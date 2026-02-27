- Oświadczenie do ZUS do końca lutego: kogo dotyczy obowiązek złożenia informacji?
- Kto musi złożyć deklarację o przychodach obok emerytury? Sprawdź, czy jesteś na liście
- Kiedy nie musisz informować ZUS o zarobkach? Ważne zwolnienia
- Jak udokumentować dorabianie do świadczenia? Praktyczny przewodnik dla emerytów
- Limity zarobków dla emerytów w 2025 roku: ile mogłeś dorobić bez konsekwencji?
Oświadczenie do ZUS do końca lutego: kogo dotyczy obowiązek złożenia informacji?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przypomina o ważnym terminie dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę. Do końca lutego 2026 roku osoby te muszą przekazać mu informacje o dodatkowych przychodach uzyskanych w ubiegłym roku.
Kto musi złożyć deklarację o przychodach obok emerytury? Sprawdź, czy jesteś na liście
Nie wszyscy emeryci muszą złożyć oświadczenie. Informacje o dodatkowych przychodach uzyskanych w 2025 roku muszą przesłać do ZUS osoby, które spełniają łącznie poniższe kryteria.
- Rozliczenie roczne dotyczy osób, które w poprzednim roku pobierały wcześniejszą emeryturę lub rentę.
- Nie ukończyły 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni).
- Uzyskiwały dodatkowe przychody, np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, prowadzenia działalności gospodarczej czy z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.
ZUS podkreśla, że informacja o zarobkach jest niezbędna, aby ZUS mógł sprawdzić, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości. W przypadku przekroczenia obowiązujących limitów może dojść do zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia.
Kiedy nie musisz informować ZUS o zarobkach? Ważne zwolnienia
Z obowiązku rozliczenia zwolnione są osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Dla kobiet jest to 60. rok życia, a dla mężczyzn – 65. Przypominamy, że osoby, które osiągnęły wiek emerytalny mogą dorabiać bez limitów i nie muszą informować ZUS o wysokości swoich zarobków.
Wyjątek stanowią osoby, które wiek emerytalny osiągnęły w ubiegłym roku – jeśli wcześniej pobierały wcześniejszą emeryturę, muszą rozliczyć przychody uzyskane do momentu ukończenia odpowiedniego wieku. Limitów nie stosuje się także m.in. do:
- osób pobierających rentę rodzinną i mających jednocześnie prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego,
- osób otrzymujących emeryturę częściową,
- rencistów – inwalidów wojennych i wojskowych, których niezdolność do pracy ma związek ze służbą,
- osób pobierających rentę rodzinną po inwalidach wojennych lub wojskowych,
- uczniów i studentów do 26. roku życia pobierających rentę rodzinną i pracujących na umowie zlecenia lub agencyjnej.
Jak udokumentować dorabianie do świadczenia? Praktyczny przewodnik dla emerytów
Podstawą rozliczenia mogą być:
- zaświadczenie od pracodawcy o wysokości przychodu,
- oświadczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą z deklaracją podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
- dokumenty potwierdzające dochody z pracy za granicą,
- informacje o wynagrodzeniu z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej.
Zgodnie z komunikatem ZUS, wskazane jest przedstawienie miesięcznego zestawienia przychodów, a nie wyłącznie kwotę roczną. Dzięki temu ZUS może wybrać korzystniejszy sposób rozliczenia – miesięczny lub roczny. Jeśli w części miesięcy limit został przekroczony, a w innych nie, roczne rozliczenie może pozwolić uniknąć finansowych konsekwencji.
Limity zarobków dla emerytów w 2025 roku: ile mogłeś dorobić bez konsekwencji?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina limity obowiązujące w minionym roku. Zgodnie z komunikatem:
- roczna dopuszczalna kwota przychodu wynosiła 72 562,00 zł brutto (czyli 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia),
- roczna graniczna kwota przychodu wynosiła 134 757,80 zł brutto (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia).
Przekroczenie pierwszego progu może skutkować zmniejszeniem świadczenia. Z kolei przekroczenie drugiego – jego zawieszeniem. ZUS ostrzega, że niedopełnienie obowiązku informacyjnego może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłaty emerytury albo koniecznością zwrotu świadczenia lub jego części z odsetkami.
