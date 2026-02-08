- Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku?
Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku?
Świadczenie przyznawane jest na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jego celem jest wsparcie finansowe osób wymagających opieki osób trzecich. Zasiłek wypłacany jest bez względu na dochód rodziny.
Uprawnione do zasiłku są:
- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osoby powyżej 16. roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
- osoby powyżej 16. roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (jeśli powstała ona przed 21. rokiem życia),
- seniorzy powyżej 75. roku życia – świadczenie przyznawane jest im automatycznie.
Cukrzyca typu 1 i 2 a orzeczenie o niepełnosprawności
Sama diagnoza cukrzycy nie gwarantuje otrzymania pieniędzy. Decydujące znaczenie ma niezdolność do samodzielnej egzystencji. W 2026 roku komisje orzekające skupiają się na tym, jak bardzo choroba utrudnia życie.
|Typ cukrzycy
|Szanse na orzeczenie i zasiłek
|Cukrzyca typu 1
|Łatwiejsza do udokumentowania, szczególnie u dzieci i osób z częstą hipoglikemią
|Cukrzyca typu 2
|Zasiłek zazwyczaj przyznawany tylko przy ciężkich, trwałych powikłaniach
Kiedy diabetyk może liczyć na pozytywną decyzję?
Podstawą do przyznania świadczenia u dorosłych są zazwyczaj powikłania cukrzycowe, takie jak:
- retinopatia (poważne uszkodzenie wzroku),
- nefropatia (cukrzycowa choroba nerek),
- neuropatia (prowadząca m.in. do zespołu stopy cukrzycowej),
- choroby układu krążenia (np. po przebytych udarach lub amputacjach),
- niestabilny przebieg choroby (częste epizody kwasicy lub ciężkiej hipoglikemii).
Jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny? Procedura 2026
Aby otrzymać środki, należy przejść przez dwuetapowy proces:
- Uzyskanie orzeczenia: Złóż wniosek w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON). Dołącz zaświadczenia od diabetologa i wyniki badań.
- Złożenie wniosku o zasiłek: Po otrzymaniu orzeczenia, udaj się do MOPS lub GOPS (lub złóż wniosek online przez portal Empatia).
Ważne
Ważne: Jeśli otrzymasz decyzję odmowną z PZON, masz 14 dni na odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu (WZON).
Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku?
Obecnie kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie. Warto zaznaczyć, że w 2026 roku wysokość ta pozostaje bez zmian, a ewentualna waloryzacja przewidywana jest dopiero na lata kolejne (najwcześniej 2027/2028).
Kiedy nie otrzymasz zasiłku (wyjątki):
- Pobierasz już dodatek pielęgnacyjny z ZUS.
- Przebywasz w placówce zapewniającej całodobową bezpłatną opiekę (np. DPS).
- Członek rodziny pobiera za granicą świadczenie o podobnym charakterze.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
