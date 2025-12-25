- Na czym polegają kontakty z dzieckiem?
- Jak określić kontakty w wyroku rozwodowym? - zasady
- Co uwzględnia sąd, ustalając kontakty? - kierunek orzeczeń
- Jak zabezpieczyć kontakty na czas procesu?
- W jakich sytuacjach sąd może ograniczyć kontakty z dzieckiem?
- FAQ
Poniższy poradnik przedstawia aktualne zasady, najważniejsze orzeczenia oraz praktyczne wskazówki, w tym procedurę złożenia wniosku o zmianę kontaktów.
Na czym polegają kontakty z dzieckiem?
Kontakty obejmują:
- spotkania osobiste,
- rozmowy telefoniczne i wideo,
- komunikację elektroniczną,
- korespondencję,
- udział w ważnych wydarzeniach dziecka.
Prawo do kontaktów przysługuje każdemu z rodziców niezależnie od tego, czy posiada pełnię władzy rodzicielskiej.
Jak określić kontakty w wyroku rozwodowym? - zasady
W 2026 roku będą obowiązywać te same zasady wynikające z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przy czym sądy:
- coraz częściej wymagają szczegółowych harmonogramów,
- odchodzą od ogólnych, ogólnikowych zapisów (np. „kontakty według uznania matki/ojca”),
- dążą do zapewnienia dziecku kontaktów regularnych i przewidywalnych.
Elementy harmonogramu:
- kontakty weekendowe,
- kontakty w tygodniu,
- święta i uroczystości rodzinne,
- wakacje i ferie,
- sposób transportu dziecka,
- zasady odbioru i odprowadzania.
Co uwzględnia sąd, ustalając kontakty? - kierunek orzeczeń
Sąd bada przede wszystkim dobro dziecka. Najczęściej brane pod uwagę:
- dotychczasowa więź z rodzicem,
- zaangażowanie w codzienne wychowanie,
- odległość między miejscami zamieszkania rodziców,
- sytuacja szkolna dziecka,
- gotowość rodziców do współpracy.
Wybrane orzeczenia:
- Postanowienie Sądu Najwyższego, sygn. akt I CKN 1115/00 - zakazanie rodzicom osobistej styczności z dzieckiem może być orzeczone wyjątkowo, np. gdy utrzymywanie osobistych kontaktów rodziców z dzieckiem zagraża jego życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu bądź wpływa demoralizująco na dziecko.
- Postanowienie Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, II Wydział Cywilny Odwoławczy, sygn. akt II Ca 594/14 - prawo do kontaktu jest prawem osobistym, a jednocześnie środkiem wychowawczym oddziałującym na dziecko i mającym znamię przysługującej władzy rodzicielskiej (nie stanowi elementu władzy rodzicielskiej, lecz umożliwia jej prawidłowe wykonanie).
- Uchwała Sądu Najwyższego, sygn. akt III CZP 11/18 - przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulujące kontakty nie mają zastosowania do relacji pomiędzy rodzicami a pełnoletnimi dziećmi.
Jak zabezpieczyć kontakty na czas procesu?
Do momentu wydania wyroku rozwodowego kontakty mogą zostać uregulowane w trybie zabezpieczenia.
Wniosek o zabezpieczenie kontaktów powinien zawierać:
- opis dotychczasowej opieki,
- propozycję harmonogramu,
- uzasadnienie (dobro dziecka, potrzeba stabilizacji),
- dowody, np. korespondencję, zaświadczenia, opinie psychologiczne.
Sąd rozpoznaje wniosek zazwyczaj w terminie 14–30 dni.
Jak zmienić kontakty po rozwodzie? - instrukcja
Zmiana kontaktów jest możliwa, jeśli zmieniły się okoliczności, np.:
- zmiana pracy lub miejsca zamieszkania rodzica,
- rozpoczęcie szkoły przez dziecko,
- problemy zdrowotne,
- poprawa lub pogorszenie relacji z rodzicem.
Wniosek o zmianę kontaktów po rozwodzie powinien zawierać:
- wskazanie, jakie kontakty obowiązują obecnie,
- propozycję nowych kontaktów,
- dowody potwierdzające zmianę sytuacji.
Sąd może zmienić kontakty zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść rodzica.
Najczęstsze modele kontaktów - przykłady
- Kontakt weekendowy: co drugi weekend + jedno popołudnie w tygodniu.
- Model rozszerzony: weekendy + 1–2 nocowania w tygodniu.
- Kontakty świąteczne: naprzemiennie w latach parzystych i nieparzystych.
- Wakacje: 2–3 tygodnie u każdego rodzica.
- Zdalne kontakty: wideorozmowy kilka razy w tygodniu.
W jakich sytuacjach sąd może ograniczyć kontakty z dzieckiem?
Najczęstsze przyczyny:
- stosowanie przemocy lub zagrożenie bezpieczeństwa dziecka,
- uzależnienia,
- długotrwały brak zainteresowania dzieckiem,
- manipulowanie dzieckiem lub utrudnianie kontaktów,
- skrajny konflikt.
Formy ograniczenia:
- kontakty w obecności kuratora,
- zakaz nocowania,
- zakaz zabierania dziecka poza miejsce zamieszkania,
- kontakty wyłącznie telefoniczne/online.
FAQ
Czy rodzic musi mieć pełnię władzy rodzicielskiej, aby mieć kontakty z dzieckiem?
Nie - nawet rodzic z ograniczoną władzą rodzicielską ma prawo do kontaktów ze swoim dzieckiem.
Czy dziecko może odmówić kontaktów z rodzicami?
Sąd bierze pod uwagę zdanie dziecka, ale ostatecznie decyduje dobro dziecka.
Czy można ustalić kontakty z dzieckiem bez sądu?
Tak - w drodze porozumienia lub mediacji. Ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd ma moc orzeczenia.
Jakie zmiany w kontaktach mogą pojawić się w 2026 roku?
Brak nowych ustaw, ale w praktyce sądy dążą do:
- większej precyzji harmonogramów,
- zapewnienia stabilności kontaktów,
- uwzględnienia potrzeb edukacyjnych i emocjonalnych dziecka.
Źródła:
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2809)
- Praktyka wydziałów rodzinnych sądów rejonowych
