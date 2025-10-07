Na skróty: najważniejsze liczby

Podwyżka dużego ZUS-u: +8,6% (z 1773,96 zł → 1926,76 zł )

+8,6% (z 1773,96 zł → ) Składka zdrowotna: +37,4% (z 314,96 zł → 432,54 zł )

+37,4% (z 314,96 zł → ) Podstawa wymiaru: 5652 zł (60 % z 9420 zł przeciętnego wynagrodzenia)

5652 zł (60 % z 9420 zł przeciętnego wynagrodzenia) Wejście w życie: 1 stycznia 2026 r.

1 stycznia 2026 r. Wzrost łączny: +270 zł miesięcznie, czyli +3244 zł rocznie

+270 zł miesięcznie, czyli +3244 zł rocznie Dotyczy: przedsiębiorców po 24 miesiącach działalności (duży ZUS)

przedsiębiorców po 24 miesiącach działalności (duży ZUS) Podstawa prawna: projekt ustawy budżetowej na 2026 r. (czytanie 7.10.2025)

Kogo obejmą podwyżki składek ZUS w 2026 roku?

Podwyżki dotyczą przedsiębiorców, którzy płacą tzw. duży ZUS — czyli prowadzą działalność gospodarczą dłużej niż dwa lata.

Nie obejmą one:

osób korzystających z ulg (Mały ZUS Plus, ulga na start),

firm zawieszonych lub zamkniętych przed końcem roku,

przedsiębiorców zwolnionych z ubezpieczeń społecznych na podstawie szczególnych przepisów.

W praktyce oznacza to, że większość samozatrudnionych odczuje zmianę już w pierwszym kwartale 2026 r.

„To największy wzrost od 2019 roku – przedsiębiorcy zapłacą w 2026 r. równowartość jednej dodatkowej miesięcznej składki” – mówi Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy InFakt.

Ile wyniosą składki ZUS dla firm w 2026 roku? [TABELA]

Rok Podstawa wymiaru Składki społeczne (pełne) Wzrost miesięczny Wzrost roczny 2021 3155,40 zł 998,37 zł — — 2025 5202,00 zł 1773,96 zł — — 2026 (prognoza) 5652,00 zł 1926,76 zł +152,80 zł +1833,60 zł

Wzrost w ciągu pięciu lat wynosi aż 93%, czyli 928 zł miesięcznie.

Składka zdrowotna 2026 – powrót do starych zasad

Największy skok czeka przedsiębiorców w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego. W 2025 r. obowiązywała obniżona podstawa (75% płacy minimalnej), ale od 2026 r. wraca pełne 9% od minimalnego wynagrodzenia.

prognozowana płaca minimalna 2026: 4806 zł ,

, stawka 9% - składka zdrowotna: 432,54 zł ,

, w 2025 r.: 314,96 zł ,

, różnica: +117,58 zł miesięcznie, czyli +1410 zł rocznie.

To oznacza, że łączny koszt ZUS (składki społeczne + zdrowotna) wzrośnie z około 2088 zł do 2359 zł miesięcznie.

Od kiedy i jakim harmonogramem wejdą nowe składki?

7 października 2025 r. – pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej w Sejmie.

– pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej w Sejmie. listopad 2025 r. – głosowanie i przekazanie ustawy do Senatu.

– głosowanie i przekazanie ustawy do Senatu. grudzień 2025 r. – obwieszczenie MRiPS o podstawach wymiaru składek.

– obwieszczenie MRiPS o podstawach wymiaru składek. 1 stycznia 2026 r. – wejście w życie nowych stawek.

Pierwsze przelewy z nowymi kwotami przedsiębiorcy wykonają do 20 lutego 2026 r. – będą to należności za styczeń.

Czy można uniknąć podwyżek? Tylko częściowo

Podwyżka jest automatyczna – ZUS aktualizuje wysokość składek bez żadnego wniosku ze strony przedsiębiorcy. Jedynym realnym sposobem na chwilowe odciążenie są wakacje składkowe.

Od 2024 r. każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność może złożyć raz w roku wniosek o zwolnienie z opłacania składek społecznych za jeden wybrany miesiąc. Wniosek składa się elektronicznie przez PUE ZUS. Ale uwaga: zwolnienie nie obejmuje składki zdrowotnej.

Przykład Przedsiębiorca, który w 2026 r. skorzysta z wakacji w marcu, nie zapłaci wtedy 1926,76 zł składek społecznych, ale nadal musi opłacić 432,54 zł zdrowotnej.

Mikro-FAQ: Wakacje od ZUS

Czy można wybrać dowolny miesiąc? Tak, także grudzień.

Tak, także grudzień. Czy wspólnicy spółek cywilnych mają prawo do ulgi? Tak, jeśli są ubezpieczeni jako osoby fizyczne.

Tak, jeśli są ubezpieczeni jako osoby fizyczne. Czy ulga obejmuje zdrowotne? Nie, tylko składki społeczne.

Kto nie skorzysta z żadnych ulg?

Z wakacji składkowych i preferencji nie skorzystają:

przedsiębiorcy korzystający z ulgi na start lub Małego ZUS-u Plus (bo już płacą niższe składki),

firmy mające zaległości wobec ZUS,

spółki z o.o. i kapitałowe, które nie podlegają ubezpieczeniom społecznym.

Dla tych grup podwyżka jest obowiązkowa i obejmie ich w pełnym wymiarze od stycznia 2026 r.

Dlaczego składki rosną? Mechanizm i uzasadnienie

ZUS nie podnosi stawek procentowych, ale stosuje wyższą bazę wymiaru. Każdy wzrost przeciętnego wynagrodzenia automatycznie zwiększa podstawę naliczeń. W 2026 r. rząd prognozuje, że przeciętne wynagrodzenie wyniesie 9420 zł, czyli o ponad 740 zł więcej niż w 2025 r.

To przekłada się na podstawę wymiaru składek (60% z 9420 zł = 5652 zł). Wzrost wynagrodzeń to wyższa podstawa, która pociąga za sobą większe składki. To mechanizm zapisany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i powiązany z ustawą budżetową.

Składki ZUS w 2026 roku – podsumowanie w liczbach

Element 2025 2026 (prognoza) Różnica Składki społeczne 1773,96 zł 1926,76 zł +152,80 zł Składka zdrowotna 314,96 zł 432,54 zł +117,58 zł Łączny koszt 2088,92 zł 2359,30 zł +270,38 zł

Rocznie oznacza to wzrost o ok. 3244 zł w porównaniu z 2025 r.

FAQ – najczęstsze pytania przedsiębiorców o składki ZUS

Czy składki ZUS wzrosną niezależnie od dochodu?

Tak, składki społeczne są ryczałtowe i nie zależą od wyniku finansowego.

Czy składka zdrowotna będzie znów odliczana od podatku?

Nie, weto prezydenta z maja 2025 r. zablokowało zmianę w ustawie zdrowotnej.

Czy można rozłożyć składki na raty?

Tak, ZUS przewiduje możliwość układu ratalnego, ale dotyczy to tylko zaległości, nie bieżących wpłat.

Czy Mały ZUS Plus też wzrośnie?

Nieznacznie - jego wysokość zależy od dochodu, ale pośrednio podniesie się minimalna składka zdrowotna.

Co dalej? Harmonogram decyzji i możliwe zmiany

Do 7 października 2025 r. trwają konsultacje i analizy skutków budżetu. Po pierwszym czytaniu projekt trafi do komisji finansów publicznych. Jeżeli nie pojawi się poprawka redukująca podstawę lub modyfikująca sposób liczenia zdrowotnej, podwyżki zostaną utrzymane.

Oś czasu:

Data Etap Co się dzieje 07.10.2025 Sejm Pierwsze czytanie projektu budżetu XI.2025 Sejm/Senat Głosowanie i poprawki XII.2025 MRiPS Obwieszczenie o podstawach składek 01.01.2026 ZUS Wejście w życie nowych stawek 20.02.2026 Firmy Pierwsza płatność wyższego ZUS-u

Podstawa prawna i dokumenty

Podsumowanie: ile zyska ZUS, a ile stracą przedsiębiorcy?

W 2026 r. ZUS zyska dodatkowo ok. 7 mld zł z samych składek przedsiębiorców. Dla mikrofirm oznacza to koszt wyższy o ponad 3 tys. zł rocznie. To największy wzrost od sześciu lat i powrót do pełnych zasad sprzed reformy 2025 r. Dla części przedsiębiorców może to być impuls do przejścia na inne formy rozliczenia lub ograniczenia działalności.

Od 7 października oczy całego sektora MŚP będą zwrócone na Sejm – bo od decyzji posłów zależy, czy ZUS rzeczywiście pobierze od firm „trzynastą składkę”.