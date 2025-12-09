Podwyżka nie jest przypadkowa – to efekt corocznej waloryzacji, która obejmuje również świadczenia honorowe. Zmienia się jednak nie tylko kwota, ale także grupa seniorów, którym ZUS przyzna pieniądze automatycznie.

Świadczenie honorowe 2026: prawie 7 tys. zł miesięcznie. Kto dostanie je z ZUS automatycznie?

Wszystko wskazuje na to, że od 1 marca 2026 r. świadczenie honorowe zostanie zwaloryzowane o 4,88 proc., czyli mniej niż pierwotnie zakładano, ale i tak daje to wzrost o ponad 322 zł brutto miesięcznie. W praktyce oznacza to, że senior, który ukończy 100 lat w 2026 roku, wejdzie od razu na kwotę 6911,63 zł brutto.

To nie tylko podwyżka, ale i zmiana w grupie uprawnionych. W 2025 roku świadczenie przysługiwało osobom urodzonym w 1925 i 1926 (pod warunkiem, że już kończyły 100 lat). Od 2026 roku ZUS automatycznie dopisze kolejny rocznik – osoby urodzone w 1926 r., które „setkę” osiągną dopiero w tym roku.

Ważne Dlaczego to ważne? Bo przyznanie „z urzędu” oznacza brak formalności – ZUS sam wydaje decyzję, jeśli senior ma już rentę lub emeryturę. Natomiast osoby, które nie pobierają żadnego świadczenia z ZUS/KRUS, muszą nadal złożyć wniosek – inaczej przelew nie ruszy, nawet po setnych urodzinach.

Emerytura honorowa 2026 – ile zostaje na rękę po potrąceniach ZUS?

Choć kwota brutto robi wrażenie, stulatkowie dostają na konto mniej. ZUS potrąca 9 proc. składki zdrowotnej oraz 12 proc. PIT – tak samo jak przy innych świadczeniach. Po odliczeniach w 2026 roku senior dostanie około 5835 zł netto miesięcznie. To wzrost o ok. 270–280 zł netto względem roku 2025.

W praktyce oznacza to, że emerytura honorowa nadal pozostaje jednym z najlepiej waloryzowanych dodatków, ponieważ nie jest zamrożona tak, jak kiedyś – od 2025 roku rośnie co roku tak jak pozostałe świadczenia.

Dla przejrzystości – co potrąca ZUS?

622,05 zł – składka zdrowotna (9%)

– składka zdrowotna (9%) 454,75 zł – zaliczka PIT (12%)

– zaliczka PIT (12%) 5835 zł – realna kwota do wypłaty

To pieniądze dożywotnie, ale niedziedziczne – wygasają w dniu śmierci uprawnionego.

Świadczenie honorowe – kto musi złożyć wniosek w 2026 roku, a kto dostanie je z urzędu?

Większość stulatków nie musi robić absolutnie nic. ZUS lub KRUS same uruchamiają wypłatę, jeśli senior ma już konto w ZUS/KRUS, pobiera emeryturę lub rentę i kończy 100 lat w danym miesiącu.

Sytuacja jest inna tylko w jednej grupie: Osoby, które nigdy nie pobierały emerytury ani renty – muszą złożyć wniosek ESH. To rzadkie przypadki, ale wciąż zdarzają się u osób, które całe życie pracowały poza systemem albo nie zgromadziły okresów składkowych.

Wniosek (plik do wydruku poniżej) można:

złożyć w ZUS lub KRUS,

przesłać pocztą,

dostarczyć pełnomocnikiem.

Potrzebne są podstawowe dane: PESEL, oświadczenie o obywatelstwie, numer konta, a w kilku sytuacjach także potwierdzenie, że senior mieszkał w Polsce co najmniej 10 lat po 16. roku życia (gdy nie ma wcześniejszej emerytury/renty).

Wniosek ESH do wydruku pobierz plik

Świadczenie honorowe dla rocznika 1926 – kiedy ruszą wypłaty i jakich kwot można się spodziewać?

Rok 1926 to kolejny „setny” rocznik wchodzący do systemu. Osoby urodzone w danym roku trafiają do wypłat dopiero w miesiącu swoich urodzin, czyli senior urodzony w:

styczniu 1926 – dostanie świadczenie od stycznia 2026,

– dostanie świadczenie od stycznia 2026, lipcu 1926 – od lipca 2026,

– od lipca 2026, grudniu 1926 – od grudnia 2026.

Konsekwencje są dwie:

Im później w roku masz urodziny, tym później otrzymasz pierwszą wypłatę, ale nadal na nowych – wyższych – zasadach. Seniorzy urodzeni w latach 1925 i wcześniejszych będą mieli świadczenie podwyższone również do poziomu 6911,63 zł brutto.

Emerytura honorowa – dlaczego kwota w 2026 jest rekordowa? Kluczowe zmiany 2024–2026

Jeszcze do 2024 roku kwota świadczenia była „zamrożona” – raz przyznana, pozostawała w tej samej wysokości aż do końca życia seniora. Dopiero ustawa z 2024 r. (Dz.U. 2024 poz. 1674) zniosła ten mechanizm. Efekt pojawił się od 1 marca 2025, gdy kwota podskoczyła do 6589,67 zł i objęła wszystkich, niezależnie od roku przyznania.

W 2026 roku skutek będzie jeszcze bardziej odczuwalny, bo świadczenie rośnie o 322 zł brutto iobejmuje większą liczbę seniorów. Świadczenie jest podnoszone co roku według tego samego wskaźnika co emerytury. To oznacza, że przyszłe roczniki stulatków mogą liczyć na jeszcze wyższe wypłaty.

Świadczenie honorowe – kto nie dostanie go w 2026 roku? ZUS wskazuje wyjątki

Choć zasady są proste, jest kilka sytuacji, w których ZUS lub KRUS nie wypłacą emerytury honorowej:

brak obywatelstwa polskiego ,

, brak potwierdzonego centrum interesów życiowych w Polsce (dotyczy osób bez wcześniejszej emerytury/renty),

(dotyczy osób bez wcześniejszej emerytury/renty), złożenie wniosku bez dokumentów potwierdzających tożsamość lub wiek,

ukończenie 100 lat poza polskim systemem – bez dostarczenia dokumentów do ZUS/KRUS.

W praktyce to rzadkość – najczęściej problem występuje u osób, które nigdy nie miały żadnego kontaktu z ZUS/KRUS.

Ile osób dostanie świadczenie honorowe w 2026 roku? ZUS podaje nowe prognozy

ZUS szacuje, że obecnie emeryturę honorową pobiera około 3,6 tys. osób. Prognozy mówią, że w ciągu 15 lat liczba ta może wzrosnąć nawet do 20 tys. – poprawiająca się długość życia sprawia, że rocznik po roczniku kolejne osoby będą przekraczać granicę 100 lat. To powód do dumy, ale i wyzwanie dla budżetu państwa – w skali roku waloryzacja emerytur i rent, wraz z dodatkiem honorowym, pochłonie około 22 mld zł.

