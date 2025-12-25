Poniższy poradnik przedstawia aktualne zasady, najważniejsze orzeczenia oraz praktyczne wskazówki, w tym procedurę złożenia wniosku o zmianę kontaktów.

Na czym polegają kontakty z dzieckiem?

Kontakty obejmują:

spotkania osobiste,

rozmowy telefoniczne i wideo,

komunikację elektroniczną,

korespondencję,

udział w ważnych wydarzeniach dziecka.

Prawo do kontaktów przysługuje każdemu z rodziców niezależnie od tego, czy posiada pełnię władzy rodzicielskiej.

Jak określić kontakty w wyroku rozwodowym? - zasady

W 2026 roku będą obowiązywać te same zasady wynikające z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przy czym sądy:

coraz częściej wymagają szczegółowych harmonogramów ,

, odchodzą od ogólnych, ogólnikowych zapisów (np. „kontakty według uznania matki/ojca”),

dążą do zapewnienia dziecku kontaktów regularnych i przewidywalnych.

Elementy harmonogramu:

kontakty weekendowe,

kontakty w tygodniu,

święta i uroczystości rodzinne,

wakacje i ferie,

sposób transportu dziecka,

zasady odbioru i odprowadzania.

Co uwzględnia sąd, ustalając kontakty? - kierunek orzeczeń

Sąd bada przede wszystkim dobro dziecka. Najczęściej brane pod uwagę:

dotychczasowa więź z rodzicem,

zaangażowanie w codzienne wychowanie,

odległość między miejscami zamieszkania rodziców,

sytuacja szkolna dziecka,

gotowość rodziców do współpracy.

Wybrane orzeczenia:

Postanowienie Sądu Najwyższego, sygn. akt I CKN 1115/00 - zakazanie rodzicom osobistej styczności z dzieckiem może być orzeczone wyjątkowo, np. gdy utrzymywanie osobistych kontaktów rodziców z dzieckiem zagraża jego życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu bądź wpływa demoralizująco na dziecko.

- zakazanie rodzicom osobistej styczności z dzieckiem może być orzeczone wyjątkowo, np. gdy utrzymywanie osobistych kontaktów rodziców z dzieckiem zagraża jego życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu bądź wpływa demoralizująco na dziecko. Postanowienie Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, II Wydział Cywilny Odwoławczy, sygn. akt II Ca 594/14 - prawo do kontaktu jest prawem osobistym, a jednocześnie środkiem wychowawczym oddziałującym na dziecko i mającym znamię przysługującej władzy rodzicielskiej (nie stanowi elementu władzy rodzicielskiej, lecz umożliwia jej prawidłowe wykonanie).

- prawo do kontaktu jest prawem osobistym, a jednocześnie środkiem wychowawczym oddziałującym na dziecko i mającym znamię przysługującej władzy rodzicielskiej (nie stanowi elementu władzy rodzicielskiej, lecz umożliwia jej prawidłowe wykonanie). Uchwała Sądu Najwyższego, sygn. akt III CZP 11/18 - przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulujące kontakty nie mają zastosowania do relacji pomiędzy rodzicami a pełnoletnimi dziećmi.

Jak zabezpieczyć kontakty na czas procesu?

Do momentu wydania wyroku rozwodowego kontakty mogą zostać uregulowane w trybie zabezpieczenia.

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów powinien zawierać:

opis dotychczasowej opieki,

propozycję harmonogramu,

uzasadnienie (dobro dziecka, potrzeba stabilizacji),

dowody, np. korespondencję, zaświadczenia, opinie psychologiczne.

Sąd rozpoznaje wniosek zazwyczaj w terminie 14–30 dni.

Jak zmienić kontakty po rozwodzie? - instrukcja

Zmiana kontaktów jest możliwa, jeśli zmieniły się okoliczności, np.:

zmiana pracy lub miejsca zamieszkania rodzica,

rozpoczęcie szkoły przez dziecko,

problemy zdrowotne,

poprawa lub pogorszenie relacji z rodzicem.

Wniosek o zmianę kontaktów po rozwodzie powinien zawierać:

wskazanie, jakie kontakty obowiązują obecnie,

propozycję nowych kontaktów,

dowody potwierdzające zmianę sytuacji.

Sąd może zmienić kontakty zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść rodzica.

Najczęstsze modele kontaktów - przykłady

Kontakt weekendowy : co drugi weekend + jedno popołudnie w tygodniu.

: co drugi weekend + jedno popołudnie w tygodniu. Model rozszerzony : weekendy + 1–2 nocowania w tygodniu.

: weekendy + 1–2 nocowania w tygodniu. Kontakty świąteczne : naprzemiennie w latach parzystych i nieparzystych.

: naprzemiennie w latach parzystych i nieparzystych. Wakacje : 2–3 tygodnie u każdego rodzica.

: 2–3 tygodnie u każdego rodzica. Zdalne kontakty: wideorozmowy kilka razy w tygodniu.

W jakich sytuacjach sąd może ograniczyć kontakty z dzieckiem?

Najczęstsze przyczyny:

stosowanie przemocy lub zagrożenie bezpieczeństwa dziecka,

uzależnienia,

długotrwały brak zainteresowania dzieckiem,

manipulowanie dzieckiem lub utrudnianie kontaktów,

skrajny konflikt.

Formy ograniczenia:

kontakty w obecności kuratora,

zakaz nocowania,

zakaz zabierania dziecka poza miejsce zamieszkania,

kontakty wyłącznie telefoniczne/online.

FAQ

Czy rodzic musi mieć pełnię władzy rodzicielskiej, aby mieć kontakty z dzieckiem?

Nie - nawet rodzic z ograniczoną władzą rodzicielską ma prawo do kontaktów ze swoim dzieckiem.

Czy dziecko może odmówić kontaktów z rodzicami?

Sąd bierze pod uwagę zdanie dziecka, ale ostatecznie decyduje dobro dziecka.

Czy można ustalić kontakty z dzieckiem bez sądu?

Tak - w drodze porozumienia lub mediacji. Ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd ma moc orzeczenia.

Jakie zmiany w kontaktach mogą pojawić się w 2026 roku?

Brak nowych ustaw, ale w praktyce sądy dążą do:

większej precyzji harmonogramów,

zapewnienia stabilności kontaktów,

uwzględnienia potrzeb edukacyjnych i emocjonalnych dziecka.

Źródła: