Projekt nie wprowadza rewolucji, ale precyzuje mechanizmy, które w wielu programach już funkcjonowały. Skutki tych zmian mogą być jednak odczuwalne – zarówno dla pacjentów, jak i dla placówek medycznych.

Co dokładnie zmienia projekt NFZ w programach lekowych i dlaczego teraz

Projekt zarządzenia prezesa NFZ aktualizuje obowiązujące od 2025 r. zasady zawierania i realizacji umów na leczenie szpitalne w zakresie programów lekowych. Impulsem są zmiany w wykazie refundowanych leków od 1 stycznia 2026 r. oraz potrzeba ujednolicenia dokumentów i procedur.

Najważniejsze modyfikacje dotyczą trzech obszarów:

roli zespołów koordynacyjnych (kwalifikacja i weryfikacja skuteczności leczenia),

(kwalifikacja i weryfikacja skuteczności leczenia), katalogów rozliczeniowych (świadczenia, ryczałty, leki),

(świadczenia, ryczałty, leki), organizacji i sprawozdawczości po stronie świadczeniodawców.

To zmiany techniczne, ale mają bezpośrednie przełożenie na przebieg terapii w programach lekowych.

Zespoły koordynacyjne w programach lekowych NFZ – jaka będzie ich rola po zmianach

Zespoły koordynacyjne to ciała eksperckie powoływane dla wybranych programów lekowych – zwłaszcza w chorobach rzadkich, ultrarzadkich oraz w terapiach wysokokosztowych. Projekt porządkuje ich status i jednoznacznie wskazuje, że jeśli opis programu przewiduje istnienie zespołu, to ostateczna kwalifikacja pacjenta oraz okresowa weryfikacja skuteczności leczenia odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w załącznikach do zarządzenia. Nie jest to nowa kompetencja „odebrana” lekarzom prowadzącym, lecz formalizacja procedury, która już funkcjonowała w wielu programach.

Czy o leczeniu decyduje zespół zamiast lekarza?

To kluczowe pytanie. Z projektu nie wynika, aby zespoły koordynacyjne przejmowały prowadzenie terapii. Lekarz nadal:

rozpoznaje chorobę,

proponuje terapię,

prowadzi pacjenta klinicznie,

przygotowuje dokumentację medyczną.

Zmiana polega na tym, że kwalifikacja do programu lekowego (a nie sama decyzja terapeutyczna) jest zatwierdzana według jednolitych kryteriów przez zespół – jeśli dany program tego wymaga. To rozróżnienie jest kluczowe i wynika wprost z projektu.

Co zmiany w programach lekowych NFZ oznaczają dla pacjenta w praktyce

Dla pacjenta zmiany nie oznaczają nowej „ścieżki administracyjnej”, ale mogą wpłynąć na czas i formalny przebieg kwalifikacji. Najważniejsze konsekwencje to: większa standaryzacja dokumentów i kryteriów, konieczność kompletnej dokumentacji już na etapie zgłoszenia oraz okresowe oceny skuteczności leczenia według jednolitych zasad. Z punktu widzenia pacjenta oznacza to mniejszą uznaniowość, a większą przewidywalność procesu – kosztem większej liczby formalności.

Programy lekowe NFZ, w których o kwalifikacji decyduje zespół koordynacyjny

Projekt szczegółowo opisuje zakres działania zespołów m.in. w:

chorobach ultrarzadkich – kwalifikacja i weryfikacja leczenia odbywa się centralnie,

– kwalifikacja i weryfikacja leczenia odbywa się centralnie, nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH) – zespół weryfikuje spełnienie kryteriów i skuteczność terapii,

– zespół weryfikuje spełnienie kryteriów i skuteczność terapii, ataksji Friedreicha – kwalifikacja i monitorowanie leczenia odbywa się według precyzyjnie określonych wzorów dokumentów.

W tych programach rola zespołu nie jest nowa, ale projekt jednoznacznie ją umacnia i porządkuje .

Zmiany w katalogach świadczeń, ryczałtów i leków – co dokładnie porządkuje NFZ

Projekt zarządzenia Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadza równoległe zmiany w trzech kluczowych katalogach, które są podstawą rozliczania programów lekowych. Nie są to zmiany stricte medyczne, lecz organizacyjno-finansowe, jednak mają ważne znaczenie dla sposobu realizacji terapii w szpitalach.

Katalog świadczeń NFZ w programach lekowych – doprecyzowanie, nie rewolucja

W katalogu świadczeń NFZ porządkuje sposób opisywania i rozliczania czynności związanych z programami lekowymi. Chodzi przede wszystkim o jasne rozróżnienie trybu udzielania świadczenia, co ma znaczenie przy kontraktowaniu i sprawozdawczości.

Przykład Przykładowo: osobno opisane są hospitalizacje związane z realizacją programu lekowego, osobno opisane są hospitalizacje jednodniowe, a osobno przyjęcia ambulatoryjne – także te połączone z podaniem konkretnego leku (np. iniekcji czy terapii biologicznej).

W praktyce oznacza to, że ten sam program lekowy może być realizowany w różnych formach organizacyjnych, ale każda z nich ma własny kod i wycenę. Projekt nie zmienia zasad leczenia pacjenta, lecz porządkuje sposób, w jaki szpital raportuje wykonane świadczenie.

Katalog ryczałtów diagnostycznych NFZ – jak zmienia się rozliczanie programów lekowych

Drugim obszarem zmian jest katalog ryczałtów, czyli pakietów diagnostycznych, które towarzyszą leczeniu w programach lekowych. Projekt aktualizuje te ryczałty tak, aby odpowiadały rzeczywistym wymaganiom diagnostycznym współczesnych terapii.

Przykład Przykładowo: w programach wymagających regularnej weryfikacji skuteczności leczenia, ryczałt obejmuje określony zestaw badań laboratoryjnych i obrazowych. W terapiach chorób rzadkich i ultrarzadkich ryczałt diagnostyczny jest ściśle powiązany z kryteriami kwalifikacji i monitorowania, które następnie ocenia zespół koordynacyjny.

Dla pacjenta te zmiany są praktycznie niewidoczne, ale dla szpitala oznaczają, że diagnostyka musi mieścić się w jasno określonym koszyku rozliczeniowym.

Katalog leków refundowanych w programach lekowych – zmiany od 2026 roku

Trzeci element to aktualizacja katalogu leków stosowanych w programach lekowych, wynikająca bezpośrednio z obwieszczenia refundacyjnego obowiązującego od 1 stycznia 2026 r. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Nowa lista leków refundowanych od 1 stycznia 2026. 24 nowe terapie i kluczowe decyzje Ministerstwa Zdrowia

Projekt wprowadza nowe substancje czynne, usuwa lub modyfikuje te, których status refundacyjny uległ zmianie, przypisuje leki do konkretnych programów i sposobów rozliczania. To oznacza, że szpital może rozliczyć tylko te leki i w taki sposób, jaki wynika z aktualnego katalogu, nawet jeśli klinicznie terapia pozostaje taka sama jak wcześniej.

Dlaczego zmiany NFZ w programach lekowych mają znaczenie dla pacjentów i szpitali

Choć zmiany w katalogach dotyczą głównie rozliczeń, ich skutki są pośrednio odczuwalne także dla pacjentów. Od prawidłowego przypisania świadczenia, ryczałtu i leku zależy bowiem: czy dana placówka zdecyduje się realizować program, w jakim trybie będzie przyjmowany pacjent (hospitalizacja, jednodniówka, ambulatoryjnie) i czy proces kwalifikacji i monitorowania przebiegnie bez opóźnień formalnych. Projekt nie zmienia dostępu do terapii wprost, ale porządkuje „zaplecze” systemu, które decyduje o tym, jak sprawnie programy lekowe funkcjonują w praktyce.

Co to oznacza dla szpitali i poradni

Dla świadczeniodawców (czyli szpitali i poradni) projekt oznacza:

konieczność ścisłego stosowania wzorów dokumentów ,

, większy nacisk na terminową sprawozdawczość i monitorowanie efektów,

i monitorowanie efektów, jasne przypisanie programów do konkretnych zespołów koordynacyjnych.

Placówki, które już realizują programy lekowe, nie muszą zmieniać modelu pracy – ale błędy formalne mogą skutkować problemami z rozliczeniem lub kontynuacją terapii.

Ważne: na tym etapie projekt zarządzenia jeszcze nie obowiązuje. Jak informuje Narodowy Fundusz Zdrowia, dokument został skierowany do konsultacji i Centrala NFZ czeka na opinie oraz uwagi do 16 stycznia 2026 r. Dopiero po zakończeniu tego etapu i ewentualnych korektach projekt może zostać podpisany i wejść w życie.