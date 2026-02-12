Waloryzacja emerytur – co to oznacza dla seniorów?

W marcu 2026 r. seniorów czeka kolejna podwyżka świadczeń. Wskaźnik waloryzacji wynosi 5,3 proc. Przełoży się on na wzrost emerytur oraz dodatków do świadczeń. Jakich podwyżek mogą spodziewać się seniorzy? Najniższa emerytura wzrośnie o 99,58 zł brutto i osiągnie poziom 1 978,49 zł brutto. Sprawdźmy, o ile wzrosną dodatki.

Dodatek pielęgnacyjny to jedno z najczęściej przyznawanych świadczeń. Wypłacany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji oraz tym, którzy ukończyli 75 lat. Obecnie dodatek pielęgnacyjny wynosi 348,22 zł brutto miesięcznie. Kwota ta obowiązuje do końca lutego 2026 roku. Od 1 marca, w związku z waloryzacją świadczeń na poziomie 5,3 proc., dodatek pielęgnacyjny wzrośnie do 366,68 zł brutto miesięcznie. Oznacza to podwyżkę o 18,46 zł miesięcznie. Nowa kwota będzie wypłacana automatycznie – nie trzeba składać żadnego wniosku.

Dodatek kombatancki to świadczenie przyznawane w ramach uhonorowania osób, które posiadają status kombatanta lub ofiary represji wojennych/powojennych. W 2026 roku, podobnie jak emerytury i renty, dodatek zostanie objęty waloryzacją. Obecnie dodatek kombatancki wynosi 348,22 zł brutto miesięcznie. Kwota ta obowiązuje do końca lutego 2026 roku. Od 1 marca tego roku dodatek kombatancki wzrośnie do 366,68 zł brutto miesięcznie. Oznacza to podwyżkę o blisko 18,46 zł.

Dodatek kompensacyjny miesięczne świadczenie pieniężne przysługujące osobie będącej kombatantem lub ofiarą represji wojennych czy okresu powojennego oraz wdowom i wdowcom po tych osobach. Świadczenie to stanowi uzupełnienie dodatku kombatanckiego i podlega corocznej waloryzacji. Do końca lutego 2026 r. dodatek kompensacyjny wynosi 52,23 zł brutto miesięcznie. Od 1 marca 2026 roku, po przeprowadzeniu waloryzacji świadczeń, dodatek kompensacyjny wzrośnie do 55 zł brutto miesięcznie.

To specjalne świadczenie przyznawane osobom, które w czasie wojny zostały przymusowo deportowane do pracy lub osadzone w obozach. Wysokość dodatku waha się od 17,46 zł do 348,22 zł brutto. W marcu 2026 roku świadczenie zostanie objęte waloryzacją, co oznacza wzrost wypłacanych kwot. Dodatek dla deportowanych zwiększy się do 18,39 zł – 366,68 zł brutto miesięcznie.

Ryczałt energetyczny 2026 – wyższa dopłata do rachunków

Ryczałt energetyczny to specjalne świadczenie pieniężne przysługujące kombatantom oraz osobom uprawnionym z tytułu dodatku kombatanckiego. Ma on rekompensować wyższe koszty zużycia energii elektrycznej, gazu czy ogrzewania. Aktualnie ryczałt wynosi 312,71 zł brutto miesięcznie. Po marcowej waloryzacji zwiększy się on do 336,16 zł.

Dodatek za tajne nauczanie to specjalne świadczenie przysługujące osobom, które w czasie okupacji prowadziły działalność edukacyjną w ramach tajnego nauczania. Aktualnie jego wysokość wynosi 348,22 zł brutto miesięcznie, po marcowej waloryzacji wzrośnie on do 366,68 zł brutto.

Dodatek dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych przed 1960 rokiem, a także dla górników i osób deportowanych do pracy przymusowej, to specjalne świadczenie wypłacane wraz z emeryturą lub rentą. W 2026 roku świadczenie zostanie objęte waloryzacją, co oznacza wzrost miesięcznej kwoty. Obecnie dodatek wynosi 348,22 zł brutto miesięcznie. Kwota ta obowiązuje do końca lutego 2026 roku. Od marca 2026 roku dodatek wzrośnie do 366,68 zł brutto miesięcznie.

Świadczenia dla inwalidów wojennych – ile wyniesie po podwyżce?

To jedno z najwyższych świadczeń dodatkowych wypłacanych wraz z emeryturą przez ZUS. Dodatek przysługuje inwalidom wojennym uznanym za całkowicie niezdolnych do pracy oraz samodzielnej egzystencji. W marcu 2026 roku świadczenie wzrośnie w ramach corocznej waloryzacji. Obecnie dodatek dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji wynosi 522,34 zł brutto miesięcznie. Po marcowej waloryzacji wzrośnie do 550,02 zł brutto.

Jakie jeszcze świadczenia pójdą w górę? Po marcowej waloryzacji zwiększy się również wysokość dodatku do renty inwalidy wojennego. Aktualnie wynosi on 1332,25 zł brutto. Od marca 2026 roku wzrośnie o 70,61 zł brutto i wyniesie 1402,86 zł brutto.

Tabela dodatków do emerytury 2026: podsumowanie wzrostów po waloryzacji (brutto)