Specjalny zasiłek celowy 2026: bezzwrotna pomoc nawet dla osób z wyższym dochodem
Specjalny zasiłek celowy to świadczenie z pomocy społecznej, które można otrzymać nawet wtedy, gdy twoje zarobki przekraczają ustawowe limity dochodowe. Jest to wsparcie całkowicie bezzwrotne, przyznawane w wyjątkowych sytuacjach życiowych.
Specjalny zasiłek celowy – co to jest i kto może go dostać?
Zgodnie z art. 41 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej (MOPS/GOPS) mogą przyznać wsparcie finansowe osobom i rodzinom w "szczególnie uzasadnionych przypadkach". Najważniejsze cechy świadczenia:
- brak kryterium dochodowego: pomoc może otrzymać osoba lub rodzina, której dochód jest wyższy niż progi ustawowe,
- charakter bezzwrotny: pieniędzy nie trzeba oddawać,
- uznaniowość: decyzja zależy od indywidualnej oceny sytuacji przez ośrodek.
Ile wynosi specjalny zasiłek celowy w 2026 roku?
Wysokość zasiłku nie jest stała, ale przepisy określają jego górną granicę. Kwota ta nie może przekroczyć aktualnego kryterium dochodowego.
|Typ gospodarstwa
|Maksymalna kwota zasiłku
|Osoba samotna
|1010 zł
|Rodzina (na każdą osobę)
|823 zł
Przykłady wyliczeń:
Przykład 1. Rodzina 4-osobowa może otrzymać maksymalnie 3292 zł (4×823 zł).
Przykład 2. Osoba mieszkająca samotnie (singiel) może otrzymać maksymalnie 1010 zł.
"Szczególnie uzasadniony przypadek" – co to oznacza?
Ustawa nie zawiera sztywnej listy sytuacji, które uprawniają do zasiłku. Każda sprawa jest oceniana indywidualnie. Zgodnie z orzecznictwem (np. wyrok NSA I OSK 962/11), chodzi o nadzwyczajne i wyjątkowo niekorzystne okoliczności życiowe, których nie dało się przewidzieć ani im zapobiec, a wpływają one na byt wnioskodawcy.
Jak otrzymać zasiłek? Procedura krok po kroku
Aby ubiegać się o wsparcie, należy przejść przez proces weryfikacyjny w lokalnym ośrodku pomocy społecznej. Jak wygląda procedura krok po kroku?
- Złożenie wniosku: dokumenty należy złożyć w MOPS lub GOPS właściwym dla miejsca zamieszkania.
- Dokumentacja: do wniosku dołącz zaświadczenia o dochodach oraz rachunki potwierdzające trudną sytuację.
- Wywiad środowiskowy: to obowiązkowy etap. Pracownik socjalny odwiedzi wnioskodawcę w miejscu zamieszkania, aby potwierdzić sytuację opisaną we wniosku.
- Decyzja: po analizie przypadku, ośrodek wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie wsparcia.
