Zasiłek pielęgnacyjny 2026 – podstawowe informacje

Zasiłek pielęgnacyjny ma na celu częściowe pokrycie kosztów opieki i pomocy osobom, które nie są w pełni samodzielne w codziennym funkcjonowaniu. W przeciwieństwie do wielu innych form pomocy socjalnej:

nie obowiązuje kryterium dochodowe ,

, znaczenie ma wyłącznie sytuacja zdrowotna oraz moment powstania niepełnosprawności.

Kto ma prawo do zasiłku pielęgnacyjnego?

Czy przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku? Świadczenie przysługuje czterem grupom osób:

dzieciom i młodzieży do 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,

osobom powyżej 16. roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia,

osobom, które ukończyły 75 lat – w tym przypadku zasiłek przyznawany jest bez względu na orzeczenie.

Ważne Oznacza to, że umiarkowany stopień niepełnosprawności sam w sobie nie zawsze wystarczy. Decydujące znaczenie ma wiek, w którym doszło do powstania niepełnosprawności.

Choroby wzroku a prawo do zasiłku pielęgnacyjnego

W przepisach nie funkcjonuje zamknięta lista schorzeń uprawniających do świadczenia. Sama nie gwarantuje automatycznie przyznania zasiłku. Znaczenie ma:

niezdolność do samodzielnej egzystencji ,

, ograniczona możliwość wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego,

potrzeba stałej lub długotrwałej pomocy innych osób.

Jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny – procedura krok po kroku

Zgromadź dokumentację medyczną. Pamiętaj, że zaświadczenie lekarskie jest ważne tylko 30 dni od daty wystawienia. Złóż wniosek do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W przypadku decyzji odmownej masz 14 dni na wniesienie odwołania. Po uzyskaniu orzeczenia złóż wniosek o zasiłek pielęgnacyjny w MOPS lub GOPS właściwym dla miejsca zamieszkania. Wniosek można też złożyć przez portal Emp@tia.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku?

W 2026 roku wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie. Choć kwota ta nie uległa zmianie, pojawiają się zapowiedzi jej możliwej waloryzacji w 2027 roku.

Kiedy zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje?

Świadczenie nie zostanie przyznane, jeżeli:

pobierasz dodatek pielęgnacyjny z ZUS (nie można łączyć tych świadczeń),

przebywasz w placówce zapewniającej całodobowe, bezpłatne utrzymanie,

członek rodziny otrzymuje podobne świadczenie za granicą.

Zasiłek pielęgnacyjny a inne formy wsparcia – najważniejsze różnice

W praktyce często mylone są trzy różne świadczenia: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie wspierające i dodatek pielęgnacyjny. Jakie są między nimi różnice?

Zasiłek pielęgnacyjny – 215,84 zł miesięcznie, bez kryterium dochodowego. Zależny jest od stopnia i momentu powstania niepełnosprawności lub wieku (75+). Świadczenie wspierające – dla osób powyżej 18 lat, przyznawane na podstawie poziomu potrzeby wsparcia (od 70 punktów). Od 2026 roku może wynosić od ok. 787 zł do nawet ponad 4300 zł. Dodatek pielęgnacyjny – świadczenie o charakterze pieniężnym. Przysługuje emerytom i rencistom uznanym za całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji albo po ukończeniu 75 lat.

Podstawa prawna

Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 r.,

Ustawa o emeryturach i rentach z FUS z 17 grudnia 1998 r.,

Ustawa o świadczeniu wspierającym z 7 lipca 2023 r.