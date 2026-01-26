Specjalny zasiłek celowy 2026: bezzwrotna pomoc nawet dla osób z wyższym dochodem

Specjalny zasiłek celowy to świadczenie z pomocy społecznej, które można otrzymać nawet wtedy, gdy twoje zarobki przekraczają ustawowe limity dochodowe. Jest to wsparcie całkowicie bezzwrotne, przyznawane w wyjątkowych sytuacjach życiowych.

Specjalny zasiłek celowy – co to jest i kto może go dostać?

Zgodnie z art. 41 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej (MOPS/GOPS) mogą przyznać wsparcie finansowe osobom i rodzinom w "szczególnie uzasadnionych przypadkach". Najważniejsze cechy świadczenia:

brak kryterium dochodowego : pomoc może otrzymać osoba lub rodzina, której dochód jest wyższy niż progi ustawowe,

: pomoc może otrzymać osoba lub rodzina, której dochód jest wyższy niż progi ustawowe, charakter bezzwrotny : pieniędzy nie trzeba oddawać,

: pieniędzy nie trzeba oddawać, uznaniowość: decyzja zależy od indywidualnej oceny sytuacji przez ośrodek.

Ile wynosi specjalny zasiłek celowy w 2026 roku?

Wysokość zasiłku nie jest stała, ale przepisy określają jego górną granicę. Kwota ta nie może przekroczyć aktualnego kryterium dochodowego.

Typ gospodarstwa Maksymalna kwota zasiłku Osoba samotna 1010 zł Rodzina (na każdą osobę) 823 zł

Przykłady wyliczeń:

Przykład 1. Rodzina 4-osobowa może otrzymać maksymalnie 3292 zł (4×823 zł).

Przykład 2. Osoba mieszkająca samotnie (singiel) może otrzymać maksymalnie 1010 zł.

"Szczególnie uzasadniony przypadek" – co to oznacza?

Ustawa nie zawiera sztywnej listy sytuacji, które uprawniają do zasiłku. Każda sprawa jest oceniana indywidualnie. Zgodnie z orzecznictwem (np. wyrok NSA I OSK 962/11), chodzi o nadzwyczajne i wyjątkowo niekorzystne okoliczności życiowe, których nie dało się przewidzieć ani im zapobiec, a wpływają one na byt wnioskodawcy.

Jak otrzymać zasiłek? Procedura krok po kroku

Aby ubiegać się o wsparcie, należy przejść przez proces weryfikacyjny w lokalnym ośrodku pomocy społecznej. Jak wygląda procedura krok po kroku?