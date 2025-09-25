Już niedługo rozpocznie się sezon grzewczy, a co za tym idzie, rachunki za ogrzewanie wzrosną. Rząd Donalda Tuska przygotowuje wsparcie dla Polaków w postacibonu energetycznego. Na czym polega i kiedy wejdzie w życie? W artykule opisujemy również aktualnie dostępne wsparcie, jakim jest bon ciepłowniczy. Kto może go otrzymać i ile wynosi?

Bon ciepłowniczy a bon energetyczny. Najważniejsze różnice

Bon ciepłowniczy to nowy rodzaj wsparcia, którego wprowadzenie zaproponowało Ministerstwo Energii. Rząd już przyjął ustawę o bonie, zatem jest pewne, że wejdzie w życie. Bon energetyczny jest planowany na 2027 r.

Bon ciepłowniczy. Kto ma szansę uzyskać pieniądze?

O przyznaniu bonu zdecydują m.in. następujące kryteria dochodowe:

Bon otrzymają gospodarstwa domowe, które osiągają dochód równy lub niższy niż 3272,69 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych

Bon otrzymają gospodarstwa domowe, które osiągają dochód równy lub niższy niż 2454,52 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Ważnym warunkiem skorzystania z bonu ciepłowniczego jest używanie przez gospodarstwo ciepła systemowego, czyli dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne (za które płaci więcej niż 170 zł/GJ).

Co oznacza zasada „złotówka za złotówkę”?

Przy wypłacaniu bonu ciepłowniczego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. W jej myśl bon będzie wypłacany również w przypadku przekroczenia progu dochodowego, jednak wówczas jego kwota będzie zmniejszana na zasadzie: złotówka mniej bonu za każdą złotówkę przekroczenia dochodu. Najmniej bon ciepłowniczy będzie wynosił 20 zł. Poniżej tej kwoty nie będzie wypłacany.

Bon energetyczny. Na czym polega wsparcie finansowe i kto może je otrzymać?

Bon energetyczny to jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 1200 zł, które rząd planuje wprowadzić w związku z rosnącymi cenami energii elektrycznej. Będzie zależne od progu dochodowego, a więc skorzystają z niego gospodarstwa domowe o niższych dochodach.

Świadczenie będzie kierowane głównie do osób w wieku emerytalnym, a więc k obiet po sześćdziesiątce i mężczyzn po 65 r.ż., oraz gospodarstw z niskimi dochodami;

Wysokość wsparcia ma wynieść do 1200 zł rocznie, wypłacana kwartalnie;

Rząd przewiduje start programu w 2027 r.

Bon energetyczny. Ile wyniesie?

Kto będzie mógł skorzystać z bonu energetycznego? W projekcie rządowym zawarte są następujące kryteria:

Dochód nie może przekroczyć 2525 zł brutto miesięcznie na osobę;

Świadczenie kierowane jest do kobiet od 60. roku życia i mężczyzn od 65. roku życia;

Bon przysługuje osobom mieszkającym w budynkach z indywidualnym źródłem ciepła opartym na paliwach kopalnych (węgiel, olej opałowy).

Dopłaty do prądu i ogrzewania, czyli bon ciepłowniczy a bon energetyczny [PODSUMOWANIE]

Wkrótce temperatury znacznie spadną i zaczniemy ogrzewać swoje mieszkania oraz domy. Wysokie wydatki na ogrzewanie w tym sezonie ma częściowo zrekompensować bon ciepłowniczy. W planach rządu Donalda Tuska jest również bon energetyczny, czyli wypłacane kwartalnie wsparcie do 1200 zł rocznie. Ten bon jednak zapowiedziano dopiero na 2027 r.