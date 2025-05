Wyniki finansowe PGE w I kw. 2025 r.

Grupa PGE w pierwszym kwartale 2025 roku wypracowała wynik EBITDA na poziomie 4,3 mld zł, co oznacza wzrost o 71 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej przekroczyły 13 mld zł, rosnąc o ponad miliard złotych rdr dzięki wyższym cenom na rynku hurtowym i zwiększonemu wolumenowi dostaw. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ukształtował się na poziomie 2,42 mld zł, podczas gdy rok wcześniej wyniósł 930 mln zł.

W segmencie wytwarzania konwencjonalnego widoczna jest wyraźna poprawa efektywności operacyjnej. W pierwszym kwartale 2024 roku segment ten wykazywał ujemnym wynikiem EBITDA rzędu –498 mln zł, natomiast w I kwartale 2025 roku osiągnął dodatni wynik w wysokości 286 mln zł. Przyczyny tego przełomu to przede wszystkim niższe jednostkowe koszty uprawnień do emisji CO2, które spadły o prawie jedną trzecią w skali roku, oraz poprawa marży na węglu brunatnym i kamiennym. Dodatkowo zoptymalizowano harmonogram prac remontowych i ulepszono system zarządzania paliwem, co przełożyło się na wyższy współczynnik dostępności bloków konwencjonalnych.

Energetyka odnawialna wypracowała w I kwartale 450 mln zł powtarzalnej EBITDA, co odzwierciedla rosnący udział OZE w portfelu grupy. W analizowanym okresie do eksploatacji weszły nowe turbiny wiatrowe o łącznej mocy 150 MW na lądzie oraz farmy solarne o mocy 80 MW. Wydajność tych jednostek była o około 8 proc. wyższa niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku, głównie z uwagi na korzystniejsze warunki wietrzne i słoneczne. Zwiększone przychody z usług bilansujących na rynku dnia bieżącego przyczyniły się do lepszego zarządzania portfelem OZE i wzrostu przychodów z tej części działalności.

Segment energetyki gazowej przyniósł 90 mln zł EBITDA, co stanowi jego najlepszy wynik od momentu uruchomienia pierwszych jednostek kogeneracyjnych w połowie 2023 roku. W marcu do eksploatacji weszła nowa elektrociepłownia gazowa w Gdańsku o mocy 200 MW, a grupa zawarła kontrakty długoterminowe na dostawy gazu, gwarantujące stabilne ceny surowca do końca 2027 roku. Dzięki temu jednostki gazowe pracowały na średnim obciążeniu rzędu 65 proc., co przełożyło się na wyższą niż planowano sprawność energetyczną i dodatkowe przychody z produkcji pary technologicznej.

Ciepłownictwo wygenerowało 900 mln zł wyniku EBITDA, zyskując na wzroście taryf ciepła zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki oraz lepszym wykorzystaniu mocy w sieciach miejskich.Średnia cena 1 GJ ciepła wzrosła rdr o 12 proc., co przy utrzymanym wolumenie sprzedaży na poziomie 17 TWh pozwoliło zwiększyć przychody i poprawić marżowość. Jednocześnie ograniczono straty sieciowe dzięki modernizacji dwunastu węzłów cieplnych i wymianie przestarzałych odcinków magistrali.

Nakłady inwestycyjne i nowa strategia PGE

Nakłady inwestycyjne Grupy PGE w I kwartale 2025 roku sięgnęły 2,7 mld zł, co stanowi wzrost o około 8 proc. wobec I kwartału 2024 roku. Kluczowe projekty kapitałowe obejmowały rozbudowę farm wiatrowych Bałtyk II (200 MW), kontynuację budowy sieci inteligentnych liczników dla segmentu dystrybucji oraz prace przygotowawcze pod projekt Ostrołęka C – 1000 MW. Zarząd potwierdził, że całoroczne inwestycje wzrosną o „duże kilka procent, maksymalnie do 10 proc.”, przy czym wyłącza się z tego projekt Baltica 2, który będzie finansowany odrębnymi umowami.

Średnia hurtowa cena energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii w I kwartale 2025 roku wyniosła 480 zł/MWh, wobec 380 zł/MWh rok wcześniej. Najwyższe wartości notowano w styczniu (530 zł/MWh), zaś najniższe w marcu (445 zł/MWh). Tak wysoki poziom cen został spowodowany ograniczoną dostępnością mocy konwencjonalnych po zimowych remontach, co podniosło premie rynkowe i przyczyniło się do poprawy przychodów w segmencie wytwarzania.

Wpływy Grupy PGE z rynku mocy i usług systemowych w I kwartale 2025 roku sięgnęły 1,1 mld zł, co oznacza wzrost o 20 proc. wobec ubiegłorocznego kwartału. Wzrost ten wynika z uruchomienia dodatkowych 500 MW zdolności rezerwowych w jednostkach gazowych oraz zwiększonego zapotrzebowania operatora systemu na moce elastyczne, by regulować częstotliwość w systemie.

Zarząd PGE wskazał, że w połowie czerwca zostanie przedstawiona nowa, długoterminowa strategia grupy, która skupi się na dalszej dekarbonizacji miksu paliwowego oraz cyfryzacji procesów operacyjnych.W strategii planowane jest osiągnięcie do 2030 roku co najmniej 40 proc. udziału OZE w produkcji energii elektrycznej oraz wprowadzenie inteligentnych narzędzi do zarządzania siecią dystrybucyjną.

"Wydaje się, że dzisiaj mamy całkiem dobre pomysły inwestycyjne. Będzie klamra, która będzie podsumowywała nasze plany dotyczące tego, co chcielibyśmy zrobić w najbliższych latach, jeżeli chodzi o inwestycje rozwojowe. Ona pokaże, że obraz jest dosyć kompletny" - dodał powiedział wiceprezes PGE Maciej Górski na konferencji prasowej.