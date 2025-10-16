Krajowy Punkt Kontaktowy OECD (KPK OECD), działający przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, zakończył postępowanie dotyczące działalności spółki PGE w kontekście przestrzegania Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Postępowanie prowadzone było od grudnia 2023 roku na wniosek organizacji Greenpeace, wspieranej przez Kancelarię Prawną Maruszkin.

OECD zaleca PGE dostosowanie strategii do porozumienia paryskiego

W opublikowanej ocenie końcowej KPK OECD zalecił PGE podjęcie działań na rzecz zgodności ze zobowiązaniami wynikającymi z porozumienia paryskiego, uwzględniających budowanie bezpieczeństwa energetycznego. W polskich warunkach oznacza to transformację systemu energetycznego w kierunku odnawialnych źródeł energii. Instytucja zwróciła uwagę, że przestrzeganie Wytycznych OECD dotyczących odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej może mieć znaczenie dla możliwości uzyskania przez przedsiębiorstwo dostępu do korzystnych instrumentów finansowych, takich jak pożyczki czy kredyty inwestycyjne.

– Krajowy Punkt Kontaktowy OECD wyraźnie podkreślił, że prowadzenie działalności PGE powinno odbywać się zgodnie z celami porozumienia paryskiego – zakłada ono globalnie osiągnięcie neutralności klimatycznej do połowy wieku. Co ważne, koncernowi zarekomendowano przegląd swoich strategii pod kątem zgodności z zaleceniami naukowymi w tym zakresie i wdrożenie opartych na nich rozwiązań. PGE musi się wreszcie wziąć do poważnej pracy i zacząć realnie odchodzić od szkodliwego węgla na rzecz rozwoju tanich i czystych źródeł odnawialnych – powiedział Mikołaj Gumulski z Greenpeace, cytowany w komunikacie prasowym.

Postępowanie wobec PGE ws. przestrzegania wytycznych dla firm międzynarodowych

Zgodnie z danymi Międzynarodowej Agencji Energii (MAE), instytucji powiązanej z OECD, osiągnięcie celów porozumienia paryskiego wymaga, by polska elektroenergetyka stała się zeroemisyjna do 2035 roku. MAE wskazuje, że realizacja tego celu jest elementem podnoszenia bezpieczeństwa energetycznego oraz wspierania zrównoważonego rozwoju. W ocenie KPK OECD przestrzeganie wytycznych stanowi warunek umożliwiający korzystanie z najkorzystniejszych form finansowania inwestycji w sektorze energetycznym. – Z naszego doświadczenia wynika, iż przedsiębiorstwa, które nie przestrzegają międzynarodowych standardów w zakresie etycznego prowadzenia działalności biznesowej, mają bardzo utrudniony dostęp do najkorzystniejszych form zielonego finansowania – powiedział Jakub Bednarek z Kancelarii Maruszkin.