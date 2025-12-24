- Reklamacja z tytułu rękojmi – co warto wiedzieć w 2026 roku
Poza tą zmianą, ogólne zasady dotyczące reklamacji i gwarancji pozostaną niezmienne. Wciąż będzie obowiązywał podział na reklamację z tytułu rękojmi (odpowiedzialność sprzedawcy) oraz reklamację z tytułu gwarancji (dobrowolne zobowiązanie producenta lub importera). W 2026 roku konsumenci nadal będą mogli dochodzić swoich praw zarówno przy zakupach stacjonarnych, jak i online.
Reklamacja z tytułu rękojmi – co warto wiedzieć w 2026 roku
Rękojmia to podstawowy sposób dochodzenia roszczeń wobec sprzedawcy. Obowiązuje przez 2 lata od daty zakupu, a w przypadku nieruchomości – przez 5 lat. W praktyce oznacza to, że jeśli towar okaże się wadliwy, konsument może żądać:
- naprawy towaru,
- wymiany na nowy egzemplarz,
- obniżenia ceny, lub
- odstąpienia od umowy (jeśli wada jest istotna).
Sprzedawca ma 14 dni na odpowiedź na reklamację. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza jej automatyczne uznanie. Warto pamiętać, że obowiązek rozpatrzenia reklamacji spoczywa na przedsiębiorcy, a nie na producencie.
Jak napisać reklamację z tytułu rękojmi — wzór
[Imię i nazwisko]
[Adres]
[Data]
REKLAMACJA Z TYTUŁU RĘKOJMI
Dotyczy: [nazwa produktu, data zakupu, numer paragonu lub faktury]
Na podstawie art. 556 i n. Kodeksu cywilnego składam reklamację z tytułu rękojmi w związku z ujawnioną wadą [opisać wadę].
Żądam [naprawy / wymiany towaru / obniżenia ceny / odstąpienia od umowy].
Proszę o udzielenie odpowiedzi w terminie 14 dni.
Z poważaniem
[podpis]
Gwarancja – dobrowolne zobowiązanie producenta
W przeciwieństwie do rękojmi, gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta lub importera. Jej warunki określa karta gwarancyjna lub dokument zakupu. W 2026 roku nie zmienią się zasady udzielania gwarancji — producent nadal sam ustala:
- czas trwania gwarancji (zazwyczaj 12–24 miesiące),
- sposób zgłaszania roszczeń (np. online, w serwisie lub w sklepie),
- procedurę rozpatrywania reklamacji.
Jeśli produkt zostanie naprawiony lub wymieniony, okres gwarancji biegnie na nowo. Konsument może jednocześnie korzystać z rękojmi i gwarancji – wybór należy do niego.
Reklamacje w e-commerce – prawa kupujących online
Zakupy internetowe podlegają tym samym zasadom co stacjonarne. Konsument może reklamować wadliwy towar lub odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. W przypadku zwrotu towaru sprzedawca ma obowiązek zwrócić pieniądze w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.
Warto pamiętać, że:
- zwrot towaru nie wymaga podania powodu,
- sklep nie może potrącać kosztów manipulacyjnych,
- klient pokrywa koszt przesyłki zwrotnej tylko wtedy, gdy został o tym poinformowany przed zakupem.
Nowość 2026 – reklamacje elektroniczne w instytucjach finansowych
Od 2026 roku konsumenci będą mogli składać reklamacje elektroniczne do banków, ubezpieczycieli i firm pożyczkowych. To efekt nowelizacji ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej. Reklamację będzie można przesłać:
- e-mailem,
- przez formularz online w bankowości elektronicznej,
- w aplikacji mobilnej.
Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane domyślnie w formie elektronicznej, chyba że klient zażąda formy papierowej. Dla osób starszych i niekorzystających z internetu utrzymano możliwość składania reklamacji pisemnych i ustnych.
Podsumowanie
W 2026 roku system reklamacji i gwarancji pozostanie stabilny i przejrzysty. Konsumenci będą mogli dochodzić swoich praw na podstawie rękojmi lub gwarancji, niezależnie od tego, czy kupią produkt w sklepie stacjonarnym, czy w internecie. Jedyną istotną nowością będzie możliwość składania reklamacji elektronicznych w instytucjach finansowych, co uprości kontakt i skróci czas oczekiwania na odpowiedź.
FAQ
Jakie prawa ma konsument przy reklamacji w 2026?
Konsument ma prawo dochodzić swoich roszczeń wobec sprzedawcy w ramach rękojmi przez 2 lata od zakupu (5 lat przy nieruchomościach). Może żądać naprawy, wymiany towaru, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, a sprzedawca ma 14 dni na odpowiedź. Alternatywnie konsument może skorzystać z gwarancji producenta, jeśli została udzielona.
Jak złożyć reklamację w 2026 roku?
Reklamację można złożyć pisemnie, elektronicznie lub ustnie — w sklepie, online lub w instytucji finansowej.
Czy zasady gwarancji zmieniają się w 2026 roku?
Nie, obowiązują dotychczasowe zasady – gwarancja pozostaje dobrowolnym zobowiązaniem producenta.
Jakie są terminy na rozpatrzenie reklamacji?
Sprzedawca ma 14 dni na odpowiedź w przypadku rękojmi, a gwarant – w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej.
Czy reklamacje elektroniczne obejmują wszystkich przedsiębiorców?
Nie, nowe przepisy dotyczą wyłącznie instytucji finansowych: banków, ubezpieczycieli i firm pożyczkowych.
