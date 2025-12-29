Podwójna podwyżka emerytur w 2026 roku dotyczy ściśle określonej grupy seniorów, którzy przez całe lata byli na straconej pozycji i dostawali zaniżone świadczenia z ZUS. Teraz system wreszcie zaczyna działać na ich korzyść – i to bez składania wniosków.

Dlaczego część emerytów nie czeka do marca i dostanie podwyżkę już od stycznia 2026

To nie jest nowy dodatek ani jednorazowy bonus. Chodzi o systemowe przeliczenie świadczeń, które od 1 stycznia 2026 r. przeprowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przez lata w polskim systemie istniał błąd, który powodował, że osoby przechodzące na emeryturę w jednym, konkretnym miesiącu, miały trwale zaniżone świadczenia. Państwo ten błąd dziś oficjalnie naprawia. Problem wynikał z zasad waloryzacji składek w ZUS: osoby przechodzące na emeryturę w czerwcu nie korzystały jeszcze z rocznej waloryzacji, a jednocześnie traciły prawo do kolejnej, co obniżało ich kapitał startowy na całe życie.

Kto dostanie dwie podwyżki emerytury w 2026 roku i dlaczego nie dotyczy to wszystkich

Jak wspominaliśmy, nie chodzi o wszystkich seniorów. Podwójna korzyść dotyczy ściśle określonej grupy, choć – co ważne – jest ona większa, niż wielu się spodziewa. Chodzi o tzw. czerwcowych emerytów. Podwyżkę od stycznia dostaną osoby, które:

miały ustaloną emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019 ,

, miały przeliczoną emeryturę w czerwcu w tym samym okresie ,

, pobierają rentę rodzinną po osobie , której emerytura była ustalona lub przeliczona w czerwcu,

, której emerytura była ustalona lub przeliczona w czerwcu, pobierają rentę rodzinną po osobie, która zmarła w czerwcu, osiągnęła wiek emerytalny, ale nie zdążyła złożyć wniosku.

Według danych ZUS chodzi łącznie o około 260 tys. świadczeń w całym kraju.

Ile wynosi styczniowa podwyżka emerytury w 2026 roku? Konkretne kwoty z ZUS

ZUS nie podaje jednej stałej kwoty, bo wszystko zależy od historii składek. Z dotychczasowych wyliczeń i spraw sądowych wynika jednak dość spójny obraz.

W praktyce podwyżki dla czerwcowych emerytów wyniosą:

najczęściej : +150–250 zł brutto miesięcznie,

: +150–250 zł brutto miesięcznie, typowo „na rękę” : około +120–200 zł,

: około +120–200 zł, w wyższych emeryturach: wzrost może sięgnąć nawet kilkuset złotych.

To nie jest jednorazowe wyrównanie. Ta kwota wchodzi na stałe do podstawy emerytury. To ważne, gdyż od niej będą liczone w przyszłości wszystkie waloryzacje.

Marcowa waloryzacja emerytur 2026: 4,88 proc. liczone od nowej kwoty

Od 1 marca 2026 r. wszystkie emerytury w Polsce zostaną zwaloryzowane o 4,88 proc.. Wskaźnik wynika z danych o inflacji i wzroście wynagrodzeń publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Szczegółowe wyliczenia kwot emerytur po waloryzacji 2026 podajemy w artykule: Waloryzacja emerytur 2026: ile wzrosną świadczenia od marca? Pełna tabela brutto i netto.

Kluczowe jest jedno: waloryzacja liczona będzie od nowej, styczniowej kwoty, a nie od starej emerytury. To właśnie dlatego część seniorów realnie zyska dwa razy.

Przykład z życia: jak emerytura 3000 zł rośnie w 2026 roku krok po kroku

Załóżmy, że senior pobiera dziś 3000 zł brutto emerytury.

Krok 1 – styczeń 2026 (przeliczenie):

+200 zł brutto → nowa emerytura: 3200 zł brutto

Krok 2 – marzec 2026 (waloryzacja 4,88 proc.):

3200 zł × 1,0488 = 3356 zł brutto

Efekt?

bez styczniowego przeliczenia: ok. 3146 zł brutto ,

, z dwiema podwyżkami: 3356 zł brutto.

Różnica to ponad 210 zł miesięcznie, czyli ponad 2500 zł rocznie.

Tabela: ile realnie zyskuje emeryt dzięki podwójnej podwyżce w 2026 roku

Etap Kwota brutto Emerytura w 2025 r. 3000 zł Po przeliczeniu od stycznia 2026 3200 zł Po waloryzacji od marca 2026 3356 zł Różnica względem standardowej waloryzacji +210 zł

Czy trzeba składać wniosek do ZUS? Tu dobra wiadomość dla seniorów

Nie, aby dostać obie podwyżki w 2026 roku, seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków. To jeden z najważniejszych elementów tej zmiany.

ZUS przeliczy świadczenia automatycznie ,

, decyzja trafi pocztą lub na PUE ZUS ,

, jeśli nowe wyliczenie byłoby mniej korzystne – świadczenie pozostanie bez zmian. Nikt nie straci ani złotówki.

Dlaczego nie będzie wyrównań za poprzednie lata, mimo że emerytury były zaniżone

To najbardziej kontrowersyjna część reformy. Choć państwo przyznaje, że emerytury były zaniżone nawet przez kilkanaście lat, ustawa nie przewiduje wypłat wstecz. Nowa kwota obowiązuje od 1 stycznia 2026 r. – i tylko od tej daty. Rząd tłumaczy to skalą kosztów i chęcią zamknięcia wieloletnich sporów sądowych.

