Prezydencki projekt „PIT Zero. Rodzina na plus” przewiduje, że rodzice co najmniej dwójki dzieci (także pełnoletnich – jeśli spełniają warunki) nie zapłacą PIT do 140 tys. zł rocznie na osobę. Kancelaria Prezydenta szacuje, że w portfelu przeciętnej rodziny może zostać ok. 1 000 zł miesięcznie, a projekt 8 sierpnia 2025 został podpisany w Kolbuszowej i 11 sierpnia trafił do Sejmu.

Rodziny 2+2 mają dostać „zerowy PIT”. Co to oznacza?

Od 2026 roku rodziny wychowujące co najmniej dwójkę dzieci mają zostać zwolnione z podatku PIT do kwoty 140 tys. zł rocznie na rodzica. W praktyce oznacza to, że rodzina 2+2 nie zapłaci PIT aż do 280 tys. zł dochodu rocznie. Według wyliczeń Kancelarii Prezydenta, w portfelach wielu rodzin może zostać około 1000 zł miesięcznie.

Projekt nosi nazwę „PIT Zero. Rodzina na plus”. Prezydent Karol Nawrocki podpisał go 8 sierpnia w Kolbuszowej, a trzy dni później dokument trafił do Sejmu. Teraz rozpoczęły się konsultacje, a decyzję podejmie parlament.

Ale czy każdy rodzic skorzysta z tej ulgi? Ile naprawdę można zyskać? I czy budżet państwa udźwignie tak kosztowną zmianę?

Kto dostanie „PIT Zero” w 2026 roku? Zasady dla rodzin z dwójką i większą liczbą dzieci

Ulga jest przeznaczona dla podatników, którzy spełnią jednocześnie trzy warunki:

Rozliczają się według skali PIT (12% i 32%). Mają co najmniej dwoje dzieci – małoletnich, uczących się do 25. roku życia albo z niepełnosprawnością. Nie przekraczają progu 140 tys. zł rocznie dochodu na osobę (czyli razem – 280 tys. zł w rodzinie).

W praktyce z ulgi skorzystają przede wszystkim:

rodziny 2+2 z dziećmi w wieku szkolnym,

rodzice studentów do 25. roku życia,

opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością.

Nie będą wliczane dzieci, które są już w małżeństwie, ani te umieszczone na stałe w placówkach opiekuńczych.

Ile można zyskać na zerowym PIT? Wyliczenia i tabela oszczędności na rękę

"Szacuje się, że w portfelu przeciętnej polskiej rodziny może zostać średnio 1 000 zł miesięcznie. Ulga będzie obowiązywała w pierwszym progu podatkowym" - przekonuje Kancelaria Prezydenta (źródło: Inicjatywa ustawodawcza: „PIT Zero. Rodzina na plus”). Ale korzyść zależy od poziomu zarobków – im bliżej 140 tys. zł rocznie, tym więcej zostaje w portfelu.

Roczny dochód rodzica Roczna korzyść Miesięcznie (rodzic) Miesięcznie (rodzina) 60 000 zł 3 600 zł 300 zł 600 zł 80 000 zł 6 000 zł 500 zł 1 000 zł 100 000 zł 8 400 zł 700 zł 1 400 zł 120 000 zł 10 800 zł 900 zł 1 800 zł 140 000 zł 13 200 zł 1 100 zł 2 200 zł

Przykład 1: Rodzina, w której oboje rodziców zarabia po 80 tys. zł rocznie, zyska razem około 1000 zł miesięcznie.

Przykład 2: Rodzina, w której oboje rodziców zarabia po 120 tys. zł rocznie, zyska aż 1800 zł miesięcznie.

Przykład 3: Samotny rodzic zarabiający 60 tys. zł rocznie i wychowujący dwójkę dzieci zaoszczędzi 300 zł miesięcznie.

Nie każdy rodzic dostanie ulgę. Lista wykluczonych z PIT Zero

Choć hasło brzmi zachęcająco, ulga nie obejmie wszystkich. Nie zyskają na niej:

rodziny z jednym dzieckiem ,

, osoby bez dzieci ,

, przedsiębiorcy na liniówce i ryczałcie ,

i , podatnicy z dochodami powyżej 1 mln zł rocznie (bo płacą daninę solidarnościową),

(bo płacą daninę solidarnościową), osoby o bardzo niskich dochodach, które i tak nie płacą PIT.

To oznacza, że „zerowy PIT” to tak naprawdę rozwiązanie skierowane do rodzin klasy średniej. Najniżej zarabiający zyskają niewiele albo wcale, a przedsiębiorcy na liniówce zostaną pominięci.

Od kiedy działa ulga 1000 zł miesięcznie i jak wygląda harmonogram w Sejmie

Pierwszy raz ulga zadziała przy rozliczeniu dochodów za 2026 rok. To oznacza, że podatnicy zobaczą efekt dopiero w 2027 roku przy składaniu rocznego PIT. Na razie projekt jest w Sejmie i musi przejść całą ścieżkę legislacyjną. Istnieje ryzyko, że kwoty i szczegóły zmienią się w trakcie prac.

Oś czasu (najważniejsze daty):

08.08.2025 – podpis Prezydenta pod projektem w Kolbuszowej.

– podpis Prezydenta pod projektem w Kolbuszowej. 11.08.2025 – wpływ projektu do Sejmu (oznaczenie RPW/27021/2025 ).

– wpływ projektu do Sejmu (oznaczenie ). IX 2025 – konsultacje i opinie, m.in. co do kosztów i wyłączeń .

– konsultacje i opinie, m.in. co do i . 2026 – docelowy rok obowiązywania dla dochodów (jeśli ustawa zostanie uchwalona)

Czy trzeba składać wniosek o ulgę PIT Zero? Jak skorzystać krok po kroku

Nie. Ulga nie wymaga składania dodatkowego wniosku jak w przypadku świadczeń rodzinnych. Rodzic skorzysta z niej przy rozliczeniu rocznym PIT.

Możliwa jest też opcja korzystania z ulgi już przy zaliczkach – wtedy pracownik musiałby złożyć oświadczenie u pracodawcy. Na razie nie wiadomo, czy taki mechanizm zostanie wprowadzony.

Jak liczy się pełnoletnie dzieci w uldze PIT Zero? Studia, niepełnosprawność i małżeństwo

Pełnoletnie dziecko będzie się liczyć, jeśli uczy się i nie ukończyło 25 lat, albo jeśli ma orzeczenie o niepełnosprawności i pobiera rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny.

Nie będą się liczyć dzieci, które zawarły małżeństwo, ani te umieszczone w placówkach opiekuńczych. Rodzice muszą być przygotowani na to, że przy rozliczeniu trzeba będzie udokumentować status dziecka – np. przedstawić zaświadczenie ze szkoły lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Co z przedsiębiorcami na liniówce i ryczałcie? PIT Zero a własna firma

Ulga obejmuje tylko osoby rozliczające się skalą podatkową. Przedsiębiorcy, którzy wybrali podatek liniowy albo ryczałt, nie skorzystają. Mogliby rozważyć przejście na skalę, ale dla wielu oznacza to wyższe składki zdrowotne i inne obciążenia.

W praktyce „PIT Zero” premiuje więc przede wszystkim pracowników etatowych i rodziny rozliczające się według skali PIT.

Dlaczego mówi się o „1000 plus”? Skąd bierze się kwota miesięcznej oszczędności

Hasło „1000 plus” to skrótowe określenie. Nie chodzi o świadczenie przelewane na konto, jak w przypadku programu 800+. To po prostu oszczędność podatkowa.

Rodzina, w której oboje rodziców zarabiają około średniej krajowej, rzeczywiście może zyskać około 1000 zł miesięcznie więcej na rękę. Przy wyższych zarobkach – nawet ponad 2000 zł. Nazwa jest jednak umowna i nie oznacza konkretnej stałej kwoty zysku.

Ile będzie kosztować ulga dla rodzin? Szacunki KPRP, MF i CenEA różnią się nawet o 16 mld zł

I tu zaczynają się kontrowersje. Nowe benefity to nowe wydatki ze strony państwa. Ile to wszystko będzie kosztować?

Kancelaria Prezydenta mówi o 13–14 mld zł rocznie .

mówi o . Ministerstwo Finansów ostrzega, że koszt może sięgnąć 30 mld zł rocznie .

ostrzega, że koszt może sięgnąć . CenEA szacuje koszt na 16 mld zł, plus dodatkowe 3 mld zł za podniesienie progu podatkowego do 140 tys. zł.

Możemy zadać sobie pytanie: "Skąd wziąć na to pieniądze?". Prezydent liczy na uszczelnienie podatków VAT i CIT oraz dodatkowe wpływy z wyższej konsumpcji. Eksperci jednak podkreślają, że Polska znajduje się w procedurze nadmiernego deficytu UE i trudno będzie pogodzić tak kosztowną ulgę z koniecznością ograniczania deficytu.

Kto zyska najwięcej na zerowym PIT? Lista wygranych i przegranych

Zerowy PIT jednym przyniesie namacalne korzyści, innym - zero benefitów.

Najwięcej zyskają rodziny klasy średniej , czyli te, w których rodzice zarabiają między 80 a 140 tys. zł rocznie.

, czyli te, w których rodzice zarabiają między 80 a 140 tys. zł rocznie. Rodziny o niskich dochodach zobaczą niewielki efekt , a niektórzy – żaden.

, a niektórzy – żaden. Przedsiębiorcy na liniówce i ryczałcie są całkowicie poza systemem .

. Ulga ma wejść w życie od 2026 roku, a realne pieniądze pojawią się w 2027 roku przy rozliczeniu PIT.

Krótko mówiąc: „PIT Zero” to ulga dla rodzin z dwojgiem dzieci, która ma zostawić w portfelu nawet 1000 zł miesięcznie. Ale nie wszyscy na niej skorzystają, a koszt dla budżetu jest gigantyczny.