Kwota bazowa nauczycieli w 2026 roku – ile wyniesie?

Wynagrodzenia nauczycieli wzrosną w 2026 roku. Podstawą do wyliczania ich pensji pozostaje kwota bazowa. W 2026 roku ma ona wzrosnąć o 3 % i osiągnąć poziom 5 597,86 zł. Dla porównania w minionym roku było to 5 434,82 zł. Kwota bazowa, w połączeniu z mnożnikami zapisanymi w Karcie Nauczyciela, służy do ustalania średniego wynagrodzenia nauczycieli. Do pensji zasadniczej nauczycieli doliczane są różnorakie dodatki, w tym: stażowy, funkcyjny i motywacyjny, a także za warunki pracy oraz nagrody jubileuszowe. Łącznie mogą one znacząco podnieść płace pracowników oświaty. Wyższe pensje trafią na konta dopiero wiosną wraz z wyrównaniem.

Średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2026 roku

Według aktualnych wyliczeń średnie pensje nauczycieli w 2026 roku mają wzrosnąć o ok. 3 proc. Wyniosą one odpowiednio:

nauczyciel początkujący – ok. 6 824,59 zł (wzrost o 153,94 zł),

(wzrost o 153,94 zł), nauczyciel mianowany – ok. 8 060,92 zł (wzrost o 234,78 zł),

(wzrost o 234,78 zł), nauczyciel dyplomowany – ok. 10 300,06 zł (wzrost o 299,99 zł).

Średnia pensja a rzeczywiste zarobki nauczycieli

Średnie wynagrodzenie nauczycieli to jedno, a rzeczywistość - drugie. Dlaczego? Średnie wynagrodzenie pełni przede wszystkim funkcję kontrolną i planistyczną dla jednostek samorządu terytorialnego. W praktyce większość pedagogów otrzymuje wynagrodzenie bliższe poziomowi minimalnemu, który co roku określa rozporządzenie ministra edukacji.

Ważne Jeśli samorząd nie osiągnie ustawowego poziomu średnich wynagrodzeń, zobowiązany jest do wypłaty tzw. jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Minimalne pensje nauczycieli w 2026 roku

Ile wyniosą minimalne stawki? Zakładając, że wzrosną one w takim samym tempie jak średnie wynagrodzenia, najniższe pensje nauczycieli w 2026 roku mogą być następujące:

nauczyciel początkujący – ok. 5 271,93 zł (wzrost o 118,93 zł),

zł (wzrost o 118,93 zł), nauczyciel mianowany – ok. 5 469,30 zł (wzrost o 159,30 zł),

zł (wzrost o 159,30 zł), nauczyciel dyplomowany – ok. 6 397,33 zł (wzrost o 186,33 zł).

Pensje podstawowe nauczycieli wzrosną więc – w zależności od stopnia awansu- od 150 do 186 zł miesięcznie brutto. Na tym nie koniec zmian.

Środki na doskonalenie zawodowe i fundusz socjalny

Od 2024 roku obowiązują ogólne przepisy Karty Nauczyciela, zgodnie z którymi samorządy przeznaczają na doskonalenie zawodowe 0,8 % rocznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Środki te finansują m.in. szkolenia, konferencje, studia podyplomowe oraz doradztwo metodyczne. Dodatkowe fundusze na ten cel zabezpieczane są także w budżetach wojewodów i resortu edukacji. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nadal będzie liczony na podstawie kwoty bazowej – 110 proc. dla czynnych nauczycieli oraz 42 proc. dla emerytów i rencistów. Co to oznacza w praktyce? Wzrost kwoty bazowej w 2026 roku przełoży się więc na większe środki na świadczenia socjalne.