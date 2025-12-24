Poza tą zmianą, ogólne zasady dotyczące reklamacji i gwarancji pozostaną niezmienne. Wciąż będzie obowiązywał podział na reklamację z tytułu rękojmi (odpowiedzialność sprzedawcy) oraz reklamację z tytułu gwarancji (dobrowolne zobowiązanie producenta lub importera). W 2026 roku konsumenci nadal będą mogli dochodzić swoich praw zarówno przy zakupach stacjonarnych, jak i online.

Reklamacja z tytułu rękojmi – co warto wiedzieć w 2026 roku

Rękojmia to podstawowy sposób dochodzenia roszczeń wobec sprzedawcy. Obowiązuje przez 2 lata od daty zakupu, a w przypadku nieruchomości – przez 5 lat. W praktyce oznacza to, że jeśli towar okaże się wadliwy, konsument może żądać:

naprawy towaru ,

, wymiany na nowy egzemplarz ,

, obniżenia ceny , lub

, lub odstąpienia od umowy (jeśli wada jest istotna).

Sprzedawca ma 14 dni na odpowiedź na reklamację. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza jej automatyczne uznanie. Warto pamiętać, że obowiązek rozpatrzenia reklamacji spoczywa na przedsiębiorcy, a nie na producencie.

Jak napisać reklamację z tytułu rękojmi — wzór

[Imię i nazwisko]

[Adres]

[Data]

REKLAMACJA Z TYTUŁU RĘKOJMI

Dotyczy: [nazwa produktu, data zakupu, numer paragonu lub faktury]

Na podstawie art. 556 i n. Kodeksu cywilnego składam reklamację z tytułu rękojmi w związku z ujawnioną wadą [opisać wadę].

Żądam [naprawy / wymiany towaru / obniżenia ceny / odstąpienia od umowy].

Proszę o udzielenie odpowiedzi w terminie 14 dni.

Z poważaniem

[podpis]

Gwarancja – dobrowolne zobowiązanie producenta

W przeciwieństwie do rękojmi, gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta lub importera. Jej warunki określa karta gwarancyjna lub dokument zakupu. W 2026 roku nie zmienią się zasady udzielania gwarancji — producent nadal sam ustala:

czas trwania gwarancji (zazwyczaj 12–24 miesiące),

sposób zgłaszania roszczeń (np. online, w serwisie lub w sklepie),

procedurę rozpatrywania reklamacji.

Jeśli produkt zostanie naprawiony lub wymieniony, okres gwarancji biegnie na nowo. Konsument może jednocześnie korzystać z rękojmi i gwarancji – wybór należy do niego.

Reklamacje w e-commerce – prawa kupujących online

Zakupy internetowe podlegają tym samym zasadom co stacjonarne. Konsument może reklamować wadliwy towar lub odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. W przypadku zwrotu towaru sprzedawca ma obowiązek zwrócić pieniądze w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.

Warto pamiętać, że:

zwrot towaru nie wymaga podania powodu,

sklep nie może potrącać kosztów manipulacyjnych,

klient pokrywa koszt przesyłki zwrotnej tylko wtedy, gdy został o tym poinformowany przed zakupem.

Nowość 2026 – reklamacje elektroniczne w instytucjach finansowych

Od 2026 roku konsumenci będą mogli składać reklamacje elektroniczne do banków, ubezpieczycieli i firm pożyczkowych. To efekt nowelizacji ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej. Reklamację będzie można przesłać:

e-mailem,

przez formularz online w bankowości elektronicznej,

w aplikacji mobilnej.

Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane domyślnie w formie elektronicznej, chyba że klient zażąda formy papierowej. Dla osób starszych i niekorzystających z internetu utrzymano możliwość składania reklamacji pisemnych i ustnych.

Podsumowanie

W 2026 roku system reklamacji i gwarancji pozostanie stabilny i przejrzysty. Konsumenci będą mogli dochodzić swoich praw na podstawie rękojmi lub gwarancji, niezależnie od tego, czy kupią produkt w sklepie stacjonarnym, czy w internecie. Jedyną istotną nowością będzie możliwość składania reklamacji elektronicznych w instytucjach finansowych, co uprości kontakt i skróci czas oczekiwania na odpowiedź.

FAQ

Jakie prawa ma konsument przy reklamacji w 2026?

Konsument ma prawo dochodzić swoich roszczeń wobec sprzedawcy w ramach rękojmi przez 2 lata od zakupu (5 lat przy nieruchomościach). Może żądać naprawy, wymiany towaru, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, a sprzedawca ma 14 dni na odpowiedź. Alternatywnie konsument może skorzystać z gwarancji producenta, jeśli została udzielona.

Jak złożyć reklamację w 2026 roku?

Reklamację można złożyć pisemnie, elektronicznie lub ustnie — w sklepie, online lub w instytucji finansowej.

Czy zasady gwarancji zmieniają się w 2026 roku?

Nie, obowiązują dotychczasowe zasady – gwarancja pozostaje dobrowolnym zobowiązaniem producenta.

Jakie są terminy na rozpatrzenie reklamacji?

Sprzedawca ma 14 dni na odpowiedź w przypadku rękojmi, a gwarant – w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej.

Czy reklamacje elektroniczne obejmują wszystkich przedsiębiorców?

Nie, nowe przepisy dotyczą wyłącznie instytucji finansowych: banków, ubezpieczycieli i firm pożyczkowych.