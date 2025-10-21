Czym jest renta alkoholowa?

Pojęcie „renty alkoholowej” nie jest terminem prawnym i funkcjonuje wyłącznie w mowie potocznej. Nie oznacza to jednak, że osoby nadużywające alkoholu nie mogą otrzymać świadczenia – przyznawana jest im renta z tytułu niezdolności do pracy. Występowanie chorób wynikających z nadużywania alkoholu nie dyskwalifikuje osoby z prawa do otrzymania takiego świadczenia.

Kim jest osoba niezdolna do pracy? Zgodnie z art. 12 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Renta alkoholowa – komu przysługuje?

Decydujące znaczenie ma ocena stopnia niezdolności do pracy przez lekarza orzecznika ZUS oraz spełnienie wymogów dotyczących okresu ubezpieczenia. Dzięki temu osoby dotknięte m.in. marskością wątroby, zespołem Otella czy przewlekłym zapaleniem trzustki również mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w formie renty.

Jakie choroby uprawniają do renty alkoholowej?

Istnieje wiele chorób, które uprawniają do wypłaty świadczenia. Wśród nich wymienić można między innymi:

zaburzenia psychiczne i zachowania, takie jak schizofrenia czy depresja,

encefalopatia i uszkodzenia układu nerwowego,

nowotwory złośliwe,

marskość wątroby,

przewlekłe zapalenie trzustki.

Renta alkoholowa: ile wynosi w 2025 r.?

Wysokość świadczenia zależy od stopnia niezdolności do pracy i podlega corocznej waloryzacji. Od marca 2025 r. tzw. renta alkoholowa wynosi:

1878,91 zł brutto miesięcznie przy uznaniu całkowitej niezdolności do pracy,

1409,18 zł brutto dla osób z częściową niezdolnością do pracy.

Renta alkoholowa – jak dostać?

Nie każdy z chorobą alkoholową otrzyma rentę. Żeby ZUS przyznał świadczenie, trzeba:

zostać uznanym przez lekarza za osobę niezdolną do pracy,

posiadać odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy (jest on zależny od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy),

wykazać, że niezdolność do pracy powstała w określonym czasie, np. w trakcie zatrudnienia lub pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Konieczna jest zatem odpowiednia diagnoza i orzeczenie lekarskie potwierdzające niezdolność do pracy. Potem osoba ubiegająca się o świadczenie, musi złożyć właściwy wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dołączając do niego wszystkie niezbędne dokumenty. ZUS rozpatruje go i wydaje decyzję o przyznaniu renty lub odmowie przyznania świadczenia.