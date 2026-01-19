rozwiń

Od 1 marca 2026 roku seniorzy dostaną wyższe pieniądze – i nie chodzi wyłącznie o samą emeryturę. Wraz z waloryzacją wzrosną niemal wszystkie dodatki wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: od pielęgnacyjnego, przez kombatancki, po ryczałt energetyczny i świadczenia honorowe. Prognozowany wskaźnik to 4,88 proc., co w praktyce oznacza podwyżki od kilku do nawet kilkuset złotych miesięcznie.

Waloryzacja emerytur od marca 2026. Ta decyzja podniesie wszystkie dodatki

Marcowa waloryzacja obejmuje nie tylko emerytury i renty, ale również dodatki do nich. Mechanizm jest prosty: świadczenia rosną o wskaźnik inflacji powiększony o część realnego wzrostu płac. Rząd przyjął w projekcie budżetu 4,88 proc., a ostateczną wartość poznamy w lutym 2026 roku po publikacjach danych Główny Urząd Statystyczny.

Najniższa emerytura ma wzrosnąć z 1878,91 zł do ok. 1970,60 zł brutto. A skoro wiele dodatków jest z nią powiązanych – one także idą w górę automatycznie.

Które dodatki z ZUS wrosną od marca 2026 - lista

Waloryzacja świadczeń i dodatków do emerytury obejmie obejmie m.in.:

Część świadczeń ZUS przyzna sam, bez wniosku. W innych przypadkach nadal trzeba spełnić określone warunki formalne lub zdrowotne.

Ile wynoszą dodatki do emerytury przed i po waloryzacji od marca 2026? [tabela brutto i netto]

Uwaga: większość dodatków jest zwolniona z PIT i składki zdrowotnej, dlatego kwota netto jest równa kwocie brutto.

Dodatek Kwota do II 2026 (brutto/netto) Kwota od III 2026 (brutto/netto)* Podwyżka
Dodatek pielęgnacyjny 348,22 zł ok. 365,20 zł +17,0 zł
Dodatek kombatancki 348,22 zł ok. 365,20 zł +17,0 zł
Dodatek kompensacyjny 52,23 zł ok. 54,79 zł +2,56 zł
Ryczałt energetyczny 312,71 zł ok. 327,97 zł +15,26 zł
Dodatek dla sieroty zupełnej 654,48 zł ok. 686,40 zł +31,92 zł
Dodatek pielęgnacyjny inwalidy wojennego 522,34 zł ok. 547,83 zł +25,49 zł
Dodatek do renty inwalidy wojennego 1333,24 zł ok. 1397,00 zł +63,76 zł
Świadczenie honorowe 100+ ok. 6678 zł ok. 6912 zł +234 zł

*Kwoty szacunkowe przy wskaźniku 4,88 proc. Ostateczną wysokość dodatków poznamy pod koniec lutego 2026.

Dodatek pielęgnacyjny 2026. Kto dostanie i ile wyniesie po waloryzacji

To jedno z najpopularniejszych świadczeń dodatkowych. Przysługuje:

  • osobom po 75. roku życia – automatycznie,
  • młodszym seniorom, jeśli lekarz orzecznik uzna niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Od marca 2026 roku dodatek wzrośnie do ok. 365 zł miesięcznie. Nie trzeba go rozliczać w PIT, nie podlega potrąceniom.

Dodatek kombatancki i kompensacyjny 2026. Nowe kwoty po waloryzacji

Dodatek kombatancki oraz wypłacany razem z nim dodatek kompensacyjny wzrosną odpowiednio do ok. 365 zł i 54,79 zł.
Prawo do nich mają osoby z decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W praktyce – bez tej decyzji ZUS pieniędzy nie wypłaci.

Ryczałt energetyczny 2026. Ile wyniesie dodatek i komu przysługuje

Ten dodatek nie zależy bezpośrednio od waloryzacji ZUS, ale co roku jest podnoszony osobnym komunikatem. W 2026 roku ma wynosić ok. 327,97 zł miesięcznie. Trafia głównie do kombatantów i osób pobierających dodatek kombatancki – jako rekompensata za koszty energii.

Nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie. Te dodatki dostanie tylko część seniorów

Najwięcej zyskają:

  • stulatkowie – świadczenie honorowe wzrośnie do ok. 6912 zł brutto miesięcznie,
  • inwalidzi wojenni – ich dodatki sięgają nawet 1400 zł miesięcznie po waloryzacji.

To świadczenia przyznawane z urzędu. Raz przyznane – wypłacane są dożywotnio.

Trzynasta i czternasta emerytura 2026. Jedna dla wszystkich, druga tylko dla części seniorów

Choć potocznie mówi się o nich jednym tchem, trzynasta i czternasta emerytura rządzą się zupełnie innymi zasadami. W 2026 roku obie zostaną powiązane z nową minimalną emeryturą, czyli kwotą ok. 1970,60 zł brutto, ale tylko jedna z nich trafi do wszystkich seniorów w pełnej wysokości.

Trzynasta emerytura 2026: nowa kwota i aktualne zasady wypłaty

Trzynasta emerytura pozostaje świadczeniem powszechnym. Otrzyma ją każdy emeryt i rencista, niezależnie od wysokości podstawowego świadczenia, formy pobieranej emerytury czy dodatkowych dochodów. W 2026 roku „trzynastka” wyniesie tyle, co minimalna emerytura po waloryzacji – ok. 1970,60 zł brutto, czyli około 1699 zł netto. Świadczenie wypłacane jest automatycznie, bez składania wniosku, zwykle wiosną, razem z regularną emeryturą. Co istotne, trzynastka nie podlega zasadzie „złotówka za złotówkę” – nawet wysokie świadczenia podstawowe nie powodują jej obniżenia.

Czternasta emerytura 2026: próg dochodowy i kwoty

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku czternastej emerytury. Jej pełna kwota również ma wynosić 1970,60 zł brutto, ale otrzymają ją w całości tylko osoby, których podstawowa emerytura lub renta nie przekroczy ustawowego progu dochodowego (obecnie 2900 zł brutto). Po jego przekroczeniu czternastka jest stopniowo zmniejszana – dokładnie o tyle, o ile świadczenie bazowe przekracza limit. Jeśli wyliczona kwota dodatku spadnie poniżej ustawowego minimum, czternasta emerytura w ogóle nie zostanie wypłacona.

Kiedy ZUS wypłaci wyższe dodatki do emerytury? Terminy od marca 2026

Nowe stawki obowiązują od 1 marca 2026 roku. Wypłaty nastąpią w standardowych terminach ZUS: 5., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca – zależnie od harmonogramu konkretnego świadczeniobiorcy.

Podstawa prawna

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. 2024 poz. 1631).