Pierwsze prognozy dotyczące wysokości trzynastej emerytury 2026 już są znane, ale warto oddzielić twarde liczby od nadmiernych obietnic. Mechanizm trzynastki jest bowiem prosty – i właśnie dlatego daje niewielkie pole do zaskoczeń.

Dlaczego wysokość trzynastej emerytury 2026 jest już praktycznie przesądzona

Choć do marcowej waloryzacji zostało jeszcze trochę czasu, fundamenty pod wyliczenia są znane. Trzynasta emerytura zawsze równa się minimalnej emeryturze po waloryzacji, a ta zależy od jednego kluczowego wskaźnika.

Składają się na niego dwa elementy:

inflacja za poprzedni rok (czyli za 2025 rok),

część realnego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce.

Prawo nie daje tu dużej swobody – udział wzrostu płac wynosi co najmniej 20 proc., a jeśli rząd nie zdecyduje się na wariant kwotowy (na razie nic na to nie wskazuje), wszystko odbywa się według sztywnego wzoru.

Ile wynosiła 13. emerytura w 2025 roku i dlaczego to kluczowe dla wyliczeń na 2026 rok

W 2025 roku trzynasta emerytura wynosiła 1878,91 zł brutto. Była dokładnie taka sama jak minimalna emerytura po marcowej waloryzacji. I to właśnie ta kwota jest punktem wyjścia do wszystkich obecnych prognoz. Każdy procent waloryzacji w 2026 roku liczony jest od tej bazy, więc nawet niewielka zmiana wskaźnika przekłada się na konkretne – choć niezbyt spektakularne – pieniądze.

Waloryzacja emerytur 2026: liczby studzą oczekiwania seniorów

Dane inflacyjne z 2025 roku wskazują na wyraźne hamowanie wzrostu cen w drugiej połowie roku. Średnioroczna inflacja prawdopodobnie zamknie się w okolicach 3,7–3,8 proc. Z kolei realny wzrost wynagrodzeń, po uwzględnieniu inflacji, szacowany jest na kilka procent.

Po zastosowaniu ustawowego minimum, czyli 20 proc. tego wzrostu, całość składa się na waloryzację rzędu nieco poniżej 5 proc. To wystarcza, by świadczenia wzrosły, ale nie na tyle, by seniorzy realnie odczuli poprawę. Szczegółowe wyliczenia emerytur po waloryzacji 2026 omawiamy w artykule: Waloryzacja emerytur 2026: ile wzrosną świadczenia od marca? Pełna tabela brutto i netto

Ile wyniesie trzynasta emerytura 2026 – brutto i na rękę

Z obecnych wyliczeń wynika, że trzynasta emerytura 2026 powinna wynieść około 1970 zł brutto. To oznacza wzrost o niespełna 100 zł w porównaniu z rokiem 2025. Poniżej zestawienie, które pokazuje różnicę w praktyce:

Rok 13. emerytura brutto Szacunkowa kwota „na rękę”* 2025 1878,91 zł ok. 1710–1720 zł 2026 ok. 1970 zł ok. 1790–1800 zł

*Kwota netto zależy m.in. od składki zdrowotnej i indywidualnej sytuacji podatkowej. W praktyce oznacza to, że senior dostanie o około 70–80 zł więcej do wypłaty niż rok wcześniej.

Kto dostanie trzynastą emeryturę w 2026 roku – lista uprawnionych

Zasady pozostają niezmienne i tu akurat nie ma niespodzianek. Trzynasta emerytura przysługuje osobom, które na dzień wypłaty mają prawo do jednego z długoterminowych świadczeń. Otrzymają ją m.in.:

emeryci z ZUS,

renciści (w tym z tytułu niezdolności do pracy),

osoby na rencie rodzinnej,

świadczeniobiorcy KRUS,

osoby pobierające emerytury pomostowe.

Nie ma żadnego progu dochodowego – wysokość podstawowej emerytury nie ma znaczenia. Wszyscy dostają pełną kwotę "trzynastki" - nie obowiązuje tu zasada "złotówka za złotówkę" jak w przypadku czternastej emerytury.

Kto nie dostanie 13. emerytury 2026 – te osoby będą wykluczone

Nie wszyscy jednak będą mogli cieszyć się dodatkowym rocznym świadczeniem emerytalnym (czyli trzynastą emeryturą). Lista wykluczeń jest krótka, ale istotna. Są to:

osoby, których świadczenie jest zawieszone (np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania),

osoby pobierające wyłącznie świadczenia krótkoterminowe,

osoby, które uzyskają prawo do emerytury dopiero po terminie wypłaty trzynastki.

W praktyce decyduje status na konkretny dzień, a nie sam fakt przepracowania odpowiedniej liczby lat.

Kiedy wypłata trzynastej emerytury w 2026 roku i czy trzeba składać wniosek

Trzynasta emerytura wypłacana jest raz w roku, razem z kwietniową emeryturą lub rentą. ZUS i KRUS stosują swoje standardowe terminy wypłat, więc pieniądze trafiają do seniorów stopniowo – w zależności od harmonogramu. Nie trzeba składać żadnego wniosku. Świadczenie jest przyznawane automatycznie.

Czy kwota 13. emerytury 2026 może się jeszcze zmienić? Tu decydują dane GUS

Tak, ale tylko nieznacznie. Ostateczna wysokość zależy od finalnych danych GUS za cały 2025 rok oraz oficjalnego wskaźnika waloryzacji ogłoszonego na początku 2026 roku. Eksperci podkreślają jednak, że dużych różnic już nie będzie. Nawet korekta o kilka dziesiątych punktu procentowego oznacza zmianę rzędu kilku złotych, nie setek.

Dlaczego trzynasta emerytura 2026 rośnie tak wolno i co to oznacza dla seniorów

Mechanizm waloryzacji chroni świadczenia przed inflacją, ale nie daje realnego wzrostu siły nabywczej. Przy niższej inflacji waloryzacja automatycznie spada, a to uderza w oczekiwania tych, którzy liczyli na wyraźniejszą poprawę sytuacji finansowej.



W 2026 roku trzynasta emerytura będzie więc wyższa niż rok wcześniej, ale tylko symbolicznie, bez zmiany zasad i bez dodatkowych bonusów.

13. emerytura 2026 – najczęstsze pytania seniorów (FAQ)

Ile wyniesie trzynasta emerytura 2026 brutto i na rękę? Z obecnych wyliczeń wynika, że trzynasta emerytura 2026 powinna wynieść około 11970 970 zł brutto, czyli ok. 11790–1800 790–1 800 zł na rękę. To wzrost o niespełna 100 zł brutto i o ok. 70–80 zł netto względem 2025 roku. Kwota netto zależy m.in. od składki zdrowotnej i indywidualnej sytuacji podatkowej. Kto dostanie trzynastą emeryturę w 2026 roku? Trzynasta emerytura 2026 przysługuje m.in. emerytom z ZUS, rencistom (w tym z tytułu niezdolności do pracy), osobom na rencie rodzinnej, świadczeniobiorcom KRUS oraz osobom pobierającym emerytury pomostowe. Nie ma progu dochodowego; wszyscy dostają pełną kwotę, bez zasady „złotówka za złotówkę”. Kto nie dostanie trzynastej emerytury 2026? Trzynastej emerytury 2026 nie dostaną osoby ze świadczeniem zawieszonym (np. po przekroczeniu limitów dorabiania), osoby pobierające wyłącznie świadczenia krótkoterminowe oraz osoby, które uzyskają prawo do emerytury po terminie wypłaty. W praktyce decyduje status na konkretny dzień. Kiedy wypłacana jest trzynasta emerytura 2026? Trzynasta emerytura 2026 jest wypłacana raz w roku, razem z kwietniową emeryturą lub rentą. ZUS i KRUS stosują standardowe terminy wypłat, więc pieniądze trafiają do seniorów stopniowo zgodnie z harmonogramem. Nie trzeba składać wniosku; świadczenie jest przyznawane automatycznie. Czy trzynasta emerytura 2026 jest opodatkowana? Tak. Od trzynastej emerytury 2026 potrącana jest składka zdrowotna, a w niektórych przypadkach również zaliczka na PIT.

