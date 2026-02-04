- Zasiłek pielęgnacyjny 2026 – podstawowe informacje
- Kto ma prawo do zasiłku pielęgnacyjnego?
- Choroby wzroku a prawo do zasiłku pielęgnacyjnego
- Jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny – procedura krok po kroku
- Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku?
- Kiedy zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje?
- Zasiłek pielęgnacyjny a inne formy wsparcia – najważniejsze różnice
- Podstawa prawna
Zasiłek pielęgnacyjny 2026 – podstawowe informacje
Zasiłek pielęgnacyjny ma na celu częściowe pokrycie kosztów opieki i pomocy osobom, które nie są w pełni samodzielne w codziennym funkcjonowaniu. W przeciwieństwie do wielu innych form pomocy socjalnej:
- nie obowiązuje kryterium dochodowe,
- znaczenie ma wyłącznie sytuacja zdrowotna oraz moment powstania niepełnosprawności.
Kto ma prawo do zasiłku pielęgnacyjnego?
Czy przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku? Świadczenie przysługuje czterem grupom osób:
- dzieciom i młodzieży do 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
- osobom powyżej 16. roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
- osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia,
- osobom, które ukończyły 75 lat – w tym przypadku zasiłek przyznawany jest bez względu na orzeczenie.
Ważne
Oznacza to, że umiarkowany stopień niepełnosprawności sam w sobie nie zawsze wystarczy. Decydujące znaczenie ma wiek, w którym doszło do powstania niepełnosprawności.
Choroby wzroku a prawo do zasiłku pielęgnacyjnego
W przepisach nie funkcjonuje zamknięta lista schorzeń uprawniających do świadczenia. Sama nie gwarantuje automatycznie przyznania zasiłku. Znaczenie ma:
- niezdolność do samodzielnej egzystencji,
- ograniczona możliwość wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego,
- potrzeba stałej lub długotrwałej pomocy innych osób.
Jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny – procedura krok po kroku
- Zgromadź dokumentację medyczną. Pamiętaj, że zaświadczenie lekarskie jest ważne tylko 30 dni od daty wystawienia.
- Złóż wniosek do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W przypadku decyzji odmownej masz 14 dni na wniesienie odwołania.
- Po uzyskaniu orzeczenia złóż wniosek o zasiłek pielęgnacyjny w MOPS lub GOPS właściwym dla miejsca zamieszkania. Wniosek można też złożyć przez portal Emp@tia.
Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku?
W 2026 roku wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie. Choć kwota ta nie uległa zmianie, pojawiają się zapowiedzi jej możliwej waloryzacji w 2027 roku.
Kiedy zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje?
Świadczenie nie zostanie przyznane, jeżeli:
- pobierasz dodatek pielęgnacyjny z ZUS (nie można łączyć tych świadczeń),
- przebywasz w placówce zapewniającej całodobowe, bezpłatne utrzymanie,
- członek rodziny otrzymuje podobne świadczenie za granicą.
Zasiłek pielęgnacyjny a inne formy wsparcia – najważniejsze różnice
W praktyce często mylone są trzy różne świadczenia: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie wspierające i dodatek pielęgnacyjny. Jakie są między nimi różnice?
- Zasiłek pielęgnacyjny – 215,84 zł miesięcznie, bez kryterium dochodowego. Zależny jest od stopnia i momentu powstania niepełnosprawności lub wieku (75+).
- Świadczenie wspierające – dla osób powyżej 18 lat, przyznawane na podstawie poziomu potrzeby wsparcia (od 70 punktów). Od 2026 roku może wynosić od ok. 787 zł do nawet ponad 4300 zł.
- Dodatek pielęgnacyjny – świadczenie o charakterze pieniężnym. Przysługuje emerytom i rencistom uznanym za całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji albo po ukończeniu 75 lat.
Podstawa prawna
- Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 r.,
- Ustawa o emeryturach i rentach z FUS z 17 grudnia 1998 r.,
- Ustawa o świadczeniu wspierającym z 7 lipca 2023 r.
