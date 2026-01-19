- Waloryzacja emerytur od marca 2026. Ta decyzja podniesie wszystkie dodatki
Od 1 marca 2026 roku seniorzy dostaną wyższe pieniądze – i nie chodzi wyłącznie o samą emeryturę. Wraz z waloryzacją wzrosną niemal wszystkie dodatki wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: od pielęgnacyjnego, przez kombatancki, po ryczałt energetyczny i świadczenia honorowe. Prognozowany wskaźnik to 4,88 proc., co w praktyce oznacza podwyżki od kilku do nawet kilkuset złotych miesięcznie.
Waloryzacja emerytur od marca 2026. Ta decyzja podniesie wszystkie dodatki
Marcowa waloryzacja obejmuje nie tylko emerytury i renty, ale również dodatki do nich. Mechanizm jest prosty: świadczenia rosną o wskaźnik inflacji powiększony o część realnego wzrostu płac. Rząd przyjął w projekcie budżetu 4,88 proc., a ostateczną wartość poznamy w lutym 2026 roku po publikacjach danych Główny Urząd Statystyczny.
Najniższa emerytura ma wzrosnąć z 1878,91 zł do ok. 1970,60 zł brutto. A skoro wiele dodatków jest z nią powiązanych – one także idą w górę automatycznie.
Które dodatki z ZUS wrosną od marca 2026 - lista
Waloryzacja świadczeń i dodatków do emerytury obejmie obejmie m.in.:
- dodatek pielęgnacyjny,
- dodatek kombatancki i kompensacyjny,
- ryczałt energetyczny,
- dodatki dla inwalidów wojennych i deportowanych,
- świadczenie honorowe dla stulatków,
- trzynastą i czternastą emeryturę.
Część świadczeń ZUS przyzna sam, bez wniosku. W innych przypadkach nadal trzeba spełnić określone warunki formalne lub zdrowotne.
Ile wynoszą dodatki do emerytury przed i po waloryzacji od marca 2026? [tabela brutto i netto]
Uwaga: większość dodatków jest zwolniona z PIT i składki zdrowotnej, dlatego kwota netto jest równa kwocie brutto.
|Dodatek
|Kwota do II 2026 (brutto/netto)
|Kwota od III 2026 (brutto/netto)*
|Podwyżka
|Dodatek pielęgnacyjny
|348,22 zł
|ok. 365,20 zł
|+17,0 zł
|Dodatek kombatancki
|348,22 zł
|ok. 365,20 zł
|+17,0 zł
|Dodatek kompensacyjny
|52,23 zł
|ok. 54,79 zł
|+2,56 zł
|Ryczałt energetyczny
|312,71 zł
|ok. 327,97 zł
|+15,26 zł
|Dodatek dla sieroty zupełnej
|654,48 zł
|ok. 686,40 zł
|+31,92 zł
|Dodatek pielęgnacyjny inwalidy wojennego
|522,34 zł
|ok. 547,83 zł
|+25,49 zł
|Dodatek do renty inwalidy wojennego
|1333,24 zł
|ok. 1397,00 zł
|+63,76 zł
|Świadczenie honorowe 100+
|ok. 6678 zł
|ok. 6912 zł
|+234 zł
*Kwoty szacunkowe przy wskaźniku 4,88 proc. Ostateczną wysokość dodatków poznamy pod koniec lutego 2026.
Dodatek pielęgnacyjny 2026. Kto dostanie i ile wyniesie po waloryzacji
To jedno z najpopularniejszych świadczeń dodatkowych. Przysługuje:
- osobom po 75. roku życia – automatycznie,
- młodszym seniorom, jeśli lekarz orzecznik uzna niezdolność do samodzielnej egzystencji.
Od marca 2026 roku dodatek wzrośnie do ok. 365 zł miesięcznie. Nie trzeba go rozliczać w PIT, nie podlega potrąceniom.
Dodatek kombatancki i kompensacyjny 2026. Nowe kwoty po waloryzacji
Dodatek kombatancki oraz wypłacany razem z nim dodatek kompensacyjny wzrosną odpowiednio do ok. 365 zł i 54,79 zł.
Prawo do nich mają osoby z decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W praktyce – bez tej decyzji ZUS pieniędzy nie wypłaci.
Ryczałt energetyczny 2026. Ile wyniesie dodatek i komu przysługuje
Ten dodatek nie zależy bezpośrednio od waloryzacji ZUS, ale co roku jest podnoszony osobnym komunikatem. W 2026 roku ma wynosić ok. 327,97 zł miesięcznie. Trafia głównie do kombatantów i osób pobierających dodatek kombatancki – jako rekompensata za koszty energii.
Nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie. Te dodatki dostanie tylko część seniorów
Najwięcej zyskają:
- stulatkowie – świadczenie honorowe wzrośnie do ok. 6912 zł brutto miesięcznie,
- inwalidzi wojenni – ich dodatki sięgają nawet 1400 zł miesięcznie po waloryzacji.
To świadczenia przyznawane z urzędu. Raz przyznane – wypłacane są dożywotnio.
Trzynasta i czternasta emerytura 2026. Jedna dla wszystkich, druga tylko dla części seniorów
Choć potocznie mówi się o nich jednym tchem, trzynasta i czternasta emerytura rządzą się zupełnie innymi zasadami. W 2026 roku obie zostaną powiązane z nową minimalną emeryturą, czyli kwotą ok. 1970,60 zł brutto, ale tylko jedna z nich trafi do wszystkich seniorów w pełnej wysokości.
Trzynasta emerytura 2026: nowa kwota i aktualne zasady wypłaty
Trzynasta emerytura pozostaje świadczeniem powszechnym. Otrzyma ją każdy emeryt i rencista, niezależnie od wysokości podstawowego świadczenia, formy pobieranej emerytury czy dodatkowych dochodów. W 2026 roku „trzynastka” wyniesie tyle, co minimalna emerytura po waloryzacji – ok. 1970,60 zł brutto, czyli około 1699 zł netto. Świadczenie wypłacane jest automatycznie, bez składania wniosku, zwykle wiosną, razem z regularną emeryturą. Co istotne, trzynastka nie podlega zasadzie „złotówka za złotówkę” – nawet wysokie świadczenia podstawowe nie powodują jej obniżenia.
Czternasta emerytura 2026: próg dochodowy i kwoty
Inaczej wygląda sytuacja w przypadku czternastej emerytury. Jej pełna kwota również ma wynosić 1970,60 zł brutto, ale otrzymają ją w całości tylko osoby, których podstawowa emerytura lub renta nie przekroczy ustawowego progu dochodowego (obecnie 2900 zł brutto). Po jego przekroczeniu czternastka jest stopniowo zmniejszana – dokładnie o tyle, o ile świadczenie bazowe przekracza limit. Jeśli wyliczona kwota dodatku spadnie poniżej ustawowego minimum, czternasta emerytura w ogóle nie zostanie wypłacona.
Kiedy ZUS wypłaci wyższe dodatki do emerytury? Terminy od marca 2026
Nowe stawki obowiązują od 1 marca 2026 roku. Wypłaty nastąpią w standardowych terminach ZUS: 5., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca – zależnie od harmonogramu konkretnego świadczeniobiorcy.
Podstawa prawna
Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. 2024 poz. 1631).
