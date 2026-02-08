rozwiń

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku?

Świadczenie przyznawane jest na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jego celem jest wsparcie finansowe osób wymagających opieki osób trzecich. Zasiłek wypłacany jest bez względu na dochód rodziny.

Uprawnione do zasiłku są:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osoby powyżej 16. roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • osoby powyżej 16. roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (jeśli powstała ona przed 21. rokiem życia),
  • seniorzy powyżej 75. roku życia – świadczenie przyznawane jest im automatycznie.

Cukrzyca typu 1 i 2 a orzeczenie o niepełnosprawności

Sama diagnoza cukrzycy nie gwarantuje otrzymania pieniędzy. Decydujące znaczenie ma niezdolność do samodzielnej egzystencji. W 2026 roku komisje orzekające skupiają się na tym, jak bardzo choroba utrudnia życie.

Typ cukrzycy Szanse na orzeczenie i zasiłek
Cukrzyca typu 1 Łatwiejsza do udokumentowania, szczególnie u dzieci i osób z częstą hipoglikemią
Cukrzyca typu 2 Zasiłek zazwyczaj przyznawany tylko przy ciężkich, trwałych powikłaniach

Kiedy diabetyk może liczyć na pozytywną decyzję?

Podstawą do przyznania świadczenia u dorosłych są zazwyczaj powikłania cukrzycowe, takie jak:

  • retinopatia (poważne uszkodzenie wzroku),
  • nefropatia (cukrzycowa choroba nerek),
  • neuropatia (prowadząca m.in. do zespołu stopy cukrzycowej),
  • choroby układu krążenia (np. po przebytych udarach lub amputacjach),
  • niestabilny przebieg choroby (częste epizody kwasicy lub ciężkiej hipoglikemii).

Jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny? Procedura 2026

Aby otrzymać środki, należy przejść przez dwuetapowy proces:

  1. Uzyskanie orzeczenia: Złóż wniosek w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON). Dołącz zaświadczenia od diabetologa i wyniki badań.
  2. Złożenie wniosku o zasiłek: Po otrzymaniu orzeczenia, udaj się do MOPS lub GOPS (lub złóż wniosek online przez portal Empatia).

Ważne

Ważne: Jeśli otrzymasz decyzję odmowną z PZON, masz 14 dni na odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu (WZON).

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku?

Obecnie kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie. Warto zaznaczyć, że w 2026 roku wysokość ta pozostaje bez zmian, a ewentualna waloryzacja przewidywana jest dopiero na lata kolejne (najwcześniej 2027/2028).

Kiedy nie otrzymasz zasiłku (wyjątki):

  • Pobierasz już dodatek pielęgnacyjny z ZUS.
  • Przebywasz w placówce zapewniającej całodobową bezpłatną opiekę (np. DPS).
  • Członek rodziny pobiera za granicą świadczenie o podobnym charakterze.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych