspierające.

Po podwyżce dokładne kwoty wyglądają następująco:

Punkty WZON (poziom potrzeby wsparcia) Procent renty socjalnej Nowa kwota od 1.03.2026 (renta ok. 1 970,60 zł) 95–100 pkt 220 proc. ok. 4 335 zł 90–94 pkt 180 proc. ok. 3 547 zł 85–89 pkt 120 proc. ok. 2 365 zł 80–84 pkt 80 proc. ok. 1 576 zł 75–79 pkt 60 proc. ok. 1 182 zł 70–74 pkt 40 proc. ok. 788 zł

Ważne W styczniu i lutym 2026 r. obowiązują jeszcze stare stawki (752–4 134 zł), a dopiero od marca pojawi się automatyczna podwyżka.

Kto dostanie pieniądze od 1 stycznia 2026 r.? Lista nowych uprawnionych (70–77 pkt)

Rok 2026 to trzeci – i ostatni – etap wdrażania świadczenia wspierającego. Po raz pierwszy do programu wejdą osoby z najniższą punktacją 70–77 pkt, które wcześniej były wykluczone z pomocy. Otrzymały one wcześniej punktację kwalifikującą do świadczenia wspierającego na niższym poziomie, ale jeszcze nie mogły otrzymać pieniędzy. O przypadkach osób, które niestety nie doczekały wypłaty, media piszą co jakiś czas.

Co ważne, nie ma kryterium dochodowego ani wiekowego – liczy się wyłącznie decyzja WZON o poziomie potrzeby wsparcia.

70–74 pkt → 40 proc. renty (ok. 788 zł)

75–77 pkt → 60 proc. renty (ok. 1 182 zł)

To właśnie ta grupa od stycznia 2026 r. zasili system i po raz pierwszy zacznie otrzymywać środki z ZUS.

Jak dostać świadczenie wspierające w 2026 roku? Krok po kroku

Cały czas można składać wnioski o świadczenie wspierające. Proces uzyskania świadczenia nie jest skomplikowany, ale wymaga cierpliwości i dwóch kluczowych kroków:

1. Wniosek do WZON – decyzja o poziomie potrzeby wsparcia

Składasz wniosek wraz kwestionariuszem samooceny (papierowo lub elektronicznie). Więcej o tym piszemy w artykule: Świadczenie wspierające. Jak wypełnić kwestionariusz samooceny? [INSTRUKCJA] - zobacz instrukcję krok po kroku.

zobacz instrukcję krok po kroku. WZON przyznaje punkty (70–100) na podstawie oceny funkcjonalnej.

Od decyzji można się odwołać w ciągu 14 dni.

2. Wniosek do ZUS – wypłata świadczenia

Po uzyskaniu decyzji WZON składasz formularz SWN wyłącznie online: przez PUE ZUS , Emp@tia lub bankowość elektroniczną .

wyłącznie online: przez , lub . Dołącz kopię decyzji WZON.

ZUS rozpatruje wniosek w ciągu 60 dni i wypłaca środki z wyrównaniem od miesiąca, w którym spełniłeś warunki.

Procedurę uzyskania świadczenia wspierającego opisujemy szczegółowo w artykule: Świadczenie wspierające. Jak w 7 krokach wypełnić wniosek do WZON? [WZÓR]

Czy świadczenie wspierające 2026 będzie opodatkowane?

Nie. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8e ustawy o PIT, świadczenie wspierające jest zwolnione z podatku dochodowego.

Nie trzeba go więc wykazywać w rocznym zeznaniu PIT, a na konto trafia pełna kwota netto. Dodatkowo, świadczenie nie ma wpływu na dochód rodziny przy ubieganiu się o inne formy pomocy społecznej.

O ile wzrosną stawki w praktyce? Porównanie przed i po waloryzacji 2026

W poniższej tabeli pokazujemy, o ile dokładnie wzrośnie świadczenie wspierające w 2026 roku.

Punkty WZON Kwota przed (01–02.2026) Kwota po (03.2026) Wzrost miesięczny 95–100 pkt 4 134 zł 4 335 zł +201 zł 90–94 pkt 3 382 zł 3 547 zł +165 zł 85–89 pkt 2 255 zł 2 365 zł +110 zł 80–84 pkt 1 503 zł 1 576 zł +73 zł 75–79 pkt 1 127 zł 1 182 zł +55 zł 70–74 pkt 752 zł 788 zł +36 zł

To waloryzacja procentowa, więc osoby z wyższą punktacją zyskują w ujęciu nominalnym więcej, ale proporcjonalnie każdy dostaje taki sam wzrost +4,88 proc.

Czy trzeba ponownie składać wniosek po waloryzacji?

Nie. Waloryzacja jest automatyczna – jeśli już otrzymujesz świadczenie wspierające, ZUS sam przeliczy Twoją kwotę po ogłoszeniu nowej wartości renty socjalnej. Nie trzeba ponawiać wniosku, aktualizować danych ani dołączać nowych dokumentów.

Ilu Polaków korzysta ze świadczenia wspierającego i jak się to zmieni w 2026 roku?

Na początku 2025 roku wnioski o świadczenie wspierające złożyło już ponad 500 tys. osób, z czego ok. 230 tys. otrzymało pozytywną decyzję. Od stycznia 2026 r., gdy do programu dołączą osoby z 70–77 pkt, liczba beneficjentów może wzrosnąć nawet o 150–200 tys. nowych osób.

To oznacza, że po raz pierwszy w historii świadczenie wspierające trafi do ponad 700 tys. dorosłych osób z niepełnosprawnościami – bez podatku, bez kryterium dochodowego, z pełną waloryzacją.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o świadczenie wspierające 2026

1. Czy świadczenie wspierające zależy od dochodu rodziny?

Nie. Świadczenie wspierające jest niezależne od dochodu – decyduje wyłącznie punktacja WZON (od 70 pkt wzwyż).

2. Czy mogę pobierać świadczenie wspierające i pielęgnacyjne jednocześnie?

Nie. Ustawa wyklucza łączenie tych świadczeń. Jeśli osoba z niepełnosprawnością wybierze świadczenie wspierające, jej opiekun traci prawo do pielęgnacyjnego.

3. Jak długo czeka się na decyzję WZON?

Ustawowo do 3 miesięcy, ale w praktyce czas oczekiwania może się wydłużać – szczególnie w dużych miastach, gdzie liczba wniosków jest największa.

4. Czy muszę co roku składać nowy wniosek?

Nie. Decyzja WZON obowiązuje do czasu, aż zmieni się Twój poziom potrzeby wsparcia lub zostanie wydane nowe orzeczenie.

5. Od kiedy dostanę pieniądze, jeśli złożę wniosek w styczniu 2026 r.?

Świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia kompletnego wniosku do ZUS. Organ emerytalno-rentowy wypłaci wyrównanie nawet po kilku miesiącach, gdy decyzja się opóźni.

