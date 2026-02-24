To nie jest żadna nowa dotacja ani specjalny program, ale obowiązujący przepis podatkowy, który działa od lat – ale rzadko bywa wykorzystywany w pełnym zakresie. Jak z niego skorzystać i ile można dostać zwrotu? Pokazujemy wyliczenia.

Sanatorium prywatne też można odliczyć od podatku. Ulga rehabilitacyjna obejmuje turnusy komercyjne

W świadomości wielu osób funkcjonuje przekonanie, że skoro sanatorium jest częściowo refundowane przez NFZ, to nie ma już czego odliczać. Tymczasem ulga rehabilitacyjna obejmuje nie tylko pobyty finansowane ze skierowania, lecz również turnusy komercyjne, o ile spełniają ustawowe warunki.

Podstawą jest art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pozwala on osobom z niepełnosprawnością – lub podatnikom utrzymującym taką osobę – odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne oraz ułatwiające wykonywanie czynności życiowych.

W praktyce oznacza to możliwość odliczenia od podatku w ramach ulgi rehabilitacyjnejm.in.:

odpłatności za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,

kosztów zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych,

pobytu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego,

opłacenia pobytu opiekuna, jeśli jego obecność jest konieczna.

I właśnie ten ostatni punkt często umyka seniorom.

Ile można odzyskać za sanatorium? Wyliczenia ulgi rehabilitacyjnej krok po kroku

Mechanizm jest prosty: ulga rehabilitacyjna obniża dochód, a więc zmniejsza podatek. Realna korzyść to 12 proc. od odliczonej kwoty – o ile dochód pozwala w pełni wykorzystać ulgę. Sprawdzamy na konkretnych liczbach.

Emerytura 3 200 zł brutto i turnus za 6 000 zł. Zwrot: 720 zł

Pan Andrzej otrzymuje 3 200 zł brutto miesięcznie (38 400 zł rocznie). Po odjęciu kwoty wolnej (30 000 zł) jego dochód do opodatkowania wynosi 8 400 zł. Podatek to 1 008 zł.

Po odliczeniu 6 000 zł za turnus:

dochód spada do 2 400 zł,

podatek wynosi 288 zł.

Różnica to 720 zł zwrotu z podatku - tyle skarbówka przeleje na konto panu Andrzejowi.

Turnus z opiekunem za 12 780 zł. Zwrot ponad 1 500 zł

Pani Krystyna ma 3 800 zł brutto miesięcznie (45 600 zł rocznie). Po odjęciu kwoty wolnej jej dochód do opodatkowania to 15 600 zł, a podatek – 1 872 zł.

Odlicza:

6 500 zł za turnus,

4 000 zł za pobyt opiekuna,

2 280 zł limitu samochodowego.

Łącznie: 12 780 zł. Po uldze podatek spada do 338 zł. Zwrot wynosi 1 534 zł.

Ważne Wysokość zwrotu zależy od rocznego dochodu i wykorzystania kwoty wolnej, dlatego indywidualne kwoty mogą się nieznacznie różnić.

Kto może odliczyć sanatorium w 2026 roku? Warunki ulgi rehabilitacyjnej

Z ulgi rehabilitacyjnej w 2026 roku mogą skorzystać:

osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,

osoby utrzymujące niepełnosprawnego małżonka, rodzica lub dziecko (jeśli dochody tej osoby nie przekraczają ustawowego limitu).

W przypadku sanatoriów kluczowe jest, aby pobyt miał charakter rehabilitacyjny lub leczniczy. Nie chodzi o zwykły wypoczynek w hotelu SPA, lecz o turnus potwierdzony dokumentacją medyczną.

Sanatorium z NFZ a ulga rehabilitacyjna. Co można odliczyć, a czego nie?

W przypadku turnusu finansowanego przez NFZ odliczyć można wyłącznie wydatki faktycznie poniesione przez pacjenta – np. dopłatę do zakwaterowania czy wyżywienia. Nie można natomiast odliczyć części sfinansowanej przez NFZ.

To ważne, bo wielu podatników mylnie zakłada, że skoro pobyt był „na NFZ”, to ulga w ogóle nie przysługuje. Tymczasem przysługuje – ale tylko w zakresie własnych wydatków.

Jak rozliczyć ulgę rehabilitacyjną w PIT? Dokumenty i faktury

Aby skorzystać z ulgi:

trzeba posiadać dokument potwierdzający niepełnosprawność ,

, wydatek nie może być sfinansowany ani zwrócony w inny sposób,

należy mieć dowód poniesienia kosztu (faktura, rachunek),

(faktura, rachunek), trzeba wykazać odliczenie w rocznym zeznaniu PIT.

Nie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosku do urzędu skarbowego. Wystarczy prawidłowe rozliczenie roczne.

Czy na sanatorium można „zarobić”? Jak działa zwrot z ulgi rehabilitacyjnej

W sensie podatkowym senior nie dostaje prezentu od państwa. On jedynie zmniejsza swój dochód do opodatkowania. Jednak z perspektywy domowego budżetu wygląda to jak zwrot części kosztów turnusu.

Przy rosnących cenach prywatnych sanatoriów – od 6 do nawet 10 tys. zł za trzy tygodnie – możliwość odzyskania 1–2 tys. zł może zdecydować o tym, czy ktoś pojedzie na leczenie. A to już kwestia nie tylko finansów, lecz także zdrowia.

Podstawa prawna

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z późn. zm.), art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7a–7g.