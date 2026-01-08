Dla większości emerytów i rencistów kwiecień oznacza dodatkowy zastrzyk gotówki. Jednak przepisy działają zero-jedynkowo: wystarczy znaleźć się w jednej z wykluczonych kategorii, by pieniądze w ogóle nie zostały naliczone.

Ile wyniesie trzynasta emerytura w 2026 roku i kiedy ZUS wypłaci pieniądze seniorom

W 2026 roku trzynasta emerytura będzie równa minimalnej emeryturze obowiązującej po marcowej waloryzacji. Według wstępnych rządowych wyliczeń świadczenie wyniesie około 1970–1980 zł brutto, co oznacza wypłatę na poziomie blisko 1800 zł „na rękę”. Ostateczna kwota zostanie potwierdzona po ogłoszeniu wskaźnika waloryzacji, ale wszystko wskazuje na to, że będzie wyraźnie wyższa niż w 2025 roku.

Dodatkowe świadczenie, podobnie jak w poprzednich latach, trafi do uprawnionych w kwietniu 2026 roku, razem z regularną emeryturą lub rentą. ZUS i KRUS wypłacą je automatycznie, bez konieczności składania wniosku.

Nie są „zwykłymi” emerytami. Dlaczego sędziowie i prokuratorzy nie dostaną trzynastki w 2026 roku

Pierwsza grupa jest w zasadzie stała od momentu wprowadzenia trzynastej emerytury. Chodzi o sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku. Choć potocznie mówi się o nich „emeryci”, formalnie nie pobierają emerytury z ZUS ani z KRUS, lecz odrębne uposażenie regulowane innymi ustawami. To oznacza jedno: brak prawa nie tylko do trzynastej, ale także do czternastej emerytury. Tu nie ma progów dochodowych ani wyjątków – decyduje sam status prawny.

Masz świadczenie przedemerytalne i dorabiasz? ZUS może nie wypłacić trzynastej emerytury

Druga grupa to osoby pobierające świadczenie przedemerytalne, które jednocześnie dorabiają i przekroczą ustawowy limit dochodów. Jeśli na dzień 31 marca 2026 roku ich świadczenie będzie zawieszone, trzynasta emerytura po prostu nie zostanie wypłacona.

W praktyce chodzi o przekroczenie 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. ZUS nie bada intencji ani sytuacji życiowej – liczy się wyłącznie formalny status świadczenia w konkretnym dniu.

Medaliści olimpijscy też bez trzynastej emerytury. Dlaczego prawo ich pomija w 2026 roku

Najbardziej zaskakująca grupa? Medaliści największych imprez sportowych: igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich oraz igrzysk dla osób niesłyszących. Otrzymują oni specjalne świadczenia honorowe, które nie są emeryturą ani rentą w rozumieniu przepisów o trzynastej emeryturze. Efekt? Brak prawa zarówno do trzynastej, jak i czternastej emerytury, niezależnie od wieku czy innych dochodów.

Masz dwie emerytury albo rentę? ZUS wypłaci tylko jedną trzynastą emeryturę

Choć nie jest to „pełne wykluczenie”, wiele osób o tym nie wie. Jeśli ktoś pobiera więcej niż jedno świadczenie (np. emeryturę i rentę rodzinną), trzynasta emerytura przysługuje tylko raz. ZUS automatycznie wybiera jedno świadczenie – najczęściej to podstawowe. Drugi przelew się nie pojawi, nawet jeśli oba świadczenia są wypłacane regularnie.

Śmierć przed wypłatą trzynastej emerytury. Rodzina nie dostanie pieniędzy z ZUS

Prawo do trzynastej emerytury powstaje tylko wtedy, gdy dana osoba żyje w dniu nabycia prawa do świadczenia. Jeśli emeryt lub rencista umrze przed tą datą, dodatkowe pieniądze nie wchodzą do masy spadkowej. Rodzina nie może się o nie ubiegać – nawet jeśli zgon nastąpił kilka dni przed planowaną wypłatą.

Dlaczego trzynasta emerytura w 2026 roku nie jest dla wszystkich seniorów

Choć politycznie świadczenie bywa przedstawiane jako powszechne, w praktyce ustawodawca od początku wyłączył z niego osoby poza systemem powszechnego ubezpieczenia społecznego. Z punktu widzenia prawa nie liczy się wiek ani fakt zakończenia aktywności zawodowej, lecz źródło i status świadczenia. To właśnie ten szczegół sprawia, że część seniorów w kwietniu nie zobaczy żadnych dodatkowych pieniędzy.