rozwiń

Zasiłek pielęgnacyjny 2026 – podstawowe informacje

Zasiłek pielęgnacyjny ma na celu częściowe pokrycie kosztów opieki i pomocy osobom, które nie są w pełni samodzielne w codziennym funkcjonowaniu. W przeciwieństwie do wielu innych form pomocy socjalnej:

  • nie obowiązuje kryterium dochodowe,
  • znaczenie ma wyłącznie sytuacja zdrowotna oraz moment powstania niepełnosprawności.

Kto ma prawo do zasiłku pielęgnacyjnego?

Czy przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku? Świadczenie przysługuje czterem grupom osób:

  • dzieciom i młodzieży do 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
  • osobom powyżej 16. roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia,
  • osobom, które ukończyły 75 lat – w tym przypadku zasiłek przyznawany jest bez względu na orzeczenie.

Ważne

Oznacza to, że umiarkowany stopień niepełnosprawności sam w sobie nie zawsze wystarczy. Decydujące znaczenie ma wiek, w którym doszło do powstania niepełnosprawności.

Choroby wzroku a prawo do zasiłku pielęgnacyjnego

W przepisach nie funkcjonuje zamknięta lista schorzeń uprawniających do świadczenia. Sama nie gwarantuje automatycznie przyznania zasiłku. Znaczenie ma:

  • niezdolność do samodzielnej egzystencji,
  • ograniczona możliwość wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego,
  • potrzeba stałej lub długotrwałej pomocy innych osób.

Jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny – procedura krok po kroku

  1. Zgromadź dokumentację medyczną. Pamiętaj, że zaświadczenie lekarskie jest ważne tylko 30 dni od daty wystawienia.
  2. Złóż wniosek do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W przypadku decyzji odmownej masz 14 dni na wniesienie odwołania.
  3. Po uzyskaniu orzeczenia złóż wniosek o zasiłek pielęgnacyjny w MOPS lub GOPS właściwym dla miejsca zamieszkania. Wniosek można też złożyć przez portal Emp@tia.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku?

W 2026 roku wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie. Choć kwota ta nie uległa zmianie, pojawiają się zapowiedzi jej możliwej waloryzacji w 2027 roku.

Kiedy zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje?

Świadczenie nie zostanie przyznane, jeżeli:

  • pobierasz dodatek pielęgnacyjny z ZUS (nie można łączyć tych świadczeń),
  • przebywasz w placówce zapewniającej całodobowe, bezpłatne utrzymanie,
  • członek rodziny otrzymuje podobne świadczenie za granicą.

Zasiłek pielęgnacyjny a inne formy wsparcia – najważniejsze różnice

W praktyce często mylone są trzy różne świadczenia: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie wspierające i dodatek pielęgnacyjny. Jakie są między nimi różnice?

  1. Zasiłek pielęgnacyjny – 215,84 zł miesięcznie, bez kryterium dochodowego. Zależny jest od stopnia i momentu powstania niepełnosprawności lub wieku (75+).
  2. Świadczenie wspierające – dla osób powyżej 18 lat, przyznawane na podstawie poziomu potrzeby wsparcia (od 70 punktów). Od 2026 roku może wynosić od ok. 787 zł do nawet ponad 4300 zł.
  3. Dodatek pielęgnacyjny – świadczenie o charakterze pieniężnym. Przysługuje emerytom i rencistom uznanym za całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji albo po ukończeniu 75 lat.

Podstawa prawna

  • Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 r.,
  • Ustawa o emeryturach i rentach z FUS z 17 grudnia 1998 r.,
  • Ustawa o świadczeniu wspierającym z 7 lipca 2023 r.

Czy przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku?

Świadczenie przysługuje dzieciom i osobom dorosłym z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia. Umiarkowany stopień niepełnosprawności sam w sobie nie zawsze wystarczy.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku?

W 2026 roku wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie. Choć kwota ta nie uległa zmianie, pojawiają się zapowiedzi jej możliwej waloryzacji w 2027 roku.

Jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku?

Zgromadź dokumentację medyczną (zaświadczenie ważne 30 dni), złóż wniosek do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (odwołanie w 14 dni), a po uzyskaniu orzeczenia złóż wniosek w MOPS/GOPS lub przez portal Emp@tia.

Kiedy zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku nie przysługuje?

Świadczenie nie przysługuje, gdy pobierasz dodatek pielęgnacyjny z ZUS, przebywasz w placówce zapewniającej całodobowe, bezpłatne utrzymanie lub gdy członek rodziny otrzymuje podobne świadczenie za granicą.

Czy choroby wzroku dają prawo do zasiłku pielęgnacyjnego w 2026 roku?

W przepisach nie ma zamkniętej listy schorzeń. Sama choroba wzroku nie gwarantuje zasiłku. Znaczenie ma niezdolność do samodzielnej egzystencji, ograniczona możliwość wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego i potrzeba stałej lub długotrwałej pomocy.