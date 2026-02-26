Dla wielu seniorów to pierwsza realna podwyżka emerytur od miesięcy. Różnice sięgają od ok. 90 zł do nawet ponad 400 zł netto miesięcznie – w zależności od wysokości świadczenia. Sprawdzamy konkretne kwoty i zasady.

Waloryzacja emerytur 2026: ZUS przyspiesza wypłaty. Kto dostanie wyższą emeryturę już 27 lutego?

Zgodnie z zasadami stosowanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeśli termin wypłaty przypada w dzień wolny od pracy, przelew realizowany jest wcześniej – w ostatnim dniu roboczym przed planowaną datą. W 2026 r. 1 marca to niedziela. To oznacza, że osoby z terminem płatności na 1. dzień miesiąca otrzymają emeryturę już w piątek 27 lutego.

Stałe terminy wypłat to: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca. W marcu zmiany obejmą dwie grupy:

osoby z terminem 1 marca – wypłata 27 lutego ,

, osoby z terminem 15 marca (niedziela) – wypłata 13 marca.

Pozostałe daty pozostają bez zmian (sprawdź: Szczegółowy kalendarz wypłat marcowych w tabeli). Warto pamiętać, że środki do banków trafiają dzień roboczy przed terminem, a na pocztę przekazywane są wcześniej (z uwagi na doręczenia listonosza).

Waloryzacja emerytur 2026 wynosi 5,3 proc. Jak ZUS wyliczył podwyżkę?

Wskaźnik 5,3 proc. został potwierdzony po publikacji danych przez Główny Urząd Statystyczny. To więcej niż wcześniej zapisane w ustawie budżetowej 4,88 proc. Mechanizm wynika z ustawy o emeryturach i rentach z FUS i obejmuje:

inflację dla gospodarstw emeryckich,

dla gospodarstw emeryckich, co najmniej 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń.

Podwyżka obejmie świadczenia z:

ZUS,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

renty rodzinne,

dodatki (np. pielęgnacyjny).

Nie trzeba składać żadnego wniosku – przeliczenie następuje automatycznie.

Ile wyniesie emerytura po waloryzacji 2026? Tabela kwot brutto i netto – ile dostaniesz na rękę

Poniżej przykładowe wyliczenia przy wskaźniku 5,3 proc.:

Emerytura brutto przed Netto przed Emerytura brutto po Netto po Wzrost netto 1 878,91 zł 1 709,81 zł 1 978,49 zł 1 800,43 zł +90,62 zł 2 000 zł 1 820 zł 2 106 zł 1 916,46 zł +96,46 zł 2 500 zł 2 275 zł 2 632,50 zł 2 379,57 zł +104,57 zł 3 000 zł 2 670 zł 3 159 zł 2 795,69 zł +125,69 zł 3 500 zł 3 065 zł 3 685,50 zł 3 211,80 zł +146,80 zł 4 000 zł 3 460 zł 4 212 zł 3 627,92 zł +167,92 zł 5 000 zł 4 250 zł 5 265 zł 4 459,15 zł +209,15 zł 6 000 zł 5 040 zł 6 318 zł 5 291,38 zł +251,38 zł 8 000 zł 6 620 zł 8 424 zł 6 954,84 zł +334,84 zł 10 000 zł 8 200 zł 10 530 zł 8 618,30 zł +418,30 zł

Minimalna emerytura wzrośnie o ok. 100 zł brutto miesięcznie.

Wyższa emerytura z ZUS – co sprawdzić po waloryzacji 2026? Lista najważniejszych rzeczy

Eksperci radzą, by nie ograniczać się do sprawdzenia samej kwoty wpływu na konto. Warto zweryfikować kilka elementów:

Czy kwota brutto zgadza się z decyzją waloryzacyjną z ZUS. Czy potrącenia (PIT, składka zdrowotna, zajęcia komornicze) są prawidłowe. Czy zmienił się próg podatkowy lub zaliczka na podatek. Czy uwzględniono dodatki – np. dodatek pielęgnacyjny, który również jest waloryzowany (zobacz: Dodatek pielęgnacyjny rośnie od marca. ZUS wypłaci nawet 550 zł już 27 lutego).

W przypadku niezgodności można złożyć wniosek o wyjaśnienie w placówce ZUS lub przez PUE ZUS.

Emerytura 27 lutego czy 26 lutego? Dlaczego pieniądze z ZUS mogą być wcześniej na koncie

Banki księgują przelewy w różnych sesjach. Jeśli ZUS wysłał środki dzień wcześniej, część osób może zobaczyć je już 26 lutego wieczorem. To nie błąd, lecz efekt techniczny systemu bankowego.

Waloryzacja emerytur 2026 podnosi też 13. i 14. emeryturę. Ile wyniosą dodatkowe świadczenia?

Wyższa podstawa oznacza wzrost trzynastej i czternastej emerytury. W przypadku „czternastki” nadal obowiązuje próg dochodowy i mechanizm „złotówka za złotówkę”. Więcej na temat kwot i zasad wypłaty 13. i 14. emerytury przeczytasz w artykułach:

Szacowany koszt tegorocznej waloryzacji to ok. 24,8 mld zł.

Podstawa prawna waloryzacji emerytur 2026 – ustawa, komunikat GUS i stanowisko resortu