Nowość działa po aktualizacji aplikacji do wersji co najmniej 4.75.0 i jest dostępna dla osób pełnoletnich, które mają aktywowany mDowód. Informacja o zastrzeżeniu trafia do systemu bankowego praktycznie natychmiast. Czy to oznacza koniec kolejek i nerwowych wizyt w oddziałach?

Od 9 lutego w mObywatelu zastrzeżesz dowód osobisty i paszport. Jak działa nowa funkcja?

Nowa usługa została zintegrowana z ogólnopolskim systemem „Dokumenty Zastrzeżone”, prowadzonym przez Związek Banków Polskich. To oznacza, że po zgłoszeniu w aplikacji informacja trafia do banków i firm współpracujących z systemem.

W praktyce działa to tak:

użytkownik zgłasza utratę dokumentu w aplikacji,

dane trafiają do systemu bankowego,

instytucje finansowe otrzymują sygnał o zastrzeżeniu,

ryzyko wykorzystania tożsamości znacząco spada.

Całość odbywa się w telefonie. Bez druków, bez podpisów na miejscu, bez oczekiwania.

Jak zastrzec dowód w mObywatelu krok po kroku? Warunki: wiek 18+, mDowód i wersja 4.75.0

Nie każdy użytkownik zobaczy nową opcję od razu – aktualizacja jest wdrażana stopniowo. Jeśli jednak masz:

ukończone 18 lat,

aktywny mDowód ,

, aplikację w wersji 4.75.0 lub nowszej,

możesz przejść przez cały proces w kilka minut. W aplikacji wybierasz odpowiednią usługę, potwierdzasz operację i gotowe. System działa przez całą dobę – nie obowiązują godziny pracy urzędu ani banku.

Znalazłeś dowód po zastrzeżeniu? Tak cofniesz blokadę w mObywatelu

To jedna z ciekawszych opcji. Jeśli zastrzeżesz dokument w aplikacji, a potem go odnajdziesz, możesz cofnąć zgłoszenie – również przez mObywatela.

Ważne Ale uwaga: jeśli zastrzeżenie zostało dokonane w banku, cofnięcie wymaga wizyty w tej samej instytucji. Aplikacja nie „przejmuje” takich spraw automatycznie. To rozwiązanie ma ograniczyć nadużycia i zachować spójność systemu.

Co jeszcze oferuje mObywatel? mDowód, prawo jazdy, e-recepty i inne funkcje aplikacji

Nowa opcja to tylko jeden z elementów większej układanki. mObywatel od miesięcy rozwija katalog usług. Użytkownicy mogą dziś korzystać m.in. z:

mDowodu – cyfrowego odpowiednika dowodu osobistego,

– cyfrowego odpowiednika dowodu osobistego, mPrawa Jazdy,

mLegitymacji szkolnej i studenckiej,

Karty Dużej Rodziny,

dostępu do danych pojazdu,

e-recept (dzięki wbudowanej usłudze mojeIKP) i wybranych usług administracyjnych.

Aplikacja stała się cyfrowym portfelem dokumentów. Teraz staje się też narzędziem bezpieczeństwa.

Wyłudzenia „na dowód” rosną. Nowa funkcja mObywatela skraca czas reakcji do minut

W ostatnich latach rośnie liczba prób wyłudzeń „na dowód”. Utrata dokumentu to nie tylko problem formalny – to potencjalne zagrożenie kredytem zaciągniętym na cudze dane czy umową podpisaną bez wiedzy właściciela. Możliwość natychmiastowego zastrzeżenia dokumentu z poziomu telefonu skraca czas reakcji do minimum. A w takich sytuacjach liczą się godziny.

Czy mObywatel zastąpi wizytę w banku i urzędzie? Oto czego aplikacja jeszcze nie zrobi

Na razie nie w każdej sytuacji. Aplikacja umożliwia szybkie zastrzeżenie dokumentu, ale nie zastępuje procedur wydania nowego dowodu czy paszportu – te nadal wymagają formalności w urzędzie. Jednak pierwszy, najważniejszy krok – zabezpieczenie danych – można dziś wykonać bez wychodzenia z domu.

