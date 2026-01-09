Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych w 2026 r.

W 2026 roku świadczenie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają ściśle określone warunki wynikające z przepisów. Kluczowe znaczenie ma nie tylko utrata pracy, ale także wcześniejszy okres aktywności zawodowej i opłacania składek.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych w 2026 roku przysługuje osobie, która:

figuruje w ewidencji urzędu pracy jako bezrobotna,

w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację przepracowała co najmniej 365 dni z opłacanymi składkami na Fundusz Pracy i zarabiała co najmniej minimalną krajową (minimalne wynagrodzenie w 2026 r. wynosi 4806 zł),

nie została zwolniona z pracy w trybie dyscyplinarnym,

nie odrzuciła bez uzasadnionej przyczyny propozycji pracy, stażu lub udziału w szkoleniu.

Zasiłek dla bezrobotnych - wysokość od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r. (brutto/netto)

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych nie jest jednakowa dla wszystkich. Kluczowym kryterium pozostaje długość okresów składkowych, czyli faktyczny staż pracy. Im dłużej dana osoba była aktywna zawodowo, tym wyższy procent świadczenia jej przysługuje.

Osoby, których staż pracy nie przekracza 5 lat, otrzymują 80 proc. podstawowej kwoty zasiłku przez pierwsze trzy miesiące pobierania świadczenia. Po tym czasie wysokość wypłaty ulega obniżeniu.

Bezrobotni ze stażem od 5 do 20 lat mogą liczyć na pełną, 100-procentową stawkę zasiłku podstawowego w początkowym okresie pobierania. Również w ich przypadku po upływie trzech miesięcy kwota świadczenia zostaje zmniejszona.

Najkorzystniejsze warunki przysługują osobom z ponad 20-letnim stażem pracy. Otrzymują one 120 proc. zasiłku podstawowego przez pierwsze 90 dni, co oznacza najwyższy poziom wsparcia w całym systemie. Po tym okresie również w tej grupie następuje obniżenie wypłat.

Po waloryzacji obowiązującej od 1 czerwca 2025 roku miesięczne kwoty zasiłku brutto w pierwszych trzech miesiącach wynoszą:

1 377,60 zł brutto (1 253,62 zł netto) – dla osób ze stażem krótszym niż 5 lat,

– dla osób ze stażem krótszym niż 5 lat, 1 721,90 zł brutto (1 566,93 zł netto) – dla osób ze stażem od 5 do 20 lat,

– dla osób ze stażem od 5 do 20 lat, 2 066,30 zł zł brutto (1 880,33 zł netto)– dla osób z ponad 20-letnim stażem pracy.

Po upływie 90 dni świadczenie ulega obniżeniu i wynosi odpowiednio:

1 081,80 zł brutto (984,44 zł netto) dla osób z krótszym stażem,

dla osób z krótszym stażem, 1 352,20 zł brutto (1 230,50 zł netto) dla grupy 5–20 lat,

dla grupy 5–20 lat, 1 622,70 zł brutto (1 476,66 zł netto) dla osób z najdłuższym stażem pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych rośnie co roku. W 2026 roku kolejna podwyżka od 1 czerwca

Zasiłek dla bezrobotnych nie jest świadczeniem stałym. Jego wysokość podlega corocznej waloryzacji, której celem jest utrzymanie realnej wartości pomocy dla osób pozostających bez pracy. Mechanizm ten wynika wprost z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i obowiązuje nieprzerwanie od lat. W 2026 roku osoby bezrobotne również mogą spodziewać się kolejnego wzrostu świadczenia od 1 czerwca.

Jak działa waloryzacja zasiłku?

Waloryzacja odbywa się zawsze raz w roku – właśnie 1 czerwca. Podstawą do jej przeprowadzenia jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. W praktyce oznacza to, że wysokość zasiłku rośnie wraz z inflacją, co ma chronić jego realną wartość przed spadkiem siły nabywczej. Jeżeli ceny w gospodarce rosną, rośnie również zasiłek.

Czy zasiłek dla bezrobotnych przysługuje, jeśli sam zrezygnujesz z pracy?

Samodzielne rozwiązanie umowy o pracę ma konsekwencje dla prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli zdecydujesz się odejść z pracy na własną prośbę, prawo do otrzymywania świadczenia nie przysługuje od razu po rejestracji w urzędzie pracy. Pierwsze świadczenie możesz otrzymać dopiero po upływie 90 dni od momentu zgłoszenia się w urzędzie.

Co więcej, okres, w którym przysługuje zasiłek, ulega proporcjonalnemu skróceniu o te 90 dni, co oznacza, że łączny czas wsparcia finansowego będzie krótszy niż w standardowych przypadkach utraty pracy. W praktyce oznacza to, że dobrowolne odejście z pracy zmniejsza nie tylko szybkość dostępu do zasiłku, ale także całkowitą kwotę świadczenia, którą można otrzymać.

Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych w 2026 r.?

Podstawowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosi 180 dni. Ustawodawca przewidział jednak sytuacje, w których wsparcie finansowe może być wypłacane znacznie dłużej – nawet przez pełne 12 miesięcy.

Prawo do 12 miesięcy pobierania zasiłku przysługuje osobom, które spełniają przynajmniej jeden z określonych w przepisach warunków. Do tej grupy należą m.in.:

osoby posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności,

członkowie rodzin wielodzietnych legitymujący się Kartą Dużej Rodziny,

osoby po ukończeniu 50. roku życia, które mają co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku,

osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno dziecko do 18. roku życia,

osoby wychowujące dziecko do 18 lat (lub do 24 lat w przypadku dziecka z niepełnosprawnością kontynuującego naukę), jeżeli ich małżonek również jest bezrobotny i utracił już prawo do zasiłku.

Podstawa prawna

Ustawa z 20 marca 2015 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. z 2025 r. poz. 1746)

