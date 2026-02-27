Oświadczenie do ZUS do końca lutego: kogo dotyczy obowiązek złożenia informacji?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przypomina o ważnym terminie dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę. Do końca lutego 2026 roku osoby te muszą przekazać mu informacje o dodatkowych przychodach uzyskanych w ubiegłym roku.

Kto musi złożyć deklarację o przychodach obok emerytury? Sprawdź, czy jesteś na liście

Nie wszyscy emeryci muszą złożyć oświadczenie. Informacje o dodatkowych przychodach uzyskanych w 2025 roku muszą przesłać do ZUS osoby, które spełniają łącznie poniższe kryteria.

Rozliczenie roczne dotyczy osób, które w poprzednim roku pobierały wcześniejszą emeryturę lub rentę. Nie ukończyły 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). Uzyskiwały dodatkowe przychody, np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, prowadzenia działalności gospodarczej czy z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

ZUS podkreśla, że informacja o zarobkach jest niezbędna, aby ZUS mógł sprawdzić, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości. W przypadku przekroczenia obowiązujących limitów może dojść do zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia.

Kiedy nie musisz informować ZUS o zarobkach? Ważne zwolnienia

Z obowiązku rozliczenia zwolnione są osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Dla kobiet jest to 60. rok życia, a dla mężczyzn – 65. Przypominamy, że osoby, które osiągnęły wiek emerytalny mogą dorabiać bez limitów i nie muszą informować ZUS o wysokości swoich zarobków.

Wyjątek stanowią osoby, które wiek emerytalny osiągnęły w ubiegłym roku – jeśli wcześniej pobierały wcześniejszą emeryturę, muszą rozliczyć przychody uzyskane do momentu ukończenia odpowiedniego wieku. Limitów nie stosuje się także m.in. do:

osób pobierających rentę rodzinną i mających jednocześnie prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, osób otrzymujących emeryturę częściową, rencistów – inwalidów wojennych i wojskowych, których niezdolność do pracy ma związek ze służbą, osób pobierających rentę rodzinną po inwalidach wojennych lub wojskowych, uczniów i studentów do 26. roku życia pobierających rentę rodzinną i pracujących na umowie zlecenia lub agencyjnej.

Jak udokumentować dorabianie do świadczenia? Praktyczny przewodnik dla emerytów

Podstawą rozliczenia mogą być:

zaświadczenie od pracodawcy o wysokości przychodu, oświadczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą z deklaracją podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, dokumenty potwierdzające dochody z pracy za granicą, informacje o wynagrodzeniu z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej.

Zgodnie z komunikatem ZUS, wskazane jest przedstawienie miesięcznego zestawienia przychodów, a nie wyłącznie kwotę roczną. Dzięki temu ZUS może wybrać korzystniejszy sposób rozliczenia – miesięczny lub roczny. Jeśli w części miesięcy limit został przekroczony, a w innych nie, roczne rozliczenie może pozwolić uniknąć finansowych konsekwencji.

Limity zarobków dla emerytów w 2025 roku: ile mogłeś dorobić bez konsekwencji?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina limity obowiązujące w minionym roku. Zgodnie z komunikatem:

roczna dopuszczalna kwota przychodu wynosiła 72 562,00 zł brutto (czyli 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia), roczna graniczna kwota przychodu wynosiła 134 757,80 zł brutto (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

Przekroczenie pierwszego progu może skutkować zmniejszeniem świadczenia. Z kolei przekroczenie drugiego – jego zawieszeniem. ZUS ostrzega, że niedopełnienie obowiązku informacyjnego może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłaty emerytury albo koniecznością zwrotu świadczenia lub jego części z odsetkami.