Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał 9 października 2025 roku prawomocny wyrok, w którym odmówił niemieckiej organizacji ekologicznej Greenpeace e.V. dopuszczenia do udziału w postępowaniu dotyczącym przedłużenia koncesji dla Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Sąd w pełni podzielił argumentację spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK), właściciela kopalni.

NSA: Greenpeace nie może brać udziału w postępowaniu koncesyjnym

NSA wskazał, że Minister Klimatu i Środowiska prawidłowo zastosował przepisy art. 33 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, które ograniczają udział organizacji społecznych w postępowaniach koncesyjnych, jeśli wcześniejsze decyzje środowiskowe były wydane z udziałem społeczeństwa. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku kopalni Turów. Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko została przeprowadzona wcześniej, z szerokim udziałem publicznym oraz konsultacjami międzynarodowymi.

Według NSA, odmowa dopuszczenia organizacji ekologicznej do udziału w postępowaniu nie stanowi naruszenia prawa Unii Europejskiej. Tryb postępowań koncesyjnych oraz zasady udziału organizacji społecznych w procedurach administracyjnych pozostają w gestii państw członkowskich.

Kompleksowa ocena oddziaływania kopalni Turów na środowisko

Proces oceny oddziaływania kopalni Turów na środowisko został uznany przez sąd za kompleksowy i zgodny z obowiązującymi przepisami. W jego ramach wzięło udział ponad 30 ekspertów z różnych dziedzin, przeprowadzono konsultacje społeczne oraz umożliwiono udział stronom zagranicznym, zarówno czeskiej, jak i niemieckiej. Wyrok ten wpisuje się w serię podobnych orzeczeń potwierdzających stanowisko PGE GiEK S.A. Wcześniej sądy oddalały wnioski Stowarzyszenia Eko-Unia oraz Fundacji Frank Bold, które również ubiegały się o udział w postępowaniach dotyczących koncesji dla kopalni Turów.

Według PGE GiEK, decyzja NSA potwierdza, że działalność kopalni prowadzona jest w sposób zgodny z obowiązującym prawem i normami środowiskowymi. Spółka podkreśla, że w ostatnich latach na terenie zakładu przeprowadzono liczne inwestycje mające na celu ograniczenie wpływu eksploatacji na otoczenie.

Inwestycje minimalizujące wpływ Turowa na środowisko

Wśród przedsięwzięć zrealizowanych przez kopalnię wymieniane są m.in. budowa podziemnego ekranu przeciwfiltracyjnego, zabezpieczającego przed odpływem wód gruntowych z terenów przygranicznych, powstanie ekranów przeciwpyłowych oraz wałów akustycznych w rejonie granicy z Niemcami, wdrożenie systemów ograniczających emisję pyłów i hałasu, oraz ciągły monitoring środowiskowy, obejmujący pomiary jakości powietrza, wód i hałasu.

Kopalnia Węgla Brunatnego Turów wraz z sąsiadującą Elektrownią Turów tworzą zintegrowany kompleks energetyczny, który ma strategiczne znaczenie dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Zasilają znaczną część południowo-zachodniej Polski, zapewniając stabilne dostawy energii elektrycznej.

Wyrok NSA z 9 października 2025 roku kończy etap sądowych sporów dotyczących udziału zagranicznych organizacji ekologicznych w postępowaniach koncesyjnych związanych z działalnością kopalni Turów. Decyzja jest prawomocna.