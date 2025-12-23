Rok 2026 zapowiada się jak ważny okres dla polskich emerytów — nie tylko z uwagi na coroczną waloryzację świadczeń, ale także z powodu dodatkowych wypłat, znanych potocznie jako „trzynastka” i „czternastka”. W świetle projektu budżetu państwa i rządowych prognoz, seniorzy mogą spodziewać się wyższych kwot, które podniosą ich dochody w nadchodzącym roku.

Waloryzacja emerytur w 2026 roku – ile realnie wzrosną świadczenia?

Prognozy wskazują, że waloryzacja w 2026 roku może sięgnąć 4,88 proc. Przy takim scenariuszu najniższe emerytury wzrosną o niespełna 91 zł brutto, osiągając poziom około 1970 zł brutto. Dla seniorów pobierających minimalne świadczenie oznacza to faktyczny wzrost wypłaty „na rękę” o około 83 zł miesięcznie. Ostateczne rozstrzygnięcie zapadnie dopiero w lutym 2026 roku, gdy zostaną udostępnione kompletne dane dotyczące średniorocznej inflacji za rok 2025.

Przewidywana waloryzacja w 2026 roku będzie najniższa od pięciu lat. Dla porównania: w 2021 roku wzrost wyniósł 4,24%, w 2022 roku 7%, natomiast rekordowe podwyżki odnotowano w 2023 roku (14,8%) i 2024 roku (12,12%). W 2025 roku wskaźnik obniżył się do 5,5%, a w 2026 roku prognozuje się jego spadek poniżej 5%.

13. emerytura w 2026 r. - brutto/netto

Trzynasta emerytura to jednorazowe, dodatkowe świadczenie wypłacane raz w roku z urzędu, bez konieczności składania wniosku. Jej kwota jest równa aktualnej minimalnej emeryturze po marcowej waloryzacji. Otrzymują ją wszyscy emeryci i renciści mający prawo do świadczeń, bez względu na to, ile wynosi ich miesięczna emerytura. Wypłaty realizuje ZUS, najczęściej w kwietniu, razem z regularnym świadczeniem, według ustalonego terminu płatności.

Świadczenie przysługuje wszystkim osobom pobierającym długoterminowe emerytury lub renty, niezależnie od systemu, z którego pochodzą - obejmuje to beneficjentów ZUS, KRUS, służb mundurowych oraz pozostałych obowiązujących systemów zabezpieczenia społecznego.

W 2025 roku, po marcowym podniesieniu świadczeń, wysokość dodatkowej wypłaty dla emerytów wyniosła 1878,91 zł brutto. W 2026 roku również zostanie wypłacona i jej wysokość jest powiązana z minimalną emeryturą po waloryzacji. Oznacza to, że:

pełna trzynasta emerytura w 2026 r. może wynieść ok. 1 970 – 2 000 zł brutto, czyli tyle, ile minimalne świadczenie po waloryzacji.

Bazując na rządowych założeniach do projektu budżetu, można już dziś wstępnie oszacować poziom świadczeń w 2026 r. Z prognoz wynika, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent może wynieść około 4,88 proc. Ostateczna decyzja będzie jednak uzależniona od danych GUS dotyczących inflacji oraz tempa wzrostu płac w całym 2025 r., które - jak już wspomniano - zostaną ogłoszone w przyszłym roku. Jeśli te przewidywania się potwierdzą, minimalna emerytura - a wraz z nią również trzynasta emerytura - wzrośnie do ok. 1970 zł brutto. Oznaczałoby to podwyżkę około 91 zł brutto w porównaniu z rokiem poprzednim. Dla seniorów pobierających minimalne świadczenie oznacza to faktyczny wzrost wypłaty „na rękę” o około 83 zł miesięcznie.

14. emerytura - zasady wypłat w 2026 r.

Czternasta emerytura ma taką samą wartość jak trzynasta, a jej kwota jest równa obowiązującej w danym roku emeryturze minimalnej. Nie każdy jednak otrzymuje ją w pełnej wysokości, ponieważ ten dodatek funkcjonuje według odrębnych zasad.

Kluczowe znaczenie ma kryterium dochodowe. Pełna czternastka przysługuje wyłącznie seniorom, których miesięczne świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza 2900 zł brutto. Po przekroczeniu tej granicy dodatkowe pieniądze nie przepadają automatycznie, ale są stopniowo obniżane.

W praktyce każda kolejna waloryzacja powoduje, że coraz więcej emerytów „wypada” ponad ustalony próg. Skutek jest taki, że z roku na rok maleje grupa osób otrzymujących pełną czternastą emeryturę, a rośnie liczba seniorów, którym dodatek zostaje pomniejszony zgodnie z mechanizmem „złotówka za złotówkę”.

Emeryci nie muszą podejmować żadnych formalności, aby otrzymać czternastą emeryturę. ZUS samodzielnie przekaże dodatek, wykorzystując zgromadzone informacje o wysokości świadczeń i dochodach uprawnionych seniorów.

Trzynastka i czternastka w 2026 roku – ile faktycznie zyskają emeryci?

W 2026 roku zasady wypłaty dodatkowych świadczeń dla emerytów pozostaną niezmienione — zarówno trzynastka, jak i czternastka nadal będą powiązane z minimalną emeryturą po waloryzacji. Oznacza to, że:

Trzynasta emerytura wyniesie ok. 1970 zł brutto.

Czternastka, przy zachowaniu limitu dochodowego 2 900 zł brutto, w pełnej kwocie również osiągnie ok. 1970 zł.

Podsumowując, osoby uprawnione do obu dodatków mogą w 2026 roku liczyć na łączne wsparcie w wysokości około 3 940 zł brutto, co stanowi realny zastrzyk gotówki w budżecie każdego emeryta.