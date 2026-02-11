- Od 9 lutego w mObywatelu zastrzeżesz dowód osobisty i paszport. Jak działa nowa funkcja?
Nowość działa po aktualizacji aplikacji do wersji co najmniej 4.75.0 i jest dostępna dla osób pełnoletnich, które mają aktywowany mDowód. Informacja o zastrzeżeniu trafia do systemu bankowego praktycznie natychmiast. Czy to oznacza koniec kolejek i nerwowych wizyt w oddziałach?
Nowa usługa została zintegrowana z ogólnopolskim systemem „Dokumenty Zastrzeżone”, prowadzonym przez Związek Banków Polskich. To oznacza, że po zgłoszeniu w aplikacji informacja trafia do banków i firm współpracujących z systemem.
W praktyce działa to tak:
- użytkownik zgłasza utratę dokumentu w aplikacji,
- dane trafiają do systemu bankowego,
- instytucje finansowe otrzymują sygnał o zastrzeżeniu,
- ryzyko wykorzystania tożsamości znacząco spada.
Całość odbywa się w telefonie. Bez druków, bez podpisów na miejscu, bez oczekiwania.
Jak zastrzec dowód w mObywatelu krok po kroku? Warunki: wiek 18+, mDowód i wersja 4.75.0
Nie każdy użytkownik zobaczy nową opcję od razu – aktualizacja jest wdrażana stopniowo. Jeśli jednak masz:
- ukończone 18 lat,
- aktywny mDowód,
- aplikację w wersji 4.75.0 lub nowszej,
możesz przejść przez cały proces w kilka minut. W aplikacji wybierasz odpowiednią usługę, potwierdzasz operację i gotowe. System działa przez całą dobę – nie obowiązują godziny pracy urzędu ani banku.
Znalazłeś dowód po zastrzeżeniu? Tak cofniesz blokadę w mObywatelu
To jedna z ciekawszych opcji. Jeśli zastrzeżesz dokument w aplikacji, a potem go odnajdziesz, możesz cofnąć zgłoszenie – również przez mObywatela.
Ważne
Ale uwaga: jeśli zastrzeżenie zostało dokonane w banku, cofnięcie wymaga wizyty w tej samej instytucji. Aplikacja nie „przejmuje” takich spraw automatycznie. To rozwiązanie ma ograniczyć nadużycia i zachować spójność systemu.
Co jeszcze oferuje mObywatel? mDowód, prawo jazdy, e-recepty i inne funkcje aplikacji
Nowa opcja to tylko jeden z elementów większej układanki. mObywatel od miesięcy rozwija katalog usług. Użytkownicy mogą dziś korzystać m.in. z:
- mDowodu – cyfrowego odpowiednika dowodu osobistego,
- mPrawa Jazdy,
- mLegitymacji szkolnej i studenckiej,
- Karty Dużej Rodziny,
- dostępu do danych pojazdu,
- e-recept (dzięki wbudowanej usłudze mojeIKP) i wybranych usług administracyjnych.
Aplikacja stała się cyfrowym portfelem dokumentów. Teraz staje się też narzędziem bezpieczeństwa.
Wyłudzenia „na dowód” rosną. Nowa funkcja mObywatela skraca czas reakcji do minut
W ostatnich latach rośnie liczba prób wyłudzeń „na dowód”. Utrata dokumentu to nie tylko problem formalny – to potencjalne zagrożenie kredytem zaciągniętym na cudze dane czy umową podpisaną bez wiedzy właściciela. Możliwość natychmiastowego zastrzeżenia dokumentu z poziomu telefonu skraca czas reakcji do minimum. A w takich sytuacjach liczą się godziny.
Czy mObywatel zastąpi wizytę w banku i urzędzie? Oto czego aplikacja jeszcze nie zrobi
Na razie nie w każdej sytuacji. Aplikacja umożliwia szybkie zastrzeżenie dokumentu, ale nie zastępuje procedur wydania nowego dowodu czy paszportu – te nadal wymagają formalności w urzędzie. Jednak pierwszy, najważniejszy krok – zabezpieczenie danych – można dziś wykonać bez wychodzenia z domu.
Czy zastrzeżenie w mObywatelu jest darmowe i czy trafia do wszystkich banków? 3 najważniejsze pytania
Czy zastrzeżenie w mObywatelu jest bezpłatne?
Tak, funkcja nie wiąże się z opłatą.
Czy mogę zastrzec dokument dziecka?
Nie – usługa dostępna jest dla osób pełnoletnich z aktywnym mDowodem.
Czy informacja trafia do wszystkich banków?
Trafia do instytucji korzystających z systemu Dokumenty Zastrzeżone prowadzonego przez Związek Banków Polskich.
