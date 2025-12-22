Skład orzekający Sądu Najwyższego zdecydował o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez sąd apelacyjny. Przypomnijmy, ojciec dwóch synów pozwał Skarb Państwa, a dokładnie resort edukacji, o wypłatę 2 mln zł odszkodowania (pisaliśmy o tym: „Rodzice żądają milionów za reformę oświaty. Powód? Przeciążenie nauką”, DGP nr 242/2025). Mimo że sprawa ciągnie się już od kilku lat, to na jej finał trzeba jeszcze poczekać. W ocenie SN w niniejszej sprawie sądy I i II instancji nie poczyniły żadnych ustaleń faktycznych w tym zakresie. SN zaznaczył, że nie przesądza o zasadności bądź też jej braku pozwu o wypłatę żądanego odszkodowania. Przyznał również, że przesłuchanie uczniów jest konieczne, aby ocenić, o co w niniejszej sprawie chodzi. SN stwierdził, że powodowie nie przedstawili odpowiednich dowodów. Zarzucili reformie edukacji z 2017 r., że ograniczyła uczniom możliwość swobodnego wyboru szkoły średniej przez niezapewnienie dostatecznej ilości wolnych miejsc z uwagi na kumulację roczników (z gimnazjów i ośmioklasowych podstawówek).

Ojciec, który zainicjował pozew, przyznał, że ostatecznie jego synowie dostali się do wybranego liceum. Zaznaczył jednak, że przez dwa lata było to okupione dużym stresem i dodatkową nauką w domu połączoną z pozbawieniem ich czasu wolnego. Dodatkowo zaznaczył, że to, co było przerabiane z uczniami w trzyletnim gimnazjum, jego dzieci musiały opanować w ciągu dwóch lat w szkole podstawowej w klasach siódmej i ósmej.