Dobra wiadomość jest taka, że lista uprawnionych do zwolnienia z opłat za abonament radiowo-telewizyjny jest długa. Gorsza zaś brzmi: w większości przypadków bez wizyty na poczcie zwolnienie nie zadziała. Kto jest zwolniony i jakie ważne zmiany zaszły w 2026 roku?

Abonament RTV 2026 – ile wynosi opłata za radio i telewizor oraz ile można zaoszczędzić

W 2026 roku opłata za abonament radiowo-telewizyjny poszła do góry. Zgodnie z obowiązującymi stawkami w 2026 roku zapłacimy za:

radio – 9,50 zł miesięcznie (114 zł rocznie),

– 9,50 zł miesięcznie (114 zł rocznie), telewizor lub zestaw RTV – 30,50 zł miesięcznie (366 zł rocznie).

Nie wszyscy muszą jednak płacić za posiadanie odbiornika radiowego lub telewizyjnego. Prawo dopuszcza zwolnienie różnych grup użytkowników, a samo zwolnienie oznacza 100 proc. ulgi – nie ma częściowych obniżek. Jeśli spełniasz warunki, nie płacisz ani złotówki.

Zwolnienie z abonamentu RTV 2026 – pełna lista osób uprawnionych (100 proc. ulgi)

Poniżej znajduje się kompletna lista wszystkich grup zwolnionych, dokładnie według ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych zwalnia się od opłat abonamentowych.

1. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy – kto nie płaci abonamentu RTV

Zwolnione są osoby, wobec których orzeczono:

I grupę inwalidów,

całkowitą niezdolność do pracy,

znaczny stopień niepełnosprawności,

trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym.

Dokument uprawniający do zwolnienia: orzeczenie właściwego organu orzekającego albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję.

2. Abonament RTV po 75. roku życia – zwolnienie automatyczne bez wniosku

To jedyna grupa, wobec której zwolnienie działa z mocy prawa. Jeśli odbiornik jest zarejestrowany, Poczta Polska ustala uprawnienie na podstawie numeru PESEL – bez wniosku. Nic nie musisz robić, prawo działa tutaj automatycznie.

3. Zwolnienie z abonamentu RTV przy rencie socjalnej i świadczeniu pielęgnacyjnym

Zwolnienie przysługuje osobom otrzymującym:

świadczenie pielęgnacyjne,

specjalny zasiłek opiekuńczy,

rentę socjalną.

Dokument uprawniający do zwolnienia: decyzja właściwego organu (świadczenia rodzinne) albo decyzja jednostki organizacyjnej ZUS (lub innego organu emerytalno-rentowego).

4. Osoby niesłyszące a abonament RTV – kiedy przysługuje pełne zwolnienie

Chodzi o osoby, u których stwierdzono:

całkowitą głuchotę lub

obustronne upośledzenie słuchu (80 dB przy 2000 Hz).

Dokument uprawniający do zwolnienia: orzeczenie właściwego organu albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające parametry.

5. Osoby niewidome a abonament RTV – zwolnienie przy ostrości wzroku do 15%

Zwolnienie obejmuje osoby, których ostrość wzroku nie przekracza 15%, potwierdzona odpowiednimi dokumentami lub orzeczeniem.

Dokument (jedno z poniższych):

legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP, albo

orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku, albo

orzeczenie stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość nie przekracza 15%), albo

zaświadczenie z zakładu opieki zdrowotnej potwierdzające parametry.

6. Emeryci po 60. roku życia a abonament RTV 2026 – limit dochodu i konkretne kwoty

Tutaj nastąpiła ważna zmiana w 2026 roku. Zwolnienie przysługuje osobom, które:

ukończyły 60 lat ,

, mają prawo do emerytury,

pobierają emeryturę nie wyższą niż 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.

Jaki jest próg emerytury, do którego obowiązuje zwolnienie z opłat za abonament RTV?

próg w 2025 roku wynosił: 4 090,86 zł brutto ,

, próg w 2026 roku wynosi ok. 4 420–4 450 zł brutto miesięcznie.

Dokument uprawniający do zwolnienia: dowód osobisty oraz decyzja ZUS (albo innego organu emerytalno-rentowego) o wysokości emerytury w danym roku (np. odcinek, decyzja o przyznaniu albo waloryzacji).

7. Zwolnienie z abonamentu RTV przy świadczeniach rodzinnych – limity 674 zł i 764 zł

Zwolnienie przysługuje osobom, których dochód wynosi:

do 674 zł na osobę w rodzinie ,

, do 764 zł na osobę, jeśli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością.

Dokument (jedno z poniższych):

decyzja organu o przyznaniu świadczenia rodzinnego (tj. zasiłku rodzinnego ), albo

), zaświadczenie tego organu stwierdzające wysokość dochodu spełniającego kryteria dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Organem właściwym jest wójt/burmistrz/prezydent miasta (lub upoważnione podmioty).

8. Pomoc społeczna a abonament RTV – kto nie płaci w 2026 roku

Chodzi m.in. o osoby pobierające:

zasiłek stały, okresowy lub celowy,

specjalny zasiłek celowy,

pomoc na usamodzielnienie,

wynagrodzenie opiekuna ustanowionego przez sąd,

świadczenia dla rodzin zastępczych i uchodźców.

Dokument uprawniający do zwolnienia: decyzja jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o przyznaniu świadczenia pieniężnego.

9. Bezrobotni a abonament RTV – kiedy przysługuje zwolnienie z opłat

Zwolnienie przysługuje osobom posiadającym status bezrobotnego, potwierdzony przez urząd pracy (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Dokument: zaświadczenie z właściwego urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego.

10. Zasiłek przedemerytalny a abonament RTV – pełne zwolnienie z opłat

W tym przypadku dokumentem potwierdzającym prawo do zwolnienia z opłat za abonament RTV jest decyzja ZUS o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego lub zaświadczenie ZUS o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego.

11. Świadczenie przedemerytalne a abonament RTV – kto nie musi płacić

Jeśli chcemy uzyskać zwolnienie z opłat za abonament RTV, to musimy okazać decyzję ZUS o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego lub zaświadczenie ZUS o pobieraniu świadczenia przedemerytalnego.

12. Zasiłek dla opiekuna a abonament RTV – zasady zwolnienia

Dokumentem uprawniającym do zwolnienia z płacenia za abonament RTV jest decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).

Inne ustawowe zwolnienia z abonamentu RTV – kombatanci, weterani, inwalidzi

Na podstawie odrębnych przepisów zwolnieni z opłat za abonament RTV są także:

inwalidzi wojenni i wojskowi (dokument: książka inwalidy wojennego lub wojskowego wystawiona przez organ emerytalno-rentowy),

(dokument: książka inwalidy wojennego lub wojskowego wystawiona przez organ emerytalno-rentowy), kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi (dokument: legitymacja osoby represjonowanej),

(dokument: legitymacja osoby represjonowanej), członkowie rodzin po zmarłych kombatantach (dokumenty: dokument z Urzędu ds. Kombatantów potwierdzający status członka rodziny po zmarłym kombatancie oraz dokument z ZUS potwierdzający prawo do renty rodzinnej po zmarłym inwalidzie wojennym/wojskowym, albo inne dokumenty wystawione przez właściwe organy orzekające potwierdzające uprawnienia członka rodziny),

(dokumenty: dokument z Urzędu ds. Kombatantów potwierdzający status członka rodziny po zmarłym kombatancie dokument z ZUS potwierdzający prawo do renty rodzinnej po zmarłym inwalidzie wojennym/wojskowym, inne dokumenty wystawione przez właściwe organy orzekające potwierdzające uprawnienia członka rodziny), osoby represjonowane (legitymacja osoby represjonowanej),

(legitymacja osoby represjonowanej), osoby przymusowo zatrudnione w ramach zastępczej służby wojskowej (np. kopalnie, bataliony budowlane) - dokument: zaświadczenie organu wojskowego potwierdzające rodzaj i okres przymusowego zatrudnienia, oraz orzeczenie organu orzekającego o zaliczeniu do grupy inwalidów wydane na podstawie orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej.

(np. kopalnie, bataliony budowlane) - dokument: zaświadczenie organu wojskowego potwierdzające rodzaj i okres przymusowego zatrudnienia, orzeczenie organu orzekającego o zaliczeniu do grupy inwalidów wydane na podstawie orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej. osoby posiadające status weterana poszkodowanego - dokument: legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez: Ministra Obrony Narodowej (żołnierze) lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych (funkcjonariusze) lub Szefa ABW (funkcjonariusze ABW) albo Szefa Agencji Wywiadu (funkcjonariusze AW).

Jak uzyskać zwolnienie z abonamentu RTV – procedura krok po kroku

To najczęstsze źródło nieporozumień. Automatyczne zwolnienie z opłat za abonament RTV działa tylko po 75. roku życia. W pozostałych przypadkach konieczne jest zgłoszenie. Jak wygląda procedura krok po kroku?

Idziesz do placówki Poczty Polskiej. Zabierasz: dowód osobisty, decyzję ZUS/KRUS lub innego organu (o emeryturze, rencie, świadczeniu), dokument potwierdzający uprawnienie (np. orzeczenie). Składasz oświadczenie o spełnianiu warunków zwolnienia.

Zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca po złożeniu dokumentów. Nie trzeba go odnawiać co roku – działa tak długo, jak spełniasz warunki.

Masz 30 dni na zgłoszenie zmian. Brak reakcji może oznaczać karę

Jeśli korzystasz ze zwolnienia czasowego (np. z powodu niskiego dochodu), a Twoja sytuacja się zmieni – masz 30 dni, by to zgłosić. Przekroczenie progu i brak informacji może skończyć się wezwaniem do zapłaty zaległości, a nawet karą w wysokości 30-krotności miesięcznej stawki.

Podstawa prawna