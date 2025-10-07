- Na skróty: najważniejsze liczby
- Kogo obejmą podwyżki składek ZUS w 2026 roku?
- Ile wyniosą składki ZUS dla firm w 2026 roku? [TABELA]
- Składka zdrowotna 2026 – powrót do starych zasad
- Od kiedy i jakim harmonogramem wejdą nowe składki?
- Czy można uniknąć podwyżek? Tylko częściowo
- Kto nie skorzysta z żadnych ulg?
- Dlaczego składki rosną? Mechanizm i uzasadnienie
- Składki ZUS w 2026 roku – podsumowanie w liczbach
- FAQ – najczęstsze pytania przedsiębiorców o składki ZUS
- Co dalej? Harmonogram decyzji i możliwe zmiany
- Podstawa prawna i dokumenty
- Podsumowanie: ile zyska ZUS, a ile stracą przedsiębiorcy?
Na skróty: najważniejsze liczby
- Podwyżka dużego ZUS-u: +8,6% (z 1773,96 zł → 1926,76 zł)
- Składka zdrowotna: +37,4% (z 314,96 zł → 432,54 zł)
- Podstawa wymiaru: 5652 zł (60 % z 9420 zł przeciętnego wynagrodzenia)
- Wejście w życie: 1 stycznia 2026 r.
- Wzrost łączny: +270 zł miesięcznie, czyli +3244 zł rocznie
- Dotyczy: przedsiębiorców po 24 miesiącach działalności (duży ZUS)
- Podstawa prawna: projekt ustawy budżetowej na 2026 r. (czytanie 7.10.2025)
Kogo obejmą podwyżki składek ZUS w 2026 roku?
Podwyżki dotyczą przedsiębiorców, którzy płacą tzw. duży ZUS — czyli prowadzą działalność gospodarczą dłużej niż dwa lata.
Nie obejmą one:
- osób korzystających z ulg (Mały ZUS Plus, ulga na start),
- firm zawieszonych lub zamkniętych przed końcem roku,
- przedsiębiorców zwolnionych z ubezpieczeń społecznych na podstawie szczególnych przepisów.
W praktyce oznacza to, że większość samozatrudnionych odczuje zmianę już w pierwszym kwartale 2026 r.
„To największy wzrost od 2019 roku – przedsiębiorcy zapłacą w 2026 r. równowartość jednej dodatkowej miesięcznej składki” – mówi Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy InFakt.
Ile wyniosą składki ZUS dla firm w 2026 roku? [TABELA]
|Rok
|Podstawa wymiaru
|Składki społeczne (pełne)
|Wzrost miesięczny
|Wzrost roczny
|2021
|3155,40 zł
|998,37 zł
|—
|—
|2025
|5202,00 zł
|1773,96 zł
|—
|—
|2026 (prognoza)
|5652,00 zł
|1926,76 zł
|+152,80 zł
|+1833,60 zł
Wzrost w ciągu pięciu lat wynosi aż 93%, czyli 928 zł miesięcznie.
Składka zdrowotna 2026 – powrót do starych zasad
Największy skok czeka przedsiębiorców w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego. W 2025 r. obowiązywała obniżona podstawa (75% płacy minimalnej), ale od 2026 r. wraca pełne 9% od minimalnego wynagrodzenia.
- prognozowana płaca minimalna 2026: 4806 zł,
- stawka 9% - składka zdrowotna: 432,54 zł,
- w 2025 r.: 314,96 zł,
- różnica: +117,58 zł miesięcznie, czyli +1410 zł rocznie.
To oznacza, że łączny koszt ZUS (składki społeczne + zdrowotna) wzrośnie z około 2088 zł do 2359 zł miesięcznie.
Od kiedy i jakim harmonogramem wejdą nowe składki?
- 7 października 2025 r. – pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej w Sejmie.
- listopad 2025 r. – głosowanie i przekazanie ustawy do Senatu.
- grudzień 2025 r. – obwieszczenie MRiPS o podstawach wymiaru składek.
- 1 stycznia 2026 r. – wejście w życie nowych stawek.
Pierwsze przelewy z nowymi kwotami przedsiębiorcy wykonają do 20 lutego 2026 r. – będą to należności za styczeń.
Czy można uniknąć podwyżek? Tylko częściowo
Podwyżka jest automatyczna – ZUS aktualizuje wysokość składek bez żadnego wniosku ze strony przedsiębiorcy. Jedynym realnym sposobem na chwilowe odciążenie są wakacje składkowe.
Od 2024 r. każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność może złożyć raz w roku wniosek o zwolnienie z opłacania składek społecznych za jeden wybrany miesiąc. Wniosek składa się elektronicznie przez PUE ZUS. Ale uwaga: zwolnienie nie obejmuje składki zdrowotnej.
Przykład
Przedsiębiorca, który w 2026 r. skorzysta z wakacji w marcu, nie zapłaci wtedy 1926,76 zł składek społecznych, ale nadal musi opłacić 432,54 zł zdrowotnej.
Mikro-FAQ: Wakacje od ZUS
- Czy można wybrać dowolny miesiąc? Tak, także grudzień.
- Czy wspólnicy spółek cywilnych mają prawo do ulgi? Tak, jeśli są ubezpieczeni jako osoby fizyczne.
- Czy ulga obejmuje zdrowotne? Nie, tylko składki społeczne.
Kto nie skorzysta z żadnych ulg?
Z wakacji składkowych i preferencji nie skorzystają:
- przedsiębiorcy korzystający z ulgi na start lub Małego ZUS-u Plus (bo już płacą niższe składki),
- firmy mające zaległości wobec ZUS,
- spółki z o.o. i kapitałowe, które nie podlegają ubezpieczeniom społecznym.
Dla tych grup podwyżka jest obowiązkowa i obejmie ich w pełnym wymiarze od stycznia 2026 r.
Dlaczego składki rosną? Mechanizm i uzasadnienie
ZUS nie podnosi stawek procentowych, ale stosuje wyższą bazę wymiaru. Każdy wzrost przeciętnego wynagrodzenia automatycznie zwiększa podstawę naliczeń. W 2026 r. rząd prognozuje, że przeciętne wynagrodzenie wyniesie 9420 zł, czyli o ponad 740 zł więcej niż w 2025 r.
To przekłada się na podstawę wymiaru składek (60% z 9420 zł = 5652 zł). Wzrost wynagrodzeń to wyższa podstawa, która pociąga za sobą większe składki. To mechanizm zapisany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i powiązany z ustawą budżetową.
Składki ZUS w 2026 roku – podsumowanie w liczbach
|Element
|2025
|2026 (prognoza)
|Różnica
|Składki społeczne
|1773,96 zł
|1926,76 zł
|+152,80 zł
|Składka zdrowotna
|314,96 zł
|432,54 zł
|+117,58 zł
|Łączny koszt
|2088,92 zł
|2359,30 zł
|+270,38 zł
Rocznie oznacza to wzrost o ok. 3244 zł w porównaniu z 2025 r.
FAQ – najczęstsze pytania przedsiębiorców o składki ZUS
Czy składki ZUS wzrosną niezależnie od dochodu?
Tak, składki społeczne są ryczałtowe i nie zależą od wyniku finansowego.
Czy składka zdrowotna będzie znów odliczana od podatku?
Nie, weto prezydenta z maja 2025 r. zablokowało zmianę w ustawie zdrowotnej.
Czy można rozłożyć składki na raty?
Tak, ZUS przewiduje możliwość układu ratalnego, ale dotyczy to tylko zaległości, nie bieżących wpłat.
Czy Mały ZUS Plus też wzrośnie?
Nieznacznie - jego wysokość zależy od dochodu, ale pośrednio podniesie się minimalna składka zdrowotna.
Co dalej? Harmonogram decyzji i możliwe zmiany
Do 7 października 2025 r. trwają konsultacje i analizy skutków budżetu. Po pierwszym czytaniu projekt trafi do komisji finansów publicznych. Jeżeli nie pojawi się poprawka redukująca podstawę lub modyfikująca sposób liczenia zdrowotnej, podwyżki zostaną utrzymane.
Oś czasu:
|Data
|Etap
|Co się dzieje
|07.10.2025
|Sejm
|Pierwsze czytanie projektu budżetu
|XI.2025
|Sejm/Senat
|Głosowanie i poprawki
|XII.2025
|MRiPS
|Obwieszczenie o podstawach składek
|01.01.2026
|ZUS
|Wejście w życie nowych stawek
|20.02.2026
|Firmy
|Pierwsza płatność wyższego ZUS-u
Podstawa prawna i dokumenty
- Projekt ustawy budżetowej na 2026 r.– pierwsze czytanie 7.10.2025 r.
- Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2024 poz. 503 z późn. zm.)
- Dane GUS – Prognoza przeciętnego wynagrodzenia 2026
Podsumowanie: ile zyska ZUS, a ile stracą przedsiębiorcy?
W 2026 r. ZUS zyska dodatkowo ok. 7 mld zł z samych składek przedsiębiorców. Dla mikrofirm oznacza to koszt wyższy o ponad 3 tys. zł rocznie. To największy wzrost od sześciu lat i powrót do pełnych zasad sprzed reformy 2025 r. Dla części przedsiębiorców może to być impuls do przejścia na inne formy rozliczenia lub ograniczenia działalności.
Od 7 października oczy całego sektora MŚP będą zwrócone na Sejm – bo od decyzji posłów zależy, czy ZUS rzeczywiście pobierze od firm „trzynastą składkę”.
