Dobra wiadomość jest taka, że lista uprawnionych do zwolnienia z opłat za abonament radiowo-telewizyjny jest długa. Gorsza zaś brzmi: w większości przypadków bez wizyty na poczcie zwolnienie nie zadziała. Kto jest zwolniony i jakie ważne zmiany zaszły w 2026 roku?
Abonament RTV 2026 – ile wynosi opłata za radio i telewizor oraz ile można zaoszczędzić
W 2026 roku opłata za abonament radiowo-telewizyjny poszła do góry. Zgodnie z obowiązującymi stawkami w 2026 roku zapłacimy za:
- radio – 9,50 zł miesięcznie (114 zł rocznie),
- telewizor lub zestaw RTV – 30,50 zł miesięcznie (366 zł rocznie).
Nie wszyscy muszą jednak płacić za posiadanie odbiornika radiowego lub telewizyjnego. Prawo dopuszcza zwolnienie różnych grup użytkowników, a samo zwolnienie oznacza 100 proc. ulgi – nie ma częściowych obniżek. Jeśli spełniasz warunki, nie płacisz ani złotówki.
Zwolnienie z abonamentu RTV 2026 – pełna lista osób uprawnionych (100 proc. ulgi)
Poniżej znajduje się kompletna lista wszystkich grup zwolnionych, dokładnie według ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych zwalnia się od opłat abonamentowych.
1. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy – kto nie płaci abonamentu RTV
Zwolnione są osoby, wobec których orzeczono:
- I grupę inwalidów,
- całkowitą niezdolność do pracy,
- znaczny stopień niepełnosprawności,
- trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym.
Dokument uprawniający do zwolnienia: orzeczenie właściwego organu orzekającego albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję.
2. Abonament RTV po 75. roku życia – zwolnienie automatyczne bez wniosku
To jedyna grupa, wobec której zwolnienie działa z mocy prawa. Jeśli odbiornik jest zarejestrowany, Poczta Polska ustala uprawnienie na podstawie numeru PESEL – bez wniosku. Nic nie musisz robić, prawo działa tutaj automatycznie.
3. Zwolnienie z abonamentu RTV przy rencie socjalnej i świadczeniu pielęgnacyjnym
Zwolnienie przysługuje osobom otrzymującym:
- świadczenie pielęgnacyjne,
- specjalny zasiłek opiekuńczy,
- rentę socjalną.
Dokument uprawniający do zwolnienia: decyzja właściwego organu (świadczenia rodzinne) albo decyzja jednostki organizacyjnej ZUS (lub innego organu emerytalno-rentowego).
4. Osoby niesłyszące a abonament RTV – kiedy przysługuje pełne zwolnienie
Chodzi o osoby, u których stwierdzono:
- całkowitą głuchotę lub
- obustronne upośledzenie słuchu (80 dB przy 2000 Hz).
Dokument uprawniający do zwolnienia: orzeczenie właściwego organu albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające parametry.
5. Osoby niewidome a abonament RTV – zwolnienie przy ostrości wzroku do 15%
Zwolnienie obejmuje osoby, których ostrość wzroku nie przekracza 15%, potwierdzona odpowiednimi dokumentami lub orzeczeniem.
Dokument (jedno z poniższych):
- legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP, albo
- orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku, albo
- orzeczenie stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość nie przekracza 15%), albo
- zaświadczenie z zakładu opieki zdrowotnej potwierdzające parametry.
6. Emeryci po 60. roku życia a abonament RTV 2026 – limit dochodu i konkretne kwoty
Tutaj nastąpiła ważna zmiana w 2026 roku. Zwolnienie przysługuje osobom, które:
- ukończyły 60 lat,
- mają prawo do emerytury,
- pobierają emeryturę nie wyższą niż 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.
Jaki jest próg emerytury, do którego obowiązuje zwolnienie z opłat za abonament RTV?
- próg w 2025 roku wynosił: 4 090,86 zł brutto,
- próg w 2026 roku wynosi ok. 4 420–4 450 zł brutto miesięcznie.
Dokument uprawniający do zwolnienia: dowód osobisty oraz decyzja ZUS (albo innego organu emerytalno-rentowego) o wysokości emerytury w danym roku (np. odcinek, decyzja o przyznaniu albo waloryzacji).
7. Zwolnienie z abonamentu RTV przy świadczeniach rodzinnych – limity 674 zł i 764 zł
Zwolnienie przysługuje osobom, których dochód wynosi:
- do 674 zł na osobę w rodzinie,
- do 764 zł na osobę, jeśli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością.
Dokument (jedno z poniższych):
- decyzja organu o przyznaniu świadczenia rodzinnego (tj. zasiłku rodzinnego), albo
- zaświadczenie tego organu stwierdzające wysokość dochodu spełniającego kryteria dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Organem właściwym jest wójt/burmistrz/prezydent miasta (lub upoważnione podmioty).
8. Pomoc społeczna a abonament RTV – kto nie płaci w 2026 roku
Chodzi m.in. o osoby pobierające:
- zasiłek stały, okresowy lub celowy,
- specjalny zasiłek celowy,
- pomoc na usamodzielnienie,
- wynagrodzenie opiekuna ustanowionego przez sąd,
- świadczenia dla rodzin zastępczych i uchodźców.
Dokument uprawniający do zwolnienia: decyzja jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o przyznaniu świadczenia pieniężnego.
9. Bezrobotni a abonament RTV – kiedy przysługuje zwolnienie z opłat
Zwolnienie przysługuje osobom posiadającym status bezrobotnego, potwierdzony przez urząd pracy (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Dokument: zaświadczenie z właściwego urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego.
10. Zasiłek przedemerytalny a abonament RTV – pełne zwolnienie z opłat
W tym przypadku dokumentem potwierdzającym prawo do zwolnienia z opłat za abonament RTV jest decyzja ZUS o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego lub zaświadczenie ZUS o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego.
11. Świadczenie przedemerytalne a abonament RTV – kto nie musi płacić
Jeśli chcemy uzyskać zwolnienie z opłat za abonament RTV, to musimy okazać decyzję ZUS o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego lub zaświadczenie ZUS o pobieraniu świadczenia przedemerytalnego.
12. Zasiłek dla opiekuna a abonament RTV – zasady zwolnienia
Dokumentem uprawniającym do zwolnienia z płacenia za abonament RTV jest decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).
Inne ustawowe zwolnienia z abonamentu RTV – kombatanci, weterani, inwalidzi
Na podstawie odrębnych przepisów zwolnieni z opłat za abonament RTV są także:
- inwalidzi wojenni i wojskowi (dokument: książka inwalidy wojennego lub wojskowego wystawiona przez organ emerytalno-rentowy),
- kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi (dokument: legitymacja osoby represjonowanej),
- członkowie rodzin po zmarłych kombatantach (dokumenty: dokument z Urzędu ds. Kombatantów potwierdzający status członka rodziny po zmarłym kombatancie oraz dokument z ZUS potwierdzający prawo do renty rodzinnej po zmarłym inwalidzie wojennym/wojskowym, albo inne dokumenty wystawione przez właściwe organy orzekające potwierdzające uprawnienia członka rodziny),
- osoby represjonowane (legitymacja osoby represjonowanej),
- osoby przymusowo zatrudnione w ramach zastępczej służby wojskowej (np. kopalnie, bataliony budowlane) - dokument: zaświadczenie organu wojskowego potwierdzające rodzaj i okres przymusowego zatrudnienia, oraz orzeczenie organu orzekającego o zaliczeniu do grupy inwalidów wydane na podstawie orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej.
- osoby posiadające status weterana poszkodowanego - dokument: legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez: Ministra Obrony Narodowej (żołnierze) lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych (funkcjonariusze) lub Szefa ABW (funkcjonariusze ABW) albo Szefa Agencji Wywiadu (funkcjonariusze AW).
Jak uzyskać zwolnienie z abonamentu RTV – procedura krok po kroku
To najczęstsze źródło nieporozumień. Automatyczne zwolnienie z opłat za abonament RTV działa tylko po 75. roku życia. W pozostałych przypadkach konieczne jest zgłoszenie. Jak wygląda procedura krok po kroku?
- Idziesz do placówki Poczty Polskiej.
- Zabierasz:
- dowód osobisty,
- decyzję ZUS/KRUS lub innego organu (o emeryturze, rencie, świadczeniu),
- dokument potwierdzający uprawnienie (np. orzeczenie).
- Składasz oświadczenie o spełnianiu warunków zwolnienia.
Zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca po złożeniu dokumentów. Nie trzeba go odnawiać co roku – działa tak długo, jak spełniasz warunki.
Masz 30 dni na zgłoszenie zmian. Brak reakcji może oznaczać karę
Jeśli korzystasz ze zwolnienia czasowego (np. z powodu niskiego dochodu), a Twoja sytuacja się zmieni – masz 30 dni, by to zgłosić. Przekroczenie progu i brak informacji może skończyć się wezwaniem do zapłaty zaległości, a nawet karą w wysokości 30-krotności miesięcznej stawki.
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U., art. 4)
- Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie stawek abonamentu na 2026 r.
