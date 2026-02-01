Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku i komu przysługuje?

Dodatkowe 215,84 zł miesięcznie może trafić do portfeli wielu Polaków borykających się z problemami zdrowotnymi. Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie, które w przeciwieństwie do wielu innych form pomocy, nie jest uzależnione od stanu portfela – tutaj kryterium dochodowe po prostu nie istnieje.

Dla kogo dodatkowe pieniądze? Kluczowe kryteria

Zasiłek ma pomóc w pokryciu kosztów opieki nad osobami, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Wsparcie dedykowane jest czterem głównym grupom:

dzieciom i młodzieży do 16. roku życia (z orzeczeniem o niepełnosprawności),

osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności (powyżej 16. roku życia),

osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli wystąpiła ona przed ukończeniem 21 lat,

seniorom 75+ – w tym przypadku świadczenie przyznawane jest automatycznie (z mocy prawa).

Choroby wzroku: czy na zaćmę, jaskrę albo retinopatię można otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

W przepisach nie znajdziemy sztywnej "listy chorób", która gwarantuje przelew. Kluczowa jest nie sama diagnoza (np. cukrzyca, depresja, choroby wzroku czy choroby serca), ale to, jak mocno schorzenie ogranicza naszą codzienność.

W 2026 roku komisje orzekające zwracają szczególną uwagę na tzw. niezdolność do samodzielnej egzystencji. Oceniane jest, czy chory potrafi sam przygotować posiłek, ubrać się czy poruszać bez pomocy osób trzecich. Nie istnieje lista chorób, które gwarantują otrzymanie świadczenia. Można jednak wskazać te, które często wiążą się z występowaniem dolegliwości, które mogą być podstawą do uzyskania zasiłku. Wśród nich znajdują się m.in. choroby wzroku, takie jak np. retinopatia, jaskra, zaćma.

Jak przejść procedurę krok po kroku?

1. Przygotuj dokumentację medyczną. Pamiętaj, że zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego jest ważne tylko 30 dni od wystawienia do dnia złożenia wniosku.

2. Złóż dokumenty w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Jeśli decyzja będzie odmowna, masz 14 dni na odwołanie się od niej.

3. Wniosek do MOPS/GOPS. Gdy masz już orzeczenie, złóż wniosek o wypłatę zasiłku w swoim urzędzie gminy lub przez internetowy portal Emp@tia.

Ile wynosi zasiłek w 2026 roku?

Obecnie stawka to 215,84 zł miesięcznie. Choć kwota ta wydaje się stała, pierwsze zapowiedzi wskazują na możliwą waloryzację świadczenia w 2027 roku.

Kto nie otrzyma wsparcia? (Ważne wyłączenia)

Niestety, nie każdy może liczyć na te środki. Pieniądze nie zostaną wypłacone, jeśli: